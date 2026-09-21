Катастрофален резултат за консерваторите на Мерц: „Алтернатива за Германия“ удвои резултата си, канцлерът обеща да остане на поста

В германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания вчера бяха произведени следени с голям интерес избори, на които Християндемократическият съюз (ХДС) претърпя историческа изборна загуба. Въпреки това канцлерът Фридрих Мерц заяви, че няма да подава оставка и ще продължи реформите, пише БТА в прегледа на печата.

Великобритания

Германският канцлер Мерц обеща да остане на поста си въпреки "катастрофата" на регионалните избори, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Резултатите сочат, че ХДС ще изпадне от парламента на провинция Мекленбург-Предна Померания, допълва изданието.

Германският канцлер Мерц обеща снощи да остане на поста си, за да продължи с реформите, въпреки тежките загуби на неговата партия ХДС и увеличилата се подкрепа за крайната десница и крайната левица на регионалните избори.

Консерваторите на Мерц спечелиха само 4,9 процента от гласовете в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания – най-лошият резултат на партията на каквито и да било провинциални избори в следвоенната история на Германия. Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AзГ) удвои изборния си резултат и се превърна в най-голямата партия в парламента на бившата източногерманска провинция, отбелязва британското издание.

Резултатът означава, че ХДС няма да спечели нито едно място в регионалния парламент, според предварителните резултати на провинциалните избирателни власти.

В изявление минути след приключването на гласуването вчера Мерц, който има рекордно нисък рейтинг, се опита да опровергае спекулациите, че тези неуспехи ще предизвикат незабавна криза на ръководството след седмици на нарастващо недоволство в партията му.

"Това е катастрофа", каза Мерц за резултата в Мекленбург-Предна Померания - родната провинция на бившия канцлер от ХДС Ангела Меркел.

Резултатът, добави той, е реакция на необходимите икономически реформи на правителството му, които той ще се стреми да продължи, за да постигне "просперитет".

"Реформите трябва да се осъществят", заяви Мерц и добави: "Това, което трябва да се направи, изисква твърдост, непоколебимост и търпение. Аз ще демонстрирам това като партиен лидер на ХДС и, особено, като канцлер на страната ни".

Загубите за партията на Мерц идват две седмици след шокиращата победа на AзГ на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където крайнодясната партия сега се опитва да сформира първото си провинциално правителство.

Последните резултати рискуват да окуражат критиците на ХДС, които обвиняват ниския личен рейтинг на Мерц и търсят промяна на върха на партията.

Някои източници от вътрешните кръгове на ХДС споделиха пред "Файненшъл таймс“ миналата седмица, че падането под 5-процентния праг за представителство в парламента на Мекленбург-Предна Померания може да се превърне в катализатор за избор на нов партиен лидер и дори на нов канцлер.

Мерц свика снощи среща на партийното ръководство в Берлин, за да обсъди изводите от изборите и да се опита да затвърди неговата лоялност.

В Мекленбург-Предна Померания, провинция с население от 1,5 млн. души, AзГ спечели 38,2 процента от гласовете, което е ръст от 17 процента, според предварителните резултати. Управляващите социалдемократи се класираха на второ място с 35,5 процента, в сравнение с 39,6 процента през 2021 г., посочва "Файненшъл таймс".

В столичната провинция Берлин се очаква ХДС да отстъпи на второ място с по-малко от 19 процента от гласовете, което е спад спрямо 28,2 процента на предишните избори през 2023 г.

"Левите" – крайнолява партия, която обеща да отчужди имоти от корпоративни собственици в германската столица – излезе на първо място с приблизително 25,7 процента.

Партията, която също така се възползва от опасенията свързани с възхода на крайната десница, удвои резултата си спрямо 12-те процента, които спечели през 2023 г. AзГ се класира на трето място в Берлин с над 16 процента, което е ръст спрямо предишните 9 процента.

Изключително непопулярният Мерц се бори за политическото си оцеляване след поредица от унизителни неуспехи на изборите през тази година, пише друг британски вестник - "Гардиън".

Спекулациите относно способността му да се задържи на поста канцлер достигнаха връхната си точка, след като регионалната организация на AзГ в Саксония-Анхалт разгроми ХДС, като постигна рекордните 44 процента на изборите преди две седмици.

Резултатът в Мекленбург-Предна Померания бе третият случай, в който AзГ се очертава като най-силната партия в дадена провинция, въпреки че изглежда вероятно партията да остане изключена от властта в провинцията поради "защитната стена" за отказ за сътрудничество с нея, към която се придържат останалите основни партии, отбелязва "Гардиън".

Мерц заяви, че германската икономика е изправена пред "дълбоки сътресения", докато общественият дискурс е станал "по-остър и по-непримирим".

"Доверието в институциите на страната ни намалява и се подкопава активно от радикални партии както отляво, така и отдясно", каза той.

"Германия е способна на реформи. Бих стигнал дори дотам да кажа, че тези реформи са противоотровата срещу отровата на авторитаризма, която прониква все по-дълбоко в нашето общество, докато привлекателността на авторитаризма нараства", допълни Мерц.

В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката на провинцията от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), Мануела Швезиг, се дистанцира по време на предизборната кампания от ключова промяна в пенсионната система, подкрепена от нейната партия в коалиционното правителство на Мерц.

Очаква се тя да запази властта в лявоориентирана коалиция дори ако АзГ излезе начело след преброяването на всички гласове. Въпреки че месеци наред водеше в проучванията, крайната десница не успя да събере достатъчно подкрепа, за да управлява самостоятелно, а останалите партии изключиха възможността да работят с нея.

Потвърдената победа на партия "Левите" в Берлин, където крайнолявата партия призова за отчуждаване на имотите на корпоративните собственици с цел борба с нарастващите разходи за жилища, може да превърне нейната кандидатка Елиф Ералп в първия кмет на столицата с турски произход, посочва "Гардиън".

САЩ

Мерц обещава да остане канцлер въпреки "катастрофалните" изборни резултати в още една германска провинция, извежда в заглавие изданието "Политико".

Германският канцлер Мерц и неговите консерватори претърпяха второ голямо поражение от крайнодясната партия АзГ на регионалните избори вчера — резултат, който Мерц определи като "катастрофа".

Канцлерът обаче побърза да успокои нарастващата вълна от спекулации, че ще се оттегли след загубата, която идва само две седмици след друго историческо поражение от AзГ на регионални избори. Той се появи пред камерите само минути след затварянето на избирателните секции снощи, за да заяви, че ще продължи да прокарва реформите си и да бъде опора на стабилността в тези бурни времена за страната, отбелязва "Политико".

Програмата на канцлера включва повишаване на пенсионната възраст с цел укрепване на пенсионната система, съкращаване на някои здравноосигурителни обезщетения, за да се ограничи ръстът на премиите, както и затягане на условията за ползване на болнични отпуски от работниците в опит да се стимулира икономическият растеж.

Тежестта от тези реформи се стоварва върху обикновените избиратели, което дава на крайната десница и крайната левица широки възможности да експлоатират общественото недоволство, посочва "Политико".

Въпреки победата на AзГ в Мекленбург-Предна Померания, партията няма шанс да управлява в провинцията, отчасти поради добрия резултат на ГСДП под ръководството на провинциалната министър-председателка Мануела Швезиг, която се представи по време на изборите като бастион срещу крайната десница, използвайки лозунга "Жена срещу синьото", препратка към партийния цвят на AзГ.

Сега Швезиг вероятно ще оглави ново коалиционно правителство в провинцията с коалиция от леви партии.

Лидерите на ХДС обвиниха подхода на Швезиг, че на практика е превърнал изборите в нейната провинция в двупартийна надпревара, което значително е отслабило консерваторите на Мерц. "ХДС се бори упорито, но в крайна сметка беше смазана в ескалиращата конфронтация между ГСДП и АзГ, заяви Мерц.

Швезиг обаче обвини Мерц и ХДС, че не са успели да установят връзка с избирателите, и успя да навакса преднината на АзГ в края на предизборната надпревара до голяма степен, защото атакува Мерц като човек, изгубил връзка с обикновените хора, а реформите му – като наказание за някои от най-уязвимите.

Франция

Партията на Фридрих Мерц претърпя историческо изборно поражение, извежда в заглавие френският в. "Монд".

За първи път от 1949 година насам ХДС – партията на канцлера – не успя да премине 5-процентната бариера на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, която е необходима, за да бъде представена в регионалния парламент.

Партия ХДС, от която произхожда консервативният канцлер Фридрих Мерц, който е на власт едва от май миналата година, претърпя разгромна загуба на два регионални вота вчера в провинция Мекленбург-Предна Померания и в Берлин, като в първия случай беше изпреварена от крайната десница, а във втория – от радикалната левица, отбелязва "Монд".

За първи път в историята си партията, чието съществуване е неразривно свързано с това на Федерална република Германия, остава извън регионален парламент след избори. Според предварителните резултати ХДС наистина не е успяла да достигне необходимия 5-процентов праг, за да бъде представена в парламента на Мекленбург-Предна Померания. Това е безпрецедентен удар, който идва точно две седмици след като на 6 септември ХДС загуби провинция Саксония-Анхалт, където управляваше от 2002 г., в полза на крайнодясната партия АзГ, която в момента се опитва да сформира коалиция там, посочва "Монд".

Като нещо необичайно за регионални избори, Мерц реши да се изкаже още снощи, много преди да бъдат обявени окончателните резултати.

"Реформите трябва да се осъществят", подчерта той, обещавайки да се придържа към курса, определен по време на федералните избори през февруари 2025 г., въпреки противоречивите мнения както от страна на неговата партия, така и от страна на коалиционния му партньор - ГСДП.

"Разбира се, това ни поставя всички в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да движа страната ни напред", допълни Мерц.