Катастрофален резултат за консерваторите на Мерц: „Алтернатива за Германия“ удвои резултата си, канцлерът обеща да остане на поста

В германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания вчера бяха произведени следени с голям интерес избори, на които Християндемократическият съюз (ХДС) претърпя историческа изборна загуба. Въпреки това канцлерът Фридрих Мерц заяви, че няма да подава оставка и ще продължи реформите, пише БТА в прегледа на печата.
Великобритания
Германският канцлер Мерц обеща да остане на поста си въпреки "катастрофата" на регионалните избори, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".
Резултатите сочат, че ХДС ще изпадне от парламента на провинция Мекленбург-Предна Померания, допълва изданието.
Германският канцлер Мерц обеща снощи да остане на поста си, за да продължи с реформите, въпреки тежките загуби на неговата партия ХДС и увеличилата се подкрепа за крайната десница и крайната левица на регионалните избори.
Консерваторите на Мерц спечелиха само 4,9 процента от гласовете в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания – най-лошият резултат на партията на каквито и да било провинциални избори в следвоенната история на Германия. Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AзГ) удвои изборния си резултат и се превърна в най-голямата партия в парламента на бившата източногерманска провинция, отбелязва британското издание.
Резултатът означава, че ХДС няма да спечели нито едно място в регионалния парламент, според предварителните резултати на провинциалните избирателни власти.
В изявление минути след приключването на гласуването вчера Мерц, който има рекордно нисък рейтинг, се опита да опровергае спекулациите, че тези неуспехи ще предизвикат незабавна криза на ръководството след седмици на нарастващо недоволство в партията му.
"Това е катастрофа", каза Мерц за резултата в Мекленбург-Предна Померания - родната провинция на бившия канцлер от ХДС Ангела Меркел.
Резултатът, добави той, е реакция на необходимите икономически реформи на правителството му, които той ще се стреми да продължи, за да постигне "просперитет".
"Реформите трябва да се осъществят", заяви Мерц и добави: "Това, което трябва да се направи, изисква твърдост, непоколебимост и търпение. Аз ще демонстрирам това като партиен лидер на ХДС и, особено, като канцлер на страната ни".
Загубите за партията на Мерц идват две седмици след шокиращата победа на AзГ на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където крайнодясната партия сега се опитва да сформира първото си провинциално правителство.
Последните резултати рискуват да окуражат критиците на ХДС, които обвиняват ниския личен рейтинг на Мерц и търсят промяна на върха на партията.
Някои източници от вътрешните кръгове на ХДС споделиха пред "Файненшъл таймс“ миналата седмица, че падането под 5-процентния праг за представителство в парламента на Мекленбург-Предна Померания може да се превърне в катализатор за избор на нов партиен лидер и дори на нов канцлер.
Мерц свика снощи среща на партийното ръководство в Берлин, за да обсъди изводите от изборите и да се опита да затвърди неговата лоялност.
В Мекленбург-Предна Померания, провинция с население от 1,5 млн. души, AзГ спечели 38,2 процента от гласовете, което е ръст от 17 процента, според предварителните резултати. Управляващите социалдемократи се класираха на второ място с 35,5 процента, в сравнение с 39,6 процента през 2021 г., посочва "Файненшъл таймс".
В столичната провинция Берлин се очаква ХДС да отстъпи на второ място с по-малко от 19 процента от гласовете, което е спад спрямо 28,2 процента на предишните избори през 2023 г.
"Левите" – крайнолява партия, която обеща да отчужди имоти от корпоративни собственици в германската столица – излезе на първо място с приблизително 25,7 процента.
Партията, която също така се възползва от опасенията свързани с възхода на крайната десница, удвои резултата си спрямо 12-те процента, които спечели през 2023 г. AзГ се класира на трето място в Берлин с над 16 процента, което е ръст спрямо предишните 9 процента.
Изключително непопулярният Мерц се бори за политическото си оцеляване след поредица от унизителни неуспехи на изборите през тази година, пише друг британски вестник - "Гардиън".
Спекулациите относно способността му да се задържи на поста канцлер достигнаха връхната си точка, след като регионалната организация на AзГ в Саксония-Анхалт разгроми ХДС, като постигна рекордните 44 процента на изборите преди две седмици.
Резултатът в Мекленбург-Предна Померания бе третият случай, в който AзГ се очертава като най-силната партия в дадена провинция, въпреки че изглежда вероятно партията да остане изключена от властта в провинцията поради "защитната стена" за отказ за сътрудничество с нея, към която се придържат останалите основни партии, отбелязва "Гардиън".
Мерц заяви, че германската икономика е изправена пред "дълбоки сътресения", докато общественият дискурс е станал "по-остър и по-непримирим".
"Доверието в институциите на страната ни намалява и се подкопава активно от радикални партии както отляво, така и отдясно", каза той.
"Германия е способна на реформи. Бих стигнал дори дотам да кажа, че тези реформи са противоотровата срещу отровата на авторитаризма, която прониква все по-дълбоко в нашето общество, докато привлекателността на авторитаризма нараства", допълни Мерц.
В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката на провинцията от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), Мануела Швезиг, се дистанцира по време на предизборната кампания от ключова промяна в пенсионната система, подкрепена от нейната партия в коалиционното правителство на Мерц.
Очаква се тя да запази властта в лявоориентирана коалиция дори ако АзГ излезе начело след преброяването на всички гласове. Въпреки че месеци наред водеше в проучванията, крайната десница не успя да събере достатъчно подкрепа, за да управлява самостоятелно, а останалите партии изключиха възможността да работят с нея.
Потвърдената победа на партия "Левите" в Берлин, където крайнолявата партия призова за отчуждаване на имотите на корпоративните собственици с цел борба с нарастващите разходи за жилища, може да превърне нейната кандидатка Елиф Ералп в първия кмет на столицата с турски произход, посочва "Гардиън".
САЩ
Мерц обещава да остане канцлер въпреки "катастрофалните" изборни резултати в още една германска провинция, извежда в заглавие изданието "Политико".
Германският канцлер Мерц и неговите консерватори претърпяха второ голямо поражение от крайнодясната партия АзГ на регионалните избори вчера — резултат, който Мерц определи като "катастрофа".
Канцлерът обаче побърза да успокои нарастващата вълна от спекулации, че ще се оттегли след загубата, която идва само две седмици след друго историческо поражение от AзГ на регионални избори. Той се появи пред камерите само минути след затварянето на избирателните секции снощи, за да заяви, че ще продължи да прокарва реформите си и да бъде опора на стабилността в тези бурни времена за страната, отбелязва "Политико".
Програмата на канцлера включва повишаване на пенсионната възраст с цел укрепване на пенсионната система, съкращаване на някои здравноосигурителни обезщетения, за да се ограничи ръстът на премиите, както и затягане на условията за ползване на болнични отпуски от работниците в опит да се стимулира икономическият растеж.
Тежестта от тези реформи се стоварва върху обикновените избиратели, което дава на крайната десница и крайната левица широки възможности да експлоатират общественото недоволство, посочва "Политико".
Въпреки победата на AзГ в Мекленбург-Предна Померания, партията няма шанс да управлява в провинцията, отчасти поради добрия резултат на ГСДП под ръководството на провинциалната министър-председателка Мануела Швезиг, която се представи по време на изборите като бастион срещу крайната десница, използвайки лозунга "Жена срещу синьото", препратка към партийния цвят на AзГ.
Сега Швезиг вероятно ще оглави ново коалиционно правителство в провинцията с коалиция от леви партии.
Лидерите на ХДС обвиниха подхода на Швезиг, че на практика е превърнал изборите в нейната провинция в двупартийна надпревара, което значително е отслабило консерваторите на Мерц. "ХДС се бори упорито, но в крайна сметка беше смазана в ескалиращата конфронтация между ГСДП и АзГ, заяви Мерц.
Швезиг обаче обвини Мерц и ХДС, че не са успели да установят връзка с избирателите, и успя да навакса преднината на АзГ в края на предизборната надпревара до голяма степен, защото атакува Мерц като човек, изгубил връзка с обикновените хора, а реформите му – като наказание за някои от най-уязвимите.
Франция
Партията на Фридрих Мерц претърпя историческо изборно поражение, извежда в заглавие френският в. "Монд".
За първи път от 1949 година насам ХДС – партията на канцлера – не успя да премине 5-процентната бариера на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, която е необходима, за да бъде представена в регионалния парламент.
Партия ХДС, от която произхожда консервативният канцлер Фридрих Мерц, който е на власт едва от май миналата година, претърпя разгромна загуба на два регионални вота вчера в провинция Мекленбург-Предна Померания и в Берлин, като в първия случай беше изпреварена от крайната десница, а във втория – от радикалната левица, отбелязва "Монд".
За първи път в историята си партията, чието съществуване е неразривно свързано с това на Федерална република Германия, остава извън регионален парламент след избори. Според предварителните резултати ХДС наистина не е успяла да достигне необходимия 5-процентов праг, за да бъде представена в парламента на Мекленбург-Предна Померания. Това е безпрецедентен удар, който идва точно две седмици след като на 6 септември ХДС загуби провинция Саксония-Анхалт, където управляваше от 2002 г., в полза на крайнодясната партия АзГ, която в момента се опитва да сформира коалиция там, посочва "Монд".
Като нещо необичайно за регионални избори, Мерц реши да се изкаже още снощи, много преди да бъдат обявени окончателните резултати.
"Реформите трябва да се осъществят", подчерта той, обещавайки да се придържа към курса, определен по време на федералните избори през февруари 2025 г., въпреки противоречивите мнения както от страна на неговата партия, така и от страна на коалиционния му партньор - ГСДП.
"Разбира се, това ни поставя всички в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да движа страната ни напред", допълни Мерц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #56
10:09 21.09.2026
2 @@@
ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
Коментиран от #6, #15
10:11 21.09.2026
3 Мерц-фъши от 4ти евро райх
Коментиран от #12
10:11 21.09.2026
4 ГДР Трабант
Коментиран от #74
10:12 21.09.2026
5 Хората
Коментиран от #19, #22
10:12 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кина
Коментиран от #13, #28
10:14 21.09.2026
8 Мерц
Канцлерът ще остане на поста си, дори Германия да Гори!
10:14 21.09.2026
9 А ние
10:15 21.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АБВ
Бисмарк, Аденауер, Бранд, Кол се въртят като пумпали в гробовете си.
А Путин му бе пред очите, защо не се поучи поне от него, ако не можа от предшествениците си.
Коментиран от #23
10:16 21.09.2026
12 Би ли ми
До коментар #3 от "Мерц-фъши от 4ти евро райх":Обяснил като на 5-годишен как Мерц Урсула Меркел са “еврофашисти” като са “за” неконтролируемата миграция на араби и африканци в Европа и заместването на европейското население??? Фашист знаеш ли какво е??? Точно обратното май??? Слаб 2 ти пиша по история
Коментиран от #25
10:16 21.09.2026
13 Анонимен
До коментар #7 от "кина":Дано само не реши да вкара Германия във война,за да остане на поста по подобие на Зеленски.
10:17 21.09.2026
14 БайДънчо:
Икономиката на ЕС Буксува!
Коментиран от #26
10:17 21.09.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "@@@":Да кажа само че според законите в Германия всяка автономна област е с ранг на отделна държава Всяка област по всяко време може да напусне федерацията Проблемът е много сериозен Всичко може да се случи
Коментиран от #20
10:17 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 батСали
10:20 21.09.2026
19 събудени купейки германски
До коментар #5 от "Хората":Светло бъдеще! Трабант срещу Мерцедес!
Коментиран от #24, #33
10:20 21.09.2026
20 айда разпад на Германия
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Най-големия виц на РФ.. смешни рублофили
Коментиран от #29
10:21 21.09.2026
21 Тити на Кака
Това би било връх в немската демокрация, устремена към нов лебенсраум!
10:21 21.09.2026
22 зулус некадърниците заедно
До коментар #5 от "Хората":Кой балкански изпълнител пееше: Путуеш ,путуеш , отлазиш далеко..???
10:22 21.09.2026
23 Горбачов
До коментар #11 от "АБВ":След Фашиста путин идва новия Горбачов...
10:23 21.09.2026
24 Генералът на Гърлата Ни
До коментар #19 от "събудени купейки германски":Трабант срещу Мерцедес ама ... с ванкелов двигател ...
10:23 21.09.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Би ли ми":По въпроса с историята Фашист е бил Мусолини ФАШИО НА ЛАТИНСКИ ОЗНАЧАВА СНОП ОТ ПРЪЧКИ Символизира ЕДИНСТВО ЧРЕЗ СИЛА Прочетете в учебниците по Горско стопанство какво е ФАШИНАЖ Чудно ми е при положение че НИГРО на латински е ЧЕРНО какво обидно има в думата
Коментиран от #31
10:24 21.09.2026
26 МАЙТАПчийски Пагона съм
До коментар #14 от "БайДънчо:":Абе нема ни брикети ни дизел за локомотива ако питаш ама нейсе
10:25 21.09.2026
27 да остане на поста си въпреки
Коментиран от #67
10:27 21.09.2026
28 комсомолец в чекмедже
До коментар #7 от "кина":Тя веке отече у ряката!
10:27 21.09.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "айда разпад на Германия":Процесът е НЕОБРАТИМ Баварците и Вествалците няма да хранят Микола Повярвайте ми
10:28 21.09.2026
30 Беаво !
10:28 21.09.2026
31 Не ми обяснявайте
До коментар #25 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Какво е буквално преведено, а каква е философията на идеологията, защото и двамата с Вас знаем, че ако г-н Мусолини ги види тези тримата евролиберали ще се обърне в гроба си 3 пъти.
Коментиран от #39
10:30 21.09.2026
32 Няма пък
10:32 21.09.2026
33 Весел Патиланчо
До коментар #19 от "събудени купейки германски":Тъпо сравнение. Промит мозък. Религиозен фанат. Сляп и глух.
10:32 21.09.2026
34 Нагъл нацист до последно
Коментиран от #36
10:33 21.09.2026
35 Чупката
Коментиран от #37
10:34 21.09.2026
36 456
До коментар #34 от "Нагъл нацист до последно":Основната реформа е свързана с пенсионната система.
10:38 21.09.2026
37 Не е това проблема колега
До коментар #35 от "Чупката":Че на всеки ъгъл има джамия и синегога. Подкрепата за Украйна е в основата на рецесията в Германия, ниските лихви и високите акцизи и данъци в Европа. Всичко е антипазарно дефакто
10:40 21.09.2026
38 Народа го мрази
10:43 21.09.2026
39 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #31 от "Не ми обяснявайте":Прав сте Абсолютно сте прав Така е Нито Мерц нито Урси нямат нищо общо с ФАШИЗМЪТ Фашизмът е съвършената идеология Мусолини създава най големият концерн в Света Знаете кой че ще ме изстрелят заради реклама Всички патенти са италиански и френски
10:43 21.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Каунь
10:44 21.09.2026
42 Абе
10:45 21.09.2026
43 Русия
10:45 21.09.2026
44 Григор
10:45 21.09.2026
45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
10:48 21.09.2026
46 Добри новини за Европа и лоши за ЕС!
10:49 21.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хасковски каунь
10:50 21.09.2026
49 Артилерист
Коментиран от #64
10:52 21.09.2026
50 БАНко
10:52 21.09.2026
51 Механик
То има толкова дебели очи, че може да заварява с електрожен на 350 ампера съвсем без маска.
Коментиран от #60
10:52 21.09.2026
52 Хората в Германия от години
Коментиран от #57, #87
10:57 21.09.2026
53 защо
канцлерът обеща да остане на поста
Реформите трябва да се осъществят
🤔😂😂😂😂
11:01 21.09.2026
54 Относно
11:02 21.09.2026
55 Това е началото на краят на ЕС
Коментиран от #63
11:02 21.09.2026
56 Европеец
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Прав си.. така говореше и английската стара мара,па после подаде оставка.... Мерца е фашист и ще се държи за властта до последно, но неминуемо ще подаде оставка и ще се нареди до другия неуспешен германски канцлер шолца....
Коментиран от #75
11:04 21.09.2026
57 Същият е като Радев
До коментар #52 от "Хората в Германия от години":Значи ...
11:04 21.09.2026
58 Дебил
11:07 21.09.2026
59 Нациста Мерц
Коментиран от #62, #65
11:08 21.09.2026
60 Кои хора?
До коментар #51 от "Механик":Дръгливите копейки от ГДР.
Коментиран от #90
11:09 21.09.2026
61 ГДР печели
11:09 21.09.2026
62 Когато Германия се въоржава
До коментар #59 от "Нациста Мерц":Умират 27 милиона руснака.
Сталин добавя още толкова.
Коментиран от #69
11:10 21.09.2026
63 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #55 от "Това е началото на краят на ЕС":Стената си беше добре Знаеше се кой кум кой сват кой на невестата брат Имаше ред дисциплина и Хьонес беше национал Румениге Шумахер Падна стената и дойдоха Нгонго и Мапимбо И те така те
11:12 21.09.2026
64 КапитализЪма се срива
До коментар #49 от "Артилерист":Трай коньо за зелена трева. Могъща Германия ГФР си иска Мерц. рускоговорящите германци от ГДР искат Фашиста путин!
11:12 21.09.2026
65 Умрел руснак
До коментар #59 от "Нациста Мерц":Че само блатарите ли ще се въоръжават?Искаш ли мир готвиш се за война.
11:12 21.09.2026
66 Потвърдената победа на партия "Левите"
11:12 21.09.2026
67 Катастрофа има в РФ
До коментар #27 от "да остане на поста си въпреки":Цъфтяща русия няма бензин ,няма интернет! Фашиста путин продължава да напъва с катастрофалното избиване на хора!
Коментиран от #73
11:14 21.09.2026
68 Нагъл
11:14 21.09.2026
69 Значи извода какъв е?
До коментар #62 от "Когато Германия се въоржава":Че Германия не трябва да се въоржава ! Щото се управлява от психопати като тоя Мерц и не е здравословно за хората в Европа
11:16 21.09.2026
70 незнайко
11:16 21.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Близнета
11:18 21.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Улав
До коментар #4 от "ГДР Трабант":Бля,бля, бля...
11:20 21.09.2026
75 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "Европеец":Въпросът е кой ще дойде След ХЕЛМУТ КОЛ Германия няма свестен канцлер Имам чувството че нарочно избират такива елементи Най страшното е че в сила е падежът по планът Маршал Германия дължи много пари на Федералния резерв Много пари
11:21 21.09.2026
76 Разделянето на Германия беше важно
11:24 21.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Официалната западногерманска пропаганда
11:28 21.09.2026
80 Масата от населението беше изключена от
11:29 21.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Авторитарните тенденции на Grundgesetz
11:35 21.09.2026
84 Оня
Коментиран от #88
11:37 21.09.2026
85 12345
11:37 21.09.2026
86 az СВО Победа 81
Коментиран от #94
11:39 21.09.2026
87 Иво Мирчев и Гюров
До коментар #52 от "Хората в Германия от години":Няма да могат да спят ако някой в България го предложи това, данъка върху доходите да е 50% за лицата и корпорациите с най-високи доходи. Бих казал че и Радев, бореца с олигарсите" също ще почне да вряца на умряло ...
11:40 21.09.2026
88 Оня с парчето
До коментар #84 от "Оня":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
11:42 21.09.2026
89 юрогАйче
До коментар #71 от "Лезбийката Алис Вайдел":Ам че ти ся ли се сети кой наци, кой не хетеросексуален, кой сват и кой на булката брат? На Мерц дядо му какъв е, на Нидерландския министър председател кой му е жена-Николас Кийнън, колко вехта е на Макарончо баба му и т.н.! Кат не ви отърва на много гУеми моралисти се правите!
11:43 21.09.2026
90 не може да бъде
До коментар #60 от "Кои хора?":Нищо не си разбрал -за такива като теб в Берлинер Цайтунг има цяла статия която обяснява защо в Берлин са спечелели левите -ами доверяват ли се берлинчани на Левите -НЕ вярват ли че Левите ще успеят да осъществят нереализируемите си проекти -НЕ ..и още други НЕ ..но берлинчани са имали единствения инструмент по някакъв начин да се опитат да оздравят тази започнала да гнои рана която се нарича Берлин !!?Ето това е !?
Коментиран от #95
11:43 21.09.2026
91 Дон Корлеоне
11:44 21.09.2026
92 Мерц, Мерц, Мерц…
11:48 21.09.2026
93 Операция "Вивалди"
11:48 21.09.2026
94 Аа майкуууу
До коментар #86 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂
11:49 21.09.2026
95 Ами
До коментар #90 от "не може да бъде":Левите в Берлин са крайни антируснаци.И са срещу обратната Вайдел.
11:51 21.09.2026