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Катастрофален резултат за консерваторите на Мерц: „Алтернатива за Германия“ удвои резултата си, канцлерът обеща да остане на поста

Катастрофален резултат за консерваторите на Мерц: „Алтернатива за Германия“ удвои резултата си, канцлерът обеща да остане на поста

21 Септември, 2026 10:07, обновена 21 Септември, 2026 10:34 2 255 95

  • хдс-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц-
  • мекленбург-предна померания-
  • берлин

Мерц обещава да остане канцлер въпреки "катастрофалните" изборни резултати в още една германска провинция

Катастрофален резултат за консерваторите на Мерц: „Алтернатива за Германия“ удвои резултата си, канцлерът обеща да остане на поста - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания вчера бяха произведени следени с голям интерес избори, на които Християндемократическият съюз (ХДС) претърпя историческа изборна загуба. Въпреки това канцлерът Фридрих Мерц заяви, че няма да подава оставка и ще продължи реформите, пише БТА в прегледа на печата.

Великобритания

Германският канцлер Мерц обеща да остане на поста си въпреки "катастрофата" на регионалните избори, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Резултатите сочат, че ХДС ще изпадне от парламента на провинция Мекленбург-Предна Померания, допълва изданието.

Германският канцлер Мерц обеща снощи да остане на поста си, за да продължи с реформите, въпреки тежките загуби на неговата партия ХДС и увеличилата се подкрепа за крайната десница и крайната левица на регионалните избори.

Консерваторите на Мерц спечелиха само 4,9 процента от гласовете в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания – най-лошият резултат на партията на каквито и да било провинциални избори в следвоенната история на Германия. Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AзГ) удвои изборния си резултат и се превърна в най-голямата партия в парламента на бившата източногерманска провинция, отбелязва британското издание.

Резултатът означава, че ХДС няма да спечели нито едно място в регионалния парламент, според предварителните резултати на провинциалните избирателни власти.

В изявление минути след приключването на гласуването вчера Мерц, който има рекордно нисък рейтинг, се опита да опровергае спекулациите, че тези неуспехи ще предизвикат незабавна криза на ръководството след седмици на нарастващо недоволство в партията му.

"Това е катастрофа", каза Мерц за резултата в Мекленбург-Предна Померания - родната провинция на бившия канцлер от ХДС Ангела Меркел.

Резултатът, добави той, е реакция на необходимите икономически реформи на правителството му, които той ще се стреми да продължи, за да постигне "просперитет".

"Реформите трябва да се осъществят", заяви Мерц и добави: "Това, което трябва да се направи, изисква твърдост, непоколебимост и търпение. Аз ще демонстрирам това като партиен лидер на ХДС и, особено, като канцлер на страната ни".

Загубите за партията на Мерц идват две седмици след шокиращата победа на AзГ на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където крайнодясната партия сега се опитва да сформира първото си провинциално правителство.

Последните резултати рискуват да окуражат критиците на ХДС, които обвиняват ниския личен рейтинг на Мерц и търсят промяна на върха на партията.

Някои източници от вътрешните кръгове на ХДС споделиха пред "Файненшъл таймс“ миналата седмица, че падането под 5-процентния праг за представителство в парламента на Мекленбург-Предна Померания може да се превърне в катализатор за избор на нов партиен лидер и дори на нов канцлер.

Мерц свика снощи среща на партийното ръководство в Берлин, за да обсъди изводите от изборите и да се опита да затвърди неговата лоялност.

В Мекленбург-Предна Померания, провинция с население от 1,5 млн. души, AзГ спечели 38,2 процента от гласовете, което е ръст от 17 процента, според предварителните резултати. Управляващите социалдемократи се класираха на второ място с 35,5 процента, в сравнение с 39,6 процента през 2021 г., посочва "Файненшъл таймс".

В столичната провинция Берлин се очаква ХДС да отстъпи на второ място с по-малко от 19 процента от гласовете, което е спад спрямо 28,2 процента на предишните избори през 2023 г.

"Левите" – крайнолява партия, която обеща да отчужди имоти от корпоративни собственици в германската столица – излезе на първо място с приблизително 25,7 процента.

Партията, която също така се възползва от опасенията свързани с възхода на крайната десница, удвои резултата си спрямо 12-те процента, които спечели през 2023 г. AзГ се класира на трето място в Берлин с над 16 процента, което е ръст спрямо предишните 9 процента.

Изключително непопулярният Мерц се бори за политическото си оцеляване след поредица от унизителни неуспехи на изборите през тази година, пише друг британски вестник - "Гардиън".

Спекулациите относно способността му да се задържи на поста канцлер достигнаха връхната си точка, след като регионалната организация на AзГ в Саксония-Анхалт разгроми ХДС, като постигна рекордните 44 процента на изборите преди две седмици.

Резултатът в Мекленбург-Предна Померания бе третият случай, в който AзГ се очертава като най-силната партия в дадена провинция, въпреки че изглежда вероятно партията да остане изключена от властта в провинцията поради "защитната стена" за отказ за сътрудничество с нея, към която се придържат останалите основни партии, отбелязва "Гардиън".

Мерц заяви, че германската икономика е изправена пред "дълбоки сътресения", докато общественият дискурс е станал "по-остър и по-непримирим".

"Доверието в институциите на страната ни намалява и се подкопава активно от радикални партии както отляво, така и отдясно", каза той.

"Германия е способна на реформи. Бих стигнал дори дотам да кажа, че тези реформи са противоотровата срещу отровата на авторитаризма, която прониква все по-дълбоко в нашето общество, докато привлекателността на авторитаризма нараства", допълни Мерц.

В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката на провинцията от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), Мануела Швезиг, се дистанцира по време на предизборната кампания от ключова промяна в пенсионната система, подкрепена от нейната партия в коалиционното правителство на Мерц.

Очаква се тя да запази властта в лявоориентирана коалиция дори ако АзГ излезе начело след преброяването на всички гласове. Въпреки че месеци наред водеше в проучванията, крайната десница не успя да събере достатъчно подкрепа, за да управлява самостоятелно, а останалите партии изключиха възможността да работят с нея.

Потвърдената победа на партия "Левите" в Берлин, където крайнолявата партия призова за отчуждаване на имотите на корпоративните собственици с цел борба с нарастващите разходи за жилища, може да превърне нейната кандидатка Елиф Ералп в първия кмет на столицата с турски произход, посочва "Гардиън".

САЩ

Мерц обещава да остане канцлер въпреки "катастрофалните" изборни резултати в още една германска провинция, извежда в заглавие изданието "Политико".

Германският канцлер Мерц и неговите консерватори претърпяха второ голямо поражение от крайнодясната партия АзГ на регионалните избори вчера — резултат, който Мерц определи като "катастрофа".

Канцлерът обаче побърза да успокои нарастващата вълна от спекулации, че ще се оттегли след загубата, която идва само две седмици след друго историческо поражение от AзГ на регионални избори. Той се появи пред камерите само минути след затварянето на избирателните секции снощи, за да заяви, че ще продължи да прокарва реформите си и да бъде опора на стабилността в тези бурни времена за страната, отбелязва "Политико".

Програмата на канцлера включва повишаване на пенсионната възраст с цел укрепване на пенсионната система, съкращаване на някои здравноосигурителни обезщетения, за да се ограничи ръстът на премиите, както и затягане на условията за ползване на болнични отпуски от работниците в опит да се стимулира икономическият растеж.

Тежестта от тези реформи се стоварва върху обикновените избиратели, което дава на крайната десница и крайната левица широки възможности да експлоатират общественото недоволство, посочва "Политико".

Въпреки победата на AзГ в Мекленбург-Предна Померания, партията няма шанс да управлява в провинцията, отчасти поради добрия резултат на ГСДП под ръководството на провинциалната министър-председателка Мануела Швезиг, която се представи по време на изборите като бастион срещу крайната десница, използвайки лозунга "Жена срещу синьото", препратка към партийния цвят на AзГ.

Сега Швезиг вероятно ще оглави ново коалиционно правителство в провинцията с коалиция от леви партии.

Лидерите на ХДС обвиниха подхода на Швезиг, че на практика е превърнал изборите в нейната провинция в двупартийна надпревара, което значително е отслабило консерваторите на Мерц. "ХДС се бори упорито, но в крайна сметка беше смазана в ескалиращата конфронтация между ГСДП и АзГ, заяви Мерц.

Швезиг обаче обвини Мерц и ХДС, че не са успели да установят връзка с избирателите, и успя да навакса преднината на АзГ в края на предизборната надпревара до голяма степен, защото атакува Мерц като човек, изгубил връзка с обикновените хора, а реформите му – като наказание за някои от най-уязвимите.

Франция

Партията на Фридрих Мерц претърпя историческо изборно поражение, извежда в заглавие френският в. "Монд".

За първи път от 1949 година насам ХДС – партията на канцлера – не успя да премине 5-процентната бариера на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, която е необходима, за да бъде представена в регионалния парламент.

Партия ХДС, от която произхожда консервативният канцлер Фридрих Мерц, който е на власт едва от май миналата година, претърпя разгромна загуба на два регионални вота вчера в провинция Мекленбург-Предна Померания и в Берлин, като в първия случай беше изпреварена от крайната десница, а във втория – от радикалната левица, отбелязва "Монд".

За първи път в историята си партията, чието съществуване е неразривно свързано с това на Федерална република Германия, остава извън регионален парламент след избори. Според предварителните резултати ХДС наистина не е успяла да достигне необходимия 5-процентов праг, за да бъде представена в парламента на Мекленбург-Предна Померания. Това е безпрецедентен удар, който идва точно две седмици след като на 6 септември ХДС загуби провинция Саксония-Анхалт, където управляваше от 2002 г., в полза на крайнодясната партия АзГ, която в момента се опитва да сформира коалиция там, посочва "Монд".

Като нещо необичайно за регионални избори, Мерц реши да се изкаже още снощи, много преди да бъдат обявени окончателните резултати.

"Реформите трябва да се осъществят", подчерта той, обещавайки да се придържа към курса, определен по време на федералните избори през февруари 2025 г., въпреки противоречивите мнения както от страна на неговата партия, така и от страна на коалиционния му партньор - ГСДП.

"Разбира се, това ни поставя всички в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да движа страната ни напред", допълни Мерц.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    90 2 Отговор
    Они го нещат у селото он пита за къщата на попо И те така те

    Коментиран от #56

    10:09 21.09.2026

  • 2 @@@

    90 2 Отговор
    МЕРЦ ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #6, #15

    10:11 21.09.2026

  • 3 Мерц-фъши от 4ти евро райх

    80 1 Отговор
    Еврофашизма в опасност.Напред срещу Русия в една последна атака.

    Коментиран от #12

    10:11 21.09.2026

  • 4 ГДР Трабант

    1 112 Отговор
    Промитите с руска отрова мозъци от Източна соц Германия печелят!

    Коментиран от #74

    10:12 21.09.2026

  • 5 Хората

    99 0 Отговор
    се събудиха най накрая.

    Коментиран от #19, #22

    10:12 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кина

    93 0 Отговор
    Този бастун Мерц преди да си тръгне ще срине икономиката на Германия..!

    Коментиран от #13, #28

    10:14 21.09.2026

  • 8 Мерц

    80 0 Отговор
    Няма да подам оставка докато не унищожа икономиката на Германия!
    Канцлерът ще остане на поста си, дори Германия да Гори!

    10:14 21.09.2026

  • 9 А ние

    58 1 Отговор
    Чакаме следващият моля,..... един макарон, едно галско 🐓, Наполеончо.⬇️

    10:15 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АБВ

    72 0 Отговор
    Мерц - най-жалкият евроатлантически, русофобски и укрофилски канцлер, управлявал някога Германия.
    Бисмарк, Аденауер, Бранд, Кол се въртят като пумпали в гробовете си.
    А Путин му бе пред очите, защо не се поучи поне от него, ако не можа от предшествениците си.

    Коментиран от #23

    10:16 21.09.2026

  • 12 Би ли ми

    3 49 Отговор

    До коментар #3 от "Мерц-фъши от 4ти евро райх":

    Обяснил като на 5-годишен как Мерц Урсула Меркел са “еврофашисти” като са “за” неконтролируемата миграция на араби и африканци в Европа и заместването на европейското население??? Фашист знаеш ли какво е??? Точно обратното май??? Слаб 2 ти пиша по история

    Коментиран от #25

    10:16 21.09.2026

  • 13 Анонимен

    62 0 Отговор

    До коментар #7 от "кина":

    Дано само не реши да вкара Германия във война,за да остане на поста по подобие на Зеленски.

    10:17 21.09.2026

  • 14 БайДънчо:

    53 0 Отговор
    Локомотива на Европа Буксува!
    Икономиката на ЕС Буксува!

    Коментиран от #26

    10:17 21.09.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    58 0 Отговор

    До коментар #2 от "@@@":

    Да кажа само че според законите в Германия всяка автономна област е с ранг на отделна държава Всяка област по всяко време може да напусне федерацията Проблемът е много сериозен Всичко може да се случи

    Коментиран от #20

    10:17 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 батСали

    23 0 Отговор
    Мерц хаст щарке анал шМерцЕН

    10:20 21.09.2026

  • 19 събудени купейки германски

    0 42 Отговор

    До коментар #5 от "Хората":

    Светло бъдеще! Трабант срещу Мерцедес!

    Коментиран от #24, #33

    10:20 21.09.2026

  • 20 айда разпад на Германия

    2 36 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Най-големия виц на РФ.. смешни рублофили

    Коментиран от #29

    10:21 21.09.2026

  • 21 Тити на Кака

    33 0 Отговор
    Вървят слухове за готвена историческа поправка в конституцията на Германия, която ще постанови задължително управление на страната от лидера на ХДС при условие, че партията получи поне 1000 гласа на изборите.
    Това би било връх в немската демокрация, устремена към нов лебенсраум!

    10:21 21.09.2026

  • 22 зулус некадърниците заедно

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хората":

    Кой балкански изпълнител пееше: Путуеш ,путуеш , отлазиш далеко..???

    10:22 21.09.2026

  • 23 Горбачов

    0 40 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    След Фашиста путин идва новия Горбачов...

    10:23 21.09.2026

  • 24 Генералът на Гърлата Ни

    20 1 Отговор

    До коментар #19 от "събудени купейки германски":

    Трабант срещу Мерцедес ама ... с ванкелов двигател ...

    10:23 21.09.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 3 Отговор

    До коментар #12 от "Би ли ми":

    По въпроса с историята Фашист е бил Мусолини ФАШИО НА ЛАТИНСКИ ОЗНАЧАВА СНОП ОТ ПРЪЧКИ Символизира ЕДИНСТВО ЧРЕЗ СИЛА Прочетете в учебниците по Горско стопанство какво е ФАШИНАЖ Чудно ми е при положение че НИГРО на латински е ЧЕРНО какво обидно има в думата

    Коментиран от #31

    10:24 21.09.2026

  • 26 МАЙТАПчийски Пагона съм

    22 0 Отговор

    До коментар #14 от "БайДънчо:":

    Абе нема ни брикети ни дизел за локомотива ако питаш ама нейсе

    10:25 21.09.2026

  • 27 да остане на поста си въпреки

    40 1 Отговор
    "катастрофата" е атлантическа наглост граничеща с лудост

    Коментиран от #67

    10:27 21.09.2026

  • 28 комсомолец в чекмедже

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "кина":

    Тя веке отече у ряката!

    10:27 21.09.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "айда разпад на Германия":

    Процесът е НЕОБРАТИМ Баварците и Вествалците няма да хранят Микола Повярвайте ми

    10:28 21.09.2026

  • 30 Беаво !

    31 0 Отговор
    партията, чието съществуване е неразривно свързано с това на окупираната от САЩ Федерална република Германия, остава извън регионален парламент

    10:28 21.09.2026

  • 31 Не ми обяснявайте

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Какво е буквално преведено, а каква е философията на идеологията, защото и двамата с Вас знаем, че ако г-н Мусолини ги види тези тримата евролиберали ще се обърне в гроба си 3 пъти.

    Коментиран от #39

    10:30 21.09.2026

  • 32 Няма пък

    28 0 Отговор
    Мерц ще въведе задължителната военна служба, 90 милиарда евро на Украйна ще подари и гражданска война в Германия ще направи а после ще мисли за оставка

    10:32 21.09.2026

  • 33 Весел Патиланчо

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "събудени купейки германски":

    Тъпо сравнение. Промит мозък. Религиозен фанат. Сляп и глух.

    10:32 21.09.2026

  • 34 Нагъл нацист до последно

    27 0 Отговор
    "Реформите трябва да се осъществят", подчерта той, обещавайки да се придържа към курса...

    Коментиран от #36

    10:33 21.09.2026

  • 35 Чупката

    36 0 Отговор
    Реформите на Мерц ги видяхме. На всеки ъгъл джамия и синегога. Да се чуди човек в Германия ли е или в Близкия Изток.

    Коментиран от #37

    10:34 21.09.2026

  • 36 456

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Нагъл нацист до последно":

    Основната реформа е свързана с пенсионната система.

    10:38 21.09.2026

  • 37 Не е това проблема колега

    22 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чупката":

    Че на всеки ъгъл има джамия и синегога. Подкрепата за Украйна е в основата на рецесията в Германия, ниските лихви и високите акцизи и данъци в Европа. Всичко е антипазарно дефакто

    10:40 21.09.2026

  • 38 Народа го мрази

    25 0 Отговор
    Но нациста оставка не дава ! Атлантическа наглост на 200

    10:43 21.09.2026

  • 39 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не ми обяснявайте":

    Прав сте Абсолютно сте прав Така е Нито Мерц нито Урси нямат нищо общо с ФАШИЗМЪТ Фашизмът е съвършената идеология Мусолини създава най големият концерн в Света Знаете кой че ще ме изстрелят заради реклама Всички патенти са италиански и френски

    10:43 21.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Каунь

    19 1 Отговор
    Очилатия е като препикано мушкато

    10:44 21.09.2026

  • 42 Абе

    25 0 Отговор
    стига сте го увъртали, да си то кажем направо: Отказва да подаде оставка...?!?!?!

    10:45 21.09.2026

  • 43 Русия

    18 0 Отговор
    Фашистите са бити и губят по всички фронтове,ПОБЕДА !

    10:45 21.09.2026

  • 44 Григор

    26 0 Отговор
    Влакът тръгна и няма спиране. Партиите на войната трябва да си ходят! Европа иска мир, а не постоянно подклаждане на конфликта в Украйна!

    10:45 21.09.2026

  • 45 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    23 0 Отговор
    дебил, хората го нещат, то се репчи..

    10:48 21.09.2026

  • 46 Добри новини за Европа и лоши за ЕС!

    24 0 Отговор
    Санкциите работят! Няма петрол няма газ!, Но Мерц каза , че ще остаме на поста, за да воюва до последния украинец!

    10:49 21.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Мракобесието сменя понятиетата - левите ги наричат десни и обратно. Дано барем това фани дикиш

    10:50 21.09.2026

  • 49 Артилерист

    23 1 Отговор
    Богата Германия, преди демонстративния отказ от енергийно сътрудничество с Русия, се срива пред очите ни заради двойно и тройно по-скъпите енергоресурси. Всички пропадащи политици започват да будалкат с реформи. Но всички набелязани "реформи" на Мерц са свързани със социални рестрикции, с което Мерц просто рита и затъва повече в блатото. Което е жалко и за демократична България, която се прикрепва към Германия за най-верен съюзник...

    Коментиран от #64

    10:52 21.09.2026

  • 50 БАНко

    18 0 Отговор
    КОЛКО ЛИ ОЩЕ МРЪСОТИЯ ЩЕ СЪТВОРЯТ С УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ !!!???

    10:52 21.09.2026

  • 51 Механик

    17 0 Отговор
    Хората не го искат, но той щял да остане на поста си, за отстоявал интересите на същите тия хора?!?!
    То има толкова дебели очи, че може да заварява с електрожен на 350 ампера съвсем без маска.

    Коментиран от #60

    10:52 21.09.2026

  • 52 Хората в Германия от години

    13 0 Отговор
    настояват за увеличете най-високата ставка на данъка върху доходите до 47% за лицата с най-високи доходи но Мерц упорито го отхвърля. До дупка този индивид ще брани олигархията !

    Коментиран от #57, #87

    10:57 21.09.2026

  • 53 защо

    3 1 Отговор
    Катастрофален резултат
    канцлерът обеща да остане на поста
    Реформите трябва да се осъществят
    🤔😂😂😂😂

    11:01 21.09.2026

  • 54 Относно

    11 0 Отговор
    здравеопазването и пенсиите Мерц иска въвеждане на "елементи на капиталовия пазар" в държавните пенсии. Ограничаване на публичните плащания към болници и лекарски кабинети, увеличени вноски на пациентите за лекарства и престой и все орвратителни практики. Този човек е политически труп !

    11:02 21.09.2026

  • 55 Това е началото на краят на ЕС

    13 1 Отговор
    2026 = 1989 . Събитията се повтарят , но с обратен знак. Тогава всичко почна от Германия с падането на Берлинската стена,. Промяната сега пак почва от Германия след което всички урсулски режими в Европа ще бъдат пометени и доведе до разпад на концлагерът наречен ЕС!

    Коментиран от #63

    11:02 21.09.2026

  • 56 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Прав си.. така говореше и английската стара мара,па после подаде оставка.... Мерца е фашист и ще се държи за властта до последно, но неминуемо ще подаде оставка и ще се нареди до другия неуспешен германски канцлер шолца....

    Коментиран от #75

    11:04 21.09.2026

  • 57 Същият е като Радев

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "Хората в Германия от години":

    Значи ...

    11:04 21.09.2026

  • 58 Дебил

    13 2 Отговор
    В Германия хората не те искат.Отивай при укронациста

    11:07 21.09.2026

  • 59 Нациста Мерц

    6 1 Отговор
    си е поставил за цел да увеличи общата "военна мощ" до 460 000 души до 2035 г. (включително 260 000 действащи войници и 200 000 резервисти), в сравнение с приблизително 184 000 действащи войници в момента. Нова военна стратегия: Публикувана под заглавието „Отговорност за Европа“, стратегията измества фокуса към конвенционалната териториална и съюзническа отбрана по източния фланг на НАТО и засяга и България ...

    Коментиран от #62, #65

    11:08 21.09.2026

  • 60 Кои хора?

    2 14 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Дръгливите копейки от ГДР.

    Коментиран от #90

    11:09 21.09.2026

  • 61 ГДР печели

    3 14 Отговор
    ГФР е истината! Не ни занимавайте с бивши проруски провинции!

    11:09 21.09.2026

  • 62 Когато Германия се въоржава

    2 11 Отговор

    До коментар #59 от "Нациста Мерц":

    Умират 27 милиона руснака.
    Сталин добавя още толкова.

    Коментиран от #69

    11:10 21.09.2026

  • 63 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "Това е началото на краят на ЕС":

    Стената си беше добре Знаеше се кой кум кой сват кой на невестата брат Имаше ред дисциплина и Хьонес беше национал Румениге Шумахер Падна стената и дойдоха Нгонго и Мапимбо И те така те

    11:12 21.09.2026

  • 64 КапитализЪма се срива

    3 12 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Трай коньо за зелена трева. Могъща Германия ГФР си иска Мерц. рускоговорящите германци от ГДР искат Фашиста путин!

    11:12 21.09.2026

  • 65 Умрел руснак

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Нациста Мерц":

    Че само блатарите ли ще се въоръжават?Искаш ли мир готвиш се за война.

    11:12 21.09.2026

  • 66 Потвърдената победа на партия "Левите"

    6 1 Отговор
    в Берлин е показателна за това че хората десни мерки, нацизъм и атлантизъм не желаят. Кое точно не е ясно? А ?

    11:12 21.09.2026

  • 67 Катастрофа има в РФ

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "да остане на поста си въпреки":

    Цъфтяща русия няма бензин ,няма интернет! Фашиста путин продължава да напъва с катастрофалното избиване на хора!

    Коментиран от #73

    11:14 21.09.2026

  • 68 Нагъл

    5 1 Отговор
    Фашист

    11:14 21.09.2026

  • 69 Значи извода какъв е?

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Когато Германия се въоржава":

    Че Германия не трябва да се въоржава ! Щото се управлява от психопати като тоя Мерц и не е здравословно за хората в Европа

    11:16 21.09.2026

  • 70 незнайко

    3 4 Отговор
    И какво ни интересува нас БЪЛГАРИТЕ какво става в Германия , че има такава огромна статия ?

    11:16 21.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Близнета

    10 2 Отговор
    Мерцата и Бойко една майка ги е раждала. Не дават кокала макар и никой да не ги иска. Жаждата за власт унищожи всичко по пътя им.

    11:18 21.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Улав

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГДР Трабант":

    Бля,бля, бля...

    11:20 21.09.2026

  • 75 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Европеец":

    Въпросът е кой ще дойде След ХЕЛМУТ КОЛ Германия няма свестен канцлер Имам чувството че нарочно избират такива елементи Най страшното е че в сила е падежът по планът Маршал Германия дължи много пари на Федералния резерв Много пари

    11:21 21.09.2026

  • 76 Разделянето на Германия беше важно

    4 0 Отговор
    предварително условие както за стабилизирането на европейския капитализъм, така и за поддържането на контрола над работническата класа. Страховете от прекалено могъща Германия характеризираха историята на Европа от 1871 г. насам. Сега Федералната република беше само наполовина по-малка от някогашния Германски райх. Една четвърт от територията ѝ беше принадлежала на Съветския съюз и Полша, а друга пета представляваше ГДР. Населението на Федералната република беше само малко по-голямо от това на Франция, Италия или Великобритания. Това беше предпоставката за нейната интеграция в икономически съюз със западните ѝ съседи, който в крайна сметка щеше да се развие в Европейски съюз. Германската работническа класа, с дългата си марксистка традиция, беше разделена. В ГДР СЕП потискаше всяко независимо политическо движение отдолу. Във ФРГ СДП обяви пълното си подчинение на капитализма, използваше репресиите срещу източногерманската работническа класа в своята пропаганда и насърчаваше антикомунизма, като същевременно задушаваше всеки опит за съвместна мобилизация на работниците в източната и западната част на страната. През 1953 г. Социалдемократическата партия (СДПГ) предотвратява разпространението на работническото въстание от Източен към Западен Берлин. През 1956 г., когато съветските войски нахлуват, за да потушат унгарското работническо въстание, и голям брой работници от Западен Берлин маршируват в знак на солидарност към Бранденбургската врата, бившият функцио

    11:24 21.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Официалната западногерманска пропаганда

    4 1 Отговор
    представяше ФРГ като образцова демократична държава. Но Федералната република беше също толкова малко резултат от демократичното завършване на буржоазната революция, колкото беше и Ваймарската република. Основаването ѝ беше съпроводено с реабилитация на старите елити, които бяха необходими в Студената война срещу Съветския съюз. След осъждането на някои видни нацисти в Нюрнбергските процеси, съдебните производства срещу военнопрестъпници бяха прекратени. По същия начин бяха прекратени и мерките за денацификация в държавния апарат. На осъдените бизнес магнати беше позволено да запазят богатствата си и да продължат дейността си. В правния апарат никой не беше подведен под отговорност. В бизнеса, съдебната система, администрацията и университетите на Федералната република можеха да се намерят множество бивши стълбове на нацисткия режим.

    11:28 21.09.2026

  • 80 Масата от населението беше изключена от

    3 1 Отговор
    пряко участие в създаването на новата държава. Нямаше избрано учредително събрание; Grundgesetz беше написан от експертна комисия и след това ратифициран от провинциалните парламенти. Нямаше народно гласуване. Grundgesetz съдържа множество ограничения върху суверенитета на народа. Традицията на пруския авторитаризъм се изразяваше „в ограничения на законодателите и на волята на избирателите, които вероятно нямат паралел в никоя друга демократична конституция“. 1 По този начин партиите могат да бъдат забранени като противоконституционни, а основните им права – конфискувани. Някои членове на Grundgesetz притежават вечен характер и не могат да бъдат променяни нито от народа, нито от парламента. Ядрото на демокрацията се определя не като защита на гражданина от произволни действия на държавата, а като защита на държавата от волята на народа. Държавата въплъщава „wehrhafte Demokratie“ (войнствена демокрация) и е задължена да се противопоставя на волята на народа и „да защитава мнозинството от самите тях, като може да отнеме от волята им определени неотменими ценности и институции, осигуряващи свободата“. Това беше оправдано с тезата за „колективната вина“ на германския народ за престъпленията на националсоциализма

    11:29 21.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Авторитарните тенденции на Grundgesetz

    1 1 Отговор
    намират най-остър израз в забраната на КПГ през 1956 г. и Законите за извънредно положение, приети от ХДС/ХСС и СДПГ през 1968 г., в разгара на френската обща стачка. Забраната на КПГ „беше политическо решение, произтичащо от антикомунистическата държавна доктрина на младата Федерална република“. 3 След страници с цитати от марксистки класици, Федералният конституционен съд обявява „марксизма-ленинизма“ за несъвместим със „свободния демократичен основен ред, както е определен от Grundgesetz “. По този начин се създава прецедент за безмилостно преследване на всяка политическа тенденция, която се позовава на революционен марксизъм и се бори срещу капитализма. Приблизително 7000 членове на КПГ получават присъди от затвора, някои от които за няколко години. В някои случаи съдилищата го считат за отегчаващо вината обстоятелство, ако обвиняемият вече е бил затворен в Третия райх за членство в КПГ. На членовете на КПГ е забранено да упражняват професията си ( Berufsverbot ) и паспортите им са конфискувани; На студентите комунисти не беше позволено да се явяват на университетски изпити. На родителите беше отнета акредитацията за грижи за деца поради политическите им възгледи. На оцелелите от войната бяха отменени законните пенсионни плащания; обезщетенията за тези, които са претърпели несправедливост по време на нацистите, бяха отказани, не бяха признати или трябваше да бъдат върнати. Законите за извънредното положение, които все още са в сила днес, дадоха на

    11:35 21.09.2026

  • 84 Оня

    3 1 Отговор
    Опитах се да напиша коментар за зависимостите на mercedes от black rock но ме изтриха! Чудесна демокрация показвате господин Ганев, но за ваше съжаление няма да промените ситуацията в Германия и в разпадащия си Европейски съюз! Единственото което ще постигнете е удължаването на аконията ви също както великият ви канцлер Мерц!

    Коментиран от #88

    11:37 21.09.2026

  • 85 12345

    1 0 Отговор
    Мерца се превръща в Траби.

    11:37 21.09.2026

  • 86 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Руснаците окончателно затвориха котела на север от Харков!

    Коментиран от #94

    11:39 21.09.2026

  • 87 Иво Мирчев и Гюров

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хората в Германия от години":

    Няма да могат да спят ако някой в България го предложи това, данъка върху доходите да е 50% за лицата и корпорациите с най-високи доходи. Бих казал че и Радев, бореца с олигарсите" също ще почне да вряца на умряло ...

    11:40 21.09.2026

  • 88 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Оня":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    11:42 21.09.2026

  • 89 юрогАйче

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Лезбийката Алис Вайдел":

    Ам че ти ся ли се сети кой наци, кой не хетеросексуален, кой сват и кой на булката брат? На Мерц дядо му какъв е, на Нидерландския министър председател кой му е жена-Николас Кийнън, колко вехта е на Макарончо баба му и т.н.! Кат не ви отърва на много гУеми моралисти се правите!

    11:43 21.09.2026

  • 90 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Кои хора?":

    Нищо не си разбрал -за такива като теб в Берлинер Цайтунг има цяла статия която обяснява защо в Берлин са спечелели левите -ами доверяват ли се берлинчани на Левите -НЕ вярват ли че Левите ще успеят да осъществят нереализируемите си проекти -НЕ ..и още други НЕ ..но берлинчани са имали единствения инструмент по някакъв начин да се опитат да оздравят тази започнала да гнои рана която се нарича Берлин !!?Ето това е !?

    Коментиран от #95

    11:43 21.09.2026

  • 91 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета!

    11:44 21.09.2026

  • 92 Мерц, Мерц, Мерц…

    0 0 Отговор
    Да беше възприел челния руски опит. Забраняваш опозицията, правиш си няколко малки партийки съюзници, да изглежда демократично и победите ти са в кърпа вързани,

    11:48 21.09.2026

  • 93 Операция "Вивалди"

    0 0 Отговор
    Руският фронт в Донецк се разпада!

    11:48 21.09.2026

  • 94 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂

    11:49 21.09.2026

  • 95 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "не може да бъде":

    Левите в Берлин са крайни антируснаци.И са срещу обратната Вайдел.

    11:51 21.09.2026

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