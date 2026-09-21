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„Алтернатива за Германия“ след победата в Мекленбург-Предна Померания: Бихме могли да управляваме, в момента обаче не изглежда това да се случи

„Алтернатива за Германия“ след победата в Мекленбург-Предна Померания: Бихме могли да управляваме, в момента обаче не изглежда това да се случи

21 Септември, 2026 13:07 897 27

  • алтернатива за германия-
  • хдс-
  • мекленбург-предна померания-
  • германия-
  • лайф-ерик холм

Всички останали партии изключиха възможността за сътрудничество с АзГ в съответствие с дългогодишната политика за отказ от взаимодействие с крайната десница

„Алтернатива за Германия“ след победата в Мекленбург-Предна Померания: Бихме могли да управляваме, в момента обаче не изглежда това да се случи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за премиер на провинция Мекленбург-Предна Померания заяви, че не очаква партията му да участва в управлението въпреки победата ѝ на вчерашните регионални избори, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Мисля, че бихме могли да управляваме. В момента обаче не изглежда това да се случи“, заяви Лайф-Ерик Холм пред телевизия Ен Де Ер (NDR).

Всички останали партии изключиха възможността за сътрудничество с АзГ в съответствие с дългогодишната политика за отказ от взаимодействие с крайната десница, известна в Германия като „защитна стена“.

Според Холм към момента най-вероятно изглежда съставянето на тройна коалиция между лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), „Левите“ и „Зелените“. „Това определено не е добра посока за нашата провинция“, каза той.

Холм отново заяви претенциите на партията си да управлява, като посочи, че избирателите са дали на АзГ ясен мандат. „Затова очакваме останалите партии да бъдат готови да разговарят с нас“, добави той. Самият Холм не успя да спечели пряк мандат в Шверин, където загуби от премиера на провинцията Мануела Швезиг от ГСДП, и няма да бъде депутат в местния парламент.

Ако АзГ не влезе в управлението, както се очаква, Холм заяви, че ще остане депутат във федералния Бундестаг. АзГ спечели изборите в североизточната германска провинция с 38,2% от гласовете, като увеличи повече от два пъти резултата си спрямо изборите преди пет години.

ГСДП остана втора с 35,5%, „Левите“ получиха 6,5%, а „Зелените“ – 5,7%, което дава на трите партии възможност да разполагат с мнозинство в парламента на провинцията. Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц получи едва 4,9% от гласовете, остана под петпроцентната бариера и за първи път не успя да влезе в парламент на германска провинция.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    28 1 Отговор
    Алтернативите явно ще накажат измамниците..! При нас кога ?? Соломон Паси, Александър Йорданов, Иван Костов...са в основата на упадъка наречен България..!

    Коментиран от #3, #6, #9

    13:10 21.09.2026

  • 2 Ми ми

    1 26 Отговор
    Не сега,а никога няма да управлявате.Германеца мрази нацита и комунисти еднакво.

    Коментиран от #12

    13:10 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Окооо

    26 1 Отговор
    Не е далеч денят, когато във Германия и във Франция ще има тотално различно управление от досегашното ! Новите партии, печелещи, са против помощта за Украйна и са за възстановяване на добри отношения с Русия!!! Това са най- големите държави в ЕС! Оттам ще тръгне голямата промяна в цяла Европа и Урсулите, военолюбците си отиват, най- после!!!

    Коментиран от #7, #26

    13:14 21.09.2026

  • 5 Не бързайте

    19 0 Отговор
    Колкото повече мерц е на власт толкова по-дълбоко потопява федералната република.
    И колкото по-дълго тази европейска комисия начело с умната в кавички сова е на власт толкова по-дълбоко затъва и Европейския съюз. При тях властта ще се сдаде с кръв

    13:15 21.09.2026

  • 6 Даа

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не само Костов, Йорданов, цялата пасми.на ще бъде наказана и цялата сглобка- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ и прочие патерици през годините....Ще има възмездие!!!

    13:17 21.09.2026

  • 7 Марин Льопен

    1 17 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    "Никога нема д спрем помощта за Украйна".Край на цитата.
    П.П .Френски Рафъли с ядрено оборудване вече са в небето над Естония.А Путлето е гъкнал,а русия е приключена за няколко часа.

    Коментиран от #15

    13:17 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всички тези индивиди бяха

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    под знамето на синьото лъвче и така излъгаха българските граждани че те вече се замислят за каква свобода и демокрация са гласували

    А в момента същите индивиди развяват знамето на многоцветната дъга.
    За пример ....петроханската изненада.

    13:20 21.09.2026

  • 10 Ужас за Урсулите:

    18 1 Отговор
    Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
    и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
    МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #11

    13:20 21.09.2026

  • 11 И какво го интересува

    0 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ужас за Урсулите:":

    Целокупният български народ за Свинарника наречен русия?

    Коментиран от #16, #18

    13:22 21.09.2026

  • 12 Гошо

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ми ми":

    Е личи много напоследък ,колко германеца мрази АзГ

    13:23 21.09.2026

  • 13 Лявата красота другари ! Венсеремус...

    3 1 Отговор
    Шест района отиват при Лявата партия, четири при ХДС и по един при Зелените и AfD.След триумфа си на провинциалните избори в Берлин, Лявата партия набира сила и в областните събрания. Според предварителните окончателни резултати, Лявата партия е спечелила мнозинство в шест от дванадесетте района на Берлин: Панков, Мите, Фридрихсхайн-Кройцберг, Нойкьолн, Лихтенберг и Трептов-Кьопеник. Те получиха най-много гласове във Фридрихсхайн-Кройцберг - 40,1%. В четири района в Западен Берлин ХДС спечели най-много места: Райникендорф, Шпандау, Шарлотенбург-Вилмерсдорф и Щелиц-Целендорф. Марцан-Хелерсдорф отиде при AfD, докато Зелените спечелиха в Темпелхоф-Шьонеберг.

    13:24 21.09.2026

  • 14 Ъъъ

    10 0 Отговор
    "Всички останали партии изключиха възможността за сътрудничество с АзГ...."

    Тук вече на преден план излизат безпринципните коалиции, които обикновено се сгромолясват много бързо. Няма как орел, рак и щука да се коалират, само за да спрат АзГ.....Тези "сглобки" сме ги виждали и знаем как завършват....

    13:28 21.09.2026

  • 15 1001

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Марин Льопен":

    Това може да го напише безмозъчна амеба!

    13:29 21.09.2026

  • 16 Ти ли си

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "И какво го интересува":

    Народа целокупен бре панелко и от името на кои го твърдиш ? Смешник !

    13:29 21.09.2026

  • 17 Комунизма изгря

    1 2 Отговор
    Нека има светлина !

    13:31 21.09.2026

  • 18 И тогава защо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "И какво го интересува":

    Ние данскоплатците трябва да се водим по акъла на роднините на нацистите и да им плащаме за болните амбиции ?

    13:33 21.09.2026

  • 19 Възмутително е

    4 0 Отговор
    Че немските калушковци „Зелените“ имат цели 5,7%,

    Коментиран от #20

    13:33 21.09.2026

  • 20 Християндемократически съюз (ХДС)

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутително е":

    на канцлера Фридрих Мерц получи едва 4,9% !

    13:35 21.09.2026

  • 21 Учете история Предняци

    4 0 Отговор
    Казва се Западна Померания защото Източна Померания я прилапаха поляците след войната а сега плюят по Сталин

    Коментиран от #24

    13:36 21.09.2026

  • 22 Ще променят името сега

    3 1 Отговор
    На Социалистическа Република Германия СРГ

    13:36 21.09.2026

  • 23 И флага ще променят

    2 0 Отговор
    със сърп и чук!

    13:38 21.09.2026

  • 24 Учим бре, русофилите я учим тая история

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Учете история Предняци":

    И знаем че Източна Померания се нарича още Померелия или Гданска Померания и е исторически регион в Северна Полша, чиято най-голяма и традиционна столица е град Гданск !

    13:40 21.09.2026

  • 25 ГДР

    1 1 Отговор
    Фабрика Трабант иска да управлява завод Мерцедес.......

    13:46 21.09.2026

  • 26 Трай коньо

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    Е и в Герамания и Франция има малко рублофили, ама скоро няма да управляват по корумпирания руски модел!

    13:49 21.09.2026

  • 27 Тъй е в политиката

    2 0 Отговор
    Докато си делнат пространството, пък кой колко да се разполага...не като да се шири човек сам в леглото.

    13:52 21.09.2026

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