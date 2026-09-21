„Алтернатива за Германия“ след победата в Мекленбург-Предна Померания: Бихме могли да управляваме, в момента обаче не изглежда това да се случи

Кандидатът на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за премиер на провинция Мекленбург-Предна Померания заяви, че не очаква партията му да участва в управлението въпреки победата ѝ на вчерашните регионални избори, предаде ДПА, съобщи БТА.



„Мисля, че бихме могли да управляваме. В момента обаче не изглежда това да се случи“, заяви Лайф-Ерик Холм пред телевизия Ен Де Ер (NDR).

Всички останали партии изключиха възможността за сътрудничество с АзГ в съответствие с дългогодишната политика за отказ от взаимодействие с крайната десница, известна в Германия като „защитна стена“.

Според Холм към момента най-вероятно изглежда съставянето на тройна коалиция между лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), „Левите“ и „Зелените“. „Това определено не е добра посока за нашата провинция“, каза той.

Холм отново заяви претенциите на партията си да управлява, като посочи, че избирателите са дали на АзГ ясен мандат. „Затова очакваме останалите партии да бъдат готови да разговарят с нас“, добави той. Самият Холм не успя да спечели пряк мандат в Шверин, където загуби от премиера на провинцията Мануела Швезиг от ГСДП, и няма да бъде депутат в местния парламент.

Ако АзГ не влезе в управлението, както се очаква, Холм заяви, че ще остане депутат във федералния Бундестаг. АзГ спечели изборите в североизточната германска провинция с 38,2% от гласовете, като увеличи повече от два пъти резултата си спрямо изборите преди пет години.

ГСДП остана втора с 35,5%, „Левите“ получиха 6,5%, а „Зелените“ – 5,7%, което дава на трите партии възможност да разполагат с мнозинство в парламента на провинцията. Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц получи едва 4,9% от гласовете, остана под петпроцентната бариера и за първи път не успя да влезе в парламент на германска провинция.