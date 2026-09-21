„Алтернатива за Германия“ след победата в Мекленбург-Предна Померания: Бихме могли да управляваме, в момента обаче не изглежда това да се случи

Кандидатът на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за премиер на провинция Мекленбург-Предна Померания заяви, че не очаква партията му да участва в управлението въпреки победата ѝ на вчерашните регионални избори, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Мисля, че бихме могли да управляваме. В момента обаче не изглежда това да се случи“, заяви Лайф-Ерик Холм пред телевизия Ен Де Ер (NDR).
Всички останали партии изключиха възможността за сътрудничество с АзГ в съответствие с дългогодишната политика за отказ от взаимодействие с крайната десница, известна в Германия като „защитна стена“.
Според Холм към момента най-вероятно изглежда съставянето на тройна коалиция между лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), „Левите“ и „Зелените“. „Това определено не е добра посока за нашата провинция“, каза той.
Холм отново заяви претенциите на партията си да управлява, като посочи, че избирателите са дали на АзГ ясен мандат. „Затова очакваме останалите партии да бъдат готови да разговарят с нас“, добави той. Самият Холм не успя да спечели пряк мандат в Шверин, където загуби от премиера на провинцията Мануела Швезиг от ГСДП, и няма да бъде депутат в местния парламент.
Ако АзГ не влезе в управлението, както се очаква, Холм заяви, че ще остане депутат във федералния Бундестаг. АзГ спечели изборите в североизточната германска провинция с 38,2% от гласовете, като увеличи повече от два пъти резултата си спрямо изборите преди пет години.
ГСДП остана втора с 35,5%, „Левите“ получиха 6,5%, а „Зелените“ – 5,7%, което дава на трите партии възможност да разполагат с мнозинство в парламента на провинцията. Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц получи едва 4,9% от гласовете, остана под петпроцентната бариера и за първи път не успя да влезе в парламент на германска провинция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #6, #9
13:10 21.09.2026
2 Ми ми
Коментиран от #12
13:10 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Окооо
Коментиран от #7, #26
13:14 21.09.2026
5 Не бързайте
И колкото по-дълго тази европейска комисия начело с умната в кавички сова е на власт толкова по-дълбоко затъва и Европейския съюз. При тях властта ще се сдаде с кръв
13:15 21.09.2026
6 Даа
До коментар #1 от "Овчар":Не само Костов, Йорданов, цялата пасми.на ще бъде наказана и цялата сглобка- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ и прочие патерици през годините....Ще има възмездие!!!
13:17 21.09.2026
7 Марин Льопен
До коментар #4 от "Окооо":"Никога нема д спрем помощта за Украйна".Край на цитата.
П.П .Френски Рафъли с ядрено оборудване вече са в небето над Естония.А Путлето е гъкнал,а русия е приключена за няколко часа.
Коментиран от #15
13:17 21.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всички тези индивиди бяха
До коментар #1 от "Овчар":под знамето на синьото лъвче и така излъгаха българските граждани че те вече се замислят за каква свобода и демокрация са гласували
А в момента същите индивиди развяват знамето на многоцветната дъга.
За пример ....петроханската изненада.
13:20 21.09.2026
10 Ужас за Урсулите:
и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
Коментиран от #11
13:20 21.09.2026
11 И какво го интересува
До коментар #10 от "Ужас за Урсулите:":Целокупният български народ за Свинарника наречен русия?
Коментиран от #16, #18
13:22 21.09.2026
12 Гошо
До коментар #2 от "Ми ми":Е личи много напоследък ,колко германеца мрази АзГ
13:23 21.09.2026
13 Лявата красота другари ! Венсеремус...
13:24 21.09.2026
14 Ъъъ
Тук вече на преден план излизат безпринципните коалиции, които обикновено се сгромолясват много бързо. Няма как орел, рак и щука да се коалират, само за да спрат АзГ.....Тези "сглобки" сме ги виждали и знаем как завършват....
13:28 21.09.2026
15 1001
До коментар #7 от "Марин Льопен":Това може да го напише безмозъчна амеба!
13:29 21.09.2026
16 Ти ли си
До коментар #11 от "И какво го интересува":Народа целокупен бре панелко и от името на кои го твърдиш ? Смешник !
13:29 21.09.2026
17 Комунизма изгря
13:31 21.09.2026
18 И тогава защо
До коментар #11 от "И какво го интересува":Ние данскоплатците трябва да се водим по акъла на роднините на нацистите и да им плащаме за болните амбиции ?
13:33 21.09.2026
19 Възмутително е
Коментиран от #20
13:33 21.09.2026
20 Християндемократически съюз (ХДС)
До коментар #19 от "Възмутително е":на канцлера Фридрих Мерц получи едва 4,9% !
13:35 21.09.2026
21 Учете история Предняци
Коментиран от #24
13:36 21.09.2026
22 Ще променят името сега
13:36 21.09.2026
23 И флага ще променят
13:38 21.09.2026
24 Учим бре, русофилите я учим тая история
До коментар #21 от "Учете история Предняци":И знаем че Източна Померания се нарича още Померелия или Гданска Померания и е исторически регион в Северна Полша, чиято най-голяма и традиционна столица е град Гданск !
13:40 21.09.2026
25 ГДР
13:46 21.09.2026
26 Трай коньо
До коментар #4 от "Окооо":Е и в Герамания и Франция има малко рублофили, ама скоро няма да управляват по корумпирания руски модел!
13:49 21.09.2026
27 Тъй е в политиката
13:52 21.09.2026