Решаващ вот! Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ

Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ и ще продължи до затварянето на избирателните секции в 20:00 часа местно време на 25 октомври, неделя. В този период са забранени всякаква предизборна агитация и действия, които могат да повлияят върху волята на избирателите.

Според правилата, цитирани от Българската телеграфна агенция, 48 часа преди гласуването и до края на изборния ден не могат да се публикуват оценки за резултатите от изборите в медиите или на публични събирания. Забранено е също публичното представяне на кандидатите и техните програми, както и призивите избирателите „да гласуват или да не гласуват за определени избирателни листи“.

Глоби до 600 000 динара

За нарушаване на ограниченията законът предвижда санкции за юридически лица, отговорни лица в юридически субекти и физически лица.

Юридическо лице може да бъде глобено със сума от 100 000 до 600 000 динара. За отговорно лице в медия глобата е от 50 000 до 150 000 динара, а за физическо лице – от 10 000 до 40 000 динара.

Над 6,4 милиона души имат право на глас

Общо 6 450 523 избиратели са вписани в Единния избирателен списък. Гласуването ще се проведе в 8392 секции, като 93 от тях ще бъдат извън страната.

В изборната надпревара участват 18 партийни и коалиционни листи. Девет от тях са регистрирани като листи на национални малцинства.

Студентската листа влиза в парламентарния вот

За първи път в избори участват студентите, които оглавиха масовите антиправителствени протести в Сърбия. Демонстрациите започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Студентите не се явяват пряко като участници във вота, а подкрепят избирателна листа с кандидати, които не са били част от политическия живот и са с добро име в обществото.

В изборите участва и бившият президент Александър Вучич. Той е насрочил извънредния парламентарен вот, след което се е оттеглил от президентския пост, за да оглави листата на Сръбската прогресивна партия, на която е основател.

Източници: bta.bg