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Решаващ вот! Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ

Решаващ вот! Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ

22 Октомври, 2026 15:25 444 6

  • сърбия-
  • парламентарни избори-
  • предизборно мълчание-
  • александър вучич-
  • студентски протести

Изборната тишина ще продължи до затварянето на секциите на 25 октомври, за нарушения са предвидени глоби до 600 000 динара

Решаващ вот! Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ и ще продължи до затварянето на избирателните секции в 20:00 часа местно време на 25 октомври, неделя. В този период са забранени всякаква предизборна агитация и действия, които могат да повлияят върху волята на избирателите.

Според правилата, цитирани от Българската телеграфна агенция, 48 часа преди гласуването и до края на изборния ден не могат да се публикуват оценки за резултатите от изборите в медиите или на публични събирания. Забранено е също публичното представяне на кандидатите и техните програми, както и призивите избирателите „да гласуват или да не гласуват за определени избирателни листи“.

Глоби до 600 000 динара

За нарушаване на ограниченията законът предвижда санкции за юридически лица, отговорни лица в юридически субекти и физически лица.

Юридическо лице може да бъде глобено със сума от 100 000 до 600 000 динара. За отговорно лице в медия глобата е от 50 000 до 150 000 динара, а за физическо лице – от 10 000 до 40 000 динара.

Над 6,4 милиона души имат право на глас

Общо 6 450 523 избиратели са вписани в Единния избирателен списък. Гласуването ще се проведе в 8392 секции, като 93 от тях ще бъдат извън страната.

В изборната надпревара участват 18 партийни и коалиционни листи. Девет от тях са регистрирани като листи на национални малцинства.

Студентската листа влиза в парламентарния вот

За първи път в избори участват студентите, които оглавиха масовите антиправителствени протести в Сърбия. Демонстрациите започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Студентите не се явяват пряко като участници във вота, а подкрепят избирателна листа с кандидати, които не са били част от политическия живот и са с добро име в обществото.

В изборите участва и бившият президент Александър Вучич. Той е насрочил извънредния парламентарен вот, след което се е оттеглил от президентския пост, за да оглави листата на Сръбската прогресивна партия, на която е основател.

Източници: bta.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 боян расате

    1 1 Отговор
    Пуснаха убиеца на милен цветков на свобода.

    15:27 22.10.2026

  • 2 Цвете

    3 0 Отговор
    ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ ,ЧЕ ПАРТИЯТА НА ВУЧИЧ И ТЯ Е ПРОГРЕСИВНА ....? И КАК ТАКА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ В СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ СА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ????? НА КОГО ЛИ Е ИДЕЯТА ? 🫡🤔😠✈️👎

    15:28 22.10.2026

  • 3 хмммм

    3 0 Отговор
    Какво мълчание? Мълчанието на агнетата.. така или иначе все комунист ще е.

    15:33 22.10.2026

  • 4 Оги

    1 1 Отговор
    Хайде Аце Вучич първо президент, после премиер като наш Радев. После с шутове навън и никой…

    15:35 22.10.2026

  • 5 Я да кажем

    0 1 Отговор
    Сашко е наше момче и е първи. Няма изборни нарушения щото няма да мълчим. САШКО НОМЕР ЕДНО. МНОГО НЕЩА Е ПРАВИЛ И ЩЕ ПРАВИМ. И ЩЕ ТЕЧЕ ПЕТРОЛ И ГАЗ СЪС САШКО.

    15:44 22.10.2026

  • 6 А Вучето има ли достатъчно долари?

    1 0 Отговор
    С какво ще си плати фейс контрола на входа в Кремъл? Инак не вземат.

    15:50 22.10.2026

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