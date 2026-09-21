"Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет."

Илия Сърданович, водещ кандидат на сръбската "Студентска листа", обяви днес след поредната покана за телевизионен дебат от страна на сръбския президент и водач на листата "Обединена Сърбия" Александър Вучич, че "той няма достатъчно авторитет за тази покана", съобщава N1.

По-рано днес Вучич отново покани Сърданович на телевизионен дебат, като заяви, че може да се проведе "когато и където той пожелае".

"Може дори да бъде в студиата на техните началници в N1 или Nova S. Може да бъде двама, трима или четирима срещу един", каза Вучич в публично обръщение чрез TikTok.

Преди това Сърданович бе заявил, че кандидатите от "Студентската листа" не са длъжни да разговарят с тези, които не са включени в планираните им предизборни дейности. Вместо това те биха разговаряли "с хора, които имат какво да кажат". Що се отнася до останалите - "ако те вече са казали всичко, няма какво повече да се обсъжда", тъй като кандидатите имат "по-важна работа за вършене по изграждането на една по-добра Сърбия".

"Предвид ситуацията и начина, по който беше сформирана "Студентската листа", никой от нас няма никаква нужда да влиза в подобен диалог с човек, който не го е заслужил", каза Сърданович по повод по-ранната покана на Вучич за разговор.

Вучич разпусна парламента на Сърбия и обяви предсрочни избори

Президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.

Припомняме, че Вучич обяви, че ще подаде оставка до края на септември, за да участва като обикновен гражданин в кампанията за министър-председател на предсрочните парламентарни избори.

Сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, след като това бе предложено от премиера на Сърбия Джуро Мацут.

Вучич беше избран за държавен глава през април 2017 г. и преизбран през април 2022 г. Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно.

Обявяването на изборите от Вучич стана и след повече от година на антиправителствени и антикорупционни протести, водени от студенти. Те бяха провокирани от срутването на козирка на железопътна гара в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.