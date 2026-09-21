"Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет."

Илия Сърданович, водещ кандидат на сръбската "Студентска листа", обяви днес след поредната покана за телевизионен дебат от страна на сръбския президент и водач на листата "Обединена Сърбия" Александър Вучич, че "той няма достатъчно авторитет за тази покана", съобщава N1.
По-рано днес Вучич отново покани Сърданович на телевизионен дебат, като заяви, че може да се проведе "когато и където той пожелае".
"Може дори да бъде в студиата на техните началници в N1 или Nova S. Може да бъде двама, трима или четирима срещу един", каза Вучич в публично обръщение чрез TikTok.
Преди това Сърданович бе заявил, че кандидатите от "Студентската листа" не са длъжни да разговарят с тези, които не са включени в планираните им предизборни дейности. Вместо това те биха разговаряли "с хора, които имат какво да кажат". Що се отнася до останалите - "ако те вече са казали всичко, няма какво повече да се обсъжда", тъй като кандидатите имат "по-важна работа за вършене по изграждането на една по-добра Сърбия".
"Предвид ситуацията и начина, по който беше сформирана "Студентската листа", никой от нас няма никаква нужда да влиза в подобен диалог с човек, който не го е заслужил", каза Сърданович по повод по-ранната покана на Вучич за разговор.
Вучич разпусна парламента на Сърбия и обяви предсрочни избори
Президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.
Припомняме, че Вучич обяви, че ще подаде оставка до края на септември, за да участва като обикновен гражданин в кампанията за министър-председател на предсрочните парламентарни избори.
Сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, след като това бе предложено от премиера на Сърбия Джуро Мацут.
Вучич беше избран за държавен глава през април 2017 г. и преизбран през април 2022 г. Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно.
Обявяването на изборите от Вучич стана и след повече от година на антиправителствени и антикорупционни протести, водени от студенти. Те бяха провокирани от срутването на козирка на железопътна гара в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
10:48 21.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #7
10:50 21.09.2026
3 Хасковски каунь
Коментиран от #8
10:53 21.09.2026
4 Григор
Пак манипулацийки! Въпросната студентска листа са един файтон хора и по същество зад тях стоят една шепа "студенти", които не са изразители на мнозинството! Номера от селски вечеринки!
10:55 21.09.2026
5 ижжжж
11:01 21.09.2026
6 Джуклич си
11:03 21.09.2026
7 Показа, че са
До коментар #2 от "Овчар":Си същите юготитовисти, проруски режим
11:04 21.09.2026
8 Е, как
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Подготвил се е, те комунистите печелят с около 80%
11:05 21.09.2026
9 Леле - леле ! 🤔
11:06 21.09.2026