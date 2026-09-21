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Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет

Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет

21 Септември, 2026 10:46 623 9

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • косово

Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно

Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Илия Сърданович, водещ кандидат на сръбската "Студентска листа", обяви днес след поредната покана за телевизионен дебат от страна на сръбския президент и водач на листата "Обединена Сърбия" Александър Вучич, че "той няма достатъчно авторитет за тази покана", съобщава N1.

По-рано днес Вучич отново покани Сърданович на телевизионен дебат, като заяви, че може да се проведе "когато и където той пожелае".

"Може дори да бъде в студиата на техните началници в N1 или Nova S. Може да бъде двама, трима или четирима срещу един", каза Вучич в публично обръщение чрез TikTok.

Преди това Сърданович бе заявил, че кандидатите от "Студентската листа" не са длъжни да разговарят с тези, които не са включени в планираните им предизборни дейности. Вместо това те биха разговаряли "с хора, които имат какво да кажат". Що се отнася до останалите - "ако те вече са казали всичко, няма какво повече да се обсъжда", тъй като кандидатите имат "по-важна работа за вършене по изграждането на една по-добра Сърбия".

"Предвид ситуацията и начина, по който беше сформирана "Студентската листа", никой от нас няма никаква нужда да влиза в подобен диалог с човек, който не го е заслужил", каза Сърданович по повод по-ранната покана на Вучич за разговор.

Вучич разпусна парламента на Сърбия и обяви предсрочни избори

Президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.

Припомняме, че Вучич обяви, че ще подаде оставка до края на септември, за да участва като обикновен гражданин в кампанията за министър-председател на предсрочните парламентарни избори.

Сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, след като това бе предложено от премиера на Сърбия Джуро Мацут.

Вучич беше избран за държавен глава през април 2017 г. и преизбран през април 2022 г. Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно.

Обявяването на изборите от Вучич стана и след повече от година на антиправителствени и антикорупционни протести, водени от студенти. Те бяха провокирани от срутването на козирка на железопътна гара в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    12 3 Отговор
    Хубаво, ама и тези студентчета, използвани като марионетки, нямат легитимност...

    10:48 21.09.2026

  • 2 Овчар

    10 3 Отговор
    Сръбския гръбнак е за... Сърбия без западни вампири...Погребението на Радко Младич го показа ясно и точно..!

    Коментиран от #7

    10:50 21.09.2026

  • 3 Хасковски каунь

    10 3 Отговор
    Авторитет нямал..... Ама пак ще спечели изборите

    Коментиран от #8

    10:53 21.09.2026

  • 4 Григор

    11 2 Отговор
    "Сръбската "Студентска листа" отказа дебат на Вучич: Той вече няма авторитет."
    Пак манипулацийки! Въпросната студентска листа са един файтон хора и по същество зад тях стоят една шепа "студенти", които не са изразители на мнозинството! Номера от селски вечеринки!

    10:55 21.09.2026

  • 5 ижжжж

    8 3 Отговор
    Няма авторитет пред шепа платени соросс студентчета! Айде да ги видм как няма да спечелят, защото сърбите не са толкова луди и са доста големи националисти, не са йес мени като нас.

    11:01 21.09.2026

  • 6 Джуклич си

    2 5 Отговор
    Е подготвил марионетки и спечелване на изборите, затова подаде оставка, когато на него му е удобно, когато е готов с подмяната. Все пак е от юготитовистката школа, знаем какво да очакваме

    11:03 21.09.2026

  • 7 Показа, че са

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Си същите юготитовисти, проруски режим

    11:04 21.09.2026

  • 8 Е, как

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Подготвил се е, те комунистите печелят с около 80%

    11:05 21.09.2026

  • 9 Леле - леле ! 🤔

    5 1 Отговор
    На Балканите новините идват малко по-късно . Никой още не е съобщил на тази "листа" , че спонсорите им на запад се срутват .

    11:06 21.09.2026

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