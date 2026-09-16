25 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи

Бившият косовски президент Хашим Тачи бе осъден за военни престъпления, извършени по време на войната в Косово в края на 1990-те. Осъдени бяха и трима други лидери на бившата АОК. В Косово те масово са считани за герои.

Днес, 16 септември, Специалният трибунал за Косово в Хага произнесе решението си по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи. Той бе осъден на 25 години затвор - по четири обвинения за военни престъпления, извършени по време на войната със Сърбия в края на 1990-те години. Трибуналът постанови, че Тачи е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност.

В Косово те са национални герои

58-годишният Тачи, който подаде оставка от поста си преди почти шест години, за да се изправи пред съда, беше обвинен в множество военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително убийство, изтезания и преследване, заедно с трима други лидери на бившата Армия за освобождение на Косово (АОК/KLA) – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, сражавали се срещу сръбските сили във войната от 1998–1999. В родината си те са считани за национални герои. Срещу Тачи се води и отделен процес по обвинения в заплашване на свидетели, който ще започне по-късно този месец.

През миналия уикенд хиляди хора се събраха в Прищина в подкрепа на четиримата Тачи, Селими, Весели и Красничи. Протестиращите изпълниха централния площад в столицата, като много от тях носеха албански знамена.

Из целия град бяха разлепени портрети на четиримата бивши бойци от ОАК, както и огромен цифров часовник, отброяващ времето до присъдите в сряда. "В името на народа, обявете ги за невинни", гласеше един от транспарантите.

Войната в Косово и независимостта

По-голямата част от 13 000-те души, загинали във войната в Косово, бяха етнически албанци. 78-дневната кампания от въздушни удари на НАТО срещу сръбските сили сложи край на боевете. Около 1 милион етнически албански косовари бяха прогонени от домовете си.

През 2008 година Косово обяви независимостта си от Сърбия – ход, който Белград отказва да признае. Отношенията между Косово и Сърбия остават напрегнати - въпреки дългогодишните преговори, посредничени от Европейския съюз и подкрепени от Съединените щати.