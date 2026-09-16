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25 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи

25 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи

16 Септември, 2026 20:49 1 155 28

  • косово-
  • хашим тачи-
  • армия за освобождение на косово-
  • сърбия-
  • ратко младич

По-голямата част от 13 000-те души, загинали във войната в Косово, бяха етнически албанци

25 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Бившият косовски президент Хашим Тачи бе осъден за военни престъпления, извършени по време на войната в Косово в края на 1990-те. Осъдени бяха и трима други лидери на бившата АОК. В Косово те масово са считани за герои.

Днес, 16 септември, Специалният трибунал за Косово в Хага произнесе решението си по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи. Той бе осъден на 25 години затвор - по четири обвинения за военни престъпления, извършени по време на войната със Сърбия в края на 1990-те години. Трибуналът постанови, че Тачи е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност.

В Косово те са национални герои

58-годишният Тачи, който подаде оставка от поста си преди почти шест години, за да се изправи пред съда, беше обвинен в множество военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително убийство, изтезания и преследване, заедно с трима други лидери на бившата Армия за освобождение на Косово (АОК/KLA) – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, сражавали се срещу сръбските сили във войната от 1998–1999. В родината си те са считани за национални герои. Срещу Тачи се води и отделен процес по обвинения в заплашване на свидетели, който ще започне по-късно този месец.

През миналия уикенд хиляди хора се събраха в Прищина в подкрепа на четиримата Тачи, Селими, Весели и Красничи. Протестиращите изпълниха централния площад в столицата, като много от тях носеха албански знамена.

Из целия град бяха разлепени портрети на четиримата бивши бойци от ОАК, както и огромен цифров часовник, отброяващ времето до присъдите в сряда. "В името на народа, обявете ги за невинни", гласеше един от транспарантите.

Войната в Косово и независимостта

По-голямата част от 13 000-те души, загинали във войната в Косово, бяха етнически албанци. 78-дневната кампания от въздушни удари на НАТО срещу сръбските сили сложи край на боевете. Около 1 милион етнически албански косовари бяха прогонени от домовете си.

През 2008 година Косово обяви независимостта си от Сърбия – ход, който Белград отказва да признае. Отношенията между Косово и Сърбия остават напрегнати - въпреки дългогодишните преговори, посредничени от Европейския съюз и подкрепени от Съединените щати.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    15 4 Отговор
    някой ден зеления, ако остане жив

    Коментиран от #3, #12

    20:53 16.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    30 2 Отговор
    Чакай малко нали Тачи беше героя на САЩ и ЕС ,или тези западни мародери слагат на власт в колониите си бандити и криминали като нашия Тиква и после ги изхвърлят като станат безполезни

    20:54 16.09.2026

  • 3 А дано, ама се съмнявам

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Зеленият е от техните скунксове.

    20:57 16.09.2026

  • 4 Айляк

    19 3 Отговор
    Зеле да се приготвя за Хага.
    А може Мърсулата и Кайчето да го придружат.
    Прошка за фашисти няма.

    20:59 16.09.2026

  • 5 И Тук Така

    4 1 Отговор
    5 години ще ми го бара те.... Факти

    20:59 16.09.2026

  • 6 Град Крива паланка

    20 0 Отговор
    Не е само той , в момента в Македония има поне 18-20 човека на албанците и Хашим (бивши мусли терористи) който са в висшето управление на страната ни

    21:00 16.09.2026

  • 7 Урсулът Кога

    11 3 Отговор
    Ще бъде окован във Синджиро.. 9734

    21:01 16.09.2026

  • 8 Иван 1

    13 0 Отговор
    Трябва до живот за това което е направил.

    Коментиран от #20, #26

    21:03 16.09.2026

  • 9 Джак Изкормвача

    14 0 Отговор
    Международният прокурор Карла Дел Понте написа книга за престъпленията на косоварите. В т.н. "Къщата на ужасите" Хашим Тачи е разфасовал сърби, за да им продаде органите на черния пазар. В присъдата нищо не се споменава по въпроса.Трябваше да получи доживотна присъда без право на замяна.
    Косоварите контролират пазара на дрога в Европа. Но да видим, дали няма да бъдат изместени от бандеровците. Вече губят позиции.

    21:03 16.09.2026

  • 10 Копейки

    3 12 Отговор
    ето съдът в Хага осъжда и лица, които сте мислили, че няма да бъдат осъдени, а не само такива престъпници като путлер

    Коментиран от #27

    21:06 16.09.2026

  • 11 А Румен Решетников

    4 11 Отговор
    кога?

    Коментиран от #25

    21:11 16.09.2026

  • 12 Споко,

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    документите за Путин са комплектовани.
    Вече е позеленял от яд.

    Коментиран от #18

    21:14 16.09.2026

  • 13 Стенли

    6 0 Отговор
    Браво , все пак е останало някакво правосъдие

    21:15 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВВП

    3 7 Отговор
    Да се обеся или да се помилвам?
    Май в Хага ще ми е най-добре. Поне има дневна светлина. И в бункера съм свикнал да съм затворен.
    Ще ме хранят, ще ме поят за сметка на ЕС данъкоплатците.

    Коментиран от #17, #22

    21:18 16.09.2026

  • 16 20 г. са малко-50 г. най-добре

    8 2 Отговор
    ЗА УРСУЛА И Б. ДЖОНСЪН... НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВОЕНОЛЮБЦИ...

    Коментиран от #19

    21:20 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти зелен

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Споко,":

    Щемиголапаш

    21:21 16.09.2026

  • 19 Да име Бамай

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "20 г. са малко-50 г. най-добре":

    Ката

    21:22 16.09.2026

  • 20 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван 1":

    Е той на 58 , 25 като се сметнат , ще бъде един старец ,ако доживее да излезе, между другото доколкото , знам там , не може да се надява на предсрочни освобождаване, както в нашите затвори , и макар , че не съм голям фен на сърбите ,защото много лошо сме видели от тях ,и доста територии сме загубили от тях, все пак това е, една добра новина

    21:22 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тъпако,

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ВВП":

    Най-добре се гръмни!

    21:37 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Страх лозе пази.
    Тва за Фактите.
    Четете квото сте изтрили бре.

    21:42 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Спецназ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван 1":

    Всички "ПРИСЪДИ "В ХАГА СА Доживот!

    Нато чрез Хага си чистят старите "Досиета"-
    Милишевич, Радко Младич, сега и на тоя след година-две

    ще "му прилошее"...

    ФАКТ

    21:53 16.09.2026

  • 27 Да бе ,да ! 🤔

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    Мюсюлманинът Хашим Гащи да не бил сам , когато е кълцал сърби за да им продава органите ?

    Коментиран от #28

    21:57 16.09.2026

  • 28 Да бе ,да ! 🤔

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Ами какво стана с кървавите престъпници , хърватските католици , с по 45 годишни присъди ? Пълно оправдаване на втора инстанция !

    22:00 16.09.2026