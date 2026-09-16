25 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи

Бившият косовски президент Хашим Тачи бе осъден за военни престъпления, извършени по време на войната в Косово в края на 1990-те. Осъдени бяха и трима други лидери на бившата АОК. В Косово те масово са считани за герои.
Днес, 16 септември, Специалният трибунал за Косово в Хага произнесе решението си по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи. Той бе осъден на 25 години затвор - по четири обвинения за военни престъпления, извършени по време на войната със Сърбия в края на 1990-те години. Трибуналът постанови, че Тачи е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност.
В Косово те са национални герои
58-годишният Тачи, който подаде оставка от поста си преди почти шест години, за да се изправи пред съда, беше обвинен в множество военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително убийство, изтезания и преследване, заедно с трима други лидери на бившата Армия за освобождение на Косово (АОК/KLA) – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, сражавали се срещу сръбските сили във войната от 1998–1999. В родината си те са считани за национални герои. Срещу Тачи се води и отделен процес по обвинения в заплашване на свидетели, който ще започне по-късно този месец.
През миналия уикенд хиляди хора се събраха в Прищина в подкрепа на четиримата Тачи, Селими, Весели и Красничи. Протестиращите изпълниха централния площад в столицата, като много от тях носеха албански знамена.
Из целия град бяха разлепени портрети на четиримата бивши бойци от ОАК, както и огромен цифров часовник, отброяващ времето до присъдите в сряда. "В името на народа, обявете ги за невинни", гласеше един от транспарантите.
Войната в Косово и независимостта
По-голямата част от 13 000-те души, загинали във войната в Косово, бяха етнически албанци. 78-дневната кампания от въздушни удари на НАТО срещу сръбските сили сложи край на боевете. Около 1 милион етнически албански косовари бяха прогонени от домовете си.
През 2008 година Косово обяви независимостта си от Сърбия – ход, който Белград отказва да признае. Отношенията между Косово и Сърбия остават напрегнати - въпреки дългогодишните преговори, посредничени от Европейския съюз и подкрепени от Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #3, #12
20:53 16.09.2026
2 Тик-Ток
20:54 16.09.2026
3 А дано, ама се съмнявам
До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Зеленият е от техните скунксове.
20:57 16.09.2026
4 Айляк
А може Мърсулата и Кайчето да го придружат.
Прошка за фашисти няма.
20:59 16.09.2026
5 И Тук Така
20:59 16.09.2026
6 Град Крива паланка
21:00 16.09.2026
7 Урсулът Кога
21:01 16.09.2026
8 Иван 1
Коментиран от #20, #26
21:03 16.09.2026
9 Джак Изкормвача
Косоварите контролират пазара на дрога в Европа. Но да видим, дали няма да бъдат изместени от бандеровците. Вече губят позиции.
21:03 16.09.2026
10 Копейки
Коментиран от #27
21:06 16.09.2026
11 А Румен Решетников
Коментиран от #25
21:11 16.09.2026
12 Споко,
До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":документите за Путин са комплектовани.
Вече е позеленял от яд.
Коментиран от #18
21:14 16.09.2026
13 Стенли
21:15 16.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ВВП
Май в Хага ще ми е най-добре. Поне има дневна светлина. И в бункера съм свикнал да съм затворен.
Ще ме хранят, ще ме поят за сметка на ЕС данъкоплатците.
Коментиран от #17, #22
21:18 16.09.2026
16 20 г. са малко-50 г. най-добре
Коментиран от #19
21:20 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ти зелен
До коментар #12 от "Споко,":Щемиголапаш
21:21 16.09.2026
19 Да име Бамай
До коментар #16 от "20 г. са малко-50 г. най-добре":Ката
21:22 16.09.2026
20 Стенли
До коментар #8 от "Иван 1":Е той на 58 , 25 като се сметнат , ще бъде един старец ,ако доживее да излезе, между другото доколкото , знам там , не може да се надява на предсрочни освобождаване, както в нашите затвори , и макар , че не съм голям фен на сърбите ,защото много лошо сме видели от тях ,и доста територии сме загубили от тях, все пак това е, една добра новина
21:22 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тъпако,
До коментар #15 от "ВВП":Най-добре се гръмни!
21:37 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ?????
Страх лозе пази.
Тва за Фактите.
Четете квото сте изтрили бре.
21:42 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Спецназ
До коментар #8 от "Иван 1":Всички "ПРИСЪДИ "В ХАГА СА Доживот!
Нато чрез Хага си чистят старите "Досиета"-
Милишевич, Радко Младич, сега и на тоя след година-две
ще "му прилошее"...
ФАКТ
21:53 16.09.2026
27 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #10 от "Копейки":Мюсюлманинът Хашим Гащи да не бил сам , когато е кълцал сърби за да им продава органите ?
Коментиран от #28
21:57 16.09.2026
28 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #27 от "Да бе ,да ! 🤔":Ами какво стана с кървавите престъпници , хърватските католици , с по 45 годишни присъди ? Пълно оправдаване на втора инстанция !
22:00 16.09.2026