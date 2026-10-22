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Вучич очаква победа на изборите в Сърбия на 25 октомври

Вучич очаква победа на изборите в Сърбия на 25 октомври

22 Октомври, 2026 22:53 516 5

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • сръбска прогресивна партия-
  • парламентарни избори

Лидерът на Сръбската прогресивна партия обеща по-високи доходи и малобройно правителство, ако спечели вота

Вучич очаква победа на изборите в Сърбия на 25 октомври - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Александър Вучич изрази увереност, че Сръбската прогресивна партия ще спечели извънредните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Водачът на листата на СПП и бивш президент на страната говори на заключителния предизборен митинг в Спортната зала в Белград.

Вучич, когото партията издигна и за кандидат за премиер, призова поддръжниците си да протегнат ръка към политическите си противници. В същото време той заяви, че опоненти на СПП „се опитаха да разрушат държавата“.

Обещания за по-високи доходи

В речта си Вучич обеща мерки за повишаване на жизнения стандарт. Той заяви, че ще увеличи заплатите и пенсиите, като средната пенсия трябва да достигне почти 800 евро. Предвижда се и увеличение на минималната работна заплата.

Кандидатът за премиер каза още, че при победа ще управлява с малобройно, но ефективно правителство. Сред посочените от него приоритети са инвестиции в здравни заведения, канализация и енергетика.

Обвинения към Студентската листа

Вучич отправи обвинения към Деян Шошкич, кандидат на Студентската листа и бивш управител на Националната банка на Сърбия. По думите му политическият му противник е повишил курса на динара до 200 динара за евро.

Вучич заяви също, че Студентската листа иска да отдели Сърбия от Китай и не желае да заеме позиция по въпроса за санкциите срещу Русия. Управляваното от СПП правителство от четири години поддържа позицията да не налага санкции на Москва.

Песни, лозунги и скандирания

Привържениците на СПП изпяха „Розмарин“ - песента, превърнала се в отличителен знак на кампанията на партията. В залата се чуха скандирания в подкрепа на Вучич, а участниците развяваха червени сърца и държаха транспаранти с надписи „Всички за един, един за всички“, „За победа“ и „Сърбия побеждава“.

В залата бяха пуснати и бели балони. Извън нея групи привърженици скандираха името на покойния генерал Ратко Младич, който беше осъден от Международния трибунал в Хага на доживотен затвор за геноцида в Сребреница.

Източници: bta.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Робот

    2 4 Отговор
    Ако беше присъствал на погребението на Радко Младич хората щяха да гласуват за него..

    Коментиран от #3

    22:56 22.10.2026

  • 2 Про100 💪👑💯

    4 2 Отговор
    Вучич ще става пътник. Време е и Йотова да стане пътничка. Нямат място проруски слуги са управляват!

    22:56 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    4 2 Отговор
    Каква наглост.
    Цяла Сърбия плюе по него, ама той "очаквал" да спечели изборите.

    22:59 22.10.2026

  • 5 Боец

    1 1 Отговор
    Същото е и наглостта на НСО, дето нападна журналистка в опит да я спаси депутатката от ПБ.

    23:01 22.10.2026

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