Вучич очаква победа на изборите в Сърбия на 25 октомври

Александър Вучич изрази увереност, че Сръбската прогресивна партия ще спечели извънредните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Водачът на листата на СПП и бивш президент на страната говори на заключителния предизборен митинг в Спортната зала в Белград.

Вучич, когото партията издигна и за кандидат за премиер, призова поддръжниците си да протегнат ръка към политическите си противници. В същото време той заяви, че опоненти на СПП „се опитаха да разрушат държавата“.

Обещания за по-високи доходи

В речта си Вучич обеща мерки за повишаване на жизнения стандарт. Той заяви, че ще увеличи заплатите и пенсиите, като средната пенсия трябва да достигне почти 800 евро. Предвижда се и увеличение на минималната работна заплата.

Кандидатът за премиер каза още, че при победа ще управлява с малобройно, но ефективно правителство. Сред посочените от него приоритети са инвестиции в здравни заведения, канализация и енергетика.

Обвинения към Студентската листа

Вучич отправи обвинения към Деян Шошкич, кандидат на Студентската листа и бивш управител на Националната банка на Сърбия. По думите му политическият му противник е повишил курса на динара до 200 динара за евро.

Вучич заяви също, че Студентската листа иска да отдели Сърбия от Китай и не желае да заеме позиция по въпроса за санкциите срещу Русия. Управляваното от СПП правителство от четири години поддържа позицията да не налага санкции на Москва.

Песни, лозунги и скандирания

Привържениците на СПП изпяха „Розмарин“ - песента, превърнала се в отличителен знак на кампанията на партията. В залата се чуха скандирания в подкрепа на Вучич, а участниците развяваха червени сърца и държаха транспаранти с надписи „Всички за един, един за всички“, „За победа“ и „Сърбия побеждава“.

В залата бяха пуснати и бели балони. Извън нея групи привърженици скандираха името на покойния генерал Ратко Младич, който беше осъден от Международния трибунал в Хага на доживотен затвор за геноцида в Сребреница.

Източници: bta.bg