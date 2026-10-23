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ЕК защити евродепутатите от мисията за изборите в Сърбия

ЕК защити евродепутатите от мисията за изборите в Сърбия

23 Октомври, 2026 15:57 555 1

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  • александър вучич

Комисията очаква Белград да сътрудничи конструктивно с международните наблюдатели преди парламентарния вот на 25 октомври

ЕК защити евродепутатите от мисията за изборите в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия разглежда сериозно опитите за дискредитиране на евродепутатите, включени в наблюдателната мисия за парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври. Това заяви говорител на комисията в отговор на въпроси на пресконференция.

„Разглеждаме много сериозно всеки опит за дискредитиране на евродепутати, включени в наблюдателната мисия“, каза говорителят.

ЕК очаква сътрудничество от Белград

По думите му мисията е поискана от Сърбия. Тя има за цел да проследи демократичността на изборния процес, като Европейската комисия очаква всички държави, включително кандидатите и възможните кандидати за членство в ЕС, да сътрудничат конструктивно и да отчитат международните усилия.

От Белград се очаква изборите да бъдат организирани в съответствие с европейските и международните изисквания. Комисията следи внимателно предстоящия вот, а честните, прозрачни и свободни избори са основно изискване на европейската демокрация.

Спор около състава на мисията

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич е изпратила писмо до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, в което възразява срещу състава на представителите на Европейския парламент в международната наблюдателна мисия.

Особено остро е възражението срещу назначаването на Андреас Шидер за ръководител на парламентарната делегация. Според Бърнабич публични действия на няколко представители на делегацията в миналото показват политическа пристрастност.

Европейската комисия не посочи промяна в състава на мисията. От изявлението на говорителя става ясно, че Брюксел очаква наблюдателите да изпълнят мандата си, а сръбските власти да осигурят конструктивно взаимодействие преди и по време на изборния процес.

Източници: bta.bg


Сърбия
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