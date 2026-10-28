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Петролът поскъпна с близо 2% след твърдение за удар на хусите

Петролът поскъпна с близо 2% след твърдение за удар на хусите

28 Октомври, 2026 11:12 562 5

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Хусите заявиха, че са поразили саудитска рафинерия с капацитет 550 000 барела дневно, саудитските власти не са потвърдили информацията

Петролът поскъпна с близо 2% след твърдение за удар на хусите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха с близо 2% в азиатската търговия, след като йеменските хуси заявиха, че са нанесли ракетен удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Саудитските власти не са потвърдили съобщението.

Фючърсите на сорта „Брент“ поскъпнаха с 2,14 долара, или 1,88%, до 116,02 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си с 1,94 долара, или 1,94%, до 101,84 долара за барел.

Подкрепяните от Иран хуси заявиха, че са поразили съоръжение с капацитет за преработка на 550 000 барела дневно. Ръстът на котировките последва спад с близо 2 долара през предходната търговска сесия.

Пазарът следи риска от нова ескалация

Според стратезите по суровини на ING пазарът продължава да отчита повишена вероятност от ново изостряне на напрежението в Близкия изток.

„Цените на петрола остават високи, тъй като пазарът очаква по-голяма яснота относно следващия ход на президента Тръмп спрямо Иран“, посочиха анализаторите.

По оценката им евентуално преминаване на междинните избори в САЩ без нови удари срещу Иран може да започне да намалява рисковата премия в цените на петрола.

Допълнителна подкрепа за котировките оказаха данните за американските запаси. Според пазарни източници, позоваващи се на Американския петролен институт, запасите от суров петрол са намалели с 2,03 млн. барела през седмицата до 23 октомври. Анкетирани от Ройтерс анализатори очакват увеличение с около 15 000 барела. Официалният доклад на американската Агенция за енергийна информация предстои да бъде публикуван.

ОПЕК+ и руският износ също са във фокуса

Инвеститорите следят и срещата на страните от ОПЕК+, насрочена за неделя. Според източници, запознати с въпроса, производителите се очаква да запазят без промяна целите си за добив през декември.

Производството на повечето от основните участници в обсъжданите ограничения и увеличения на добива - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман - остава под целевите равнища.

Междувременно търговци очакват през ноември да намалее износът на руски суров петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море. Причината е прогнозирано увеличаване на производството на дизелово гориво в руските рафинерии след сключено през месеца споразумение с Вашингтон.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво, но трябва

    1 0 Отговор
    с 200% да се вдигне и да се приключи мъката

    11:15 28.10.2026

  • 2 Дончо

    1 0 Отговор
    Оправих нещата ..

    11:21 28.10.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Хусите са видни борсови посредници на Уол Стрийт.

    Коментиран от #5

    11:29 28.10.2026

  • 4 Даа!

    2 0 Отговор
    От целият този миш- маш, Европа ще отнесе теслата,и то- жестоко.Тази игра на тука има,тука нема,с разните пазарни анализатори,не променя безспорният факт.Петрола през зимата може да надмине критичната точка от 120-125$ за барел.А цената на газа е пряко свързана с борсовата цена на барел петрол.У нас, Лукойл ще продължи мощно да експортира дизел и авиационен керосин.Дизел след ЧНГ- над 2 -2,20 евро,масов бензин над 1,85-1,9Е.

    11:32 28.10.2026

  • 5 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Не само . А у нас бензина нэт ..

    11:39 28.10.2026