Петролът поскъпна с близо 2% след твърдение за удар на хусите

Цените на петрола се повишиха с близо 2% в азиатската търговия, след като йеменските хуси заявиха, че са нанесли ракетен удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Саудитските власти не са потвърдили съобщението.

Фючърсите на сорта „Брент“ поскъпнаха с 2,14 долара, или 1,88%, до 116,02 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си с 1,94 долара, или 1,94%, до 101,84 долара за барел.

Подкрепяните от Иран хуси заявиха, че са поразили съоръжение с капацитет за преработка на 550 000 барела дневно. Ръстът на котировките последва спад с близо 2 долара през предходната търговска сесия.

Пазарът следи риска от нова ескалация

Според стратезите по суровини на ING пазарът продължава да отчита повишена вероятност от ново изостряне на напрежението в Близкия изток.

„Цените на петрола остават високи, тъй като пазарът очаква по-голяма яснота относно следващия ход на президента Тръмп спрямо Иран“, посочиха анализаторите.

По оценката им евентуално преминаване на междинните избори в САЩ без нови удари срещу Иран може да започне да намалява рисковата премия в цените на петрола.

Допълнителна подкрепа за котировките оказаха данните за американските запаси. Според пазарни източници, позоваващи се на Американския петролен институт, запасите от суров петрол са намалели с 2,03 млн. барела през седмицата до 23 октомври. Анкетирани от Ройтерс анализатори очакват увеличение с около 15 000 барела. Официалният доклад на американската Агенция за енергийна информация предстои да бъде публикуван.

ОПЕК+ и руският износ също са във фокуса

Инвеститорите следят и срещата на страните от ОПЕК+, насрочена за неделя. Според източници, запознати с въпроса, производителите се очаква да запазят без промяна целите си за добив през декември.

Производството на повечето от основните участници в обсъжданите ограничения и увеличения на добива - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман - остава под целевите равнища.

Междувременно търговци очакват през ноември да намалее износът на руски суров петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море. Причината е прогнозирано увеличаване на производството на дизелово гориво в руските рафинерии след сключено през месеца споразумение с Вашингтон.

Източници: bta.bg