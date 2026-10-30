Въоръжена групировка спря петролопровод към рафинерия в Либия

Въоръжена групировка е затворила клапана на основния петролопровод „Хамада“, който свързва едноименното находище с най-голямата рафинерия в Либия – „Зауия“. Спирането е прекъснало доставките на суров петрол към съоръжението, съобщи либийската Национална петролна корпорация, цитирана от Ройтерс.

Това е вторият случай през октомври, при който въоръжена групировка прекъсва снабдяването на рафинерията. Повтарящите се инциденти подчертават нестабилността на либийския петролен сектор, който остава изложен на политически и свързани със сигурността рискове.

Предупреждение за загуби

Националната петролна корпорация предупреди, че продължителното спиране на потока ще намали количествата суров петрол, предназначени за рафинерията. „Продължителното спиране на потока на суров петрол неизбежно ще доведе до загуба на приблизително 15 000 барела суров петрол дневно, предназначени за снабдяването на рафинерията „Зауия“, се посочва в изявлението на корпорацията.

НОК призова Службата за охрана на петролните съоръжения да съдейства за отварянето на тръбопровода. Тази структура отговаря за сигурността на либийските петролни находища.

Ключова рафинерия за вътрешния пазар

„Зауия“ може да преработва до 120 000 барела петрол дневно. Рафинерията е свързана и с находището „Шарара“, чийто производствен капацитет достига 300 000 барела дневно.

Прекъсването засяга важна връзка между добива и преработката на суров петрол в западната част на страната. Данните за непосредствено спиране на работата на самата рафинерия или за недостиг на горива не са посочени в съобщението на НОК.

Либийският петролен добив многократно е бил прекъсван по политически и технически причини след въстанието срещу Муамар Кадафи през 2011 г. Петролният сектор е основният източник на приходи за страната и представлява приблизително 90% от нейната икономика.

Към момента Националната петролна корпорация е поискала съдействие за възстановяване на потока, но не е обявила срок за отваряне на клапана. Не е съобщено и коя конкретна въоръжена групировка стои зад спирането.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com