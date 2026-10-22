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Доналд Тръмп обвини Техеран, че умишлено повишава цените на петрола
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп обвини Техеран, че умишлено повишава цените на петрола

22 Октомври, 2026 22:23 590 15

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Американският президент заяви, че Техеран измисля нападения и случаи на поставяне на мини преди междинните избори за Конгреса

Доналд Тръмп обвини Техеран, че умишлено повишава цените на петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че прави всичко възможно, за да повиши цените на петрола преди междинните избори за Конгреса на САЩ.

Той отправи обвинението в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“. „Те дори измислят несъществуващи нападения, случаи на поставяне на мини и какво ли още не“, написа Тръмп.

Обвиненията са свързани с предизборната кампания

Според американския президент действията на Иран са насочени към предизвикване на поскъпване на петрола в чувствителен за управляващите период. Междинните избори в САЩ са вотът, на който се определя съставът на Конгреса.

В публикацията си Тръмп не посочва конкретни доказателства за твърдението, че Иран организира или измисля нападения и случаи на поставяне на мини с цел да повлияе на цените. Не е уточнено и за кои конкретни инциденти става дума.

Изказването беше разпространено от Ройтерс. Към него не е посочена реакция от иранските власти.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обвинения

    14 0 Отговор
    Тръмп обвини всички, които срещна по пътя си. Само Путин не обвини в нищо.

    22:25 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 123

    12 0 Отговор
    Дони Епщайн се 0къка ,започна война която не може да спечели и сега реве на другите негодници , аман-заман елате да ми смените памперса

    22:26 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рижия каза

    9 0 Отговор
    Ма тия са много нахални... И са бият даже.....

    22:30 22.10.2026

  • 7 Преди много години

    2 1 Отговор
    Сестра ми на гости на нейна приятелка (тийнейджърски години). Нейния брат там я подгонва по стаите в къщата. Не може да я хване и запъхтян казва:МА ти си била много нахална....

    22:34 22.10.2026

  • 8 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Никакви компромати не държи Путин! Ако имаше някакви компромати на Тръмп от прословутият остров,то демократите щяха да ги изкарат още преди президентските им избори.
    Много е просто.....когато не можеш да победиш някого ,тогава е по добре да се съюзиш с него,са казали умните хора! Точно това прави Тръмп!

    22:38 22.10.2026

  • 9 Чакай сега, не беше ли Зеленски?

    3 0 Отговор
    Чакай сега, не беше ли Зеленски виновен за цените на нафтата в Щатите?

    22:39 22.10.2026

  • 10 ?????

    6 0 Отговор
    Бай Дончо кви ги мисли на 28.02.2026 когато нападна Иран заедно с евреите?
    Че цените на петрола ще паднат?
    Да ходи да се оплаква на Нетаняху.

    22:39 22.10.2026

  • 11 Шматка

    3 0 Отговор
    Разкарай се от там и цените сами ще се оправят бе изроде.

    22:40 22.10.2026

  • 12 Хахахаха да би мирно седяло

    1 4 Отговор
    Не би чудо Видяло

    Виж и Путин пати от тази поговорка

    Коментиран от #13

    22:41 22.10.2026

  • 13 Путин печели

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха да би мирно седяло":

    60% над бюджетните калкулации му носи дизела СЕГА

    22:46 22.10.2026

  • 14 Мдаа

    0 0 Отговор
    Путин със сигурност държи компромати и видео материали срещу Тръмп и обкръжението му от острова на Епщайн.

    22:47 22.10.2026

  • 15 Ауууууу

    1 0 Отговор
    Те измисляли ( удари иранците) а трафика нула. Днес обвинява Украйна за покачването на дизела а утре Иран..тотал щета стана рижавия.

    22:48 22.10.2026