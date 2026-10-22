Доналд Тръмп обвини Техеран, че умишлено повишава цените на петрола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че прави всичко възможно, за да повиши цените на петрола преди междинните избори за Конгреса на САЩ.
Той отправи обвинението в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“. „Те дори измислят несъществуващи нападения, случаи на поставяне на мини и какво ли още не“, написа Тръмп.
Обвиненията са свързани с предизборната кампания
Според американския президент действията на Иран са насочени към предизвикване на поскъпване на петрола в чувствителен за управляващите период. Междинните избори в САЩ са вотът, на който се определя съставът на Конгреса.
В публикацията си Тръмп не посочва конкретни доказателства за твърдението, че Иран организира или измисля нападения и случаи на поставяне на мини с цел да повлияе на цените. Не е уточнено и за кои конкретни инциденти става дума.
Изказването беше разпространено от Ройтерс. Към него не е посочена реакция от иранските власти.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обвинения
22:25 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 123
22:26 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рижия каза
22:30 22.10.2026
7 Преди много години
22:34 22.10.2026
8 Атина Палада
До коментар #5 от "Мдаа":Никакви компромати не държи Путин! Ако имаше някакви компромати на Тръмп от прословутият остров,то демократите щяха да ги изкарат още преди президентските им избори.
Много е просто.....когато не можеш да победиш някого ,тогава е по добре да се съюзиш с него,са казали умните хора! Точно това прави Тръмп!
22:38 22.10.2026
9 Чакай сега, не беше ли Зеленски?
22:39 22.10.2026
10 ?????
Че цените на петрола ще паднат?
Да ходи да се оплаква на Нетаняху.
22:39 22.10.2026
11 Шматка
22:40 22.10.2026
12 Хахахаха да би мирно седяло
Виж и Путин пати от тази поговорка
Коментиран от #13
22:41 22.10.2026
13 Путин печели
До коментар #12 от "Хахахаха да би мирно седяло":60% над бюджетните калкулации му носи дизела СЕГА
22:46 22.10.2026
14 Мдаа
22:47 22.10.2026
15 Ауууууу
22:48 22.10.2026