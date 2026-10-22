Доналд Тръмп обвини Техеран, че умишлено повишава цените на петрола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че прави всичко възможно, за да повиши цените на петрола преди междинните избори за Конгреса на САЩ.

Той отправи обвинението в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“. „Те дори измислят несъществуващи нападения, случаи на поставяне на мини и какво ли още не“, написа Тръмп.

Обвиненията са свързани с предизборната кампания

Според американския президент действията на Иран са насочени към предизвикване на поскъпване на петрола в чувствителен за управляващите период. Междинните избори в САЩ са вотът, на който се определя съставът на Конгреса.

В публикацията си Тръмп не посочва конкретни доказателства за твърдението, че Иран организира или измисля нападения и случаи на поставяне на мини с цел да повлияе на цените. Не е уточнено и за кои конкретни инциденти става дума.

Изказването беше разпространено от Ройтерс. Към него не е посочена реакция от иранските власти.

Източници: bta.bg