Добра новина за Москва! Руският петрол е с 60% над бюджетните очаквания на Кремъл

Цената на руския петрол, използвана за изчисляване на данъците, е средно с около 60% по-висока от нивото, заложено във федералния бюджет на страната. През първите три седмици на октомври стойността е достигнала средно 8699 рубли, или 103,4 долара за барел. Това е с около 11% повече спрямо средната цена през септември, съобщава Ройтерс.

Ако цените на петрола и курсът на рублата се запазят до края на месеца, средната данъчна цена за октомври ще бъде 8387 рубли, или 100,2 долара за барел. Това би било най-високото ниво от март 2022 г.

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Петролът надхвърля бюджетната сметка

За изчисляването на бюджетните приходи руското правителство е заложило цена от 59 долара за барел и обменен курс от 92,2 рубли за долар. Комбинацията от двата показателя дава базова стойност от 5440 рубли за барел. Така октомврийската цена от 8699 рубли е с приблизително 60% над бюджетното равнище.

Ройтерс посочва, че „това осигурява подкрепа за държавните финанси“, тъй като по-високата цена на суровината увеличава приходите, свързани с данъчното облагане на петрола.

Ръстът се случва на фона на поскъпването на петрола на световните пазари. Войната в Близкия изток и свързаните с нея прекъсвания на доставките поддържат цените над 100 долара за барел. При руската суровина ефектът върху бюджета зависи не само от цената в долари, но и от курса на рублата.

Дефицитът остава под натиск

По-високата данъчна цена на петрола идва в момент, когато Москва очаква бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. Това е почти два пъти над първоначалната цел и е повече от отчетения дефицит през предходната година.

Руското правителство увеличи данъците с цел да финансира разходите за войната в Украйна. Първоначалният план предвиждаше дефицитът да бъде намален от 2,6% от БВП през 2025 г. до 1,6% през 2026 г. Вместо това за периода януари-август той вече достигна 2,5% от БВП.

Така по-високата цена на руския петрол дава допълнителни приходи на бюджета, но не променя факта, че публичните финанси остават под натиск заради нарасналите разходи и по-големия от планираното дефицит.

Източници: focus-news.net, investing.com, au.marketscreener.com