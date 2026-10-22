Добра новина за Москва! Руският петрол е с 60% над бюджетните очаквания на Кремъл

Цената на руския петрол, използвана за изчисляване на данъците, е средно с около 60% по-висока от нивото, заложено във федералния бюджет на страната. През първите три седмици на октомври стойността е достигнала средно 8699 рубли, или 103,4 долара за барел. Това е с около 11% повече спрямо средната цена през септември, съобщава Ройтерс.
Ако цените на петрола и курсът на рублата се запазят до края на месеца, средната данъчна цена за октомври ще бъде 8387 рубли, или 100,2 долара за барел. Това би било най-високото ниво от март 2022 г.
Петролът надхвърля бюджетната сметка
За изчисляването на бюджетните приходи руското правителство е заложило цена от 59 долара за барел и обменен курс от 92,2 рубли за долар. Комбинацията от двата показателя дава базова стойност от 5440 рубли за барел. Така октомврийската цена от 8699 рубли е с приблизително 60% над бюджетното равнище.
Ройтерс посочва, че „това осигурява подкрепа за държавните финанси“, тъй като по-високата цена на суровината увеличава приходите, свързани с данъчното облагане на петрола.
Ръстът се случва на фона на поскъпването на петрола на световните пазари. Войната в Близкия изток и свързаните с нея прекъсвания на доставките поддържат цените над 100 долара за барел. При руската суровина ефектът върху бюджета зависи не само от цената в долари, но и от курса на рублата.
Дефицитът остава под натиск
По-високата данъчна цена на петрола идва в момент, когато Москва очаква бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. Това е почти два пъти над първоначалната цел и е повече от отчетения дефицит през предходната година.
Руското правителство увеличи данъците с цел да финансира разходите за войната в Украйна. Първоначалният план предвиждаше дефицитът да бъде намален от 2,6% от БВП през 2025 г. до 1,6% през 2026 г. Вместо това за периода януари-август той вече достигна 2,5% от БВП.
Така по-високата цена на руския петрол дава допълнителни приходи на бюджета, но не променя факта, че публичните финанси остават под натиск заради нарасналите разходи и по-големия от планираното дефицит.
Източници: focus-news.net, investing.com, au.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- А някои гадове ще се топлят зимата...
Коментиран от #4
17:14 22.10.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5, #6, #9
17:14 22.10.2026
3 Както и
17:15 22.10.2026
4 Смотан
До коментар #1 от "Пич":Ти събирай клечки за огрев на село.
Коментиран от #8
17:15 22.10.2026
5 Като купи
До коментар #2 от "Атина Палада":от Русия.
17:16 22.10.2026
6 Аз съм
До коментар #2 от "Атина Палада":на гааассс
17:16 22.10.2026
7 И след малко ще има статия
17:17 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вова
До коментар #2 от "Атина Палада":Бонус 10 литра на гласувал за Йотова и 20 за Костадинов!
17:17 22.10.2026
10 Мадуро
17:19 22.10.2026
11 И това какво го интересува
На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.
Коментиран от #15, #21, #25, #34
17:20 22.10.2026
12 Демек
17:20 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гошо
До коментар #11 от "И това какво го интересува":Пропусна ,че освен асфалт и тоалетни не не са виждали
17:24 22.10.2026
16 хаха
Сега пък рязко била вдигнала приходите от петрол и намалявала така дефицита, дето е 3% ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА.
И ето едни интересни данни. Дания е на -, защото реално има бюджетен излишък.
Страна , Прогнозен дефицит (% от БВП) , Прогнозен дефицит (млрд. EUR) , Реален дефицит към момента (% от БВП) , Реален дефицит към момента (млрд. EUR)
Русия , 3.2% , 80.0 , 2.2% , 56.5
Германия , 3.7% , 180.0 , 3.1% , 71.3
Великобритания , 5.1% , 159.0 , 3.1% , 117.0
Франция , 5.4% , 165.0 , 5.4% , 165.0
Белгия , 5.2% , 34.0 , 5.2% , 34.0
Холандия , 2.7% , 32.0 , 1.9% , 8.0
Италия , 2.9% , 65.0 , 2.9% , 65.0
Испания , 2.4% , 38.0 , 2.4% , 38.0
Швеция , 2.8% , 18.0 , 2.8% , 17.5
Дания , -0.2% , -1.1 , -2.0% , -10.5
България , 5.7% , 7.2 , 2.8% , 3.5
И кой колко дължи, КОЛКО РЕАЛНО ТЕГЛИ ДЪЛГ. Графата рефинансиран дълг е нарочна- държавите са на дефицит. Като имат да плащат стар дълг, те не го плащат, а теглят нов. Тези тегления не ги отчитат в дефицита и новия дълг все едно няма нов дълг.
Страна , Дълг/БВП (%) , Общ държавен дълг (млрд. EUR) , Нов изтеглен дълг/Дефицит (млрд. EUR) , Рефинансиран дълг за годината (млрд. EUR) , Общ реално изтеглен дълг (млрд. EUR)
Русия , 17.5% , 410.0 , 80.0 , 45.0 , 125.0
Германия , 64.8% , 2610.0 , 180.0 , 340.0 , 520.0
Великобритания , 99.5% , 3150.0 , 159.0 , 280.0 , 439.0
Франция , 119.1% , 3595.5 , 165.0 , 310.0 , 475.0
Белгия , 105.2% , 640.0 , 34.0 ,
Коментиран от #20
17:25 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Урсуляк
И сега кво? Русия на топло и напред икономически, па ние ще се топлим с пожара на бунта у Францето май. Кво мислийме, кво стана/.......
17:25 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оди у Русиа
До коментар #16 от "хаха":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
17:27 22.10.2026
21 Урсуляк
До коментар #11 от "И това какво го интересува":На 20 км от Москва, мой човек, почват котеджите на богатите. А там какъв асфалт има, шапка ще ти падне.
И още нещо да те светна. На 160 км от Москва все още е центъра на Москва. Това да не ти е твоето село?!
Коментиран от #23
17:28 22.10.2026
22 хаха
Страна , Дълг/БВП (%) , Общ държавен дълг (млрд. EUR) , Нов изтеглен дълг/Дефицит (млрд. EUR) , Рефинансиран дълг за годината (млрд. EUR) , Общ реално изтеглен дълг (млрд. EUR)
Русия , 17.5% , 410.0 , 80.0 , 45.0 , 125.0
Германия , 64.8% , 2610.0 , 180.0 , 340.0 , 520.0
Великобритания , 99.5% , 3150.0 , 159.0 , 280.0 , 439.0
Франция , 119.1% , 3595.5 , 165.0 , 310.0 , 475.0
Белгия , 105.2% , 640.0 , 34.0 , 62.0 , 96.0
Холандия , 44.5% , 515.0 , 32.0 , 55.0 , 87.0
Италия , 136.2% , 2990.0 , 65.0 , 390.0 , 455.0
Испания , 104.8% , 1670.0 , 38.0 , 195.0 , 233.0
Швеция , 32.4% , 205.0 , 18.0 , 25.0 , 43.0
Дания , 30.1% , 145.0 , -1.1 , 18.0 , 16.9
България , 26.5% , 33.5 , 7.2 , 2.5 , 9.7
Коментиран от #35
17:28 22.10.2026
23 Чемодан, вокзал-
До коментар #21 от "Урсуляк":Кочината!
Движуха!!!
Коментиран от #28
17:29 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 456
До коментар #11 от "И това какво го интересува":И това къде го видя? Защото аз пък мога да ти дам пример за руското село, което е " село" на 200 км от Москва и 20 от Тула. С болница ,учелищА , газ , вода ,канализация и пр.. Това някаи " елитни" квартали на София могат да мечтаят, пък ти още си пускай опорките. И за други " екстри" за България мога да ти кажа ,но за хората това от години си го имат. Е ,затова ще искат да унищажават Русия .
Коментиран от #27, #29
17:30 22.10.2026
26 Значи
17:30 22.10.2026
27 Защо
До коментар #25 от "456":не го даде?Примера!
17:31 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дааам
До коментар #25 от "456":Знам руско село със стадион ,като Ноу Камп и отбор,като ПСЖ!
17:32 22.10.2026
30 Отстрани
Коментиран от #32
17:32 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хахахахха
До коментар #11 от "И това какво го интересува":ей късате се да лъжете,явно много завиждате на Русия
Коментиран от #36
17:37 22.10.2026
35 хаха
До коментар #22 от "хаха":Сега нещо интересно се сетих да добавя. Последната графа с реално изтегления дълг е много критична. Има криза с ДЦК и скок на лихвите по тях. Пазарите все по-малко искат да изкупуват дълг. Ако тази година ти трябват 100 милиарда да връщаш, но няма кой да ти ги даде, независимо колко дефицит си заложил, на мига ставаш с още 100 милиарда дефицит.
Решенията:
- ЕЦБ купува тези ДЦК. За целта ПЕЧАТА ПАРИ И ИДВА ИНФЛАЦИЯ
- Обявяваш фалит(не се допуска и се ползват механизми като първия)
- вдигаш данъци да компенсираш
- колкото и протести да има по улиците, режеш 100 милиарда от всички- това значи даже за франция примерно -20% на всички пенсии, помощи и бюджетни заплати събрани.
17:38 22.10.2026
36 Хах
До коментар #34 от "хахахахха":Некой му дреме за калната Русийка.
17:41 22.10.2026
37 По-голям от Крали Марко
Украйна не просто се защитава – тя е живият щит на цивилизования свят и фар на абсолютната храброст! Вече години наред украинският народ и неговият президент смазват мита за "непобедимата" империя, доказвайки, че силата на духа, свободата и достойнството са по-силни от всеки чугун и терор. Тази безапелационна позиция разкъсва робската психика на русофилите и ги докарва до истински яростен обрив, защото те не могат да простят едно: че един смел народ отказа да коленичи пред техния кумир и всеки ден пренаписва историята с гордо вдигната глава. Слава на Украйна и респект за Зеленски – истинските герои на нашето време!
17:41 22.10.2026