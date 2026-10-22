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Добра новина за Москва! Руският петрол е с 60% над бюджетните очаквания на Кремъл
  Тема: Украйна

Добра новина за Москва! Руският петрол е с 60% над бюджетните очаквания на Кремъл

22 Октомври, 2026 17:12 637 37

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Данъчната цена на суровината може да достигне най-високото си ниво от март 2022 г., докато Москва очаква бюджетен дефицит от 3% от БВП

Добра новина за Москва! Руският петрол е с 60% над бюджетните очаквания на Кремъл - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Цената на руския петрол, използвана за изчисляване на данъците, е средно с около 60% по-висока от нивото, заложено във федералния бюджет на страната. През първите три седмици на октомври стойността е достигнала средно 8699 рубли, или 103,4 долара за барел. Това е с около 11% повече спрямо средната цена през септември, съобщава Ройтерс.

Ако цените на петрола и курсът на рублата се запазят до края на месеца, средната данъчна цена за октомври ще бъде 8387 рубли, или 100,2 долара за барел. Това би било най-високото ниво от март 2022 г.

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Петролът надхвърля бюджетната сметка

За изчисляването на бюджетните приходи руското правителство е заложило цена от 59 долара за барел и обменен курс от 92,2 рубли за долар. Комбинацията от двата показателя дава базова стойност от 5440 рубли за барел. Така октомврийската цена от 8699 рубли е с приблизително 60% над бюджетното равнище.

Ройтерс посочва, че „това осигурява подкрепа за държавните финанси“, тъй като по-високата цена на суровината увеличава приходите, свързани с данъчното облагане на петрола.

Ръстът се случва на фона на поскъпването на петрола на световните пазари. Войната в Близкия изток и свързаните с нея прекъсвания на доставките поддържат цените над 100 долара за барел. При руската суровина ефектът върху бюджета зависи не само от цената в долари, но и от курса на рублата.

Дефицитът остава под натиск

По-високата данъчна цена на петрола идва в момент, когато Москва очаква бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. Това е почти два пъти над първоначалната цел и е повече от отчетения дефицит през предходната година.

Руското правителство увеличи данъците с цел да финансира разходите за войната в Украйна. Първоначалният план предвиждаше дефицитът да бъде намален от 2,6% от БВП през 2025 г. до 1,6% през 2026 г. Вместо това за периода януари-август той вече достигна 2,5% от БВП.

Така по-високата цена на руския петрол дава допълнителни приходи на бюджета, но не променя факта, че публичните финанси остават под натиск заради нарасналите разходи и по-големия от планираното дефицит.

Източници: focus-news.net, investing.com, au.marketscreener.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 5 Отговор
    Урсула:
    - А някои гадове ще се топлят зимата...

    Коментиран от #4

    17:14 22.10.2026

  • 2 Атина Палада

    5 10 Отговор
    Чорапа кога ще пусне евтин бензин?

    Коментиран от #5, #6, #9

    17:14 22.10.2026

  • 3 Както и

    3 10 Отговор
    60% под обичайните количества!

    17:15 22.10.2026

  • 4 Смотан

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ти събирай клечки за огрев на село.

    Коментиран от #8

    17:15 22.10.2026

  • 5 Като купи

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    от Русия.

    17:16 22.10.2026

  • 6 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    на гааассс

    17:16 22.10.2026

  • 7 И след малко ще има статия

    4 6 Отговор
    Как Русия изнемогвала и губела войната.. хаха Тръмп сякаш нарочно им направи такава услуга като затвори Ормуз. Ще каже човек, че са си първи дружки с Путин. 😀

    17:17 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вова

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Бонус 10 литра на гласувал за Йотова и 20 за Костадинов!

    17:17 22.10.2026

  • 10 Мадуро

    4 7 Отговор
    След венецуелския петрол,най-лош е руския!

    17:19 22.10.2026

  • 11 И това какво го интересува

    2 14 Отговор
    Целокупният български народ.
    На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.

    Коментиран от #15, #21, #25, #34

    17:20 22.10.2026

  • 12 Демек

    0 3 Отговор
    са очаквали 20$!

    17:20 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "И това какво го интересува":

    Пропусна ,че освен асфалт и тоалетни не не са виждали

    17:24 22.10.2026

  • 16 хаха

    5 2 Отговор
    Ама нали Русия беше фалирала! Нали я санкционираме?
    Сега пък рязко била вдигнала приходите от петрол и намалявала така дефицита, дето е 3% ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА.
    И ето едни интересни данни. Дания е на -, защото реално има бюджетен излишък.

    Страна , Прогнозен дефицит (% от БВП) , Прогнозен дефицит (млрд. EUR) , Реален дефицит към момента (% от БВП) , Реален дефицит към момента (млрд. EUR)

    Русия , 3.2% , 80.0 , 2.2% , 56.5

    Германия , 3.7% , 180.0 , 3.1% , 71.3
    Великобритания , 5.1% , 159.0 , 3.1% , 117.0
    Франция , 5.4% , 165.0 , 5.4% , 165.0
    Белгия , 5.2% , 34.0 , 5.2% , 34.0
    Холандия , 2.7% , 32.0 , 1.9% , 8.0
    Италия , 2.9% , 65.0 , 2.9% , 65.0
    Испания , 2.4% , 38.0 , 2.4% , 38.0
    Швеция , 2.8% , 18.0 , 2.8% , 17.5
    Дания , -0.2% , -1.1 , -2.0% , -10.5
    България , 5.7% , 7.2 , 2.8% , 3.5

    И кой колко дължи, КОЛКО РЕАЛНО ТЕГЛИ ДЪЛГ. Графата рефинансиран дълг е нарочна- държавите са на дефицит. Като имат да плащат стар дълг, те не го плащат, а теглят нов. Тези тегления не ги отчитат в дефицита и новия дълг все едно няма нов дълг.

    Страна , Дълг/БВП (%) , Общ държавен дълг (млрд. EUR) , Нов изтеглен дълг/Дефицит (млрд. EUR) , Рефинансиран дълг за годината (млрд. EUR) , Общ реално изтеглен дълг (млрд. EUR)

    Русия , 17.5% , 410.0 , 80.0 , 45.0 , 125.0

    Германия , 64.8% , 2610.0 , 180.0 , 340.0 , 520.0
    Великобритания , 99.5% , 3150.0 , 159.0 , 280.0 , 439.0
    Франция , 119.1% , 3595.5 , 165.0 , 310.0 , 475.0
    Белгия , 105.2% , 640.0 , 34.0 ,

    Коментиран от #20

    17:25 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Урсуляк

    7 2 Отговор
    Ква стана тя бе? Уж щяхме да ги съсипем с поредния 14103943012032040210404042454 пакет санкции, па то........
    И сега кво? Русия на топло и напред икономически, па ние ще се топлим с пожара на бунта у Францето май. Кво мислийме, кво стана/.......

    17:25 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оди у Русиа

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    17:27 22.10.2026

  • 21 Урсуляк

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "И това какво го интересува":

    На 20 км от Москва, мой човек, почват котеджите на богатите. А там какъв асфалт има, шапка ще ти падне.
    И още нещо да те светна. На 160 км от Москва все още е центъра на Москва. Това да не ти е твоето село?!

    Коментиран от #23

    17:28 22.10.2026

  • 22 хаха

    4 1 Отговор
    Отряза го, а добре показва нещата как стоят със санкции, зелени политики, социалки на калпак, високи данъци(в русия дод е прогресивен, но до 22%, не до 45-50% като в Германия, Франция...), регулации, огромен брой администрация, внос на хора и те да точат социалки. Сравнете ЕС без война и Русия във война сами.

    Страна , Дълг/БВП (%) , Общ държавен дълг (млрд. EUR) , Нов изтеглен дълг/Дефицит (млрд. EUR) , Рефинансиран дълг за годината (млрд. EUR) , Общ реално изтеглен дълг (млрд. EUR)

    Русия , 17.5% , 410.0 , 80.0 , 45.0 , 125.0

    Германия , 64.8% , 2610.0 , 180.0 , 340.0 , 520.0
    Великобритания , 99.5% , 3150.0 , 159.0 , 280.0 , 439.0
    Франция , 119.1% , 3595.5 , 165.0 , 310.0 , 475.0
    Белгия , 105.2% , 640.0 , 34.0 , 62.0 , 96.0
    Холандия , 44.5% , 515.0 , 32.0 , 55.0 , 87.0
    Италия , 136.2% , 2990.0 , 65.0 , 390.0 , 455.0
    Испания , 104.8% , 1670.0 , 38.0 , 195.0 , 233.0
    Швеция , 32.4% , 205.0 , 18.0 , 25.0 , 43.0
    Дания , 30.1% , 145.0 , -1.1 , 18.0 , 16.9
    България , 26.5% , 33.5 , 7.2 , 2.5 , 9.7

    Коментиран от #35

    17:28 22.10.2026

  • 23 Чемодан, вокзал-

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Урсуляк":

    Кочината!
    Движуха!!!

    Коментиран от #28

    17:29 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 456

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "И това какво го интересува":

    И това къде го видя? Защото аз пък мога да ти дам пример за руското село, което е " село" на 200 км от Москва и 20 от Тула. С болница ,учелищА , газ , вода ,канализация и пр.. Това някаи " елитни" квартали на София могат да мечтаят, пък ти още си пускай опорките. И за други " екстри" за България мога да ти кажа ,но за хората това от години си го имат. Е ,затова ще искат да унищажават Русия .

    Коментиран от #27, #29

    17:30 22.10.2026

  • 26 Значи

    0 2 Отговор
    големия бизнесмен Тръмп,избра лош момент да купува!Американския народ ще спонсорира Путин!

    17:30 22.10.2026

  • 27 Защо

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "456":

    не го даде?Примера!

    17:31 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дааам

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "456":

    Знам руско село със стадион ,като Ноу Камп и отбор,като ПСЖ!

    17:32 22.10.2026

  • 30 Отстрани

    2 3 Отговор
    Водят вече пета година война, имат хиляди санкции, унищожават им някои заводи, нямат кредити и не теглят нови и пак имат по-добра финансова система от повечето държави в Европейския съюз и особено България. За такъв дефицит ние само може да мечтаем!

    Коментиран от #32

    17:32 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хахахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "И това какво го интересува":

    ей късате се да лъжете,явно много завиждате на Русия

    Коментиран от #36

    17:37 22.10.2026

  • 35 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Сега нещо интересно се сетих да добавя. Последната графа с реално изтегления дълг е много критична. Има криза с ДЦК и скок на лихвите по тях. Пазарите все по-малко искат да изкупуват дълг. Ако тази година ти трябват 100 милиарда да връщаш, но няма кой да ти ги даде, независимо колко дефицит си заложил, на мига ставаш с още 100 милиарда дефицит.
    Решенията:
    - ЕЦБ купува тези ДЦК. За целта ПЕЧАТА ПАРИ И ИДВА ИНФЛАЦИЯ
    - Обявяваш фалит(не се допуска и се ползват механизми като първия)
    - вдигаш данъци да компенсираш
    - колкото и протести да има по улиците, режеш 100 милиарда от всички- това значи даже за франция примерно -20% на всички пенсии, помощи и бюджетни заплати събрани.

    17:38 22.10.2026

  • 36 Хах

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "хахахахха":

    Некой му дреме за калната Русийка.

    17:41 22.10.2026

  • 37 По-голям от Крали Марко

    1 0 Отговор
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    17:41 22.10.2026

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