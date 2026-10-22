ЕП критикува Радев за слабата реакция спрямо Русия

Европейският парламент (ЕП) категорично осъжда последните нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство, се казва в прессъобщение за приетата днес резолюция срещу руските удари и навлизането на дронове в Черно море, насочена към защитата на корабоплаването и укрепването на сигурността на източния фланг на ЕС., че Европарламентът смята, че Русия е отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.
В резолюцията, приета с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се", се подчертава, че тези атаки се вписват в ясна тенденция на ескалация от страна на Русия, при която Москва систематично напада граждански кораби. Русия е основният фактор за влошаването на ситуацията в региона на Черно море, се посочва в текста.
"Слаба дипломатическа реакция на България"
Изразявайки признание за бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за оказване на помощ на корабите, евродепутатите изразяват също така загриженост относно неясния отговор на българското правителство към руската заплаха. Те изразяват съжаление относно слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и призовават българския министър-председател Румен Радев да "съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия". Те изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи (инициативата на НАТО за противодействие на дронове) и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 година.
ЕС следва да обмисли военноморска операция в Черно море
Членовете на Европейския парламент заявяват също така, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море, като подчертават, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на река Дунав.
Членовете на ЕП призовават освен това НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата "Черноморски страж" и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.
По-голяма подкрепа от ЕС за Румъния и България
В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за център за морска сигурност на ЕС в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда.
Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по т.нар. инструмент SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.
Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.
Приетата днес резолюция е била предложена от "Обнови Европа", научаваме от прессъобщение на сайта на фракцията. След гласуването заместник-председателят на "Обнови Европа" Дан Барна коментира: "Граждански търговски кораби биват атакувани от дронове или в близост до териториалните води на ЕС – а именно тези на Румъния и България – или дори във вътрешните териториални води на Румъния. Смятам, че времето за думи отмина – ЕС и НАТО трябва да предприемат спешни действия. Центърът за морска сигурност в Румъния и България не може да чака повече. Призовавам Комисията да отпусне средствата още вчера, не сега. Призовавам съюзническите държави да защитят морския транспорт в Черно море с всички необходими средства. Поздравявам румънските и испанските пилоти, които свалят руски дронове над Черно море и защитават целия ни съюз. Заради тях и заради всеки гражданин Общността трябва да изпълни обещанията си."
Източник: www.dw.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейкин Костя
Коментиран от #41
18:43 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спрете му траншовете.
Коментиран от #52
18:43 22.10.2026
4 Хубава Работа
18:45 22.10.2026
5 Тик-Ток
18:45 22.10.2026
6 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
Коментиран от #16
18:45 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Регресивна България
Не можем!
Не успяваме
18:47 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ХалаПенйо
Оставка!
18:47 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
18:49 22.10.2026
16 Хохохо
До коментар #6 от "ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ":Освен да пишеш глупости, трябва и малко четене.
18:49 22.10.2026
17 Павел Пенев
Коментиран от #49
18:49 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 тука е така
Коментиран от #29, #43
18:52 22.10.2026
22 604
18:54 22.10.2026
23 Много
18:54 22.10.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
18:54 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Резолюция на ЕП
18:55 22.10.2026
27 Ами
Колко от тези 432 гласували "за",
ще отидат да воюват на фронта срещу Русия?
18:55 22.10.2026
28 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:55 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Даката
Коментиран от #45
18:58 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Софиянец
19:02 22.10.2026
36 КАЯ КАЛАС И УРСУЛА
19:03 22.10.2026
37 Хихихи
19:04 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така е
До коментар #1 от "Копейкин Костя":Боташа е за НАТО, само когато има келепир за него. Когато става въпрос за Русия, Боташа твърдо е срещу НАТО.
19:06 22.10.2026
42 Сатана Z
„Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под слънцето"
Книга на Еклисиаста
Коментиран от #48
19:07 22.10.2026
43 Атина Палада
До коментар #21 от "тука е така":В цяла Европа падаха украински дронове..Доказано! Чак Хърватия беше навестена от украински дрон..А в Черно море потъналият кораб ударен от подводен дрон ..Кой има такива дронове? Ще ми кажеш ли?
Коментиран от #55
19:07 22.10.2026
44 Никой
19:07 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 604
19:08 22.10.2026
48 Варненец
До коментар #42 от "Сатана Z":България никого не е имала съюзниците! България е имала само един братски народ - руския народ! И сме най-грешни пред тях, заради безродници кати ппдб-лите, гробаджиите и всяка жалка евроатлантическа гнида!
Коментиран от #56
19:10 22.10.2026
49 По точно
До коментар #17 от "Павел Пенев":Ако НАТО влезе в конфликт с Русия, Радев ще нареди да застанем на страната на братска Русия. Няма шест-пет!
Коментиран от #53
19:11 22.10.2026
50 съдбата на света не се решава от ЕП
Коментиран от #59
19:13 22.10.2026
51 Българин
19:14 22.10.2026
52 Правилно
До коментар #3 от "Спрете му траншовете.":Колкто повече Радев говори срещу НАТО и ЕС и защитава Русия, толкова повече траншове получава от Европа! Значи действа правилно!
19:14 22.10.2026
53 Атина Палада
До коментар #49 от "По точно":САЩ няма да влязат във война с Русия! Те ( Русия и САЩ) винаги са били съюзници! Съюзници са и сега! А друго НАТО аз не виждам! Натото е САЩ ,останалото са пълнеж и банкомати за точене на бюджетите им!
19:14 22.10.2026
54 Хохохо
19:14 22.10.2026
55 Хммм,
До коментар #43 от "Атина Палада":Железни аргументи, няма що! Ти малко помисли ли преди да пишеш или просто си упражняваш езика? Фантазиите на когото и да било не могат да бъдат аргументи, а още по малко доказателства. Когато се доверяваш на нещо опитай се да установиш поне първоначалния източник на информация. Иначе всичко става като футболна агитка. " Хайде наще, ние можем да викаме по силно и затова ще победим!" Или ако по ти харесва руския вариант: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"
Коментиран от #58
19:15 22.10.2026
56 Варна
До коментар #48 от "Варненец":Уточни кои точно са ти братя от татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.
Щото на мен тия не са ми никакви братя !!!
19:16 22.10.2026
57 рундю
19:18 22.10.2026
58 Атина Палада
До коментар #55 от "Хммм,":Кой притежава подводни дронове? Защото се доказа,че единият кораб е ударен с точно такъв дрон! Това го писаха всички западни медии! До руски медии ,нямам достъп,защото живея на територията на ЕС! А в ЕС е забранен достъпа до руски медии..
19:19 22.10.2026
59 Реалност
До коментар #50 от "съдбата на света не се решава от ЕП":Русия не е световна сила, а световен проблем!
Икономиката на Русия е най-малко 13 пъти по-малка от американската и 8 пъти по-малка от китайската, като продължава да се свива главоломно заедно с жизнения стандарт на руснаците. Русия е загубила 1,6 милиона окупатори убити и ранени във война, която не може да спечели, но иска да приключи.
По каквито и да било прагматични или морални критерии, за Путин няма място на една маса с президентите Тръмп и Си!
19:19 22.10.2026
60 Хи хи
19:19 22.10.2026