Новини
Свят »
България »
ЕП критикува Радев за слабата реакция спрямо Русия
  Тема: Украйна

ЕП критикува Радев за слабата реакция спрямо Русия

22 Октомври, 2026 18:42 931 60

  • русия-
  • украйна-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • черно море-
  • европейски парламент

ЕП решително осъжда ескалацията на руската война срещу Украйна в Черно море и критикува неясния отговор на българското правителство към руската заплаха, както и слабата реакция на правителството на Радев спрямо Русия

ЕП критикува Радев за слабата реакция спрямо Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европейският парламент (ЕП) категорично осъжда последните нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство, се казва в прессъобщение за приетата днес резолюция срещу руските удари и навлизането на дронове в Черно море, насочена към защитата на корабоплаването и укрепването на сигурността на източния фланг на ЕС., че Европарламентът смята, че Русия е отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.

В резолюцията, приета с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се", се подчертава, че тези атаки се вписват в ясна тенденция на ескалация от страна на Русия, при която Москва систематично напада граждански кораби. Русия е основният фактор за влошаването на ситуацията в региона на Черно море, се посочва в текста.

Още новини от Украйна

"Слаба дипломатическа реакция на България"

Изразявайки признание за бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за оказване на помощ на корабите, евродепутатите изразяват също така загриженост относно неясния отговор на българското правителство към руската заплаха. Те изразяват съжаление относно слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и призовават българския министър-председател Румен Радев да "съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия". Те изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи (инициативата на НАТО за противодействие на дронове) и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 година.

ЕС следва да обмисли военноморска операция в Черно море

Членовете на Европейския парламент заявяват също така, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море, като подчертават, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на река Дунав.

Членовете на ЕП призовават освен това НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата "Черноморски страж" и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.

По-голяма подкрепа от ЕС за Румъния и България

В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за център за морска сигурност на ЕС в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда.

Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по т.нар. инструмент SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.

Приетата днес резолюция е била предложена от "Обнови Европа", научаваме от прессъобщение на сайта на фракцията. След гласуването заместник-председателят на "Обнови Европа" Дан Барна коментира: "Граждански търговски кораби биват атакувани от дронове или в близост до териториалните води на ЕС – а именно тези на Румъния и България – или дори във вътрешните териториални води на Румъния. Смятам, че времето за думи отмина – ЕС и НАТО трябва да предприемат спешни действия. Центърът за морска сигурност в Румъния и България не може да чака повече. Призовавам Комисията да отпусне средствата още вчера, не сега. Призовавам съюзническите държави да защитят морския транспорт в Черно море с всички необходими средства. Поздравявам румънските и испанските пилоти, които свалят руски дронове над Черно море и защитават целия ни съюз. Заради тях и заради всеки гражданин Общността трябва да изпълни обещанията си."

Източник: www.dw.com


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин Костя

    18 25 Отговор
    Боташа е под напрежение...

    Коментиран от #41

    18:43 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спрете му траншовете.

    16 19 Отговор
    И да полетят камъните.

    Коментиран от #52

    18:43 22.10.2026

  • 4 Хубава Работа

    20 7 Отговор
    Защо така с критики.. Всичките ни министри са професионални артисти

    18:45 22.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    30 5 Отговор
    Абе не ви ли омръзна постоянно отвсякъде да ви казват какво да правите ,какво да мислите ,как да си го слагате

    18:45 22.10.2026

  • 6 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    24 11 Отговор
    Е тази статия. Пълна лъжа. Няма такава критика.

    Коментиран от #16

    18:45 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Регресивна България

    13 10 Отговор
    Не сме готови!
    Не можем!
    Не успяваме

    18:47 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ХалаПенйо

    17 12 Отговор
    Пълни откачалки са тези т.нар. ЕП.
    Оставка!

    18:47 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    11 11 Отговор
    НАША РАДКА-РУСКА ПАТКА...

    18:49 22.10.2026

  • 16 Хохохо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ":

    Освен да пишеш глупости, трябва и малко четене.

    18:49 22.10.2026

  • 17 Павел Пенев

    19 11 Отговор
    В ЕП ще бъдат доволни ако България обяви война на Русия. Какви гнусни гадове са,политически интриганти и лицемери в борбата за мир.

    Коментиран от #49

    18:49 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 тука е така

    13 12 Отговор
    Цяла Европа е атакувана по всякакъв начин за да бъде дестабилизирана и всички сочат пъво Путин, а после Тръмп, само ние, за нашите провокации, сочим Зеленаски. Точно както през двете Световни войни, когато всички сочат Германия за агресор, а ние се включваме в конфликта като техни съюзници. Сега за трети път се готвим да застанем на страната на губещите, която цяла Европа сочи като агресор.

    Коментиран от #29, #43

    18:52 22.10.2026

  • 22 604

    8 7 Отговор
    ЕП скоро ще виде те тоя .!.

    18:54 22.10.2026

  • 23 Много

    11 9 Отговор
    ама наистина, много искат да ни вкарат във война.

    18:54 22.10.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    11 14 Отговор
    Терористичните актове на Рашистан във водите на България доказват, че колкото по ниско си навел главица пред диктатора, толкова по силно и често бива сритвана от руския ботуш.

    18:54 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Резолюция на ЕП

    7 9 Отговор
    Всички дронове в Черно море са руски, в Румъния им нарушават безвъздушното пространство, Радев е копейка и вече е крайно време е да сложите зелето.

    18:55 22.10.2026

  • 27 Ами

    8 8 Отговор
    То е декларацийки е лесно.
    Колко от тези 432 гласували "за",
    ще отидат да воюват на фронта срещу Русия?

    18:55 22.10.2026

  • 28 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    8 7 Отговор
    Ще продам покрайна на русия само евробудалите да ми отпуснат за последно 70 милиарда за да си откраднем със урсулите ....полагащите ни се % -ти от тях !!!!

    18:55 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Даката

    8 12 Отговор
    Румене, ти си срам за България, като тръмп си неадекватен и глупав.

    Коментиран от #45

    18:58 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Софиянец

    7 7 Отговор
    Щом и фашистите от еп ревнаха, значи България е на прав път! 🇧🇬❤️🇧🇬

    19:02 22.10.2026

  • 36 КАЯ КАЛАС И УРСУЛА

    6 5 Отговор
    Гледат тъпо.

    19:03 22.10.2026

  • 37 Хихихи

    4 4 Отговор
    ЕП да правят като ветъра!

    19:04 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин Костя":

    Боташа е за НАТО, само когато има келепир за него. Когато става въпрос за Русия, Боташа твърдо е срещу НАТО.

    19:06 22.10.2026

  • 42 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Исторически погледнато България винаги е предавала своите съюзници и се е обърщала срещу тях.
    „Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под слънцето"
    Книга на Еклисиаста

    Коментиран от #48

    19:07 22.10.2026

  • 43 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "тука е така":

    В цяла Европа падаха украински дронове..Доказано! Чак Хърватия беше навестена от украински дрон..А в Черно море потъналият кораб ударен от подводен дрон ..Кой има такива дронове? Ще ми кажеш ли?

    Коментиран от #55

    19:07 22.10.2026

  • 44 Никой

    5 2 Отговор
    Български генерал , страхливец !

    19:07 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 604

    1 1 Отговор
    ще дойде време то , когато всичките войнолюбци ще плащате и то първо на останалата част от обществото!!!!!

    19:08 22.10.2026

  • 48 Варненец

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    България никого не е имала съюзниците! България е имала само един братски народ - руския народ! И сме най-грешни пред тях, заради безродници кати ппдб-лите, гробаджиите и всяка жалка евроатлантическа гнида!

    Коментиран от #56

    19:10 22.10.2026

  • 49 По точно

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Павел Пенев":

    Ако НАТО влезе в конфликт с Русия, Радев ще нареди да застанем на страната на братска Русия. Няма шест-пет!

    Коментиран от #53

    19:11 22.10.2026

  • 50 съдбата на света не се решава от ЕП

    1 1 Отговор
    а от РУСИЯ САЩ И КИТАЙ , така че мнението на ЕП не е важно за никого

    Коментиран от #59

    19:13 22.10.2026

  • 51 Българин

    0 1 Отговор
    Всичко написано тук е лъжа.Написаното отговаря на написано от опозицията.

    19:14 22.10.2026

  • 52 Правилно

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете му траншовете.":

    Колкто повече Радев говори срещу НАТО и ЕС и защитава Русия, толкова повече траншове получава от Европа! Значи действа правилно!

    19:14 22.10.2026

  • 53 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "По точно":

    САЩ няма да влязат във война с Русия! Те ( Русия и САЩ) винаги са били съюзници! Съюзници са и сега! А друго НАТО аз не виждам! Натото е САЩ ,останалото са пълнеж и банкомати за точене на бюджетите им!

    19:14 22.10.2026

  • 54 Хохохо

    1 1 Отговор
    ЕС не е Съединени европейски щати че ЕК да казва какво ще става.Ние сме си суверенна държава и ще правим това което е добро за нашите граждани

    19:14 22.10.2026

  • 55 Хммм,

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Железни аргументи, няма що! Ти малко помисли ли преди да пишеш или просто си упражняваш езика? Фантазиите на когото и да било не могат да бъдат аргументи, а още по малко доказателства. Когато се доверяваш на нещо опитай се да установиш поне първоначалния източник на информация. Иначе всичко става като футболна агитка. " Хайде наще, ние можем да викаме по силно и затова ще победим!" Или ако по ти харесва руския вариант: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"

    Коментиран от #58

    19:15 22.10.2026

  • 56 Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Варненец":

    Уточни кои точно са ти братя от татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.
    Щото на мен тия не са ми никакви братя !!!

    19:16 22.10.2026

  • 57 рундю

    1 0 Отговор
    Е голям срам. На него му харесва.

    19:18 22.10.2026

  • 58 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хммм,":

    Кой притежава подводни дронове? Защото се доказа,че единият кораб е ударен с точно такъв дрон! Това го писаха всички западни медии! До руски медии ,нямам достъп,защото живея на територията на ЕС! А в ЕС е забранен достъпа до руски медии..

    19:19 22.10.2026

  • 59 Реалност

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "съдбата на света не се решава от ЕП":

    Русия не е световна сила, а световен проблем!
    Икономиката на Русия е най-малко 13 пъти по-малка от американската и 8 пъти по-малка от китайската, като продължава да се свива главоломно заедно с жизнения стандарт на руснаците. Русия е загубила 1,6 милиона окупатори убити и ранени във война, която не може да спечели, но иска да приключи.
    По каквито и да било прагматични или морални критерии, за Путин няма място на една маса с президентите Тръмп и Си!

    19:19 22.10.2026

  • 60 Хи хи

    0 0 Отговор
    А ЕП защо не критикува урките за слабата защита ???? Нали урките трябваше да ни пазят от Путин, и толкоз пари им дадохме, а ето че руските дронове дойдоха !!! Некачествена защита , искаме си парите обратно !!!

    19:19 22.10.2026