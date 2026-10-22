ЕП критикува Радев за слабата реакция спрямо Русия

Европейският парламент (ЕП) категорично осъжда последните нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство, се казва в прессъобщение за приетата днес резолюция срещу руските удари и навлизането на дронове в Черно море, насочена към защитата на корабоплаването и укрепването на сигурността на източния фланг на ЕС., че Европарламентът смята, че Русия е отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.

В резолюцията, приета с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се", се подчертава, че тези атаки се вписват в ясна тенденция на ескалация от страна на Русия, при която Москва систематично напада граждански кораби. Русия е основният фактор за влошаването на ситуацията в региона на Черно море, се посочва в текста.

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"Слаба дипломатическа реакция на България"

Изразявайки признание за бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за оказване на помощ на корабите, евродепутатите изразяват също така загриженост относно неясния отговор на българското правителство към руската заплаха. Те изразяват съжаление относно слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и призовават българския министър-председател Румен Радев да "съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия". Те изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи (инициативата на НАТО за противодействие на дронове) и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 година.

ЕС следва да обмисли военноморска операция в Черно море

Членовете на Европейския парламент заявяват също така, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море, като подчертават, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на река Дунав.

Членовете на ЕП призовават освен това НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата "Черноморски страж" и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.

По-голяма подкрепа от ЕС за Румъния и България

В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за център за морска сигурност на ЕС в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда.

Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по т.нар. инструмент SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.

Приетата днес резолюция е била предложена от "Обнови Европа", научаваме от прессъобщение на сайта на фракцията. След гласуването заместник-председателят на "Обнови Европа" Дан Барна коментира: "Граждански търговски кораби биват атакувани от дронове или в близост до териториалните води на ЕС – а именно тези на Румъния и България – или дори във вътрешните териториални води на Румъния. Смятам, че времето за думи отмина – ЕС и НАТО трябва да предприемат спешни действия. Центърът за морска сигурност в Румъния и България не може да чака повече. Призовавам Комисията да отпусне средствата още вчера, не сега. Призовавам съюзническите държави да защитят морския транспорт в Черно море с всички необходими средства. Поздравявам румънските и испанските пилоти, които свалят руски дронове над Черно море и защитават целия ни съюз. Заради тях и заради всеки гражданин Общността трябва да изпълни обещанията си."

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