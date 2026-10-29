Владимир Путин: Москва подкрепя възстановяване на отношенията с Европа, но сме готови и за война

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави, заяви руският президент Владимир Путин. Той коментира телефонния си разговор с президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре.

„Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави“, каза Путин, цитиран от Ройтерс.

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Предупреждение за възможна война

В същото време руският президент заяви, че Москва е готова за евентуална война с Европа, макар да не желае подобен конфликт. Путин предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители.

Посланието съчетава заявка за възстановяване на диалога с предупреждение към европейските държави за последиците от по-нататъшно изостряне. В изказването не се посочват конкретни срокове или стъпки за възобновяване на отношенията.

Балтийско море като отделна зона на напрежение

Путин подчерта, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток. Сравнението е свързано с риска от сериозно ограничаване на корабоплаването и на свободното движение на плавателни съдове в стратегически морски район.

Финландия и Норвегия са членки на НАТО, а разговорът с техните лидери се състоя на фона на продължаващото напрежение между Русия и европейските държави. От изявлението на Путин не става ясно дали телефонните разговори са довели до конкретни договорености.

Руският президент представи възстановяването на отношенията като възможна цел, но едновременно с това отправи предупреждение, че при прекомерна ескалация военният сблъсък би бил без победител. Допълнителни подробности за съдържанието на разговорите със Стуб и Стьоре не са оповестени.

Източници: bta.bg