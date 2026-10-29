Владимир Путин: Москва подкрепя възстановяване на отношенията с Европа, но сме готови и за война

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави, заяви руският президент Владимир Путин. Той коментира телефонния си разговор с президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре.
„Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави“, каза Путин, цитиран от Ройтерс.
Предупреждение за възможна война
В същото време руският президент заяви, че Москва е готова за евентуална война с Европа, макар да не желае подобен конфликт. Путин предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители.
Посланието съчетава заявка за възстановяване на диалога с предупреждение към европейските държави за последиците от по-нататъшно изостряне. В изказването не се посочват конкретни срокове или стъпки за възобновяване на отношенията.
Балтийско море като отделна зона на напрежение
Путин подчерта, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток. Сравнението е свързано с риска от сериозно ограничаване на корабоплаването и на свободното движение на плавателни съдове в стратегически морски район.
Финландия и Норвегия са членки на НАТО, а разговорът с техните лидери се състоя на фона на продължаващото напрежение между Русия и европейските държави. От изявлението на Путин не става ясно дали телефонните разговори са довели до конкретни договорености.
Руският президент представи възстановяването на отношенията като възможна цел, но едновременно с това отправи предупреждение, че при прекомерна ескалация военният сблъсък би бил без победител. Допълнителни подробности за съдържанието на разговорите със Стуб и Стьоре не са оповестени.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма как да стане.
Коментиран от #10
21:23 29.10.2026
2 хмммм
21:23 29.10.2026
3 Стига скимтя.
21:24 29.10.2026
4 соросоиди фашисти и обратни
21:24 29.10.2026
5 Николова , София
21:26 29.10.2026
6 аззз
Коментиран от #60
21:27 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядя дръмпирушка
21:27 29.10.2026
9 хаха
21:28 29.10.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Няма как да стане.":Заглавието ми харесва...... Така разсъждават и мислят истинските държавници....
21:28 29.10.2026
11 Даката
Коментиран от #45
21:29 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Костадин Костадинов
Коментиран от #22, #49, #75
21:29 29.10.2026
14 Факти
Коментиран от #25
21:30 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Дзак
До коментар #22 от "хахахахха":Защо ти не го направиш?
Коментиран от #28
21:39 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Голям майтап
До коментар #14 от "Факти":Мечтите са безплатни, а гроздето в Западна Европа сигурно си мислите, че е кисело, нали така?
21:39 29.10.2026
26 Костадин Костадинов
До коментар #22 от "хахахахха":Што лошу лий да питам?
21:39 29.10.2026
27 НЕ МЕ ТРИЙТЕ!!!
ТОВА ТРЯБВА ДА ИМ СЕ НАБИВА ВЪВ ВКОЧАНЯСАЛИТЕ КРАТУНИ НА ОНЕЗИ ОТ ВИСШАТА ФАШИЗОИДНА СГАН , И ДА МУ МИСЛЯТ , ВПРОЧЕМ ТЕ ВАСИНИРАНИ ОПЕРИРАНИ ОТ ВЪЗПМОЖНОСТ ЗА МИСЛОВНА ДЕЙНОСТ! ТЕ УСЕЩАТ ,ЧЕ СТАВА НЕЩО ,САМО КОГАТО ТОВА НЕЩО ГИ ЦАПАРДОСА ПО КУХИТЕ КРАТУНИ!!!
Коментиран от #30
21:40 29.10.2026
28 хахахахха
До коментар #23 от "Дзак":не ми се харчат пари за толкова евтин драскач,но накрая ще ме принуди
21:40 29.10.2026
29 Голям майтап
До коментар #18 от "хахахахха":Звучиш като фашист, като хитлер ми звучиш... сигурно си русофил?
Коментиран от #31, #32, #34
21:41 29.10.2026
30 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "НЕ МЕ ТРИЙТЕ!!!":Што криштиш,тъй по-умян няа станиш
Коментиран от #33
21:41 29.10.2026
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35 На мен Русия няма да ми липсва
Коментиран от #38
21:48 29.10.2026
36 Ами
след като се върне отново в Русия може да се окаже че западната част
на континента Европа много прилича на планетата Марс.
21:49 29.10.2026
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39 хахахахха
До коментар #37 от "1488":чудна опорка,топа си👏🤣
21:52 29.10.2026
40 така, така
В руското говорене има пропаганда, нямам съмнение в това, но тя е в значително по-малка степен от безумието, настанило се в ЕС. Получаваме поредното предупреждение, дано има кой да го чуе.
21:54 29.10.2026
41 Загуби много
Коментиран от #53
21:54 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Споко,
21:58 29.10.2026
44 тука има - тука нема
22:00 29.10.2026
45 Чудя се
До коментар #11 от "Даката":Вярваш ли си ?! Ядрена държава, губещата?! Чети ,бе човек! НЯМА ДА ИМА ПЕЧЕЛИВШИ !
Коментиран от #47, #81
22:00 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Безумци!
22:03 29.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тънка лайсна
22:03 29.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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53 Ха сега де...
До коментар #41 от "Загуби много":Е те бяха получили предложение както от Европа, така и от НАТО за участие, но се уплашиха, че няма да могат сами да решават къде да водят войни където си поискат по света и не приеха нито едното, нито другото..
22:04 29.10.2026
54 1488
с цяла европа щял да се бие
🇷🇺🚾🧻💩
😂😂😂👌
Коментиран от #61
22:04 29.10.2026
55 Руският Ам Гъл
22:04 29.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ИВАН
22:06 29.10.2026
59 Костадин Костадинов
До коментар #56 от "хахахахха":Е тъй де аз какво казах-Русия побеждава вече пет години и това го виждаме всеки ден
Коментиран от #64, #82
22:07 29.10.2026
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61 хахахахха
До коментар #54 от "1488":че тя вече се бие с цяла европа и побеждава,затова наемат евтини драскачи като тебе да драскат глупости,за да не изглеждат толкова жалки лидерите на джендърландия(ес)
22:07 29.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хахахахха
До коментар #59 от "Костадин Костадинов":ми да вижда се,над 50 страни се пробват да я спрат и останаха с пръст в уста🤣
Коментиран от #65, #72
22:08 29.10.2026
65 Костадин Костадинов
До коментар #64 от "хахахахха":Да ве, Русия побеждава всеки ден и руснаците умират всеки ден. Това вече го гледаме пет години. Пет години не престани победи.
22:10 29.10.2026
66 Абе, дали пък все още не е късно
22:10 29.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 пусни им по една ракета
22:10 29.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 НАТО
До коментар #64 от "хахахахха":Какви 50 страни. Още от самото начало на Украйна едната ръка е вързана. Не искат да ги оставят да поеме инициативата.
Коментиран от #76
22:13 29.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Костадин Костадинов
До коментар #73 от "1488":Да има някакъв проблем с тези две села но забрави че превзеха 40% от Украйна и сега хората там са свободни от от фашизма защото Русия победи фашизъма и винаги го побеждавала и пак ще го побеждава
22:16 29.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 На вниманието на русафобите
Коментиран от #78
22:21 29.10.2026
78 Костадин Костадинов
До коментар #77 от "На вниманието на русафобите":Това са руснаци които Путин убива всеки ден. Защо на мен това да ми е проблем
22:22 29.10.2026
79 Един не-трол
22:22 29.10.2026
80 Ами
22:23 29.10.2026
81 Ядрото
До коментар #45 от "Чудя се":е НЕПОЗВОЛЕНО (дори не е редно да се споменава) иначе и САЩ отдавна да бяха приключили Иран
22:24 29.10.2026
82 Айде бе,
До коментар #59 от "Костадин Костадинов":И кой си ти, че да кажеш? Аз пък ще кажа точно обратното, Ха обори ме де!
22:24 29.10.2026