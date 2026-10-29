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Владимир Путин: Москва подкрепя възстановяване на отношенията с Европа, но сме готови и за война
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Москва подкрепя възстановяване на отношенията с Европа, но сме готови и за война

29 Октомври, 2026 21:22 1 511 82

  • владимир путин-
  • русия-
  • европа-
  • балтийско море-
  • александер стуб

Руският президент заяви, че не желае война, но предупреди, че Москва е готова за конфликт, ако напрежението ескалира

Владимир Путин: Москва подкрепя възстановяване на отношенията с Европа, но сме готови и за война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави, заяви руският президент Владимир Путин. Той коментира телефонния си разговор с президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре.

„Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави“, каза Путин, цитиран от Ройтерс.

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Предупреждение за възможна война

В същото време руският президент заяви, че Москва е готова за евентуална война с Европа, макар да не желае подобен конфликт. Путин предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители.

Посланието съчетава заявка за възстановяване на диалога с предупреждение към европейските държави за последиците от по-нататъшно изостряне. В изказването не се посочват конкретни срокове или стъпки за възобновяване на отношенията.

Балтийско море като отделна зона на напрежение

Путин подчерта, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток. Сравнението е свързано с риска от сериозно ограничаване на корабоплаването и на свободното движение на плавателни съдове в стратегически морски район.

Финландия и Норвегия са членки на НАТО, а разговорът с техните лидери се състоя на фона на продължаващото напрежение между Русия и европейските държави. От изявлението на Путин не става ясно дали телефонните разговори са довели до конкретни договорености.

Руският президент представи възстановяването на отношенията като възможна цел, но едновременно с това отправи предупреждение, че при прекомерна ескалация военният сблъсък би бил без победител. Допълнителни подробности за съдържанието на разговорите със Стуб и Стьоре не са оповестени.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма как да стане.

    29 11 Отговор
    Късно е либе за китка.

    Коментиран от #10

    21:23 29.10.2026

  • 2 хмммм

    21 30 Отговор
    Война ще е. Озверялото комунистче в Киев не иска мир!

    21:23 29.10.2026

  • 3 Стига скимтя.

    33 19 Отговор
    Не разбра ли, че от тоя бункер никога няма да излезеш

    21:24 29.10.2026

  • 4 соросоиди фашисти и обратни

    21 26 Отговор
    са превзели управлението на континента

    21:24 29.10.2026

  • 5 Николова , София

    16 11 Отговор
    Дядя ,кагда ?

    21:26 29.10.2026

  • 6 аззз

    20 13 Отговор
    Не ти остава много.... ще те дочакаме!

    Коментиран от #60

    21:27 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядя дръмпирушка

    16 18 Отговор
    Когато съвсем изтощят просиянската държава ,вероятно англия ще се включи под някакъв претекс ,а оттам и нато .просия вече утече в помийната яма на историята.ще се знае ,че просия и путин са причина са всичко лошо случило се на европа.

    21:27 29.10.2026

  • 9 хаха

    24 15 Отговор
    Я марш бе педя жуже пълен тъпак.

    21:28 29.10.2026

  • 10 Европеец

    17 16 Отговор

    До коментар #1 от "Няма как да стане.":

    Заглавието ми харесва...... Така разсъждават и мислят истинските държавници....

    21:28 29.10.2026

  • 11 Даката

    12 16 Отговор
    И той като тръмп, дето искал да се помирят с Иран... вече искал да се възстанови диалога с Европа... путин е бита карта и скоро ще скача от високо.

    Коментиран от #45

    21:29 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Костадин Костадинов

    15 17 Отговор
    Някой знае ли колко руснаци утрепа Путин

    Коментиран от #22, #49, #75

    21:29 29.10.2026

  • 14 Факти

    22 16 Отговор
    Киевския престъпен корумпиран режим агонизира, а ЕС фалира тотално! Над 15 трилиона евро са натрупали най големите държави и икономики в съюза- Италия, Франция, Испания, Холандия и Германия. Без евтини суровини и енергия от Русия, европейските държави са обречени !!!

    Коментиран от #25

    21:30 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "хахахахха":

    Защо ти не го направиш?

    Коментиран от #28

    21:39 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Голям майтап

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Мечтите са безплатни, а гроздето в Западна Европа сигурно си мислите, че е кисело, нали така?

    21:39 29.10.2026

  • 26 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "хахахахха":

    Што лошу лий да питам?

    21:39 29.10.2026

  • 27 НЕ МЕ ТРИЙТЕ!!!

    10 2 Отговор
    С ДВЕ ДУМИ , КРАТКО ЯСНО И ТОЧНО !!!
    ТОВА ТРЯБВА ДА ИМ СЕ НАБИВА ВЪВ ВКОЧАНЯСАЛИТЕ КРАТУНИ НА ОНЕЗИ ОТ ВИСШАТА ФАШИЗОИДНА СГАН , И ДА МУ МИСЛЯТ , ВПРОЧЕМ ТЕ ВАСИНИРАНИ ОПЕРИРАНИ ОТ ВЪЗПМОЖНОСТ ЗА МИСЛОВНА ДЕЙНОСТ! ТЕ УСЕЩАТ ,ЧЕ СТАВА НЕЩО ,САМО КОГАТО ТОВА НЕЩО ГИ ЦАПАРДОСА ПО КУХИТЕ КРАТУНИ!!!

    Коментиран от #30

    21:40 29.10.2026

  • 28 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    не ми се харчат пари за толкова евтин драскач,но накрая ще ме принуди

    21:40 29.10.2026

  • 29 Голям майтап

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "хахахахха":

    Звучиш като фашист, като хитлер ми звучиш... сигурно си русофил?

    Коментиран от #31, #32, #34

    21:41 29.10.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "НЕ МЕ ТРИЙТЕ!!!":

    Што криштиш,тъй по-умян няа станиш

    Коментиран от #33

    21:41 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На мен Русия няма да ми липсва

    4 8 Отговор
    Света без Русия ще е много по красиво и добро място. Тази държава винаги се е доминирала с изроди в управлението иначе изстрадал народ

    Коментиран от #38

    21:48 29.10.2026

  • 36 Ами

    7 5 Отговор
    Ако при посещението си в Китай, Путин остави куфарчето на Митя,
    след като се върне отново в Русия може да се окаже че западната част
    на континента Европа много прилича на планетата Марс.

    21:49 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "1488":

    чудна опорка,топа си👏🤣

    21:52 29.10.2026

  • 40 така, така

    9 2 Отговор
    За съжаление, в последните години май само Путин има силата да нарича нещата с истинските им имена. Много точно е заявил, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители - в една война, ако заиграят ядрените арсенали, то трудно ще извадиш победители. Това едва ли е цена, която си заслужава да бъде платена от европейците, сиреч от всички нас, включително руснаците и гражданите на държавите извън ЕС.
    В руското говорене има пропаганда, нямам съмнение в това, но тя е в значително по-малка степен от безумието, настанило се в ЕС. Получаваме поредното предупреждение, дано има кой да го чуе.

    21:54 29.10.2026

  • 41 Загуби много

    3 9 Отговор
    ако ЕВРОПА е снизходителна, може в годините напред да ви допусне до цивилизацията

    Коментиран от #53

    21:54 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Споко,

    5 2 Отговор
    Като разкарат руското проклятие Тръмп, от белия дом, тогава се дръвчи за война с Европа ... :)

    21:58 29.10.2026

  • 44 тука има - тука нема

    3 3 Отговор
    Москва подкрепя войната в Черно море не срещу военни, а срещу търговски кораби, но търси начини да го практикува и в други морета.

    22:00 29.10.2026

  • 45 Чудя се

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    Вярваш ли си ?! Ядрена държава, губещата?! Чети ,бе човек! НЯМА ДА ИМА ПЕЧЕЛИВШИ !

    Коментиран от #47, #81

    22:00 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Безумци!

    5 0 Отговор
    Не рискувайте населението на ЕС за да подкрепите корумпирания и кървав украински режим!

    22:03 29.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тънка лайсна

    2 2 Отговор
    Гейзерите ги отсвири Дони и взеха да се умилкват на Вовата, че без Америка ще ядат дървото!

    22:03 29.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха сега де...

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Загуби много":

    Е те бяха получили предложение както от Европа, така и от НАТО за участие, но се уплашиха, че няма да могат сами да решават къде да водят войни където си поискат по света и не приеха нито едното, нито другото..

    22:04 29.10.2026

  • 54 1488

    2 3 Отговор
    4 г две села не може превземе
    с цяла европа щял да се бие
    🇷🇺🚾🧻💩
    😂😂😂👌

    Коментиран от #61

    22:04 29.10.2026

  • 55 Руският Ам Гъл

    0 0 Отговор
    се е устремил с 200 към огненото езеро държейки в ръцете си географска карта на която Русия се простира на запад до Германия, Австрия и Швейцария и повтаряйки "My precious"

    22:04 29.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ИВАН

    1 1 Отговор
    На тоя боклук ..... толкова му е акъла.само за войни мисли

    22:06 29.10.2026

  • 59 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "хахахахха":

    Е тъй де аз какво казах-Русия побеждава вече пет години и това го виждаме всеки ден

    Коментиран от #64, #82

    22:07 29.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "1488":

    че тя вече се бие с цяла европа и побеждава,затова наемат евтини драскачи като тебе да драскат глупости,за да не изглеждат толкова жалки лидерите на джендърландия(ес)

    22:07 29.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Костадин Костадинов":

    ми да вижда се,над 50 страни се пробват да я спрат и останаха с пръст в уста🤣

    Коментиран от #65, #72

    22:08 29.10.2026

  • 65 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "хахахахха":

    Да ве, Русия побеждава всеки ден и руснаците умират всеки ден. Това вече го гледаме пет години. Пет години не престани победи.

    22:10 29.10.2026

  • 66 Абе, дали пък все още не е късно

    0 0 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ? Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.

    22:10 29.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 пусни им по една ракета

    0 0 Отговор
    и ще се намочат какво ги бавиш

    22:10 29.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "хахахахха":

    Какви 50 страни. Още от самото начало на Украйна едната ръка е вързана. Не искат да ги оставят да поеме инициативата.

    Коментиран от #76

    22:13 29.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "1488":

    Да има някакъв проблем с тези две села но забрави че превзеха 40% от Украйна и сега хората там са свободни от от фашизма защото Русия победи фашизъма и винаги го побеждавала и пак ще го побеждава

    22:16 29.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 На вниманието на русафобите

    0 0 Отговор
    На човек насила можеш да му вземеш нещо,но насила не можеш да му дадеш нищо.Колко хора още трябва да загинат,за да се разбере,че трябват преговори.

    Коментиран от #78

    22:21 29.10.2026

  • 78 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "На вниманието на русафобите":

    Това са руснаци които Путин убива всеки ден. Защо на мен това да ми е проблем

    22:22 29.10.2026

  • 79 Един не-трол

    0 0 Отговор
    Е това неизменно ще се случи, но не и по твоите условия. Всеки трябва да си плати за неправдите. А в твоята държава има много неправди. И са правили много неправди включително и срещу България. Да не говорим за народите, които са част от твоята държава и срещу които сте извършили неправди. Крепостни селяни в Русия е имало допреди малко над 100 години. Сега са икономически крепостни селяни. Искат да се махнат ама нямат пари за това.

    22:22 29.10.2026

  • 80 Ами

    0 0 Отговор
    така е. При размяна на ядрени удари няма да има победител.

    22:23 29.10.2026

  • 81 Ядрото

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чудя се":

    е НЕПОЗВОЛЕНО (дори не е редно да се споменава) иначе и САЩ отдавна да бяха приключили Иран

    22:24 29.10.2026

  • 82 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Костадин Костадинов":

    И кой си ти, че да кажеш? Аз пък ще кажа точно обратното, Ха обори ме де!

    22:24 29.10.2026

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