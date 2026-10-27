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Украинская правда: Балотажът в България остава отворен
  Тема: Украйна

Украинская правда: Балотажът в България остава отворен

27 Октомври, 2026 13:10 660 31

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • украинская правда-
  • румен радев

Според украинското издание ниската активност е свила преднината на Илияна Йотова пред Андрей Гюров, двамата ще се изправят един срещу друг на 1 ноември

Украинская правда: Балотажът в България остава отворен - 1
Снимка: БГНЕС
Украинская правда Украинская правда

Президентският балотаж в България остава напълно отворен, след като Илияна Йотова спечели първия тур с минимална преднина пред Андрей Гюров. Двамата ще се изправят един срещу друг на 1 ноември, а резултатът вече е представян като важен тест за политическата посока на страната.

На 25 октомври участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но до втория тур стигнаха Йотова и Гюров. При 100% обработени протоколи Йотова получава 34,75% от гласовете, а Гюров – 31,95%. Трети е Костадин Костадинов с 12,5%.

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Още в изборната нощ екзитполовете показаха малка разлика между първите двама кандидати. Според „Мяра“ двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев е получила 35,6%, а Андрей Гюров – Георги Кандев – 32,5%. Избирателната активност е била около 22,2–22,3%.

Ниската активност промени сметките

„Украинская правда“ определя резултата като изненадващ обрат. Според анализа на изданието Илияна Йотова е влязла в кампанията като фаворит, но е получила по-слаба подкрепа от очакваната. В същото време ниската активност е ограничила разликата между нея и Гюров, който представлява проевропейската и проукраинската опозиция според публикацията.

Изданието представя изборите не само като състезание между двама кандидати, а и като вот за посоката на управление на страната. В този контекст се посочват отношенията с Европейския съюз и НАТО, политиката към Русия и позицията на България спрямо войната в Украйна.

Сред основните политически фактори в анализа е и третият резултат – този на Костадин Костадинов и Петър Волгин. Според „Украинская правда“ част от гласовете, дадени за други кандидати с близки позиции по международните теми, могат да се окажат решаващи за балотажа.

Гюров има предимство извън страната

Андрей Гюров печели убедително вота в чужбина – приблизително 46% срещу около 23% за Илияна Йотова, сочат данни, цитирани от „Дойче веле“. Гюров води и в трите столични избирателни района, както и в Пловдив. Йотова има по-силна подкрепа сред по-възрастните избиратели, докато Гюров е предпочитан в по-младите възрастови групи.

Кампанията за втория тур вече се развива около противопоставянето между двата политически модела. Премиерът Румен Радев заяви: „В неделя ще избираме между мира и войната“. Гюров от своя страна е свързван с по-твърда позиция към руската политика и с по-тясна координация със западните партньори.

Балотажът ще се проведе на 1 ноември. Победител ще бъде кандидатът, който получи най-много гласове на втория тур, след като на първия нито една двойка не събра необходимото мнозинство.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михо

    28 3 Отговор
    Какво ни интересува какво бил написал някакъв тоалетен вестник??

    13:13 27.10.2026

  • 2 Реалност

    7 17 Отговор
    🤡Радев, в неделя избираме между мира и вУйната, между демокрацията и корупционния модел на Копринката, между спокойната истина и истерията на ивохристовските орди от тролове.

    13:13 27.10.2026

  • 3 АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВДА

    24 3 Отговор
    Че кой го е грижа какво пишат бандеровските вестници

    13:14 27.10.2026

  • 4 Знаете ли аз какво забелязах

    27 3 Отговор
    Българските телевизии/ БНТ,бТВ и нова/
    Не започваха със Йотова води с един колко си а Гюров води в няколко града

    Коментиран от #20

    13:14 27.10.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    24 4 Отговор
    В Киев предвкусват свежата кръв за войната, ако Гюров спечели балотажа...

    13:14 27.10.2026

  • 6 АЛОУУ РЕДАКЦИЯТА

    12 2 Отговор
    четете ТРЪМП соушъл

    13:15 27.10.2026

  • 7 лама Иво

    17 4 Отговор
    Гласувайте за петроханския кандидат. Няма кво се обърка. Всичко ще е както обичаме. И Боби Сандов няма да влезе в затвора

    13:16 27.10.2026

  • 8 Коста

    16 3 Отговор
    Президентът на България трябва да може всеки момент да събере войската и да я прати да се бие за Окраина! Под ръководството на Зеленчука естествено.

    13:17 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Щип

    20 2 Отговор
    Какво ми я пробутвате тази "Украинска правда" всеки ден?
    Или това е другото крило на DW?
    Каква правда е това!???

    13:18 27.10.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    21 3 Отговор
    Гюров подписа договор с бивша Украйна и България трябва да го изпълнява, а Радев пречи.
    Затова за Киев е важно Гюров да спечели, а след това с помощ от Брюксел да бъде свален кабинета на Радев, за да бъде отстранена пречката за включване на България във войната.

    Коментиран от #21

    13:19 27.10.2026

  • 12 Всички вече знаят

    19 2 Отговор
    Че украинците са спонсори на Гюров, вижте в ква фирма вече работи простото

    13:19 27.10.2026

  • 13 Украинският кандидат

    19 2 Отговор
    Да си ходи у Киев !

    13:20 27.10.2026

  • 14 НАШИТЕ "НЕЗАВИСИМИ" МЕДИИ

    19 2 Отговор
    се скъсаха да повтарят КОЛКО Е ПОСТИГНАЛ ГЮРОВ. Не се престаравайте. Ефекта ще е точно обрате. Хората ще излязт да гласуват ТОЧНО ТОЯ да не стане Президент

    13:21 27.10.2026

  • 15 Радио Ереван

    7 8 Отговор
    Във „Възраждане“ синоптиците работят извънредно – до вчера духаше ураганен вятър на конфронтация срещу Йотова, а днес изведнъж се появи нежен, летен бриз на състраданието. При толкова бърза смяна на посоката човек може да си повреди вестибуларния апарат. Ех, тази русофилска гравитация – кара те да паднеш на точното място и в точно определена поза.

    Коментиран от #19

    13:21 27.10.2026

  • 16 Украинският кандидат чфутки

    16 4 Отговор
    Няма шанс !

    13:22 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нннн

    14 3 Отговор
    Няма да гласувам за ,,Украинския правда"!

    13:24 27.10.2026

  • 19 Я разкажи как прави като вятъра Гюровица

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Радио Ереван":

    на украинските бандеро-наркоманчета

    Коментиран от #25

    13:26 27.10.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Знаете ли аз какво забелязах":

    А забеляза ли,
    че сутрешния блок на КАН 1 е в жълто-синьо студио 🤔
    че бТВ се НЕ се изписва с нашата азбука🤔
    че нова НЕ се изписва с нашата азбука🤔

    13:26 27.10.2026

  • 21 Шопо

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Украинците свършиха нужна е свежа кръв.

    13:27 27.10.2026

  • 22 Така е

    1 1 Отговор
    И едните и другите олигарси ще пазаруват гласове. Остава отворен въпроса кой ще напазарува повече.

    13:27 27.10.2026

  • 23 Хаха

    1 1 Отговор
    Кремъл срещу Вашингтон.

    13:28 27.10.2026

  • 24 55555

    2 8 Отговор
    Демек за Йото гласуват дъртите които искат да определят живота на младите!!!

    Коментиран от #30

    13:28 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гъбар

    2 11 Отговор
    Който иска да ходи да гласува за Илиана Ескобар или лама Гюров.

    13:31 27.10.2026

  • 27 Степан

    10 1 Отговор
    Определено гласувам за Йотова и срещу ППДБ. Долу украйна!

    13:32 27.10.2026

  • 28 Удри

    1 6 Отговор
    Радев вече е с отпаднала необходимост. Мафията се готви да го сменя с Ваня Григорова следващия мандат след 4 години.

    13:33 27.10.2026

  • 29 Абеее ! За всеки

    3 0 Отговор
    случай го арестувайте Гюров да не избяга

    13:36 27.10.2026

  • 30 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "55555":

    АзабелезА ли, че за Йото гласуват българите които живеят ВЪВ България,
    а за ГюрUF гласуват българите които НЕ живеят в България ❗
    Т.е. тези които НЕ живеят тук искат да налагат мнение на тези които живеят тук❗

    13:43 27.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.