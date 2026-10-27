Украинская правда: Балотажът в България остава отворен

Президентският балотаж в България остава напълно отворен, след като Илияна Йотова спечели първия тур с минимална преднина пред Андрей Гюров. Двамата ще се изправят един срещу друг на 1 ноември, а резултатът вече е представян като важен тест за политическата посока на страната.
На 25 октомври участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но до втория тур стигнаха Йотова и Гюров. При 100% обработени протоколи Йотова получава 34,75% от гласовете, а Гюров – 31,95%. Трети е Костадин Костадинов с 12,5%.
Още в изборната нощ екзитполовете показаха малка разлика между първите двама кандидати. Според „Мяра“ двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев е получила 35,6%, а Андрей Гюров – Георги Кандев – 32,5%. Избирателната активност е била около 22,2–22,3%.
Ниската активност промени сметките
„Украинская правда“ определя резултата като изненадващ обрат. Според анализа на изданието Илияна Йотова е влязла в кампанията като фаворит, но е получила по-слаба подкрепа от очакваната. В същото време ниската активност е ограничила разликата между нея и Гюров, който представлява проевропейската и проукраинската опозиция според публикацията.
Изданието представя изборите не само като състезание между двама кандидати, а и като вот за посоката на управление на страната. В този контекст се посочват отношенията с Европейския съюз и НАТО, политиката към Русия и позицията на България спрямо войната в Украйна.
Сред основните политически фактори в анализа е и третият резултат – този на Костадин Костадинов и Петър Волгин. Според „Украинская правда“ част от гласовете, дадени за други кандидати с близки позиции по международните теми, могат да се окажат решаващи за балотажа.
Гюров има предимство извън страната
Андрей Гюров печели убедително вота в чужбина – приблизително 46% срещу около 23% за Илияна Йотова, сочат данни, цитирани от „Дойче веле“. Гюров води и в трите столични избирателни района, както и в Пловдив. Йотова има по-силна подкрепа сред по-възрастните избиратели, докато Гюров е предпочитан в по-младите възрастови групи.
Кампанията за втория тур вече се развива около противопоставянето между двата политически модела. Премиерът Румен Радев заяви: „В неделя ще избираме между мира и войната“. Гюров от своя страна е свързван с по-твърда позиция към руската политика и с по-тясна координация със западните партньори.
Балотажът ще се проведе на 1 ноември. Победител ще бъде кандидатът, който получи най-много гласове на втория тур, след като на първия нито една двойка не събра необходимото мнозинство.
Източници: news.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Михо
13:13 27.10.2026
2 Реалност
13:13 27.10.2026
3 АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВДА
13:14 27.10.2026
4 Знаете ли аз какво забелязах
Не започваха със Йотова води с един колко си а Гюров води в няколко града
Коментиран от #20
13:14 27.10.2026
5 az СВО Победа 81
13:14 27.10.2026
6 АЛОУУ РЕДАКЦИЯТА
13:15 27.10.2026
7 лама Иво
13:16 27.10.2026
8 Коста
13:17 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Щип
Или това е другото крило на DW?
Каква правда е това!???
13:18 27.10.2026
11 az СВО Победа 81
Затова за Киев е важно Гюров да спечели, а след това с помощ от Брюксел да бъде свален кабинета на Радев, за да бъде отстранена пречката за включване на България във войната.
Коментиран от #21
13:19 27.10.2026
12 Всички вече знаят
13:19 27.10.2026
13 Украинският кандидат
13:20 27.10.2026
14 НАШИТЕ "НЕЗАВИСИМИ" МЕДИИ
13:21 27.10.2026
15 Радио Ереван
Коментиран от #19
13:21 27.10.2026
16 Украинският кандидат чфутки
13:22 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нннн
13:24 27.10.2026
19 Я разкажи как прави като вятъра Гюровица
До коментар #15 от "Радио Ереван":на украинските бандеро-наркоманчета
Коментиран от #25
13:26 27.10.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Знаете ли аз какво забелязах":А забеляза ли,
че сутрешния блок на КАН 1 е в жълто-синьо студио 🤔
че бТВ се НЕ се изписва с нашата азбука🤔
че нова НЕ се изписва с нашата азбука🤔
13:26 27.10.2026
21 Шопо
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Украинците свършиха нужна е свежа кръв.
13:27 27.10.2026
22 Така е
13:27 27.10.2026
23 Хаха
13:28 27.10.2026
24 55555
Коментиран от #30
13:28 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гъбар
13:31 27.10.2026
27 Степан
13:32 27.10.2026
28 Удри
13:33 27.10.2026
29 Абеее ! За всеки
13:36 27.10.2026
30 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "55555":АзабелезА ли, че за Йото гласуват българите които живеят ВЪВ България,
а за ГюрUF гласуват българите които НЕ живеят в България ❗
Т.е. тези които НЕ живеят тук искат да налагат мнение на тези които живеят тук❗
13:43 27.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.