Украинская правда: Балотажът в България остава отворен

Президентският балотаж в България остава напълно отворен, след като Илияна Йотова спечели първия тур с минимална преднина пред Андрей Гюров. Двамата ще се изправят един срещу друг на 1 ноември, а резултатът вече е представян като важен тест за политическата посока на страната.

На 25 октомври участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но до втория тур стигнаха Йотова и Гюров. При 100% обработени протоколи Йотова получава 34,75% от гласовете, а Гюров – 31,95%. Трети е Костадин Костадинов с 12,5%.

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Още в изборната нощ екзитполовете показаха малка разлика между първите двама кандидати. Според „Мяра“ двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев е получила 35,6%, а Андрей Гюров – Георги Кандев – 32,5%. Избирателната активност е била около 22,2–22,3%.

Ниската активност промени сметките

„Украинская правда“ определя резултата като изненадващ обрат. Според анализа на изданието Илияна Йотова е влязла в кампанията като фаворит, но е получила по-слаба подкрепа от очакваната. В същото време ниската активност е ограничила разликата между нея и Гюров, който представлява проевропейската и проукраинската опозиция според публикацията.

Изданието представя изборите не само като състезание между двама кандидати, а и като вот за посоката на управление на страната. В този контекст се посочват отношенията с Европейския съюз и НАТО, политиката към Русия и позицията на България спрямо войната в Украйна.

Сред основните политически фактори в анализа е и третият резултат – този на Костадин Костадинов и Петър Волгин. Според „Украинская правда“ част от гласовете, дадени за други кандидати с близки позиции по международните теми, могат да се окажат решаващи за балотажа.

Гюров има предимство извън страната

Андрей Гюров печели убедително вота в чужбина – приблизително 46% срещу около 23% за Илияна Йотова, сочат данни, цитирани от „Дойче веле“. Гюров води и в трите столични избирателни района, както и в Пловдив. Йотова има по-силна подкрепа сред по-възрастните избиратели, докато Гюров е предпочитан в по-младите възрастови групи.

Кампанията за втория тур вече се развива около противопоставянето между двата политически модела. Премиерът Румен Радев заяви: „В неделя ще избираме между мира и войната“. Гюров от своя страна е свързван с по-твърда позиция към руската политика и с по-тясна координация със западните партньори.

Балотажът ще се проведе на 1 ноември. Победител ще бъде кандидатът, който получи най-много гласове на втория тур, след като на първия нито една двойка не събра необходимото мнозинство.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com