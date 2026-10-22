B-21: сателитно изображение разкрива приблизителните размери

Свръхсекретният американски стратегически бомбардировач B-21 Raider вече има приблизителни публични размери. Измерване на сателитно изображение от военновъздушната база „Едуардс“ показва размах на крилата около 152 фута, или 46,3 метра, и дължина приблизително 61 фута, или 18,6 метра.
Снимката е заснета на 20 юни 2026 г. и по-късно е публикувана в Google Earth. Според The War Zone високата ѝ разделителна способност, съчетана с инструментите за измерване на платформата, позволява да се направи по-надеждна оценка на мащаба на самолета.
Данните обаче не представляват официална техническа спецификация. Военновъздушните сили на САЩ и производителят Northrop Grumman не са публикували точните размери на B-21. Професионални авиационни издания също са давали различни предварителни оценки, включително около 140 фута за размаха на крилата.
По-малък от B-2, но не с толкова
По изчисленията на The War Zone размахът на B-21 е с около 12% по-малък от този на неговия предшественик B-2 Spirit. Разликата в дължината също е приблизително 12%. За сравнение, официалните данни на Военновъздушните сили на САЩ посочват за B-2 размах на крилата 172 фута, или 52,12 метра, и дължина 69 фута, или 20,9 метра.„Във всеки случай, сега можем с пълна увереност да заявим, че B-21 е по-малък от своя предшественик, макар и не толкова, колкото може би се е предполагало“, пише Тайлър Рогоуей, главен редактор на The War Zone.
Преди новото измерване в авиационни форуми и специализирани материали се разпространяваха твърдения, че размахът на крилата на B-21 не надхвърля 130 фута, или 39,6 метра. Сателитното изображение поставя тези оценки значително под реалния вероятен размер.
Компактен силует, стратегическа роля
B-21 е проектиран по схемата „летящо крило“ – конструкция без ясно отделени корпус и опашка. Затова самолетът може да изглежда по-компактен при наблюдение отстрани, докато мащабът му се вижда по-добре при поглед отгоре или отпред. Приблизителната му дължина е близка до тази на изтребителя F-15, макар двата самолета да принадлежат към напълно различни категории.
По-малкият размер спрямо B-2 е заложен още в концепцията на новия бомбардировач. При разработката са поставени акценти върху далечния обсег, ниската забележимост и по-ниските експлоатационни разходи, а не върху максимално големия полезен товар. Военновъздушните сили на САЩ определят B-21 като самолет, способен да изпълнява както конвенционални, така и ядрени мисии. Той трябва да стане основа на бъдещия бомбардировъчен флот заедно с модернизирания B-52.
Изпитанията продължават
B-21 Raider се разработва от Northrop Grumman и постепенно трябва да замени B-1 Lancer и B-2 Spirit. Вторият изпитателен самолет се присъедини към програмата във военновъздушната база „Едуардс“ през септември 2025 г., което позволи разширяване на изпитанията на бордовите системи и интеграцията на въоръжението.
През февруари 2026 г. Военновъздушните сили на САЩ обявиха, че производственият капацитет за B-21 ще бъде увеличен с 25%. Програмата остава насочена към появата на първите самолети във военновъздушната база „Елсуърт“ през 2027 г. Плановете предвиждат закупуването на най-малко 100 броя.
Източници: twz.com, news.bg, airandspaceforces.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #3, #12, #18
19:45 22.10.2026
2 Самолет
Коментиран от #9, #14
19:47 22.10.2026
3 Това
До коментар #1 от "Мунчо":Как помага на говедата?
Коментиран от #6
19:48 22.10.2026
4 Путин
19:48 22.10.2026
5 604
Коментиран от #7
19:50 22.10.2026
6 На говедата - никак
До коментар #3 от "Това":Но Чебурашка трепери.
19:52 22.10.2026
7 Новичок
До коментар #5 от "604":ИЗТОЧНИК: фафли.БГ
19:53 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сесесере
До коментар #2 от "Самолет":Някой виждал ли го е тоя СУ ? Или само на мултики!
19:56 22.10.2026
10 Много къс ми се вижда
19:57 22.10.2026
11 Ами
Коментиран от #13, #15
19:59 22.10.2026
12 Кое колко струва
До коментар #1 от "Мунчо":В-2 Spirit - 2.1 милиарда долара
В-21 Rider - 0.7 милиарда долара
Един ден от войната на Русия - почти 1 милиард долара.
20:00 22.10.2026
13 Ами не
До коментар #11 от "Ами":Локхийд Мартин правят ракетите от Джавелин до Пейтриът.
Коментиран от #16
20:05 22.10.2026
14 Констатация
До коментар #2 от "Самолет":Лесна цел са Ту-95 и Ту-160, щото светят като Коледни Елхи на Екраните на Радарите!!!! В-21 не е бомбардировача от края на 20-ти век (дето го свалиха над Сърбия), а Платформа/Носител на Високоточни Боеприпаси!!!! Мина времето когато предшественника му носеше свободно падащи боеприпаси (бомби) над целта, сега арсенала му на В-21 са - крилати ракети с голям радиус на действие, баражиращи боеприпаси, бпла дронове от рода на руския Бандерол, УМПК и много други подобни "подаръци", та чак до ядрени боеприпаси. Анадън му или хич!?
20:06 22.10.2026
15 Сардукар
До коментар #11 от "Ами":Nothrop правят бомбардировачи открай време ,
20:13 22.10.2026
16 Ами
До коментар #13 от "Ами не":Не го оспорвам. Просто казвам, че Northrop Grumman печелят поръчката.
То след позора F35 ... По-добре да не коментираме Lockheed Martin.
А и се оказа, че май дроновете са доста по ефективни от дживелините.
Да се оправят. Проблемите са си техни.
20:28 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Търновец
До коментар #1 от "Мунчо":Самолетът е копие на Немския самолет Horten HO 229 разработен в края на ВСВ но само 2 бройки произведени. Опален стабилизатор няма и значи намален радарен образ и управлението става през завъртане на задкрилките на различни ъгли. Сега такива самолети не да толкова невидими за нискочестотно радари а имат и много висок часови разход и много часове за поддръжка.
20:43 22.10.2026
19 Джимито
Кога и как ще ми го доставите ?
20:50 22.10.2026
20 Дзак
20:54 22.10.2026