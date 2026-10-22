B-21: сателитно изображение разкрива приблизителните размери

Свръхсекретният американски стратегически бомбардировач B-21 Raider вече има приблизителни публични размери. Измерване на сателитно изображение от военновъздушната база „Едуардс“ показва размах на крилата около 152 фута, или 46,3 метра, и дължина приблизително 61 фута, или 18,6 метра.

Снимката е заснета на 20 юни 2026 г. и по-късно е публикувана в Google Earth. Според The War Zone високата ѝ разделителна способност, съчетана с инструментите за измерване на платформата, позволява да се направи по-надеждна оценка на мащаба на самолета.

Данните обаче не представляват официална техническа спецификация. Военновъздушните сили на САЩ и производителят Northrop Grumman не са публикували точните размери на B-21. Професионални авиационни издания също са давали различни предварителни оценки, включително около 140 фута за размаха на крилата.

По-малък от B-2, но не с толкова

По изчисленията на The War Zone размахът на B-21 е с около 12% по-малък от този на неговия предшественик B-2 Spirit. Разликата в дължината също е приблизително 12%. За сравнение, официалните данни на Военновъздушните сили на САЩ посочват за B-2 размах на крилата 172 фута, или 52,12 метра, и дължина 69 фута, или 20,9 метра.

„Във всеки случай, сега можем с пълна увереност да заявим, че B-21 е по-малък от своя предшественик, макар и не толкова, колкото може би се е предполагало“, пише Тайлър Рогоуей, главен редактор на The War Zone.

Преди новото измерване в авиационни форуми и специализирани материали се разпространяваха твърдения, че размахът на крилата на B-21 не надхвърля 130 фута, или 39,6 метра. Сателитното изображение поставя тези оценки значително под реалния вероятен размер.

Компактен силует, стратегическа роля

B-21 е проектиран по схемата „летящо крило“ – конструкция без ясно отделени корпус и опашка. Затова самолетът може да изглежда по-компактен при наблюдение отстрани, докато мащабът му се вижда по-добре при поглед отгоре или отпред. Приблизителната му дължина е близка до тази на изтребителя F-15, макар двата самолета да принадлежат към напълно различни категории.

По-малкият размер спрямо B-2 е заложен още в концепцията на новия бомбардировач. При разработката са поставени акценти върху далечния обсег, ниската забележимост и по-ниските експлоатационни разходи, а не върху максимално големия полезен товар. Военновъздушните сили на САЩ определят B-21 като самолет, способен да изпълнява както конвенционални, така и ядрени мисии. Той трябва да стане основа на бъдещия бомбардировъчен флот заедно с модернизирания B-52.

Изпитанията продължават

B-21 Raider се разработва от Northrop Grumman и постепенно трябва да замени B-1 Lancer и B-2 Spirit. Вторият изпитателен самолет се присъедини към програмата във военновъздушната база „Едуардс“ през септември 2025 г., което позволи разширяване на изпитанията на бордовите системи и интеграцията на въоръжението.

През февруари 2026 г. Военновъздушните сили на САЩ обявиха, че производственият капацитет за B-21 ще бъде увеличен с 25%. Програмата остава насочена към появата на първите самолети във военновъздушната база „Елсуърт“ през 2027 г. Плановете предвиждат закупуването на най-малко 100 броя.

Източници: twz.com, news.bg, airandspaceforces.com