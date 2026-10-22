Новини
Свят »
САЩ »
B-21: сателитно изображение разкрива приблизителните размери

B-21: сателитно изображение разкрива приблизителните размери

22 Октомври, 2026 19:42 1 614 20

  • b-21 raider-
  • стратегически бомбардировач-
  • военновъздушни сили на сащ-
  • northrop grumman-
  • военна авиация-
  • нато-
  • пентагон

Измерване на снимка от база „Едуардс“ показва размах на крилата около 46,3 метра, данните не са официална техническа спецификация, а оценка по публично достъпно изображение

B-21: сателитно изображение разкрива приблизителните размери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Свръхсекретният американски стратегически бомбардировач B-21 Raider вече има приблизителни публични размери. Измерване на сателитно изображение от военновъздушната база „Едуардс“ показва размах на крилата около 152 фута, или 46,3 метра, и дължина приблизително 61 фута, или 18,6 метра.

Снимката е заснета на 20 юни 2026 г. и по-късно е публикувана в Google Earth. Според The War Zone високата ѝ разделителна способност, съчетана с инструментите за измерване на платформата, позволява да се направи по-надеждна оценка на мащаба на самолета.

Данните обаче не представляват официална техническа спецификация. Военновъздушните сили на САЩ и производителят Northrop Grumman не са публикували точните размери на B-21. Професионални авиационни издания също са давали различни предварителни оценки, включително около 140 фута за размаха на крилата.

По-малък от B-2, но не с толкова

По изчисленията на The War Zone размахът на B-21 е с около 12% по-малък от този на неговия предшественик B-2 Spirit. Разликата в дължината също е приблизително 12%. За сравнение, официалните данни на Военновъздушните сили на САЩ посочват за B-2 размах на крилата 172 фута, или 52,12 метра, и дължина 69 фута, или 20,9 метра.

„Във всеки случай, сега можем с пълна увереност да заявим, че B-21 е по-малък от своя предшественик, макар и не толкова, колкото може би се е предполагало“, пише Тайлър Рогоуей, главен редактор на The War Zone.

Преди новото измерване в авиационни форуми и специализирани материали се разпространяваха твърдения, че размахът на крилата на B-21 не надхвърля 130 фута, или 39,6 метра. Сателитното изображение поставя тези оценки значително под реалния вероятен размер.

Компактен силует, стратегическа роля

B-21 е проектиран по схемата „летящо крило“ – конструкция без ясно отделени корпус и опашка. Затова самолетът може да изглежда по-компактен при наблюдение отстрани, докато мащабът му се вижда по-добре при поглед отгоре или отпред. Приблизителната му дължина е близка до тази на изтребителя F-15, макар двата самолета да принадлежат към напълно различни категории.

По-малкият размер спрямо B-2 е заложен още в концепцията на новия бомбардировач. При разработката са поставени акценти върху далечния обсег, ниската забележимост и по-ниските експлоатационни разходи, а не върху максимално големия полезен товар. Военновъздушните сили на САЩ определят B-21 като самолет, способен да изпълнява както конвенционални, така и ядрени мисии. Той трябва да стане основа на бъдещия бомбардировъчен флот заедно с модернизирания B-52.

Изпитанията продължават

B-21 Raider се разработва от Northrop Grumman и постепенно трябва да замени B-1 Lancer и B-2 Spirit. Вторият изпитателен самолет се присъедини към програмата във военновъздушната база „Едуардс“ през септември 2025 г., което позволи разширяване на изпитанията на бордовите системи и интеграцията на въоръжението.

През февруари 2026 г. Военновъздушните сили на САЩ обявиха, че производственият капацитет за B-21 ще бъде увеличен с 25%. Програмата остава насочена към появата на първите самолети във военновъздушната база „Елсуърт“ през 2027 г. Плановете предвиждат закупуването на най-малко 100 броя.

Източници: twz.com, news.bg, airandspaceforces.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    11 16 Отговор
    Тоя самолет струва колкото цялата руска армия.

    Коментиран от #3, #12, #18

    19:45 22.10.2026

  • 2 Самолет

    13 12 Отговор
    Лесна цел е този Б-21 за новият Су-72ГЗ.

    Коментиран от #9, #14

    19:47 22.10.2026

  • 3 Това

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Как помага на говедата?

    Коментиран от #6

    19:48 22.10.2026

  • 4 Путин

    9 16 Отговор
    А ние още пътнически самолет не можем да Сдялами

    19:48 22.10.2026

  • 5 604

    7 5 Отговор
    те от военновъздушната база „Едуардс“, знаят колко са мо у кътните зъби бре, кви са тия.....

    Коментиран от #7

    19:50 22.10.2026

  • 6 На говедата - никак

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Но Чебурашка трепери.

    19:52 22.10.2026

  • 7 Новичок

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    ИЗТОЧНИК: фафли.БГ

    19:53 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сесесере

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Самолет":

    Някой виждал ли го е тоя СУ ? Или само на мултики!

    19:56 22.10.2026

  • 10 Много къс ми се вижда

    8 2 Отговор
    Некласифицирано изображение

    19:57 22.10.2026

  • 11 Ами

    7 2 Отговор
    От цялата работа ... Northrop Grumman печелят, Lockheed Martin губят.

    Коментиран от #13, #15

    19:59 22.10.2026

  • 12 Кое колко струва

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    В-2 Spirit - 2.1 милиарда долара
    В-21 Rider - 0.7 милиарда долара
    Един ден от войната на Русия - почти 1 милиард долара.

    20:00 22.10.2026

  • 13 Ами не

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Локхийд Мартин правят ракетите от Джавелин до Пейтриът.

    Коментиран от #16

    20:05 22.10.2026

  • 14 Констатация

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Самолет":

    Лесна цел са Ту-95 и Ту-160, щото светят като Коледни Елхи на Екраните на Радарите!!!! В-21 не е бомбардировача от края на 20-ти век (дето го свалиха над Сърбия), а Платформа/Носител на Високоточни Боеприпаси!!!! Мина времето когато предшественника му носеше свободно падащи боеприпаси (бомби) над целта, сега арсенала му на В-21 са - крилати ракети с голям радиус на действие, баражиращи боеприпаси, бпла дронове от рода на руския Бандерол, УМПК и много други подобни "подаръци", та чак до ядрени боеприпаси. Анадън му или хич!?

    20:06 22.10.2026

  • 15 Сардукар

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Nothrop правят бомбардировачи открай време ,

    20:13 22.10.2026

  • 16 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ами не":

    Не го оспорвам. Просто казвам, че Northrop Grumman печелят поръчката.
    То след позора F35 ... По-добре да не коментираме Lockheed Martin.
    А и се оказа, че май дроновете са доста по ефективни от дживелините.
    Да се оправят. Проблемите са си техни.

    20:28 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Търновец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Самолетът е копие на Немския самолет Horten HO 229 разработен в края на ВСВ но само 2 бройки произведени. Опален стабилизатор няма и значи намален радарен образ и управлението става през завъртане на задкрилките на различни ъгли. Сега такива самолети не да толкова невидими за нискочестотно радари а имат и много висок часови разход и много часове за поддръжка.

    20:43 22.10.2026

  • 19 Джимито

    0 1 Отговор
    Продава ли се?
    Кога и как ще ми го доставите ?

    20:50 22.10.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Какво ни интересуват габаритните му размери?

    20:54 22.10.2026