Гордостта на руската бойна авиация! Москва вкарва редките си МиГ-35 срещу украински дронове

Русия започна да използва редките си изтребители МиГ-35 за прехващане на украински дронове, съобщава Defense Express. По данни, цитирани от изданието, руските въздушно-космически сили разполагат с 86 самолета МиГ-29 от всички варианти, но само с шест по-нови МиГ-35.
„Русия има 86 самолета МиГ-29 от всички варианти и само шест от по-новите изтребители МиГ-35“, посочва Defense Express. Информацията за използването им идва от специализираната общност Соняшник, която се позовава и на снимка на руски пилот в кабината на МиГ-35. За него се твърди, че е участвал в прехващане на украински дронове. Публично потвърждение от руски или украински официални институции за конкретната операция не е посочено.
Шест самолета, произведени за пет години
Първите руски твърдения, че МиГ-35 е бил използван в бойни действия срещу Украйна, се появиха през 2023 г. Те бяха свързани с очаквания за нови поръчки от руското Министерство на отбраната.
Шестте самолета са четири едноместни МиГ-35С и два двуместни МиГ-35УБ. Те принадлежат към експериментална партида, чието производство е продължило от 2018 до 2023 г. Така малкият брой на самолетите превръща евентуалното им използване в ограничена по мащаб, но показателна стъпка за руската авиация.
Какви са възможностите на МиГ-35
Русия представя МиГ-35 като развитие на МиГ-29. За самолета се посочва 50% увеличение на обхвата и възможност да носи до 6500 килограма въоръжение на девет точки за окачване.
Сред изброените ракети въздух-въздух са Р-73, Р-27 и Р-77. За удари по наземни цели са посочени ракетите Х-29, Х-31 и Х-38. Според Defense Express руски пропагандни източници представят МиГ-35 и като „бюджетна алтернатива“ на американския многоцелеви F-16 Block 70/72, но доказателства в подкрепа на това твърдение не са представени.
Използването на МиГ-35 за прехващане на дронове би означавало, че Русия ангажира един от най-ограничените си авиационни ресурси за защита на цели в тила. Данните за броя на реално боеспособните МиГ-29 и за конкретния мащаб на операциите с МиГ-35 остават неуточнени.
Източници: focus-news.net, en.defence-ua.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
20:24 22.10.2026
2 🦄🌈🍭
20:25 22.10.2026
3 Хм...
Коментиран от #35
20:27 22.10.2026
4 Обичаш да ти го
До коментар #1 от "Пич":ВКАРВАТ
НЕМА ЛОШО ЩОМ ТИ ХАРЕСВА
Коментиран от #19, #32
20:28 22.10.2026
5 НАЙ ВЕРНИЯ ПРИЯТЕЛ НА РУСИЯ
20:28 22.10.2026
6 Буздуган
Коментиран от #9
20:29 22.10.2026
7 От Киев за два дня
Коментиран от #11
20:30 22.10.2026
8 Абсурди
20:31 22.10.2026
9 Видяхме великите воювачи
До коментар #6 от "Буздуган":1500 пред Мала Токмачка.Мск и повече бяха.
Коментиран от #12
20:31 22.10.2026
10 Костадин Костадинов
Коментиран от #20
20:32 22.10.2026
11 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "От Киев за два дня":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
Коментиран от #18
20:32 22.10.2026
12 Амасалак
До коментар #9 от "Видяхме великите воювачи":Да ти пода кожения токмак.
20:33 22.10.2026
13 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #26
20:33 22.10.2026
14 Мен възможностите
20:34 22.10.2026
15 6135
Смях в залата, драги телевизионни зрители.
F-16 може евентуално да се пробва срещу МиГ-21.
Срещу МиГ-29 или МиГ-35 няма никакъв шанс.
20:34 22.10.2026
16 А цветен телевизор
20:34 22.10.2026
17 Ами
Преди време се говореше, че ще ги произвеждат
съвместно с Индия, но индийците се отказаха.
Но сега индийците може и да размислят.
20:34 22.10.2026
18 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":Заради Русия мрът руснаците тъбак
20:35 22.10.2026
19 Пич
До коментар #4 от "Обичаш да ти го":Такива като тебе няма как да ме достигнат, защото са ниско долу като пълзящи насекоми! И не по умни от тях!
Коментиран от #24
20:36 22.10.2026
20 Цомчо
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":Не познаваш руската душа.
Тя обича да бъде трепна и мачкана.
Коментиран от #22
20:36 22.10.2026
21 Ай майкуууу
20:38 22.10.2026
22 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Цомчо":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
20:38 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Много Известен Съветски Актьор
20:39 22.10.2026
26 Ами
До коментар #13 от "А вътрешни тоалетни":Когато монтират вътрешни тоалетни на самолетоносача Линкълн струващ 15 милиарда долара!
20:39 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ ОТНОВО
СЪС СКЪПИ САМОЛЕТИ СВАЛЯТ ДРОНОВЕ САМО В БЕЗЗАЩИТНОТО НАТО,И ТО АКО УСПЕЯТ. ВЧЕРА В ЛИТВА,И ПОЛША ДРОНА СИ МИНА СПОЙОИНО И Ф-16 НЕ УСПЯХА ДА ГО СВАЛЯТ. В 🇷🇺 РУСИЯ ДРОНОВЕ СЕ СВАЛЯТ С МИНИ ЗРК КАТО НАПР "ТОР-М2" ,РЕБ СИСТЕМИ ИЛИ МОБИЛНИ ЛАЗЕРНИ УСТАНОВКИ "ЗАДИРА".
20:42 22.10.2026
29 86 МиГ 29, 6 МиГ 35
20:42 22.10.2026
30 Великата Армата
20:45 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 не съди
До коментар #4 от "Обичаш да ти го":за другите по себе си..
20:46 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дедо
20:53 22.10.2026
35 така е
До коментар #3 от "Хм...":добрата домакиня за ютия си мечтае..ако беше мъжът и, строител, можеше и мост да поиска, ама друго си е утия де, пуф, пуф, пара пуска, пък моста е проста работа ...всеки кадърен човек трябва да може да направи ютия и парти грил за сандвичи..
20:53 22.10.2026
36 Генерал губернатор на Москва Ходжис
20:54 22.10.2026
37 Теа
20:57 22.10.2026
38 въздушен ас
Русия разконсервира всичките Миг 29 и разполага с 240-250 броя !
20:59 22.10.2026
39 Горски
21:00 22.10.2026
40 въздушен ас
До коментар #31 от "Абсурдистан":Какво ли разбираш и ти от духова музика ?!
МиГ-35 има значително по-ниски нужди от поддръжка и оперативни разходи от МиГ-29 !!
Ориентировъчната цена на руския многоцелеви изтребител МиГ-35 за експорт се оценява на около 30–35 милиона щатски долара за една бройка. За вътрешен пазар цената е още по ниска !!
За сравнение Базовата производствена цена на един изтребител F-35 варира между 80 милиона и 100 милиона долара за самата машина (без включено въоръжение, поддръжка и обучение).
21:02 22.10.2026