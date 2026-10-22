Гордостта на руската бойна авиация! Москва вкарва редките си МиГ-35 срещу украински дронове

Русия започна да използва редките си изтребители МиГ-35 за прехващане на украински дронове, съобщава Defense Express. По данни, цитирани от изданието, руските въздушно-космически сили разполагат с 86 самолета МиГ-29 от всички варианти, но само с шест по-нови МиГ-35.

„Русия има 86 самолета МиГ-29 от всички варианти и само шест от по-новите изтребители МиГ-35“, посочва Defense Express. Информацията за използването им идва от специализираната общност Соняшник, която се позовава и на снимка на руски пилот в кабината на МиГ-35. За него се твърди, че е участвал в прехващане на украински дронове. Публично потвърждение от руски или украински официални институции за конкретната операция не е посочено.

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Шест самолета, произведени за пет години

Първите руски твърдения, че МиГ-35 е бил използван в бойни действия срещу Украйна, се появиха през 2023 г. Те бяха свързани с очаквания за нови поръчки от руското Министерство на отбраната.

Шестте самолета са четири едноместни МиГ-35С и два двуместни МиГ-35УБ. Те принадлежат към експериментална партида, чието производство е продължило от 2018 до 2023 г. Така малкият брой на самолетите превръща евентуалното им използване в ограничена по мащаб, но показателна стъпка за руската авиация.

Какви са възможностите на МиГ-35

Русия представя МиГ-35 като развитие на МиГ-29. За самолета се посочва 50% увеличение на обхвата и възможност да носи до 6500 килограма въоръжение на девет точки за окачване.

Сред изброените ракети въздух-въздух са Р-73, Р-27 и Р-77. За удари по наземни цели са посочени ракетите Х-29, Х-31 и Х-38. Според Defense Express руски пропагандни източници представят МиГ-35 и като „бюджетна алтернатива“ на американския многоцелеви F-16 Block 70/72, но доказателства в подкрепа на това твърдение не са представени.

Използването на МиГ-35 за прехващане на дронове би означавало, че Русия ангажира един от най-ограничените си авиационни ресурси за защита на цели в тила. Данните за броя на реално боеспособните МиГ-29 и за конкретния мащаб на операциите с МиГ-35 остават неуточнени.

Източници: focus-news.net, en.defence-ua.com