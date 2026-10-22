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Гордостта на руската бойна авиация! Москва вкарва редките си МиГ-35 срещу украински дронове
  Тема: Украйна

Гордостта на руската бойна авиация! Москва вкарва редките си МиГ-35 срещу украински дронове

22 Октомври, 2026 20:23 1 300 40

  • русия-
  • миг-35-
  • украйна-
  • военна авиация-
  • украински дронове-
  • ракети-
  • дронове

Москва разполага само с шест самолета от този тип, според Defense Express те вече се използват за прехващане на украински атаки

Гордостта на руската бойна авиация! Москва вкарва редките си МиГ-35 срещу украински дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия започна да използва редките си изтребители МиГ-35 за прехващане на украински дронове, съобщава Defense Express. По данни, цитирани от изданието, руските въздушно-космически сили разполагат с 86 самолета МиГ-29 от всички варианти, но само с шест по-нови МиГ-35.

„Русия има 86 самолета МиГ-29 от всички варианти и само шест от по-новите изтребители МиГ-35“, посочва Defense Express. Информацията за използването им идва от специализираната общност Соняшник, която се позовава и на снимка на руски пилот в кабината на МиГ-35. За него се твърди, че е участвал в прехващане на украински дронове. Публично потвърждение от руски или украински официални институции за конкретната операция не е посочено.

Още новини от Украйна

Шест самолета, произведени за пет години

Първите руски твърдения, че МиГ-35 е бил използван в бойни действия срещу Украйна, се появиха през 2023 г. Те бяха свързани с очаквания за нови поръчки от руското Министерство на отбраната.

Шестте самолета са четири едноместни МиГ-35С и два двуместни МиГ-35УБ. Те принадлежат към експериментална партида, чието производство е продължило от 2018 до 2023 г. Така малкият брой на самолетите превръща евентуалното им използване в ограничена по мащаб, но показателна стъпка за руската авиация.

Какви са възможностите на МиГ-35

Русия представя МиГ-35 като развитие на МиГ-29. За самолета се посочва 50% увеличение на обхвата и възможност да носи до 6500 килограма въоръжение на девет точки за окачване.

Сред изброените ракети въздух-въздух са Р-73, Р-27 и Р-77. За удари по наземни цели са посочени ракетите Х-29, Х-31 и Х-38. Според Defense Express руски пропагандни източници представят МиГ-35 и като „бюджетна алтернатива“ на американския многоцелеви F-16 Block 70/72, но доказателства в подкрепа на това твърдение не са представени.

Използването на МиГ-35 за прехващане на дронове би означавало, че Русия ангажира един от най-ограничените си авиационни ресурси за защита на цели в тила. Данните за броя на реално боеспособните МиГ-29 и за конкретния мащаб на операциите с МиГ-35 остават неуточнени.

Източници: focus-news.net, en.defence-ua.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 7 Отговор
    Четенето да се ограничи до- Москва вкарва...

    Коментиран от #4

    20:24 22.10.2026

  • 2 🦄🌈🍭

    8 17 Отговор
    Тия пребоядисани СУ-27, ако са редки тогава СУ-57 трябва да са извънземна технология 🤡

    20:25 22.10.2026

  • 3 Хм...

    4 21 Отговор
    А да вкарат една ютия, един автомобил, една машина за ХВП? Нещо полезно за човечеството? И след това се питаме защо не ни харесват...

    Коментиран от #35

    20:27 22.10.2026

  • 4 Обичаш да ти го

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ВКАРВАТ
    НЕМА ЛОШО ЩОМ ТИ ХАРЕСВА

    Коментиран от #19, #32

    20:28 22.10.2026

  • 5 НАЙ ВЕРНИЯ ПРИЯТЕЛ НА РУСИЯ

    26 6 Отговор
    Е НЕЙНАТА АРМИЯ И ОРЪЖИЯ.

    20:28 22.10.2026

  • 6 Буздуган

    19 8 Отговор
    Русия може да воюва с години още Украйна не.

    Коментиран от #9

    20:29 22.10.2026

  • 7 От Киев за два дня

    6 20 Отговор
    Браним Моцква

    Коментиран от #11

    20:30 22.10.2026

  • 8 Абсурди

    9 5 Отговор
    Изобщо никакви мигове не се ангажират за сваляне на дронове . Насищат с техни дронове и неутрализират полета за склоняване н малки групи . И не са 6 миг-35 , а са над 50

    20:31 22.10.2026

  • 9 Видяхме великите воювачи

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "Буздуган":

    1500 пред Мала Токмачка.Мск и повече бяха.

    Коментиран от #12

    20:31 22.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    6 14 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците са

    Коментиран от #20

    20:32 22.10.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "От Киев за два дня":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    Коментиран от #18

    20:32 22.10.2026

  • 12 Амасалак

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Видяхме великите воювачи":

    Да ти пода кожения токмак.

    20:33 22.10.2026

  • 13 А вътрешни тоалетни

    3 11 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #26

    20:33 22.10.2026

  • 14 Мен възможностите

    11 5 Отговор
    на Русия не ме греят! Писарушките да напишат какво ни чака нас ако Ердоган тръгне на северозапад!? С НАТОвската бойна авиация ще има 💩 ни евтобалъци...

    20:34 22.10.2026

  • 15 6135

    12 6 Отговор
    "представят МиГ-35 и като „бюджетна алтернатива“ на американския многоцелеви F-16 Block 70/72"

    Смях в залата, драги телевизионни зрители.

    F-16 може евентуално да се пробва срещу МиГ-21.
    Срещу МиГ-29 или МиГ-35 няма никакъв шанс.

    20:34 22.10.2026

  • 16 А цветен телевизор

    4 11 Отговор
    КогИ?

    20:34 22.10.2026

  • 17 Ами

    9 4 Отговор
    Просто ги тестват в бойни условия.
    Преди време се говореше, че ще ги произвеждат
    съвместно с Индия, но индийците се отказаха.
    Но сега индийците може и да размислят.

    20:34 22.10.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    Заради Русия мрът руснаците тъбак

    20:35 22.10.2026

  • 19 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Обичаш да ти го":

    Такива като тебе няма как да ме достигнат, защото са ниско долу като пълзящи насекоми! И не по умни от тях!

    Коментиран от #24

    20:36 22.10.2026

  • 20 Цомчо

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Не познаваш руската душа.
    Тя обича да бъде трепна и мачкана.

    Коментиран от #22

    20:36 22.10.2026

  • 21 Ай майкуууу

    4 11 Отговор
    6 броя гордост.😂😂😂😂😂😂

    20:38 22.10.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Цомчо":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    20:38 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Много Известен Съветски Актьор

    3 9 Отговор
    Вчера два руски Су-30 сами си паднаха. Като включим и загубите от украинските оръжия, тези на ремонт и с изтекъл ресурс, тя руската авиация започва да мяза на тази на Венецуела. Затова вкарват в строя всякакви единични бройки от някакви модификации. Навремето МиГ-29 по брой не отстъпваше на тези от семейството на Су-27. Сега са се стопили до по-малко от 100 броя, заедно с шестте МиГ-35. Откакто шеф на ОАК стана човек на "Сухой", миговете изпаднаха в немилост. Не произвеждат МиГ-31, спряха финансирането на наследникът му МиГ-41, сложиха на "трупчета" производството на МаГ-35 и направо откраднаха безпилотният реактивен дрон МиГ "Скат" и го преработиха, като Сухой С-70 „Охотник“ . На практика в момента се произвеждат само самолети "Су" и учебните "Як-130".

    20:39 22.10.2026

  • 26 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "А вътрешни тоалетни":

    Когато монтират вътрешни тоалетни на самолетоносача Линкълн струващ 15 милиарда долара!

    20:39 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ ОТНОВО

    7 4 Отговор
    МИГ-35 НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА СЕРИИНО. НЕ Е НУЖНО,ТЪЙ КАТО 🇷🇺 РФ РАЗПОЛАГА С МНОГО ПО -ДОБРИ ( СУ-57,СУ-35С...С НАЙ-МОЩНИТЕ РЕБ ,И БРЛС Н035,Н036 ", С ОТЛИЧНО О МОЩНО ВЪОРЪЖЕНИЕ.

    СЪС СКЪПИ САМОЛЕТИ СВАЛЯТ ДРОНОВЕ САМО В БЕЗЗАЩИТНОТО НАТО,И ТО АКО УСПЕЯТ. ВЧЕРА В ЛИТВА,И ПОЛША ДРОНА СИ МИНА СПОЙОИНО И Ф-16 НЕ УСПЯХА ДА ГО СВАЛЯТ. В 🇷🇺 РУСИЯ ДРОНОВЕ СЕ СВАЛЯТ С МИНИ ЗРК КАТО НАПР "ТОР-М2" ,РЕБ СИСТЕМИ ИЛИ МОБИЛНИ ЛАЗЕРНИ УСТАНОВКИ "ЗАДИРА".

    20:42 22.10.2026

  • 29 86 МиГ 29, 6 МиГ 35

    3 5 Отговор
    Това означава, че производството е в дълбока криза. Дори Албания по времето нацЕнвер Ходжа имаше повече, от старите модели наистина.

    20:42 22.10.2026

  • 30 Великата Армата

    5 5 Отговор
    А тез МИГ-ове палят ли?Щот има едни дет не палят всеки път.

    20:45 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не съди

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обичаш да ти го":

    за другите по себе си..

    20:46 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дедо

    2 2 Отговор
    Русия е една огромна и богата на ресурси студена и ветровита територия , като всички блага и ресурси се използват от 100 богати фамилии повечето от еврейски произход, а останалите 140 милиона руснаци живеят бедно и за тях остава единствено гордостта че са поданици на най голямата държава. Ако ресурсите на Русия бъдат справедливо разпределени между всички руснаци то би трябвало всеки руснак да е богат като шейх , но уви не винаги са били бедни и нещастни .

    20:53 22.10.2026

  • 35 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    добрата домакиня за ютия си мечтае..ако беше мъжът и, строител, можеше и мост да поиска, ама друго си е утия де, пуф, пуф, пара пуска, пък моста е проста работа ...всеки кадърен човек трябва да може да направи ютия и парти грил за сандвичи..

    20:53 22.10.2026

  • 36 Генерал губернатор на Москва Ходжис

    2 2 Отговор
    И там ще станат за смях Су 35 както срещу Ф 16

    20:54 22.10.2026

  • 37 Теа

    1 0 Отговор
    самолети не беха ли с камшично запалване?🤔😁

    20:57 22.10.2026

  • 38 въздушен ас

    1 1 Отговор
    Тия от фокус май нищо не знаят за Русия !!
    Русия разконсервира всичките Миг 29 и разполага с 240-250 броя !

    20:59 22.10.2026

  • 39 Горски

    1 1 Отговор
    Едно от най добрите шасита с променена обшивка. Разбирай композити. Дистанционен и бърз контрол на серво двигателите на управлението. Нов компютър нов радар нова инфо система. Ново въоръжение с по добър контрол. Забравих новите двигатели. Ми даже ако малко инвестират в покритието и формата на опашката ф 35 споко може да яде бобец. Един от най добрите самолети въобще. Два турбореактивни двуконтурни с форсаж Климов РД-33МК с увеличена тяга. На височина достига скорост 2500 км в час, а край земя 1450 км. Максимална височина 17 500 метра. Максимално тегло 24 500 килограма, боен товар до 6500 кг. Максималният обхват на полета е 3000 км.

    21:00 22.10.2026

  • 40 въздушен ас

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    Какво ли разбираш и ти от духова музика ?!
    МиГ-35 има значително по-ниски нужди от поддръжка и оперативни разходи от МиГ-29 !!

    Ориентировъчната цена на руския многоцелеви изтребител МиГ-35 за експорт се оценява на около 30–35 милиона щатски долара за една бройка. За вътрешен пазар цената е още по ниска !!

    За сравнение Базовата производствена цена на един изтребител F-35 варира между 80 милиона и 100 милиона долара за самата машина (без включено въоръжение, поддръжка и обучение).

    21:02 22.10.2026

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