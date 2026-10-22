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Военно превъзходство над противника! Пентагонът договори производството на 850 изтребителя F-35

Военно превъзходство над противника! Пентагонът договори производството на 850 изтребителя F-35

22 Октомври, 2026 20:53 615 21

  • пентагон-
  • lockheed martin-
  • f-35-
  • изтребители-
  • сащ

Десетгодишното споразумение с Lockheed Martin включва инвестиция от поне 7 милиарда долара и зависи от одобрението на Конгреса на САЩ

Военно превъзходство над противника! Пентагонът договори производството на 850 изтребителя F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пентагонът и американската отбранителна компания Lockheed Martin са сключили десетгодишно рамково споразумение за производството на не по-малко от 850 изтребителя F-35 Lightning II за САЩ. Договореността обхваща и резервни части, комплекти за модернизация и експлоатацията на самолетите.

„Днес Министерството на отбраната и Lockheed Martin окончателно съгласуваха десетгодишно рамково споразумение, насочено към укрепване на флота от изтребители от пето поколение F-35 Lightning II. Освен това то гарантира производството на не по-малко от 850 изтребителя за САЩ в рамките на десет години“, се посочва в изявление на Пентагона.

Lockheed Martin ще инвестира поне 7 милиарда долара

В замяна на дългосрочните ангажименти Lockheed Martin ще вложи не по-малко от 7 милиарда долара собствени средства в програмата F-35. Споразумението предвижда още закупуване на първоначални резервни части и комплекти за модернизация, както и осигуряване на необходимата поддръжка за флота.

F-35 Lightning II е изтребител от пето поколение, разработен за нуждите на американските военновъздушни сили, военноморските сили и морската пехота. Самолетът се произвежда от Lockheed Martin, а програмата включва и международни партньори и клиенти.

Одобрението на Конгреса остава необходимо

Рамковото споразумение няма да бъде реализирано автоматично. Изпълнението му зависи от одобрението на Конгреса на САЩ и от отпускането на необходимото финансиране.

Това означава, че договорените количества и инвестиции трябва да бъдат подкрепени чрез последващи бюджетни решения. До тяхното приемане споразумението определя дългосрочната рамка за производството и поддръжката, но не представлява окончателно осигурено финансиране за всички предвидени самолети.

Източници: focus-news.net


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    11 4 Отговор
    Хехе. Военно превъзходство с този боклук? Дето още не могат да го накарат да работи според изискванията и пада като тухла, ако компютър не помага на пилота да го управлява?
    Не, просто това е корупционна схема.

    20:57 22.10.2026

  • 2 Софиянец

    12 3 Отговор
    Първо ги произвеждат, после мислят как ще летят! 😂

    20:57 22.10.2026

  • 3 Ъ за какво им са толкова много

    8 3 Отговор
    Да им ги нарисуват на хартия.

    20:57 22.10.2026

  • 4 скъпа работа

    9 2 Отговор
    да им съберем малко пари, че се охарчиха горките..покрай Украйна..

    20:57 22.10.2026

  • 5 Пич

    11 4 Отговор
    Колко смешно!!!
    Дано до края на другия век ги направят!!!
    Но - трябвало някой да се страхува!!!

    Коментиран от #8

    20:58 22.10.2026

  • 6 Стойко

    8 3 Отговор
    850 паметника

    20:58 22.10.2026

  • 7 Овчар

    10 1 Отговор
    Това е все едно да имаш пушка без патрони..! Световното разпространение на критични редкоземни елементи е строго ограничено от Китай , те са монопола в света..Без тези елементи оръжейната индустрия е с вързани ръце..!

    20:59 22.10.2026

  • 8 Карлуково

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Пак прескочи дувара. Ще се наказваме!

    Коментиран от #21

    20:59 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А Мала Токмачка?

    1 6 Отговор
    По превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #13, #17

    21:03 22.10.2026

  • 11 Знайко

    4 1 Отговор
    Хахаха....10 години по 85 бр годишно....а дано ама на дали!
    И даже нямат проект за нов самолет, а тоя след 10 години ще е като паметник в сравнение с Су-57М с новите правоъгълни сопла и променлив вектор на тягата.

    21:04 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Преди

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "А Мала Токмачка?":

    5 месеца.

    21:04 22.10.2026

  • 14 Да се чете

    4 1 Отговор
    Произвеждат 850 самолета за резервни части!

    Коментиран от #20

    21:05 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кво

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "А Мала Токмачка?":

    Ти пука бе, ти нали пре взе Големий Токмак!

    21:10 22.10.2026

  • 18 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "А руски велосипед":

    Руснаците правят от пералните ракети, а от велосипедите танкове, ти не знаеш ли, нашата фюрерка Урсула го каза!

    21:11 22.10.2026

  • 19 Когато

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "А руски велосипед":

    Започнеш да караш твоя велосипед като най накрая му туриш седалката, палавнико!

    21:12 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Карлуково":

    Пак! Намери си друг, в когото да се влюбиш!

    21:14 22.10.2026