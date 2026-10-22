Военно превъзходство над противника! Пентагонът договори производството на 850 изтребителя F-35

Пентагонът и американската отбранителна компания Lockheed Martin са сключили десетгодишно рамково споразумение за производството на не по-малко от 850 изтребителя F-35 Lightning II за САЩ. Договореността обхваща и резервни части, комплекти за модернизация и експлоатацията на самолетите.

„Днес Министерството на отбраната и Lockheed Martin окончателно съгласуваха десетгодишно рамково споразумение, насочено към укрепване на флота от изтребители от пето поколение F-35 Lightning II. Освен това то гарантира производството на не по-малко от 850 изтребителя за САЩ в рамките на десет години“, се посочва в изявление на Пентагона.

Lockheed Martin ще инвестира поне 7 милиарда долара

В замяна на дългосрочните ангажименти Lockheed Martin ще вложи не по-малко от 7 милиарда долара собствени средства в програмата F-35. Споразумението предвижда още закупуване на първоначални резервни части и комплекти за модернизация, както и осигуряване на необходимата поддръжка за флота.

F-35 Lightning II е изтребител от пето поколение, разработен за нуждите на американските военновъздушни сили, военноморските сили и морската пехота. Самолетът се произвежда от Lockheed Martin, а програмата включва и международни партньори и клиенти.

Одобрението на Конгреса остава необходимо

Рамковото споразумение няма да бъде реализирано автоматично. Изпълнението му зависи от одобрението на Конгреса на САЩ и от отпускането на необходимото финансиране.

Това означава, че договорените количества и инвестиции трябва да бъдат подкрепени чрез последващи бюджетни решения. До тяхното приемане споразумението определя дългосрочната рамка за производството и поддръжката, но не представлява окончателно осигурено финансиране за всички предвидени самолети.

Източници: focus-news.net