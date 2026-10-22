Военно превъзходство над противника! Пентагонът договори производството на 850 изтребителя F-35

Пентагонът и американската отбранителна компания Lockheed Martin са сключили десетгодишно рамково споразумение за производството на не по-малко от 850 изтребителя F-35 Lightning II за САЩ. Договореността обхваща и резервни части, комплекти за модернизация и експлоатацията на самолетите.
„Днес Министерството на отбраната и Lockheed Martin окончателно съгласуваха десетгодишно рамково споразумение, насочено към укрепване на флота от изтребители от пето поколение F-35 Lightning II. Освен това то гарантира производството на не по-малко от 850 изтребителя за САЩ в рамките на десет години“, се посочва в изявление на Пентагона.
Lockheed Martin ще инвестира поне 7 милиарда долара
В замяна на дългосрочните ангажименти Lockheed Martin ще вложи не по-малко от 7 милиарда долара собствени средства в програмата F-35. Споразумението предвижда още закупуване на първоначални резервни части и комплекти за модернизация, както и осигуряване на необходимата поддръжка за флота.
F-35 Lightning II е изтребител от пето поколение, разработен за нуждите на американските военновъздушни сили, военноморските сили и морската пехота. Самолетът се произвежда от Lockheed Martin, а програмата включва и международни партньори и клиенти.
Одобрението на Конгреса остава необходимо
Рамковото споразумение няма да бъде реализирано автоматично. Изпълнението му зависи от одобрението на Конгреса на САЩ и от отпускането на необходимото финансиране.
Това означава, че договорените количества и инвестиции трябва да бъдат подкрепени чрез последващи бюджетни решения. До тяхното приемане споразумението определя дългосрочната рамка за производството и поддръжката, но не представлява окончателно осигурено финансиране за всички предвидени самолети.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Не, просто това е корупционна схема.
20:57 22.10.2026
2 Софиянец
20:57 22.10.2026
3 Ъ за какво им са толкова много
20:57 22.10.2026
4 скъпа работа
20:57 22.10.2026
5 Пич
Дано до края на другия век ги направят!!!
Но - трябвало някой да се страхува!!!
Коментиран от #8
20:58 22.10.2026
6 Стойко
20:58 22.10.2026
7 Овчар
20:59 22.10.2026
8 Карлуково
До коментар #5 от "Пич":Пак прескочи дувара. Ще се наказваме!
Коментиран от #21
20:59 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А Мала Токмачка?
Коментиран от #13, #17
21:03 22.10.2026
11 Знайко
И даже нямат проект за нов самолет, а тоя след 10 години ще е като паметник в сравнение с Су-57М с новите правоъгълни сопла и променлив вектор на тягата.
21:04 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Преди
До коментар #10 от "А Мала Токмачка?":5 месеца.
21:04 22.10.2026
14 Да се чете
Коментиран от #20
21:05 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кво
До коментар #10 от "А Мала Токмачка?":Ти пука бе, ти нали пре взе Големий Токмак!
21:10 22.10.2026
18 Айде бе
До коментар #15 от "А руски велосипед":Руснаците правят от пералните ракети, а от велосипедите танкове, ти не знаеш ли, нашата фюрерка Урсула го каза!
21:11 22.10.2026
19 Когато
До коментар #15 от "А руски велосипед":Започнеш да караш твоя велосипед като най накрая му туриш седалката, палавнико!
21:12 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде
До коментар #8 от "Карлуково":Пак! Намери си друг, в когото да се влюбиш!
21:14 22.10.2026