Срещу Русия! Дания купи ракети с голям обсег от САЩ и Норвегия

Дания официално обяви закупуването на две ракетни системи с голям обсег от норвежки и американски производители. Едната е предназначена за изтребителите F-35, а другата ще се изстрелва от земята.

„Закупихме две различни ракетни системи: норвежки ракети на компанията „Кьонгсберг“, които могат да се изстрелват от нашите изтребители F-35, и ракети от типа „Антъм“, произведени от американската отбранителна компания „Ковънънт“, които могат да се изстрелват от земята“, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус.

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Министърът не съобщи колко ракети ще бъдат придобити, каква е стойността на сделката и кога се очакват доставките. Така остава неизвестен и конкретният мащаб на новата способност на датските въоръжени сили.

Решението е свързано с руската заплаха

Копенхаген обяви намерението си да придобие високоточни оръжия с голям обсег през септември 2025 г. Тогава датското правителство посочи, че руската заплаха ще остане фактор за сигурността на Европа за продължителен период.

„Изправени сме пред сериозна и влошаваща се ситуация в сферата на сигурността, в която никой не може да предвиди какво ще се случи утре“, каза Брус.

По думите му новият военен капацитет е необходим, за да укрепи както възпирането на Дания, така и общите способности на НАТО. „Тази ситуация налага на Дания да разполага с този нов военен капацитет, за да укрепи както собствената си сила за възпиране, така и колективните способности за възпиране на НАТО“, добави министърът.

Москва предупреди за последствия

Руското посолство в Копенхаген реагира остро на обявената покупка. В писмено изявление дипломатическата мисия определи отбранителната политика на Дания като насочена към конфронтация с Москва и предупреди за „неизбежни разрушителни последици“.

„Копенхаген е обзет от опасни илюзии, че закупуването на нападателни високоточни оръжия с голям обсег, които да представляват военна заплаха за ядрена сила, ще допринесе за укрепването на сигурността и отбраната на Дания“, се казва в изявлението.

Обявяването на сделката съвпадна с подписването на споразумение между Дания и САЩ за засилване на морското сътрудничество, включително в областта на корабостроенето. Конкретните параметри на ракетната сделка и сроковете за изпълнението ѝ предстои да бъдат уточнени.

Източници: bta.bg, marketscreener.com