Новини
Свят »
Дания »
Срещу Русия! Дания купи ракети с голям обсег от САЩ и Норвегия
  Тема: Украйна

Срещу Русия! Дания купи ракети с голям обсег от САЩ и Норвегия

22 Октомври, 2026 23:53 538 9

  • дания-
  • ракети с голям обсег-
  • йепе брус-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • мете фредериксен

Сделката включва ракети за изтребителите F-35 и наземни системи „Антъм“, Москва определи решението като конфронтационно

Срещу Русия! Дания купи ракети с голям обсег от САЩ и Норвегия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дания официално обяви закупуването на две ракетни системи с голям обсег от норвежки и американски производители. Едната е предназначена за изтребителите F-35, а другата ще се изстрелва от земята.

„Закупихме две различни ракетни системи: норвежки ракети на компанията „Кьонгсберг“, които могат да се изстрелват от нашите изтребители F-35, и ракети от типа „Антъм“, произведени от американската отбранителна компания „Ковънънт“, които могат да се изстрелват от земята“, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус.

Още новини от Украйна

Министърът не съобщи колко ракети ще бъдат придобити, каква е стойността на сделката и кога се очакват доставките. Така остава неизвестен и конкретният мащаб на новата способност на датските въоръжени сили.

Решението е свързано с руската заплаха

Копенхаген обяви намерението си да придобие високоточни оръжия с голям обсег през септември 2025 г. Тогава датското правителство посочи, че руската заплаха ще остане фактор за сигурността на Европа за продължителен период.

„Изправени сме пред сериозна и влошаваща се ситуация в сферата на сигурността, в която никой не може да предвиди какво ще се случи утре“, каза Брус.

По думите му новият военен капацитет е необходим, за да укрепи както възпирането на Дания, така и общите способности на НАТО. „Тази ситуация налага на Дания да разполага с този нов военен капацитет, за да укрепи както собствената си сила за възпиране, така и колективните способности за възпиране на НАТО“, добави министърът.

Москва предупреди за последствия

Руското посолство в Копенхаген реагира остро на обявената покупка. В писмено изявление дипломатическата мисия определи отбранителната политика на Дания като насочена към конфронтация с Москва и предупреди за „неизбежни разрушителни последици“.

„Копенхаген е обзет от опасни илюзии, че закупуването на нападателни високоточни оръжия с голям обсег, които да представляват военна заплаха за ядрена сила, ще допринесе за укрепването на сигурността и отбраната на Дания“, се казва в изявлението.

Обявяването на сделката съвпадна с подписването на споразумение между Дания и САЩ за засилване на морското сътрудничество, включително в областта на корабостроенето. Конкретните параметри на ракетната сделка и сроковете за изпълнението ѝ предстои да бъдат уточнени.

Източници: bta.bg, marketscreener.com


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Да си пази Гренландия от САЩ.

    00:01 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    4 2 Отговор
    „Хората, тези, които са се стремили към стратегическо поражение на Русия през цялата история – и за съжаление, такива хора все още съществуват днес – ще разберат реалностите на съвременния живот и ще разберат, че е по-добре да живеят в хармония с Русия. Това е в интерес на техния народ“, каза Путин.

    Руският лидер също така подчерта, че в момента е невъзможно да се нанесе стратегическо поражение на Русия.

    00:13 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Дания си заминава, а произвеждаха добри тонколони като Dynaudio, които ще се ползват не за слушане на музика,а за въздушна опасност.

    00:15 23.10.2026

  • 6 ?????

    2 2 Отговор
    Абе много страшна тая Дания.
    Особено като се знае че и като територия и като население е по-малка от Московска област.
    А и като индустрия също.

    00:20 23.10.2026

  • 7 Ха,ха,ха

    3 1 Отговор
    Москва предупреди за последствия 😄

    00:21 23.10.2026

  • 8 Какво

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи":

    й е силното на Русията, бе? Разрушава жилищни сгради и убива цивилни. Включително бебета.

    00:24 23.10.2026

  • 9 КАКВИ ПАРИ СЕ ХАРЧАТ ЗА НИЩО, ЧИЙ ГРЪБ

    1 0 Отговор
    САМО СЕ ХАРЧАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛСТЦИТЕ И СЕ ПЪЛНЯТ СМЕТКИТЕ НА ПОРЪЧИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ !!
    С ТЕЯ БАЗИКНЕТА КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ С/У РУСЯ , НЕДАЙ БОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ !! С ТОВА ЩЕ СЕ СПСЯВАТЕ ЛИ??? ТДРЪН ,ДТРЪН !!
    И ТЕ НАДУВАТ УУРСУЛАНСКИЯ БАЛОН ЗА ЗАПЛАХА ОТ РУСИЯ ЗА ДА ОМАЙВАТ РОБИТЕ ТА ДА ГИ ОБИРАТ БЕЗРОПОДНО !! ООО ДА , ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА , ДА ДА ,ДА СЕ ВЪОРЪЖАВАМЕ ТРЯБВА ,ДААА! ЛЪЖАТ , ОБИРАТ ТРУДОВИТЕ ХОРА , ТОВА Е УРСУЛФАШИСТКАТА СХЕМА ЗА ОБИРДЖИСТВО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ,И ЗА СЪЖАЛЕНИЕ РАБОТИ , ФАКТ Е!

    00:25 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания