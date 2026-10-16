Москва предупреди Полша за „унищожителен“ отговор за Калининград

Русия ще отговори „унищожително“ и с всички налични средства при въоръжена агресия срещу Калининградска област, а евентуална война ще бъде много кратка. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Всеки акт на въоръжено предателство срещу Калининградска област ще бъде посрещнат буквално с унищожителен отговор, използващ всички налични средства, а войната ще бъде много кратка“, каза Захарова. Тя отправи предупреждението към Варшава и към други военни стратези, като се позова на предишни изявления на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

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Поводът е новата концепция на НАТО

Реакцията на Москва последва изявление на ръководителя на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, че Алиансът няма намерение да блокира руския анклав Калининград. Областта е разположена между Полша и Литва на Балтийско море.

Захарова постави под съмнение това уверение и го свърза с доклада „Теория на победата: Как можем да постигнем военен успех във възпирането и отбраната срещу Русия“, представен на 12 октомври от върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.

Концепцията описва как НАТО би действала при евентуален конфликт с Русия, като публично представените елементи включват блокиране на първоначална атака, ограничаване на последващо настъпление и отслабване на военната система, която го поддържа. Гринкевич подчерта, че Алиансът се подготвя за отбрана и възпиране, а не за започване на война.

Москва иска разяснение за плановете

„Да предположим, макар че е трудно да се повярва, че адмиралът този път не е лицемерен. Тогава какви планове се разработват?“, попита Захарова.

Към момента няма публично потвърждение от НАТО, че Алиансът планира блокада на Калининград. Представената от Гринкевич концепция е обща рамка за възпиране и отбрана, а не обявен оперативен план за действия срещу руския анклав.

Източници: focus-news.net, apnews.com