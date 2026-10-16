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Москва предупреди Полша за „унищожителен“ отговор за Калининград
  Тема: Украйна

Москва предупреди Полша за „унищожителен“ отговор за Калининград

16 Октомври, 2026 22:10 2 541 74

  • калининград-
  • мария захарова-
  • нато-
  • полша-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • балтийско море

Мария Захарова заяви, че евентуална война около руския анклав ще бъде много кратка, поводът са изявления на НАТО и нова концепция за възпиране и отбрана срещу Русия

Москва предупреди Полша за „унищожителен“ отговор за Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще отговори „унищожително“ и с всички налични средства при въоръжена агресия срещу Калининградска област, а евентуална война ще бъде много кратка. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Всеки акт на въоръжено предателство срещу Калининградска област ще бъде посрещнат буквално с унищожителен отговор, използващ всички налични средства, а войната ще бъде много кратка“, каза Захарова. Тя отправи предупреждението към Варшава и към други военни стратези, като се позова на предишни изявления на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

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Поводът е новата концепция на НАТО

Реакцията на Москва последва изявление на ръководителя на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, че Алиансът няма намерение да блокира руския анклав Калининград. Областта е разположена между Полша и Литва на Балтийско море.

Захарова постави под съмнение това уверение и го свърза с доклада „Теория на победата: Как можем да постигнем военен успех във възпирането и отбраната срещу Русия“, представен на 12 октомври от върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.

Концепцията описва как НАТО би действала при евентуален конфликт с Русия, като публично представените елементи включват блокиране на първоначална атака, ограничаване на последващо настъпление и отслабване на военната система, която го поддържа. Гринкевич подчерта, че Алиансът се подготвя за отбрана и възпиране, а не за започване на война.

Москва иска разяснение за плановете

„Да предположим, макар че е трудно да се повярва, че адмиралът този път не е лицемерен. Тогава какви планове се разработват?“, попита Захарова.

Към момента няма публично потвърждение от НАТО, че Алиансът планира блокада на Калининград. Представената от Гринкевич концепция е обща рамка за възпиране и отбрана, а не обявен оперативен план за действия срещу руския анклав.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пан Зеленко

    20 17 Отговор
    Забравиха ме!

    Коментиран от #21

    22:13 16.10.2026

  • 4 Трол на Мирчев

    9 11 Отговор
    Всички ще умрете
    Валар Моргулис!

    22:13 16.10.2026

  • 5 Варшава за дней и всьо

    28 11 Отговор
    Захарова:

    - Ще продължи 3 дни!

    Коментиран от #24, #61

    22:14 16.10.2026

  • 6 Кафява бункера линия

    25 45 Отговор
    Силата на руснаците е в предупреждения от бункера.Там са силни.В предупрежденията.

    22:14 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Буахахахха

    21 23 Отговор
    Още една триднева

    22:14 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сорос:

    27 4 Отговор
    Четете независимите свободни западни медии ахахахах

    22:15 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шопо

    31 17 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #69

    22:18 16.10.2026

  • 20 Ще си събираш

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    чер ва та

    Коментиран от #22

    22:18 16.10.2026

  • 21 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пан Зеленко":

    Господ не забравя..... По заглавието,защо унищожителен е сложено в кавички..... Поне за размисъл явно....

    ..

    22:18 16.10.2026

  • 22 Сатана Z

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Ще си събираш":

    Да погребеш децата си с Бангаранга

    Коментиран от #31

    22:19 16.10.2026

  • 23 Точен

    24 7 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Като поживях в Германия, особено в Бремен и Хамбург, беше по-опасно да се излиза на уличите нощем, че и вечер, отколкото в Донецк и Луганск...

    Коментиран от #32

    22:20 16.10.2026

  • 24 Кое

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Варшава за дней и всьо":

    Запоя ли

    22:22 16.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИЛИЯ ТОПУРА

    9 9 Отговор
    РУСОФИЛКИТЕ
    ДА МЕ ФАНАТ

    ЗА ТОПУРА .

    22:24 16.10.2026

  • 27 Васо

    11 7 Отговор
    Колко кратка? Три дни ли?

    22:26 16.10.2026

  • 28 Странно

    11 3 Отговор
    Полша е привлекателна дестинация, а иска да изглежда зле.

    22:27 16.10.2026

  • 29 Копейко

    9 13 Отговор
    Тьотя каза ,че Мара не е изтрезнявала от 3 дня,аз и вярвам защото двечките се наливат на видио конферентна връзка

    22:28 16.10.2026

  • 30 Сатана Z

    13 28 Отговор
    До края на годината, Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    Коментиран от #45, #46

    22:28 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сър Пичук

    11 15 Отговор

    До коментар #23 от "Точен":

    Това е един от основните белези, по които можете да познаете един автентичен русофил. Те всички са готови да умрат за Русия, но предпочитат, докато дойде време, да живеят на Запад…

    22:31 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Търсим пaаaаaaццyууллaaa полезния

    7 1 Отговор
    Още е необходим само до изборите края на октомври ...след това вече може да го отървам от мъките

    Коментиран от #43, #52

    22:37 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така ще е

    11 5 Отговор
    Накрая западните агресори ще се наиграят дърпайки опашката на мечката постоянно! И някой ще изяде мариза!

    Коментиран от #44

    22:45 16.10.2026

  • 38 Тролей

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    1000%

    22:46 16.10.2026

  • 39 Ами сега?

    5 9 Отговор
    А кой заплашва Калининград, че всеки ден разиграват такива сценарии? Тия вече се плашат и от собствената си сянка.

    22:46 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пффг...

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Възраждане":

    Пак ли...???

    22:53 16.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Така ще е":

    Лошото и че и ний ще намажем , но все пак нищо не може да стане без благословията на бай Дончо , а той предпочита да не дразни мечката 😁🐻

    22:58 16.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Иван Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Изнасящ дизел за сащ ;)

    23:04 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тролей

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    1000%

    23:09 16.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ГДЕ ПAЦУЛA ПАК ПИТАМ ...

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Търсим пaаaаaaццyууллaaa полезния":

    ПОЛЕЗНИЯ КУПЕЙКАТА ДРЪТИЯЯЯ...ДАН СА ГЪТНАЛ ВА ...

    Коментиран от #64

    23:10 16.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Боярышник

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Варшава за дней и всьо":

    Да не стане, като заявката “ЗА ТРИ ДНИ КИЕВ”,
    че видяхме как на жалките руски командоси им хвърчи перушината.

    Коментиран от #65, #73

    23:15 16.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Българин

    2 3 Отговор
    Европа трябва да има собствена зона за сигурност! Няма как някой да разполага оръжия в непосредствена близост до европейските столици! Така че, мир ще има само когато всички руски въоръжения бъдат изтеглени зад Урал!
    Всичко друго е провокация към война!

    23:16 16.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стенли

    0 0 Отговор
    Нищо не могат да направят без бай Дончо , а той не желае война с Путин , така че пуделите джавкат , руския солдат настъпва

    23:20 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 дали ще излети

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    А москвич , ще излети ли ? И после кво ще стане , нали ти е ясно ? Щото полската армия не е украйнската . И нали знаеш за какво живее Полша ...Ми Русия да я няма . Ай пробвайте москвичи .

    Коментиран от #72

    23:25 16.10.2026

  • 70 Мюмю

    1 0 Отговор
    поляците, па пеобайте, после ви нема

    23:27 16.10.2026

  • 71 Опаа

    0 0 Отговор
    Колко да е кратка войната? По кратка от трите дни за превземането на Киев ли?

    Коментиран от #74

    23:28 16.10.2026

  • 72 Ще стане сбогом Полша

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "дали ще излети":

    за няколко часа! Това ще стане при агресия на Полша.

    23:29 16.10.2026

  • 73 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Боярышник":

    Не знам каква перушина хвърчи но 20 %, от Украйна е под руски контрол , а тава хич не малки колкото територията на България

    23:30 16.10.2026

  • 74 Ко ша става

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Опаа":

    за 3 дни. ко казват на гл.... че папагали ден и нощ думите на Марк Мили. 😄

    23:30 16.10.2026

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