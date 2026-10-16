Москва предупреди Полша за „унищожителен“ отговор за Калининград

Русия ще отговори „унищожително“ и с всички налични средства при въоръжена агресия срещу Калининградска област, а евентуална война ще бъде много кратка. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
„Всеки акт на въоръжено предателство срещу Калининградска област ще бъде посрещнат буквално с унищожителен отговор, използващ всички налични средства, а войната ще бъде много кратка“, каза Захарова. Тя отправи предупреждението към Варшава и към други военни стратези, като се позова на предишни изявления на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.
Поводът е новата концепция на НАТО
Реакцията на Москва последва изявление на ръководителя на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, че Алиансът няма намерение да блокира руския анклав Калининград. Областта е разположена между Полша и Литва на Балтийско море.
Захарова постави под съмнение това уверение и го свърза с доклада „Теория на победата: Как можем да постигнем военен успех във възпирането и отбраната срещу Русия“, представен на 12 октомври от върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.
Концепцията описва как НАТО би действала при евентуален конфликт с Русия, като публично представените елементи включват блокиране на първоначална атака, ограничаване на последващо настъпление и отслабване на военната система, която го поддържа. Гринкевич подчерта, че Алиансът се подготвя за отбрана и възпиране, а не за започване на война.
Москва иска разяснение за плановете
„Да предположим, макар че е трудно да се повярва, че адмиралът този път не е лицемерен. Тогава какви планове се разработват?“, попита Захарова.
Към момента няма публично потвърждение от НАТО, че Алиансът планира блокада на Калининград. Представената от Гринкевич концепция е обща рамка за възпиране и отбрана, а не обявен оперативен план за действия срещу руския анклав.
Източници: focus-news.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Пан Зеленко
Коментиран от #21
22:13 16.10.2026
4 Трол на Мирчев
Валар Моргулис!
22:13 16.10.2026
5 Варшава за дней и всьо
- Ще продължи 3 дни!
Коментиран от #24, #61
22:14 16.10.2026
6 Кафява бункера линия
22:14 16.10.2026
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9 Буахахахха
22:14 16.10.2026
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14 Сорос:
22:15 16.10.2026
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19 Шопо
Коментиран от #69
22:18 16.10.2026
20 Ще си събираш
До коментар #17 от "Сатана Z":чер ва та
Коментиран от #22
22:18 16.10.2026
21 Европеец
До коментар #3 от "Пан Зеленко":Господ не забравя..... По заглавието,защо унищожителен е сложено в кавички..... Поне за размисъл явно....
..
22:18 16.10.2026
22 Сатана Z
До коментар #20 от "Ще си събираш":Да погребеш децата си с Бангаранга
Коментиран от #31
22:19 16.10.2026
23 Точен
До коментар #15 от "Овчар":Като поживях в Германия, особено в Бремен и Хамбург, беше по-опасно да се излиза на уличите нощем, че и вечер, отколкото в Донецк и Луганск...
Коментиран от #32
22:20 16.10.2026
24 Кое
До коментар #5 от "Варшава за дней и всьо":Запоя ли
22:22 16.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ФАНАТ
ЗА ТОПУРА .
22:24 16.10.2026
27 Васо
22:26 16.10.2026
28 Странно
22:27 16.10.2026
29 Копейко
22:28 16.10.2026
30 Сатана Z
Коментиран от #45, #46
22:28 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сър Пичук
До коментар #23 от "Точен":Това е един от основните белези, по които можете да познаете един автентичен русофил. Те всички са готови да умрат за Русия, но предпочитат, докато дойде време, да живеят на Запад…
22:31 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Търсим пaаaаaaццyууллaaa полезния
Коментиран от #43, #52
22:37 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Така ще е
Коментиран от #44
22:45 16.10.2026
38 Тролей
До коментар #35 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":1000%
22:46 16.10.2026
39 Ами сега?
22:46 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пффг...
До коментар #36 от "Възраждане":Пак ли...???
22:53 16.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Стенли
До коментар #37 от "Така ще е":Лошото и че и ний ще намажем , но все пак нищо не може да стане без благословията на бай Дончо , а той предпочита да не дразни мечката 😁🐻
22:58 16.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Иван Иванов
До коментар #30 от "Сатана Z":Изнасящ дизел за сащ ;)
23:04 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тролей
До коментар #48 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":1000%
23:09 16.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 ГДЕ ПAЦУЛA ПАК ПИТАМ ...
До коментар #34 от "Търсим пaаaаaaццyууллaaa полезния":ПОЛЕЗНИЯ КУПЕЙКАТА ДРЪТИЯЯЯ...ДАН СА ГЪТНАЛ ВА ...
Коментиран от #64
23:10 16.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
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61 Боярышник
До коментар #5 от "Варшава за дней и всьо":Да не стане, като заявката “ЗА ТРИ ДНИ КИЕВ”,
че видяхме как на жалките руски командоси им хвърчи перушината.
Коментиран от #65, #73
23:15 16.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Българин
Всичко друго е провокация към война!
23:16 16.10.2026
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66 Стенли
23:20 16.10.2026
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69 дали ще излети
До коментар #19 от "Шопо":А москвич , ще излети ли ? И после кво ще стане , нали ти е ясно ? Щото полската армия не е украйнската . И нали знаеш за какво живее Полша ...Ми Русия да я няма . Ай пробвайте москвичи .
Коментиран от #72
23:25 16.10.2026
70 Мюмю
23:27 16.10.2026
71 Опаа
Коментиран от #74
23:28 16.10.2026
72 Ще стане сбогом Полша
До коментар #69 от "дали ще излети":за няколко часа! Това ще стане при агресия на Полша.
23:29 16.10.2026
73 Стенли
До коментар #61 от "Боярышник":Не знам каква перушина хвърчи но 20 %, от Украйна е под руски контрол , а тава хич не малки колкото територията на България
23:30 16.10.2026
74 Ко ша става
До коментар #71 от "Опаа":за 3 дни. ко казват на гл.... че папагали ден и нощ думите на Марк Мили. 😄
23:30 16.10.2026