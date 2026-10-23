Британски изтребители „Тайфун“ участваха за първи път във френско ядрено учение

Британски изтребители „Тайфун“ за първи път участваха във френско ядрено учение. Самолетите на Кралските военновъздушни сили ескортираха френски „Рафал“ при съвместен полет над Средиземно море, в рамките на маневрата Rummy. В учението е била симулирана ядрена атака.

Френските самолети са излетели от авиобазата „Сен Дизие“ в Североизточна Франция, след което са били съпроводени от британските изтребители. Това е първото съвместно учение, включващо френските въздушни ядрени сили и британски бойни самолети.

Париж и Лондон задълбочават координацията

„Наличието на независими ядрени сили не изключва координацията“, заяви френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

„Ядреното ни сътрудничество с Обединеното кралство продължава да се задълбочава: във вторник вечер британски изтребители „Тайфун“ за първи път участваха във френско ядрено учение заедно с изтребители „Рафал““, посочи Вотрен.

Франция и Великобритания се договориха през юли 2025 г. да засилят сътрудничеството си в областта на ядрените арсенали. Решението беше представено като отговор на нарастващите заплахи за Европа и на несигурността около подкрепата на Съединените щати за европейската сигурност.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че двете държави са единни в ангажимента си към европейската сигурност и към поддържането на възпиращия потенциал.

Френската ядрена инициатива

„В един все по-опасен свят нашите противници не бива да имат никакви съмнения: Обединеното кралство и Франция са единни в ангажимента си към европейската сигурност“, заяви Уес Стрийтинг.

През март френският президент Еманюел Макрон обяви, че Париж ще увеличи ядрения си арсенал. Той предложи и на европейските партньори да участват в съвместни учения, както и да бъде обсъдена възможност за временно разполагане на френски ядрени средства на тяхна територия.

Франция поддържа арсенал от 290 оръжия с морско и въздушно базиране и отделя около 5,6 милиарда евро годишно за него. Великобритания разполага с 225 ядрени бойни глави. За сравнение, Русия и Съединените щати имат по над 5000 ядрени бойни глави.

Източници: news.bg, marketscreener.com