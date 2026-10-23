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Британски изтребители „Тайфун“ участваха за първи път във френско ядрено учение

Британски изтребители „Тайфун“ участваха за първи път във френско ядрено учение

23 Октомври, 2026 15:23 523 2

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Самолети на Кралските военновъздушни сили ескортираха френски „Рафал“ в маневрата Rummy над Средиземно море

Британски изтребители „Тайфун“ участваха за първи път във френско ядрено учение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Британски изтребители „Тайфун“ за първи път участваха във френско ядрено учение. Самолетите на Кралските военновъздушни сили ескортираха френски „Рафал“ при съвместен полет над Средиземно море, в рамките на маневрата Rummy. В учението е била симулирана ядрена атака.

Френските самолети са излетели от авиобазата „Сен Дизие“ в Североизточна Франция, след което са били съпроводени от британските изтребители. Това е първото съвместно учение, включващо френските въздушни ядрени сили и британски бойни самолети.

Париж и Лондон задълбочават координацията

„Наличието на независими ядрени сили не изключва координацията“, заяви френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

„Ядреното ни сътрудничество с Обединеното кралство продължава да се задълбочава: във вторник вечер британски изтребители „Тайфун“ за първи път участваха във френско ядрено учение заедно с изтребители „Рафал““, посочи Вотрен.

Франция и Великобритания се договориха през юли 2025 г. да засилят сътрудничеството си в областта на ядрените арсенали. Решението беше представено като отговор на нарастващите заплахи за Европа и на несигурността около подкрепата на Съединените щати за европейската сигурност.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че двете държави са единни в ангажимента си към европейската сигурност и към поддържането на възпиращия потенциал.

„В един все по-опасен свят нашите противници не бива да имат никакви съмнения: Обединеното кралство и Франция са единни в ангажимента си към европейската сигурност“, заяви Уес Стрийтинг.

Френската ядрена инициатива

През март френският президент Еманюел Макрон обяви, че Париж ще увеличи ядрения си арсенал. Той предложи и на европейските партньори да участват в съвместни учения, както и да бъде обсъдена възможност за временно разполагане на френски ядрени средства на тяхна територия.

Франция поддържа арсенал от 290 оръжия с морско и въздушно базиране и отделя около 5,6 милиарда евро годишно за него. Великобритания разполага с 225 ядрени бойни глави. За сравнение, Русия и Съединените щати имат по над 5000 ядрени бойни глави.

Източници: news.bg, marketscreener.com


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жеков

    1 2 Отговор
    Западният режим и се тресе

    15:24 23.10.2026

  • 2 Карл Три

    0 0 Отговор
    Франция има само 800 ядрени заряда, така че не виждам какви учения правят!

    15:54 23.10.2026

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