Вицепрезидентът Ванс призова републиканците: Спрете да хленчите!

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити спорен предизборен клип на републиканския кандидат за губернатор на Охайо Вивек Рамасвами, въпреки широкото недоволство в двете партии. В рекламата участва отчуждената майка на демократическата му съперничка Ейми Актън, която призовава избирателите да не гласуват за дъщеря ѝ.

„Ако наистина вярвате в нещата, в които твърдите, че вярвате, спрете да хленчите за един клип и отидете да спечелите изборите след 13 дни“, заяви Ванс в Синсинати. Той каза, че е „малко отвратен“, когато републиканци обръщат повече внимание на рекламата, отколкото на политиките на демократите.

Реклама за 4 млн. долара

Клипът включва Дона Артър, която не е виждала дъщеря си от 1978 г. Артър оспорва твърденията на Актън за тежкото ѝ детство и я определя като лъжкиня. Ейми Актън твърди, че на 12 години е била сексуално насилвана от втория си баща. По думите ѝ майка ѝ е останала да живее с него, след като той е бил обвинен в изнасилване.

Актън е заявявала също, че майка ѝ е била лишена от попечителски права над нея и брат ѝ заради насилие, липса на грижи и сексуално посегателство. Братът ѝ Филип Стърнс подкрепи разказа ѝ и определи рекламата като „отчаяна, отвратителна атака“.

Първоначално клипът се появи в социалните мрежи без посочен автор. По-късно предизборният щаб на Рамасвами потвърди, че стои зад него и че планира да вложи 4 млн. долара в телевизионното му разпространение.

Критики и защита от републиканците

Губернаторът на Охайо Майк Деуайн нарече рекламата „дълбоко, дълбоко обезпокоителна“. Републиканският сенатор Джон Хъстед, който също участва в предизборни прояви в щата, заяви, че не би пуснал подобен клип.

Ванс обаче застана зад Рамасвами. „Вивек Рамасвами имаше куража да пусне телевизионна реклама, която назовава нещата с истинските им имена и нарича Ейми Актън лъжкиня“, каза вицепрезидентът. Той определи Рамасвами като свой близък личен приятел и обвини демократите, че използват „всеки възможен мръсен трик“ срещу него.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не знае нищо за рекламата. „Много необичайно е майка да мрази дъщеря си толкова много, но не мисля, че това има нещо общо с Вивек“, каза той.

Говорителката на кампанията на Актън Ади Бълок определи решението за разпространение на клипа като „достойно за презрение и напълно предвидимо“. От щаба на Рамасвами заявиха, че не знаят какво се е случило между Актън и майка ѝ, но обвиниха демократическата кандидатка в „серийна измама“.

Според цитирания от Ройтерс преподавател по политология Дейвид Коен рекламата може да се окаже „груба професионална грешка“ за кампанията на Рамасвами. Социологическите проучвания показват малка преднина за Актън в надпреварата за губернатор на Охайо, а изборите са част от междинния вот в САЩ на 3 ноември.

Източници: bta.bg, apnews.com