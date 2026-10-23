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Иран планира удари по подводни кабели в Персийския залив
  Тема: Иранската криза

Иран планира удари по подводни кабели в Персийския залив

23 Октомври, 2026 22:45 842 10

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Ирански служители предупреждават, че ремонтите на повредените кабели може да бъдат възпрепятствани

Иран планира удари по подводни кабели в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е изготвил подробни планове за поразяване на подводните комуникационни кабели в Персийския залив, ако САЩ и Израел отново атакуват страната. Това са заявили пред Ройтерс двама високопоставени ирански служители от силите за сигурност.

Представителите, чиито имена не се посочват, са дали ограничени подробности и не са уточнили как и къде точно Иран би нанесъл ударите. Един от тях обаче е заявил, че Техеран ще се стреми да попречи на ремонта на повредените кабели, за да удължи прекъсването на комуникациите, включително на интернет връзките.

„Ако Иран бъде нападнат, няма да има повече червени линии – от подводни кабели до военни бази, включително секретни“,

е заявил единият от служителите. Той е предупредил Вашингтон „да не си играе с огъня“ и е казал, че Иран има пълен достъп до кабелите и може лесно да ги прекъсне.

Предупреждението за седем кабела под Ормуз

Изявленията последваха предупреждения на ирански официални лица, че подводната комуникационна инфраструктура в региона може да стане цел при нов конфликт, ако дипломатическите усилия между Техеран и Вашингтон се провалят.

Ядола Джавани, заместник-ръководител по политическите въпроси в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, е заявил в сряда, че Иран може да атакува седем основни интернет кабела под Ормузкия проток, ако иранската инфраструктура бъде подложена на нападение.

Подводните кабели са основна част от глобалната комуникационна инфраструктура. Международният съюз по далекосъобщения посочва, че те пренасят около 99% от световния интернет трафик. В същото време експертът Алан Маулдин, цитиран от Ройтерс, е заявил, че глобалните последици от евентуални атаки в района може да бъдат ограничени, тъй като през Ормузкия проток преминава по-малко от 1% от международния капацитет за пренос на данни.

Евентуално прекъсване би засегнало най-силно регионалните комуникации и достъпа до интернет в държавите от Персийския залив. Възстановяването може да се усложни от необходимостта от специализирани ремонтни кораби и от ограниченията за работа в зона на военен конфликт.

Държавният департамент на САЩ и Министерството на външните работи на Иран не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар. От страна на държавите от Персийския залив също не е последвала незабавна реакция.

Източници: bta.bg, d2233.cms.socastsrm.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИМА НЯМА РЕКЕТА С ПЛУТОНИЙ

    4 1 Отговор
    Иран представи новите си дронове с подобрени бойни глави и изкуствен интелект:

    Коментиран от #5

    23:05 23.10.2026

  • 4 Лама Кифла

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    чети бре, пише за жици

    23:06 23.10.2026

  • 5 ИМА НЯМА РЕКЕТА С ПЛУТОНИЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИМА НЯМА РЕКЕТА С ПЛУТОНИЙ":

    Основни характеристики на новия дрон:

    • Бойна глава: Увеличена е на 100 кг (220 паунда), което е два пъти повече в сравнение с предходните варианти на устройството.
    • Навигация и управление: Интегрирана е подобрена система за насочване, подпомагана от изкуствен интелект (ИИ) и възможност за независима от GPS навигация, което го прави по-устойчив на електронно заглушаване.

    Коментиран от #6, #7

    23:06 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЗ РЕЖА КАБЕЛИ ПОД ВОДАТА

    2 0 Отговор
    АКО ИРАН ТЪРСИ ЧОВЕК - АЗ СЪМ А С РОБОТ ЩЕ МУ ИЗЛЕЗЕ ПО ЕВТИНО АКО ИМАТ РОБОТ КИТАЙСКИ ПОДАРЪК ДЕТО СТРУВА =11111111111 ДОЛАРА

    23:22 23.10.2026

  • 9 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Тва беше преди няколко дни.
    Добре сте се сетили да го разкажете.

    23:48 23.10.2026

  • 10 НИ ЛУК ЯЛ НИ ЛУК МИРИСАЛ

    0 0 Отговор
    Иран представи новия си ударен дрон камикадзе „Шахед-136Б“ (Shahed-136B) с обсег на действие до 4000 километра

    23:50 23.10.2026

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