Спешни мерки! САЩ освобождават до 400 000 барела от петролния резерв

САЩ разрешиха спешно предоставяне на до 400 000 барела суров петрол от стратегическия петролен резерв за рафинерията на „Филипс 66“ в Лейк Чарлз, щата Луизиана. Мярката трябва да компенсира временни прекъсвания в доставките и да подпомогне производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари.

„Предоставянето на петрола ще помогне да се компенсират временните прекъсвания на доставките за рафинерията и да се поддържа производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари“, посочиха от Министерството на енергетиката на САЩ.

Рафинерията преработва до 264 000 барела дневно

Рафинерията на „Филипс 66“ в Лейк Чарлз има капацитет за преработка от около 264 000 барела суров петрол дневно, посочва Ройтерс. Освобождаването на допълнителни количества е свързано с прекъсвания в доставките на суровина, но причината за проблема не е уточнена.

От „Филипс 66“ не са отговорили на искане за коментар относно необходимостта от допълнителните количества петрол. Не е обявено и колко от разрешените до 400 000 барела ще бъдат предоставени на рафинерията.

Резервът е на най-ниското си равнище от 1982 г.

Стратегическият петролен резерв на САЩ вече е на най-ниското си равнище от 1982 г. Според Ройтерс до използването му се е стигнало след нарушаване на веригите за доставка на петрол заради войната с Иран.

Преди това стратегическият резерв беше използван и от администрацията на Джо Байдън след пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Новото предоставяне е насочено към конкретен проблем с доставките за рафинерия в Луизиана, а не е обявено като общо освобождаване на петрол за пазара.

Размерът на разрешеното количество се равнява на приблизително ден и половина от максималния дневен капацитет на рафинерията. Ефектът върху производството на горива ще зависи от това кога ще бъдат възстановени редовните доставки и каква част от допълнителния петрол ще бъде използвана.

Източници: bta.bg