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Спешни мерки! САЩ освобождават до 400 000 барела от петролния резерв

Спешни мерки! САЩ освобождават до 400 000 барела от петролния резерв

23 Октомври, 2026 22:48 736 8

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Суровината е предназначена за рафинерията на „Филипс 66“ в Луизиана, която преработва около 264 000 барела петрол дневно

Спешни мерки! САЩ освобождават до 400 000 барела от петролния резерв - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ разрешиха спешно предоставяне на до 400 000 барела суров петрол от стратегическия петролен резерв за рафинерията на „Филипс 66“ в Лейк Чарлз, щата Луизиана. Мярката трябва да компенсира временни прекъсвания в доставките и да подпомогне производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари.

„Предоставянето на петрола ще помогне да се компенсират временните прекъсвания на доставките за рафинерията и да се поддържа производството на горива за транспорта в Луизиана и съседните пазари“, посочиха от Министерството на енергетиката на САЩ.

Рафинерията преработва до 264 000 барела дневно

Рафинерията на „Филипс 66“ в Лейк Чарлз има капацитет за преработка от около 264 000 барела суров петрол дневно, посочва Ройтерс. Освобождаването на допълнителни количества е свързано с прекъсвания в доставките на суровина, но причината за проблема не е уточнена.

От „Филипс 66“ не са отговорили на искане за коментар относно необходимостта от допълнителните количества петрол. Не е обявено и колко от разрешените до 400 000 барела ще бъдат предоставени на рафинерията.

Резервът е на най-ниското си равнище от 1982 г.

Стратегическият петролен резерв на САЩ вече е на най-ниското си равнище от 1982 г. Според Ройтерс до използването му се е стигнало след нарушаване на веригите за доставка на петрол заради войната с Иран.

Преди това стратегическият резерв беше използван и от администрацията на Джо Байдън след пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Новото предоставяне е насочено към конкретен проблем с доставките за рафинерия в Луизиана, а не е обявено като общо освобождаване на петрол за пазара.

Размерът на разрешеното количество се равнява на приблизително ден и половина от максималния дневен капацитет на рафинерията. Ефектът върху производството на горива ще зависи от това кога ще бъдат възстановени редовните доставки и каква част от допълнителния петрол ще бъде използвана.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    4 2 Отговор
    Да не би във Венецуела да е свършил петрола! САЩ са толкова технологично изостанали, че не могат нищо да произведат! 😂😂😂

    Коментиран от #4

    22:52 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    2 1 Отговор
    Все още малко хора разбират какво означава това.
    Някой дори подхождат надменно. Но скоро ще го усетят.
    Тогава може и да го разберат, ама ще е малко късно.

    23:06 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смешни мерки

    0 0 Отговор
    Това са не повече от 55 000 тона нефт.

    23:38 23.10.2026