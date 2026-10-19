Володимир Зеленски: Ограниченията на Starlink за украинската армия остават

Ограниченията за използването на Starlink и военната му версия Starshield от украинските сили остават в сила. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че в различни сектори на фронта оборудването спира да функционира при скорости между 130 и 161 километра в час.
По думите му това затруднява логистиката на фронтовата линия и ограничава употребата на различни видове дронове. Сред тях са апаратите за удари на средни разстояния, както и дроновете, предназначени за прихващане на реактивни безпилотни апарати тип „Шахед“.„За съжаление, наблюдаваме, че в различни сектори на фронта оборудването спира да функционира при скорости от 130-161 километра в час. Това затруднява логистиката ни на фронтовата линия и ограничава използването на различни видове дронове“, заяви Зеленски.
Информацията е била включена в доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий, изготвен въз основа на данни от подразделенията на фронта. Зеленски посочи, че украинските представители на всички нива трябва отново да обсъдят въпроса със своите партньори.
„Скоростта е от решаващо значение за спасяването на човешки животи“, подчерта украинският президент.
Киев търси допълнителна подкрепа за ПВО
Зеленски е възложил на министъра на отбраната Евгений Хмара, на министъра на външните работи Андрий Сибиха и на екипа на президентската канцелария спешно да се свържат с партньори, които могат да осигурят подкрепа за системите за противовъздушна отбрана на Украйна.
Президентът заяви, че част от постигнатите политически договорености все още не са изпълнени на оперативно ниво. Той съобщи и за забавяния при доставките на определени видове жизненоважни материали от Министерството на отбраната на САЩ.„Съществуват политически договорености, които не са изпълнени на оперативно ниво. Освен това има забавяния в доставките на определени видове жизненоважни материали от Министерството на отбраната на САЩ“, каза Зеленски.
Предвидена е допълнителна среща, на която трябва да бъдат разгледани резултатите от разговорите с партньорите. Украинският президент заяви, че очаква конкретни резултати.
Източници: news.bg, en.interfax.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Яхуууууу
20:29 19.10.2026
4 Мухахаха
20:29 19.10.2026
5 Навални
20:29 19.10.2026
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8 Европеец
20:30 19.10.2026
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15 Краснов
20:32 19.10.2026
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17 Бялджип
20:32 19.10.2026
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20 Нема
До коментар #12 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":такава държава!
20:32 19.10.2026
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25 Лука
До коментар #7 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Великата Украйна успя да фалира ЕС и да унищожи НАТО !
Коментиран от #68
20:34 19.10.2026
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29 К О Й е разрешил
20:35 19.10.2026
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38 РФ с двама президенти
Щом атакуват руски рафинерии, търговски горски ягодки на руска територия , ще им връгнат кранчето за информация. Тръмп попусна историческия си шанс за нобеловата награда за мир, заради упорството на украинците да не подпишат капитулация.
20:39 19.10.2026
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41 Зеления
20:40 19.10.2026
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55 Хахаха
20:43 19.10.2026
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61 Зеленски пак мощно
20:44 19.10.2026
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65 Това са безспорни
До коментар #63 от "Овчар":Факти.
20:46 19.10.2026
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68 Точно така е
До коментар #25 от "Лука":И точно затова руснаците не ликвидираха зеления наркоман и разтеглиха войната толкова дълго, главната цел беше отслабването и разпускането на ЕС и натото, а не просто завладяването на някаква територия в Украйна.
20:47 19.10.2026
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83 Борис Джонсън
До коментар #67 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":До последната укра
Коментиран от #89
20:53 19.10.2026
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91 Горски
Коментиран от #96
20:56 19.10.2026
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94 Каунь
21:20 19.10.2026
95 ВСИЧКО ИДВА
ЧОВЕКЪТ СИ Е ФАШИСТ
И ПОДКРЕПЯ
ФАШИСТИТЕ ОТ КРЕМЪЛ.
ТОЧНО ТОЙ Е ПРЕДЛОЖИЛ
НА ТРЪМП
ДА ОГРАНИЧАТ СТАРЛИНК.
А РИЖАВИЯ КАК ДА ОТКАЖЕ
НА ОСНОВНИЯ СИ СПОНСОР.
21:22 19.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ТО ЗАТОВА НА
ВЕЧЕ МУ ВИКАТ
KREMLIN WEST .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:25 19.10.2026
98 Горски
До коментар #96 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":"Майтап" бе Уили!
21:27 19.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
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