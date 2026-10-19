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Володимир Зеленски: Ограниченията на Starlink за украинската армия остават
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Ограниченията на Starlink за украинската армия остават

19 Октомври, 2026 20:27 1 399 100

  • володимир зеленски-
  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • дронове-
  • доналд тръмп-
  • русия

Оборудването спира да работи при скорости между 130 и 161 км/ч, което затруднява логистиката и използването на дронове на фронта

Володимир Зеленски: Ограниченията на Starlink за украинската армия остават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Ограниченията за използването на Starlink и военната му версия Starshield от украинските сили остават в сила. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че в различни сектори на фронта оборудването спира да функционира при скорости между 130 и 161 километра в час.

По думите му това затруднява логистиката на фронтовата линия и ограничава употребата на различни видове дронове. Сред тях са апаратите за удари на средни разстояния, както и дроновете, предназначени за прихващане на реактивни безпилотни апарати тип „Шахед“.

„За съжаление, наблюдаваме, че в различни сектори на фронта оборудването спира да функционира при скорости от 130-161 километра в час. Това затруднява логистиката ни на фронтовата линия и ограничава използването на различни видове дронове“, заяви Зеленски.

Информацията е била включена в доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий, изготвен въз основа на данни от подразделенията на фронта. Зеленски посочи, че украинските представители на всички нива трябва отново да обсъдят въпроса със своите партньори.

„Скоростта е от решаващо значение за спасяването на човешки животи“, подчерта украинският президент.

Киев търси допълнителна подкрепа за ПВО

Зеленски е възложил на министъра на отбраната Евгений Хмара, на министъра на външните работи Андрий Сибиха и на екипа на президентската канцелария спешно да се свържат с партньори, които могат да осигурят подкрепа за системите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Президентът заяви, че част от постигнатите политически договорености все още не са изпълнени на оперативно ниво. Той съобщи и за забавяния при доставките на определени видове жизненоважни материали от Министерството на отбраната на САЩ.

„Съществуват политически договорености, които не са изпълнени на оперативно ниво. Освен това има забавяния в доставките на определени видове жизненоважни материали от Министерството на отбраната на САЩ“, каза Зеленски.

Предвидена е допълнителна среща, на която трябва да бъдат разгледани резултатите от разговорите с партньорите. Украинският президент заяви, че очаква конкретни резултати.

Източници: news.bg, en.interfax.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яхуууууу

    31 4 Отговор
    Ми заради антените на Мирчев и фермата му ще да е, искат много скорост троловете...

    20:29 19.10.2026

  • 4 Мухахаха

    17 4 Отговор
    Малко плащаш

    20:29 19.10.2026

  • 5 Навални

    23 3 Отговор
    чакам те приятелю..!

    20:29 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    41 8 Отговор
    Според мен проблемът не е в старлинг, проблемът е в либералния Путин, който се събуди и си изми очите, ама още не е почнал да воюва като хората.... А иначе съдбата на Украйна и на зеления просяк милионер е ясна...

    20:30 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Краснов

    7 7 Отговор
    вабанк...

    20:32 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бялджип

    23 9 Отговор
    Има публикация тук: "Мирише ли ти на "умрели плъхове"? Не си запушвай носа, глобалният хаос чука на вратата ти". Подходяща е за Зеленски.

    20:32 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нема

    1 16 Отговор

    До коментар #12 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    такава държава!

    20:32 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Лука

    30 2 Отговор

    До коментар #7 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Великата Украйна успя да фалира ЕС и да унищожи НАТО !

    Коментиран от #68

    20:34 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 К О Й е разрешил

    29 2 Отговор
    монтиране на СТАРЛИНГ антените в Родината ни , които се оказва че са ЧАСТНА собственост . На времето Костов разреши самолети да минават над нас за да бомбардират съседа ни Югославия . Сега за нападение на Русия . КОЙ ще ни има вяра и милост при нужда ?

    20:35 19.10.2026

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  • 38 РФ с двама президенти

    14 1 Отговор
    44444Ограниченията за използването на Starlink и военната му версия Starshield от украинските сили остават в сила.444444
    Щом атакуват руски рафинерии, търговски горски ягодки на руска територия , ще им връгнат кранчето за информация. Тръмп попусна историческия си шанс за нобеловата награда за мир, заради упорството на украинците да не подпишат капитулация.

    20:39 19.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зеления

    16 1 Отговор
    Значи хем скоростта спасява човешки животи, хем скоростта пречи на украинските дронове да атакуват на средни разстояния, от толкова лъжи президента на Украйна даже не се усеща кога лъже !

    20:40 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 55 Хахаха

    14 2 Отговор
    ГномаЗеленски е гнусенНаркоман

    20:43 19.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 61 Зеленски пак мощно

    10 2 Отговор
    контраступва и перемогва!

    20:44 19.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Това са безспорни

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Овчар":

    Факти.

    20:46 19.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Точно така е

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "Лука":

    И точно затова руснаците не ликвидираха зеления наркоман и разтеглиха войната толкова дълго, главната цел беше отслабването и разпускането на ЕС и натото, а не просто завладяването на някаква територия в Украйна.

    20:47 19.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 83 Борис Джонсън

    8 2 Отговор

    До коментар #67 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    До последната укра

    Коментиран от #89

    20:53 19.10.2026

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  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Горски

    7 4 Отговор
    Никога,ама нито веднъж украинците не поискаха мир.Те искат примитив при такива условия все едно Русия ще капитулира всеки момент.Помирението им трябва, за да натрупат още пари от оръжия и да въвлекат по успешно светът в 3 та световна. Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди .Да си признае че НАТО участва и без тях е никой. Гледайте и се учете за нашата малка държава. Великите сили сега ще седнат и ще си поделят Украйна като парче салам, без да в питат! Ние като малка държава трябва много да внимаваме и да се стараем да играем с всички и да не взимаме страна. Малко повече неутралитет, малко повече национален интерес. Защото в противен случай ще ни хапнат за закуска, като оборска тор по нив

    Коментиран от #96

    20:56 19.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Каунь

    2 1 Отговор
    Ама вие този месец платихте ли го този интернет изобщо или забравихте .....да пратите ресурси???

    21:20 19.10.2026

  • 95 ВСИЧКО ИДВА

    0 4 Отговор
    ОТ МЪСК .

    ЧОВЕКЪТ СИ Е ФАШИСТ
    И ПОДКРЕПЯ
    ФАШИСТИТЕ ОТ КРЕМЪЛ.

    ТОЧНО ТОЙ Е ПРЕДЛОЖИЛ
    НА ТРЪМП
    ДА ОГРАНИЧАТ СТАРЛИНК.

    А РИЖАВИЯ КАК ДА ОТКАЖЕ
    НА ОСНОВНИЯ СИ СПОНСОР.

    21:22 19.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ТО ЗАТОВА НА

    0 3 Отговор
    БЕЛИЯТ ДОМ

    ВЕЧЕ МУ ВИКАТ

    KREMLIN WEST .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:25 19.10.2026

  • 98 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":

    "Майтап" бе Уили!

    21:27 19.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

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