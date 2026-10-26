САЩ обмислят Виктор Орбан за генерален секретар на ООН

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля да подкрепи бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН. Идеята е била обсъдена с представители на Русия и Китай, които според публикация на „Уолстрийт джърнъл“, цитирана от италианската агенция АНСА и БТА, са приели положително възможността трите държави да застанат зад общ кандидат.
Според публикацията американски представители са представили предложението по време на разговори в Москва и Пекин. Орбан е бил отворен към възможността, но е дал да се разбере, че не би участвал в надпреварата без конкретна перспектива за успех.
Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са готови да подкрепят официално кандидатурата му. Евентуално съобщение от Вашингтон се очаква след изборите в САЩ в началото на ноември, посочва американското издание.
Подкрепата в Съвета за сигурност
Представител на Белия дом е заявил, че Орбан може да разчита на подкрепата на осем държави в 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Според същия представител е възможно подкрепата да достигне до 10 гласа.
Това обаче не би гарантирало избора. САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания са постоянните членове на Съвета за сигурност и разполагат с право на вето. Според публикацията Париж и Лондон могат да се противопоставят на кандидатурата на Орбан, което би затруднило постигането на съгласие.
За избора е необходима препоръка от Съвета за сигурност, след което кандидатът трябва да бъде назначен от Общото събрание на ООН. Настоящият генерален секретар Антониу Гутериш е с мандат до 31 декември 2026 г., а процедурата за негов наследник вече е в ход.
Орбан все още не е официално номиниран
Виктор Орбан не фигурира сред официално представените кандидати в публикувания от ООН списък. Сред номинираните са дипломати и бивши държавни ръководители от Латинска Америка, Африка, Азия и Близкия изток, а разглеждането на кандидатурите от Съвета за сигурност продължава.
Така предложението за Орбан остава политическа инициатива, за която няма обявена официална номинация или гарантирана подкрепа. Следващата ключова стъпка би била публичното решение на Вашингтон дали да застане зад кандидатурата му.
Източници: bta.bg, wsj.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жо,о
Коментиран от #7, #9, #12, #25
15:58 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Исак
16:00 26.10.2026
4 Цвете
16:01 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цвете
16:02 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това ще е ...
За Украйна...- да не говорим...!
16:03 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Капейчо
16:05 26.10.2026
11 Пламен
Англия и Франция ще сложат Вето.
16:06 26.10.2026
12 честен ционист
До коментар #1 от "Жо,о":За последен председател?
16:06 26.10.2026
13 Пушек от лулата на Шамана
16:07 26.10.2026
14 А тъй браво
Коментиран от #28
16:07 26.10.2026
15 ......-
Дали заради Кюмюру или огладняха и си чакат ше/келчетата.
16:07 26.10.2026
16 А50
16:08 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Йода
16:11 26.10.2026
19 А50
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как се крият такива неща ако не е битовизъм. Явнъ ти си знаел, но не си съобщил. Продължовай да работиш за русофобите, които искат война на всяка цена
16:12 26.10.2026
20 Все едно да предложи
16:12 26.10.2026
21 володя
16:12 26.10.2026
22 Важното е Израел да го боли
16:15 26.10.2026
23 Бъзикни
16:15 26.10.2026
24 Путин
ЩЕ ПАДНЕ КОНКУРЕНЦИЯ С ОРБАН кой е по голям путинист!😀
Коментиран от #42, #43
16:15 26.10.2026
25 По точно
До коментар #1 от "Жо,о":Не е ли по-добре Путин да изберат за този пост. Тръмп ще го подкрепи!
16:16 26.10.2026
26 Путин е шефа
16:16 26.10.2026
27 И защо Обран
16:17 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Защото така
До коментар #28 от "Напротив, ще наложи вето,":Падналите не ги бият.
16:17 26.10.2026
30 Пламен
Синът му загуби изборите.
Та така и с Йорба...
16:19 26.10.2026
31 За Брюксел
16:20 26.10.2026
32 Путин е шефа
16:20 26.10.2026
33 хмммм
16:23 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Браво
16:37 26.10.2026
38 Безотлагателно
Коментиран от #41
16:40 26.10.2026
39 Историк
16:40 26.10.2026
40 Биби
16:46 26.10.2026
41 Що се отнася до Орбан
До коментар #38 от "Безотлагателно":Директно в дебелариума на д-р Емилова във Варна. Йотова вече е там. Преялите за сметка на държавния бюджет имат грамадна нужда от глад.
Коментиран от #45, #46
16:49 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ама
До коментар #24 от "Путин":нали гоце ни вкара в нато, къв путин търсиш бе, обратното на умен ?!🤡😂
17:07 26.10.2026
44 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
17:08 26.10.2026
45 Хо-ха-ха
До коментар #41 от "Що се отнася до Орбан":Кой ясе повече преялия или гладния?
17:29 26.10.2026
46 Хо-ха-ха
До коментар #41 от "Що се отнася до Орбан":Кой яде повече сития или гладния?
17:32 26.10.2026