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САЩ обмислят Виктор Орбан за генерален секретар на ООН

САЩ обмислят Виктор Орбан за генерален секретар на ООН

26 Октомври, 2026 15:57 1 209 46

  • виктор орбан-
  • държавен секретар на оон-
  • доналд тръмп-
  • съвет за сигурност-
  • унгaрия

Вашингтон е обсъдил кандидатурата му с Русия и Китай, но Франция и Великобритания могат да блокират избора

САЩ обмислят Виктор Орбан за генерален секретар на ООН - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля да подкрепи бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН. Идеята е била обсъдена с представители на Русия и Китай, които според публикация на „Уолстрийт джърнъл“, цитирана от италианската агенция АНСА и БТА, са приели положително възможността трите държави да застанат зад общ кандидат.

Според публикацията американски представители са представили предложението по време на разговори в Москва и Пекин. Орбан е бил отворен към възможността, но е дал да се разбере, че не би участвал в надпреварата без конкретна перспектива за успех.

Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са готови да подкрепят официално кандидатурата му. Евентуално съобщение от Вашингтон се очаква след изборите в САЩ в началото на ноември, посочва американското издание.

Подкрепата в Съвета за сигурност

Представител на Белия дом е заявил, че Орбан може да разчита на подкрепата на осем държави в 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Според същия представител е възможно подкрепата да достигне до 10 гласа.

Това обаче не би гарантирало избора. САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания са постоянните членове на Съвета за сигурност и разполагат с право на вето. Според публикацията Париж и Лондон могат да се противопоставят на кандидатурата на Орбан, което би затруднило постигането на съгласие.

За избора е необходима препоръка от Съвета за сигурност, след което кандидатът трябва да бъде назначен от Общото събрание на ООН. Настоящият генерален секретар Антониу Гутериш е с мандат до 31 декември 2026 г., а процедурата за негов наследник вече е в ход.

Орбан все още не е официално номиниран

Виктор Орбан не фигурира сред официално представените кандидати в публикувания от ООН списък. Сред номинираните са дипломати и бивши държавни ръководители от Латинска Америка, Африка, Азия и Близкия изток, а разглеждането на кандидатурите от Съвета за сигурност продължава.

Така предложението за Орбан остава политическа инициатива, за която няма обявена официална номинация или гарантирана подкрепа. Следващата ключова стъпка би била публичното решение на Вашингтон дали да застане зад кандидатурата му.

Източници: bta.bg, wsj.com, euronews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жо,о

    31 4 Отговор
    Перфектен избор!

    Коментиран от #7, #9, #12, #25

    15:58 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Исак

    9 2 Отговор
    Но дали ще се съгласи?

    16:00 26.10.2026

  • 4 Цвете

    7 24 Отговор
    ТОВА ВИЦ ЛИ Е ИЛИ ПЪРВОАПРИЛСКА ? ОРБАН, КАКЪВ ДА СТАНЕ ????? АЛО ТРЪМП, РАЗНИЩИХА ТИ ДОСИЕТО И ВЕЧЕ СИ ФАТАЛНО РАЗГОЛЕН.КРАСНОВ ТЕ КОМЕНТИРАТ И В РУСИЯ. ИМА ИЗБОРИ И ЗА ТЕБ. 🫡🤦‍♂️🫡

    16:01 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    6 4 Отговор
    КЪДЕ СА ДВАМАТА ,КОИТО СА ПИСАЛИ ПРЕДИ МЕН ? 🫣🤥🤫

    16:02 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това ще е ...

    21 8 Отговор
    ...още един пирон,в ковчега на умрялата Европа...!
    За Украйна...- да не говорим...!

    16:03 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Капейчо

    3 10 Отговор
    ТоС не! Он е по-голЕм Капей от мене!

    16:05 26.10.2026

  • 11 Пламен

    6 7 Отговор
    Глупост.
    Англия и Франция ще сложат Вето.

    16:06 26.10.2026

  • 12 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жо,о":

    За последен председател?

    16:06 26.10.2026

  • 13 Пушек от лулата на Шамана

    12 2 Отговор
    Не е ли твърде умен за този пост?

    16:07 26.10.2026

  • 14 А тъй браво

    14 5 Отговор
    ЕС в ъгъла и ши мълчи

    Коментиран от #28

    16:07 26.10.2026

  • 15 ......-

    7 4 Отговор
    БГ розовите корморани могу възбудени тодей.

    Дали заради Кюмюру или огладняха и си чакат ше/келчетата.

    16:07 26.10.2026

  • 16 А50

    9 3 Отговор
    Е как, няма ли да предложат наш Тагаренко или поне видния Александър Йорданов

    16:08 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Йода

    5 4 Отговор
    Не виждам смисъл в ООН с такива началници.

    16:11 26.10.2026

  • 19 А50

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как се крият такива неща ако не е битовизъм. Явнъ ти си знаел, но не си съобщил. Продължовай да работиш за русофобите, които искат война на всяка цена

    16:12 26.10.2026

  • 20 Все едно да предложи

    6 6 Отговор
    Путин за ген.секретар на ООН!🤓

    16:12 26.10.2026

  • 21 володя

    4 5 Отговор
    Орбан официално се връща на сороската хранилка!

    16:12 26.10.2026

  • 22 Важното е Израел да го боли

    7 2 Отговор
    А Европа да я сърби

    16:15 26.10.2026

  • 23 Бъзикни

    2 2 Отговор
    всякакви.

    16:15 26.10.2026

  • 24 Путин

    3 7 Отговор
    щл да предложи Георги Първанов - Гоце за гр. сектетар на ООН.

    ЩЕ ПАДНЕ КОНКУРЕНЦИЯ С ОРБАН кой е по голям путинист!😀

    Коментиран от #42, #43

    16:15 26.10.2026

  • 25 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Жо,о":

    Не е ли по-добре Путин да изберат за този пост. Тръмп ще го подкрепи!

    16:16 26.10.2026

  • 26 Путин е шефа

    9 1 Отговор
    Квот каже това е

    16:16 26.10.2026

  • 27 И защо Обран

    2 2 Отговор
    По-добре Путин! Тръмп, ще сгреши.

    16:17 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Защото така

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Напротив, ще наложи вето,":

    Падналите не ги бият.

    16:17 26.10.2026

  • 30 Пламен

    2 2 Отговор
    Абе Ръмп подкрепяме и Болсонаро-баща, ама сега е в затвора.
    Синът му загуби изборите.
    Та така и с Йорба...

    16:19 26.10.2026

  • 31 За Брюксел

    1 1 Отговор
    и неолибералната му политика Орбан ще бъде подходяща награда.

    16:20 26.10.2026

  • 32 Путин е шефа

    5 2 Отговор
    Украйнците в Негев, точка !

    16:20 26.10.2026

  • 33 хмммм

    2 4 Отговор
    Трябва съвсем да са изперкали! Защо не Путин? Той е по-подходящ.

    16:23 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Браво

    5 1 Отговор
    Най-адекватният държавен лидер в ЕС беше или по-правилно е да се каже единственият адекватен, като се изключи Фицо

    16:37 26.10.2026

  • 38 Безотлагателно

    2 2 Отговор
    Тръмпутин да започва да се лекува при д-р Цветослава Гълъбова!

    Коментиран от #41

    16:40 26.10.2026

  • 39 Историк

    3 2 Отговор
    Те го подкрепиха и на изборите в Унгария и затова унгарците го изхвърлиха от властта завинаги и ще си понесе отговорност за всичките безобразия, които е вършил. Тези двамата некадърници фукльовци нека го предложат и в ООН, за да го отхвърли и света. Резилът на Тръмпландия продължава за световно!

    16:40 26.10.2026

  • 40 Биби

    1 1 Отговор
    Нека,нема безработен да стои човеко!? Вучето да мо стане вице а Идийотова и Пембен че им са соломъндраци.

    16:46 26.10.2026

  • 41 Що се отнася до Орбан

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Безотлагателно":

    Директно в дебелариума на д-р Емилова във Варна. Йотова вече е там. Преялите за сметка на държавния бюджет имат грамадна нужда от глад.

    Коментиран от #45, #46

    16:49 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ама

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Путин":

    нали гоце ни вкара в нато, къв путин търсиш бе, обратното на умен ?!🤡😂

    17:07 26.10.2026

  • 44 Унгарците

    2 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    17:08 26.10.2026

  • 45 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Що се отнася до Орбан":

    Кой ясе повече преялия или гладния?

    17:29 26.10.2026

  • 46 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Що се отнася до Орбан":

    Кой яде повече сития или гладния?

    17:32 26.10.2026