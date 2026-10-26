САЩ обмислят Виктор Орбан за генерален секретар на ООН

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля да подкрепи бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН. Идеята е била обсъдена с представители на Русия и Китай, които според публикация на „Уолстрийт джърнъл“, цитирана от италианската агенция АНСА и БТА, са приели положително възможността трите държави да застанат зад общ кандидат.

Според публикацията американски представители са представили предложението по време на разговори в Москва и Пекин. Орбан е бил отворен към възможността, но е дал да се разбере, че не би участвал в надпреварата без конкретна перспектива за успех.

Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са готови да подкрепят официално кандидатурата му. Евентуално съобщение от Вашингтон се очаква след изборите в САЩ в началото на ноември, посочва американското издание.

Подкрепата в Съвета за сигурност

Представител на Белия дом е заявил, че Орбан може да разчита на подкрепата на осем държави в 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Според същия представител е възможно подкрепата да достигне до 10 гласа.

Това обаче не би гарантирало избора. САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания са постоянните членове на Съвета за сигурност и разполагат с право на вето. Според публикацията Париж и Лондон могат да се противопоставят на кандидатурата на Орбан, което би затруднило постигането на съгласие.

За избора е необходима препоръка от Съвета за сигурност, след което кандидатът трябва да бъде назначен от Общото събрание на ООН. Настоящият генерален секретар Антониу Гутериш е с мандат до 31 декември 2026 г., а процедурата за негов наследник вече е в ход.

Орбан все още не е официално номиниран

Виктор Орбан не фигурира сред официално представените кандидати в публикувания от ООН списък. Сред номинираните са дипломати и бивши държавни ръководители от Латинска Америка, Африка, Азия и Близкия изток, а разглеждането на кандидатурите от Съвета за сигурност продължава.

Така предложението за Орбан остава политическа инициатива, за която няма обявена официална номинация или гарантирана подкрепа. Следващата ключова стъпка би била публичното решение на Вашингтон дали да застане зад кандидатурата му.

Източници: bta.bg, wsj.com, euronews.com