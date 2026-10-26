Кремъл очаква новата власт в Сърбия да пази връзките с Русия

Кремъл похвали бившия президент на Сърбия Александър Вучич след загубата му на предсрочните парламентарни избори, проведени на 25 октомври. Москва заяви, че очаква новата власт в Белград да продължи сътрудничеството с Русия.

„Ние високо ценим приноса, който г-н Вучич даде за развитието на двустранните ни отношения“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Москва е наясно с намерението на Вучич да остане активен в политиката и изрази надежда той да продължи да допринася за руско-сръбските отношения и като опозиционен политик.

Песков заяви още, че Русия очаква новата власт в Сърбия да бъде „конструктивно насочена“ към по-нататъшното развитие на отношенията между двете държави. По думите му новите политически сили трябва да разберат, че сътрудничеството с Москва е в интерес на Сърбия.

„Сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като е от полза за нея“, заяви Дмитрий Песков.

Русия е традиционно ключов доставчик на енергийни ресурси за Сърбия. Въпросът за бъдещите отношения с Москва остава част от по-широкия политически избор пред Белград, който едновременно поддържа връзки с Русия и се стреми към европейска интеграция.

„От своя страна ние възнамеряваме да продължим да правим всичко възможно за насърчаване на развитието на отношенията ни с Белград. Но, както знаете, за танго са нужни двама“, каза още Песков.

Изявлението на Кремъл очертава очакването на Москва, че смяната на властта няма автоматично да доведе до прекъсване на традиционните политически и енергийни връзки между Русия и Сърбия. Конкретната позиция на новото сръбско управление ще стане ясна с формирането на властта след изборите.

Източници: news.bg