Кремъл очаква новата власт в Сърбия да пази връзките с Русия

Кремъл похвали бившия президент на Сърбия Александър Вучич след загубата му на предсрочните парламентарни избори, проведени на 25 октомври. Москва заяви, че очаква новата власт в Белград да продължи сътрудничеството с Русия.
„Ние високо ценим приноса, който г-н Вучич даде за развитието на двустранните ни отношения“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Москва е наясно с намерението на Вучич да остане активен в политиката и изрази надежда той да продължи да допринася за руско-сръбските отношения и като опозиционен политик.
Песков заяви още, че Русия очаква новата власт в Сърбия да бъде „конструктивно насочена“ към по-нататъшното развитие на отношенията между двете държави. По думите му новите политически сили трябва да разберат, че сътрудничеството с Москва е в интерес на Сърбия.
Русия е традиционно ключов доставчик на енергийни ресурси за Сърбия. Въпросът за бъдещите отношения с Москва остава част от по-широкия политически избор пред Белград, който едновременно поддържа връзки с Русия и се стреми към европейска интеграция.
„От своя страна ние възнамеряваме да продължим да правим всичко възможно за насърчаване на развитието на отношенията ни с Белград. Но, както знаете, за танго са нужни двама“, каза още Песков.
Изявлението на Кремъл очертава очакването на Москва, че смяната на властта няма автоматично да доведе до прекъсване на традиционните политически и енергийни връзки между Русия и Сърбия. Конкретната позиция на новото сръбско управление ще стане ясна с формирането на властта след изборите.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
А България нищо не очаква, защото не поддържа връзки.
17:28 26.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
17:29 26.10.2026
3 5-та година "Киев за 3 дня"
17:30 26.10.2026
4 честен ционист
17:30 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Крачун и Малчо
17:40 26.10.2026
8 Ха ха
17:43 26.10.2026