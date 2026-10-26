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Кремъл очаква новата власт в Сърбия да пази връзките с Русия

Кремъл очаква новата власт в Сърбия да пази връзките с Русия

26 Октомври, 2026 17:27 417 8

  • дмитрий песков-
  • александър вучич-
  • сърбия-
  • русия-
  • предсрочни избори

Дмитрий Песков похвали Александър Вучич и заяви, че Москва разчита на продължаване на двустранното сътрудничество след изборите

Кремъл очаква новата власт в Сърбия да пази връзките с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл похвали бившия президент на Сърбия Александър Вучич след загубата му на предсрочните парламентарни избори, проведени на 25 октомври. Москва заяви, че очаква новата власт в Белград да продължи сътрудничеството с Русия.

„Ние високо ценим приноса, който г-н Вучич даде за развитието на двустранните ни отношения“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Москва е наясно с намерението на Вучич да остане активен в политиката и изрази надежда той да продължи да допринася за руско-сръбските отношения и като опозиционен политик.

Песков заяви още, че Русия очаква новата власт в Сърбия да бъде „конструктивно насочена“ към по-нататъшното развитие на отношенията между двете държави. По думите му новите политически сили трябва да разберат, че сътрудничеството с Москва е в интерес на Сърбия.

„Сътрудничеството с Русия е в интерес на Сърбия, тъй като е от полза за нея“, заяви Дмитрий Песков.

Русия е традиционно ключов доставчик на енергийни ресурси за Сърбия. Въпросът за бъдещите отношения с Москва остава част от по-широкия политически избор пред Белград, който едновременно поддържа връзки с Русия и се стреми към европейска интеграция.

„От своя страна ние възнамеряваме да продължим да правим всичко възможно за насърчаване на развитието на отношенията ни с Белград. Но, както знаете, за танго са нужни двама“, каза още Песков.

Изявлението на Кремъл очертава очакването на Москва, че смяната на властта няма автоматично да доведе до прекъсване на традиционните политически и енергийни връзки между Русия и Сърбия. Конкретната позиция на новото сръбско управление ще стане ясна с формирането на властта след изборите.

Източници: news.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    2 0 Отговор
    А Пекин очаква и с Китай.
    А България нищо не очаква, защото не поддържа връзки.

    17:28 26.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    България може да спечели от ситуацията.Китайските инвестиции да се прехвърлят от Сърбия в България.Китайският министър беше тук.

    Коментиран от #5

    17:29 26.10.2026

  • 3 5-та година "Киев за 3 дня"

    4 3 Отговор
    Кремъл очакваше на 7-мия дена да проведе парад в Киев, чак парадните униформи си бяха помъкнали, ама е на - получи се като онази басня, където една патка мислила ...

    17:30 26.10.2026

  • 4 честен ционист

    1 3 Отговор
    Както вървят нещата, ако изгонят всички над 200хил руснака от Унгария и Сърбия, единственият пристан се очертава България.

    17:30 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Крачун и Малчо

    0 0 Отговор
    Малчо свири на дудук.

    17:40 26.10.2026

  • 8 Ха ха

    0 0 Отговор
    Колкото унгарците след Орбанчо зяпазиха връзките с кремълската хунта.

    17:43 26.10.2026

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