В Белград! Александър Вучич очаква връщане на власт след две години

Александър Вучич заяви, че очаква неговата политическа формация да се върне на власт след две години. Той подчерта, че не очаква това да се случи веднага, но допусна по-ранно завръщане при по-слабо управление на новите управляващи.
„Не съм оптимист. Няма да се върнем на власт утре. Ще бъде след две години, вярвам. Ако управляващите са по-некомпетентни, може би ще може да го направим по-рано, но е нужно време“, заяви Вучич в интервю, цитирано от радио b92.
По думите му хората ще осъзнаят, че са допуснали грешка, когато част от работата им бъде застрашена. Тогава, според него, ще е необходимо допълнително време, за да решат да подкрепят друга политическа сила.
Промени в Сръбската прогресивна партия
Вучич обяви, че предстои „голяма реорганизация“ в Сръбската прогресивна партия. Той каза, че формацията ще бъде отворена за сътрудничество с всички, които искат да се присъединят към по-широк опозиционен фронт срещу управляващите.
„Ще бъдем отворени за всички други хора, които искат да се присъединят към нас, за да формираме най-широкия фронт срещу корумпираното правителство“, заяви Вучич.
Той посочи, че след подготовката на промените партията ще свика Главния си комитет. Сред планираните действия са избор на нови хора на най-високите ръководни позиции, промени в организацията и връщане на членове, които според Вучич са били ненужно отстранени.
Призив за спокойствие
Вучич призова привържениците си да запазят спокойствие и да не отговарят на провокации. Той предупреди, че периодът след формирането на новото правителство ще бъде труден.
Според него новите управляващи не са казали истината на избирателите и не разполагат с единна политическа формация. Вучич прогнозира, че от настоящото управление могат да се отделят различни политически групи и кланове.
„Нашата работа е да посочим на хората мащаба на измамата“, каза той.
Изказването идва след парламентарните избори в Сърбия, на които формацията на Вучич загуби управлението и премина в опозиция. Вучич заяви, че политическата му сила ще продължи да работи в страната и ще започне подготовка за следващата си битка за власт.
Източници: focus-news.net, b92.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вучич с устнички като Дара
09:03 28.10.2026
3 Герге ,
09:06 28.10.2026
4 Хаха руската подлога си мечтае
09:18 28.10.2026
5 НЯМА НАЯЖДАНЕ
09:18 28.10.2026
6 ТОЗИ МУШМОРОК
09:20 28.10.2026
7 Фен
09:22 28.10.2026
8 Абу
И Еврокомисията, и Зеленски ги поздравиха първи, но си направиха сметката грешно – поля ги светкавично леден душ!
Първите анонси на новата власт в Белград:
– Преговори за членство в ЕС и НАТО ще има, но членството ще бъде решено от сръбския народ на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ.
– Не е нужно да съм врачка, за да отгатна какво мисли по темата мнозинството от сръбския народ, бомбардиран от НАТО…
– Спира експортът на сръбски оръжия за Украйна (според Ройтерс той минава през България).
– Няма да има санкции срещу Русия и евтините руски горива.
– Косово е Сърбия, генерал Ратко Младич е национален герой, а не военопрестъпник. „Трибуналът“ в Хага да си гледа работата!
Кой подведе урсулите и наркофюрера, че са се сдобили със съюзник в Белград?! Едва ли не с новите отрепки от Прибалтика? Православна, русофилска Сърбия трудно ще измени на себе си.
Коментиран от #10
09:26 28.10.2026
9 Българин
09:59 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.