СЗО: Епидемията от ебола в Африка става по-трудна за овладяване

Епидемията от ебола в Африка става по-трудна за овладяване, след като вирусът се разпространи от Източна Африка до Нигерия. Страната потвърди първи случай на щама „Бундибуджо“, а здравните власти проследяват 44 души, които са били в контакт със заразената пациентка.

Става дума за жена, съпруга на дипломат, която според нигерийските власти е пътувала до Уганда. Случаят е свързан с епидемията, започнала в Демократична република Конго и определяна като най-смъртоносната в историята на страната.

„Изправени сме пред по-сложна епидемична ситуация. Нигерия потвърди внесен случай на болестта ебола“, заяви Мохамед Джанаби, регионален директор на Световната здравна организация за Африка. По данни на СЗО Нигерия е петата държава, регистрирала вируса след обявяването на епидемията в ДР Конго.

Над 9000 потвърдени случая в ДР Конго

От средата на май в Демократична република Конго са регистрирани повече от 9000 потвърдени случая, а починалите са над 4000. Кения съобщи за девет случая от 6 октомври насам, като заразата е достигнала и други части на континента чрез пътувания.

Причинител е щамът „Бундибуджо“, за който все още няма ваксина и специфично лечение. Вирусът се предава при контакт с телесни течности и може да предизвика тежки вътрешни и външни кръвоизливи, както и органна недостатъчност.

Споменът за епидемията от 2014 г.

Първият случай в Нигерия напомня за мащабната епидемия от ебола в Западна Африка между края на 2013 и 2016 г. Тогава заболяването отне живота на над 11 000 души в региона.

Нигерия успя да овладее заразата при предишната епидемия. В страната бяха отчетени 19 случая, седем от които завършиха със смърт. Опитът от тогава се очаква да бъде важен за проследяването на контактите и ограничаването на новото разпространение.

През последните 50 години ебола е отнела живота на над 15 000 души в Африка. Новите случаи в Нигерия и Кения увеличават риска от по-широко разпространение и поставят под натиск здравните власти в държавите, свързани с огнището в ДР Конго.

Източници: bta.bg