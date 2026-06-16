Червеният кръст: Епидемията от ебола в Конго още не е достигнала своя пик

Служител на Червения кръст предупреди, че епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго все още не е достигнала своя пик и може да продължи цяла година, съобщи агенция Ройтерс.

До момента в африканската страна са регистрирани над 800 случая на редкия щам Бундибугио, за който няма доказано лечение или ваксина. Вирусът взе 192 жертви. Болестта, предавана чрез телесни течности дори след смъртта, се разпространява бързо в три провинции.

"Много е трудно да се каже до каква степен се разпространява епидемията. Но пикът на заболяването още не дошъл", посочи Бруно Мишон, оперативен мениджър на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК). Страхуваме се, че това може да продължи една година, добави той.

Реакцията е възпрепятствана от липсата на лечебни центрове и от съпротивата на общността срещу строгите хигиенни мерки. Повече от месец след обявяването на епидемията, истинският мащаб все още е неизвестен.