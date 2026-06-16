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Червеният кръст: Епидемията от ебола в Конго още не е достигнала своя пик

Червеният кръст: Епидемията от ебола в Конго още не е достигнала своя пик

16 Юни, 2026 15:41 469 3

  • ебола-
  • конго-
  • червен кръст-
  • пандемия-
  • епидемия

Реакцията е възпрепятствана от липсата на лечебни центрове и от съпротивата на общността срещу строгите хигиенни мерки

Червеният кръст: Епидемията от ебола в Конго още не е достигнала своя пик - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Служител на Червения кръст предупреди, че епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго все още не е достигнала своя пик и може да продължи цяла година, съобщи агенция Ройтерс.

До момента в африканската страна са регистрирани над 800 случая на редкия щам Бундибугио, за който няма доказано лечение или ваксина. Вирусът взе 192 жертви. Болестта, предавана чрез телесни течности дори след смъртта, се разпространява бързо в три провинции.

"Много е трудно да се каже до каква степен се разпространява епидемията. Но пикът на заболяването още не дошъл", посочи Бруно Мишон, оперативен мениджър на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК). Страхуваме се, че това може да продължи една година, добави той.

Реакцията е възпрепятствана от липсата на лечебни центрове и от съпротивата на общността срещу строгите хигиенни мерки. Повече от месец след обявяването на епидемията, истинският мащаб все още е неизвестен.


Конго
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Кога ще е пика ?Когато се разпространи и в Европа ли?Има ли взети мерки ,колко конгулета си ходят в държавата и се връщат в Европа от как започна тази епидемия ?Ами мигрантите от там които идват тук?

    15:48 16.06.2026

  • 2 мадам кокор спецова

    1 0 Отговор
    трябва да внимаваме от пи-пи ди-би на какво сядаме

    15:49 16.06.2026

  • 3 Сталин

    2 0 Отговор
    Стига с тая Ебола,еболата е полезна ,вижте само в Африка всяка година по 100 милиона примата се развъждат

    15:59 16.06.2026