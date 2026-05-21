Върхът на айсберга: Скритият мащаб на новия смъртоносен щам на Ебола

21 Май, 2026 18:17 922 15

  • ебола-
  • конго-
  • пандемия-
  • световна здравна организация

Досега в Конго са регистрирани около 600 случая на предполагаема ебола, а над 130 са починали от болестта, поради което Световната здравна организация обяви извънредно положение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Ръководителят на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (CEPI) Джейн Халтън заяви днес, че смята, че случаите, установени досега в епидемията от ебола в Конго, представляват само върхът на айсберга и че не може да каже дали ще бъде възможно да се разработи безопасна и ефективна ваксина в рамките на три месеца, както е прогнозирано, пише Reuters, цитирана от Фокус.

Досега в Конго са регистрирани около 600 случая на предполагаема ебола, а над 130 са починали от болестта, поради което Световната здравна организация обяви извънредно положение, подчертава агенцията.

''Описах тази епидемия като айсберг – видяхме върха на айсберга, а колкото повече се приближаваме към него, толкова повече виждаме, че е доста голям'', заяви Джейн Халтън, председател на Управителния съвет на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии.

''В момента имаме стотици случаи и стотици смъртни случаи, но истината е, че реалните цифри са много по-големи от това'', заяви тя на брифинг на пресклуба ACANU в Женева.

CEPI, която финансира разработването на нови ваксини и проучва потенциални кандидати за Ебола, си е поставила за цел да разполага с безопасна и ефективна ваксина за големи епидемии в рамките на 100 дни.

''Вероятно това е голямо предизвикателство'', отговори Халтън, когато беше попитана дали е възможно да се постигне тази цел, и добави: ''Мога да ви гарантирам, че ще сме в състояние да реагираме по-бързо, отколкото бихме могли преди пет години.''

ФОКУС припомня, че преди дни СЗО активира второто си най-високо международно ниво на тревога в отговор на епидемията от ебола, причинена от силно смъртоносен щам, за който няма ваксина, и който силно засегна Демократична република Конго (ДРК).


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    22 1 Отговор
    Странно как след толкова много вируси в Африка все още има живот ,

    Коментиран от #5, #9

    18:19 21.05.2026

  • 2 гадател

    20 1 Отговор
    Тия се чудят, как да ни затворят пак.

    18:21 21.05.2026

  • 3 Руснаците спасиха преди 10 тина

    12 1 Отговор
    години в Африка от Ебола доста народ.На базата на ваксината от ебола руснаците направиха и ваксината Спутник срещу ковида.

    18:23 21.05.2026

  • 4 Спокойно

    14 1 Отговор
    Урсулката веднага ще ви измисли една ваксика , дотогава всички да се заключат.

    18:24 21.05.2026

  • 5 И има прираст

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    на африкански маймуни които са добре дошли единствено в Европейския съюз.
    Не ми стигат укрите а храним и шебеци

    Коментиран от #12

    18:27 21.05.2026

  • 6 Сталин

    10 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    Коментиран от #8

    18:27 21.05.2026

  • 7 По време на БЕЛГИЙСКО КОНГО

    12 0 Отговор
    БЕЛГИЙСКИЯ ТИРАНИН САТРАП КРАЛ ЛЕОПОЛД ИЗТРЕПВА МИИИИЛИИИОНИ И А НА ДРУГИ МИЛИОНИ ИМ РЕЖЕ РЪЦЕТЕ ОТ РАМЕНАТА ЗА ДА НЕ КРАДЪТ ЗЛАТОТО И КАКАОВИТЕ ЗЪРНА НА КОНГО........

    18:27 21.05.2026

  • 8 Бангаманга

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Стадото не спи,цингаманга, стадото знае🤣🤣

    18:29 21.05.2026

  • 9 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Ами в Африка не навсякъде има интернет,а и не всеки чете.Така,че африканците не знаят,че трябва вече два- три пъти да са се занулили.

    18:33 21.05.2026

  • 10 Ужас на ужаса

    5 3 Отговор
    Пак затваряне на света?Само че еболата си е смъртоносен вирус,и наистина спасението от нея граничи с нулата.Дано да я овладеят ,щото лошо ни се пише.По-зле е от КОВИД19.

    18:34 21.05.2026

  • 11 Коста

    0 1 Отговор
    Напалма решава проблема

    18:38 21.05.2026

  • 12 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "И има прираст":

    Ще започнат да се чифтосват и да произвеждат УкроШеби.

    18:40 21.05.2026

  • 13 Сталин

    6 0 Отговор
    СЗО имат среща в Женева сега от 19 до 23 където ще обсъждат стратегията за реакции при пандемия и ще изнудват държавите да подпишат споразумението с което СЗО може да вземе под пълен контрол всяка една държава ако има пландемия

    18:41 21.05.2026

  • 14 Ай Карамбаранга

    0 0 Отговор
    Сега от кое да ме е страх? От хантата ли, от еболата ли? Абе ясно е че нещо ще ни пускат, сега се доуточняват с какво да ни плашат. Ясно е, че рнк вакса има за всички, само трябва добре да се понаплаши стадото

    18:47 21.05.2026

  • 15 Горски

    1 0 Отговор
    Тези организации като СЗО,ООН, трябва да се закрият,заради това,че нищо не зависи от тях на фона на случващото се през "особено" последните 5 години. Тръмп и ционистите нямат търпението на Путин. Видя се, че затъват в Иран и ако не притежават ядрено оръжие, досега Израел да е в историята отдавна. Генералният секретар въобще не го интересуват народа , той иска само ядене пиене,пари и проститутки нищо повече. Бая го повъртяха тоя кораб с вируси из различните държави. А кажете, как да няма "конспирации", като то се вижда дори от най залюханите?

    18:55 21.05.2026