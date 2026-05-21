Върхът на айсберга: Скритият мащаб на новия смъртоносен щам на Ебола

Ръководителят на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (CEPI) Джейн Халтън заяви днес, че смята, че случаите, установени досега в епидемията от ебола в Конго, представляват само върхът на айсберга и че не може да каже дали ще бъде възможно да се разработи безопасна и ефективна ваксина в рамките на три месеца, както е прогнозирано, пише Reuters, цитирана от Фокус.
Досега в Конго са регистрирани около 600 случая на предполагаема ебола, а над 130 са починали от болестта, поради което Световната здравна организация обяви извънредно положение, подчертава агенцията.
''Описах тази епидемия като айсберг – видяхме върха на айсберга, а колкото повече се приближаваме към него, толкова повече виждаме, че е доста голям'', заяви Джейн Халтън, председател на Управителния съвет на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии.
''В момента имаме стотици случаи и стотици смъртни случаи, но истината е, че реалните цифри са много по-големи от това'', заяви тя на брифинг на пресклуба ACANU в Женева.
CEPI, която финансира разработването на нови ваксини и проучва потенциални кандидати за Ебола, си е поставила за цел да разполага с безопасна и ефективна ваксина за големи епидемии в рамките на 100 дни.
''Вероятно това е голямо предизвикателство'', отговори Халтън, когато беше попитана дали е възможно да се постигне тази цел, и добави: ''Мога да ви гарантирам, че ще сме в състояние да реагираме по-бързо, отколкото бихме могли преди пет години.''
ФОКУС припомня, че преди дни СЗО активира второто си най-високо международно ниво на тревога в отговор на епидемията от ебола, причинена от силно смъртоносен щам, за който няма ваксина, и който силно засегна Демократична република Конго (ДРК).
