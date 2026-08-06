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Положението вече е критично! Епидемията от ебола в ДР Конго навлиза в нова фаза

Положението вече е критично! Епидемията от ебола в ДР Конго навлиза в нова фаза

6 Август, 2026 10:37 594 6

  • ебола-
  • конго-
  • световна здравна организация

Очаква се започването на дъждовния сезон в страната да направи транспорта и хуманитарните операции още по-трудни

Положението вече е критично! Епидемията от ебола в ДР Конго навлиза в нова фаза - 1
Reuters Reuters

Епидемията от ебола в източната част на ДР Конго е "по-критична от всякога", съобщи международната хуманитарна организация "Лекари без граници".

Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус е на посещение в региона, за да подкрепи засилването на мерките, целящи да се забави най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в света.

Близо два месеца и половина след началото на епидемията "Лекари без граници" предупреждават, че вирусът се разпространява "с тревожна и безпрецедентна скорост, въпреки неспирните усилия на медицинските екипи на предна линия".

Броят на случаите на заразени с ебола достигна в понеделник 3874 души, включително 1751 смъртни случая, според най-новите данни, публикувани снощи от Министерството на здравеопазването на ДР Конго.

Голямо предизвикателство е, че здравните власти в ДР Конго все още не могат да идентифицират достатъчно хора, контактували със заразени, за да ги предпазят от инфекцията.

Според "Лекари без граници" около 90% от приетите в центъра за лечение в Буния не са били идентифицирани като хора, които са имали контакти със заразени преди. Експерти по обществено здравеопазване смятат проследяването на контактите като ключово важно за овладяването на епидемията.

Ако повече от 90% от контактите могат да бъдат идентифицирани, изолирани и лекувани още при първите симптоми на заразата, епидемията може да бъде поставена под контрол, според здравни експерти.

"Има спешна нужда от по-голяма ангажираност на обществото. Успешни ответни мерки може да има само ако те са взети и ръководени от местни организации", изтъкват от "Лекари без граници".

Широко разпространеното недоверие към властите, заедно с продължаващите сражения в контролираните от бунтовниците райони значително подкопават тези усилия.

Сегашната епидемия от ебола е най-голямата досега в ДР Конго. Очаква се започването на дъждовния сезон в страната да направи транспорта и хуманитарните операции още по-трудни.


Конго
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критично

    3 0 Отговор
    Е, разбира се! Нещо при създаването се е объркало и африканците са му хванали цаката...

    Коментиран от #6

    10:40 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    6 1 Отговор
    Започвам да се тревожа!!! Индикация за това, че тревогите ми са оправдани ще бъде, ако внезапно се споразумеят за Украйна и Иран, и бойните действия престанат!!!
    Щото туьемците от Конго нали знаете къде ще дойдат...?!

    10:42 06.08.2026

  • 4 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Важното е, че има милиарди за надрусеняка

    10:44 06.08.2026

  • 5 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Ционистите,краварите и евро-либералите ни готвят следваща пандемия.Вече текат залози дали ще се опитат да ни затворят Октомври или Ноември ! Мислете за кого ще гласувате на Президентските избори,защото ако гласувате за краварската подлога Идиотова България ще изчезне и в прекият и в преносният смисъл !

    10:56 06.08.2026

  • 6 Цеко сифоня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Критично":

    Така е. За това генералния директор на СЗО е там, да "оправи" нещата.

    11:09 06.08.2026