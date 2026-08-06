Положението вече е критично! Епидемията от ебола в ДР Конго навлиза в нова фаза

Епидемията от ебола в източната част на ДР Конго е "по-критична от всякога", съобщи международната хуманитарна организация "Лекари без граници".

Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус е на посещение в региона, за да подкрепи засилването на мерките, целящи да се забави най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в света.

Близо два месеца и половина след началото на епидемията "Лекари без граници" предупреждават, че вирусът се разпространява "с тревожна и безпрецедентна скорост, въпреки неспирните усилия на медицинските екипи на предна линия".

Броят на случаите на заразени с ебола достигна в понеделник 3874 души, включително 1751 смъртни случая, според най-новите данни, публикувани снощи от Министерството на здравеопазването на ДР Конго.

Голямо предизвикателство е, че здравните власти в ДР Конго все още не могат да идентифицират достатъчно хора, контактували със заразени, за да ги предпазят от инфекцията.

Според "Лекари без граници" около 90% от приетите в центъра за лечение в Буния не са били идентифицирани като хора, които са имали контакти със заразени преди. Експерти по обществено здравеопазване смятат проследяването на контактите като ключово важно за овладяването на епидемията.

Ако повече от 90% от контактите могат да бъдат идентифицирани, изолирани и лекувани още при първите симптоми на заразата, епидемията може да бъде поставена под контрол, според здравни експерти.

"Има спешна нужда от по-голяма ангажираност на обществото. Успешни ответни мерки може да има само ако те са взети и ръководени от местни организации", изтъкват от "Лекари без граници".

Широко разпространеното недоверие към властите, заедно с продължаващите сражения в контролираните от бунтовниците райони значително подкопават тези усилия.

Сегашната епидемия от ебола е най-голямата досега в ДР Конго. Очаква се започването на дъждовния сезон в страната да направи транспорта и хуманитарните операции още по-трудни.