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Жертвите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 5000 души

Жертвите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 5000 души

31 Октомври, 2026 16:43 532 9

  • ебола-
  • демократична република конго-
  • епидемия-
  • вирус бундибуджо-
  • африка

Над 10 000 души са заразени от началото на епидемията през май, вирусът Бундибуджо няма одобрени ваксина и специфично лечение

Жертвите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 5000 души - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 5000 души, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс. От обявяването на епидемията през май са заразени над 10 000 души.

Властите все още не са успели да овладеят разпространението на вируса. Настоящата епидемия е най-смъртоносната в историята на страната и вече е втората по мащаб в света.

Вирусът се разпространява в осем провинции

Епидемията е причинена от рядката разновидност на вируса Бундибуджо, за която няма одобрени лечения или ваксини. Това ограничава възможностите за специфична медицинска намеса, докато здравните власти се опитват да откриват заразените и да ограничат предаването на вируса.

Засегнати са осем от общо 26-те провинции на Демократична република Конго. Бавното откриване на новите случаи, въоръжените конфликти и претоварената здравна система са сред факторите, които допринасят за по-бързото разпространение на ебола в сравнение с предишни епидемии. Много от смъртните случаи са настъпили извън лечебни центрове.

Случаи са регистрирани и в други африкански държави

Географският обхват на епидемията се разширява извън Демократична република Конго. Нигерия е четвъртата африканска държава, съобщила за случай на ебола, след като случаи на заразяване бяха регистрирани и в източноафриканските държави Кения и Уганда.

Развитието засилва опасенията за по-широко разпространение на вируса в Африка, докато здравните власти продължават да се борят с огнището в Конго.

Втората най-тежка епидемия в света

По мащаб настоящата епидемия отстъпва единствено на разразилата се в Западна Африка между 2014 и 2016 г. Тогава в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне са заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 са починали.

Източници: bta.bg, ca.marketscreener.com


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #5

    16:49 31.10.2026

  • 2 Гориил

    4 0 Отговор
    Путин обеща да разположи полева болница през ноември и да изпрати медицинско оборудване, лекари и ваксини.Европейските държави отлагат помощта само защото президентът на Демократична република Конго посети форума Русия-Африка и подписа споразумение за сътрудничество с Русия.

    17:06 31.10.2026

  • 3 Михо

    4 2 Отговор
    Жертвите на демократоидиотизма в България надхвърлиха 3.6 милиона

    Коментиран от #7

    17:11 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 маати да питат

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да попитат":

    за си филис

    Коментиран от #9

    17:19 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мишок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Михо":

    ти си 3.6 млн. и 1

    17:20 31.10.2026

  • 8 Не знам какво чакат

    0 0 Отговор
    Да карантинират цялата държава и да не се ослушват!

    17:24 31.10.2026

  • 9 От твоята

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "маати да питат":

    майка ли научи за тая болест? При теб сигурно е наследствена?

    17:47 31.10.2026