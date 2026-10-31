Жертвите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 5000 души

Броят на жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 5000 души, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс. От обявяването на епидемията през май са заразени над 10 000 души.

Властите все още не са успели да овладеят разпространението на вируса. Настоящата епидемия е най-смъртоносната в историята на страната и вече е втората по мащаб в света.

Вирусът се разпространява в осем провинции

Епидемията е причинена от рядката разновидност на вируса Бундибуджо, за която няма одобрени лечения или ваксини. Това ограничава възможностите за специфична медицинска намеса, докато здравните власти се опитват да откриват заразените и да ограничат предаването на вируса.

Засегнати са осем от общо 26-те провинции на Демократична република Конго. Бавното откриване на новите случаи, въоръжените конфликти и претоварената здравна система са сред факторите, които допринасят за по-бързото разпространение на ебола в сравнение с предишни епидемии. Много от смъртните случаи са настъпили извън лечебни центрове.

Случаи са регистрирани и в други африкански държави

Географският обхват на епидемията се разширява извън Демократична република Конго. Нигерия е четвъртата африканска държава, съобщила за случай на ебола, след като случаи на заразяване бяха регистрирани и в източноафриканските държави Кения и Уганда.

Развитието засилва опасенията за по-широко разпространение на вируса в Африка, докато здравните власти продължават да се борят с огнището в Конго.

Втората най-тежка епидемия в света

По мащаб настоящата епидемия отстъпва единствено на разразилата се в Западна Африка между 2014 и 2016 г. Тогава в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне са заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 са починали.

Източници: bta.bg, ca.marketscreener.com