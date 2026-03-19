СЗО се готвела за ядрен инцидент, ако конфликтът с Иран ескалирал

Представители на Световната здравна организация (СЗО) признаха, че се подготвят за "най-лошия възможен сценарий" - ядрена заплаха, в случай че войната между САЩ и Израел срещу Иран ескалира пише Politico.

Хана Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие, заяви, че персоналът остава "нащрек" за евентуален ядрен инцидент след решението на президента Доналд Тръмп да бомбардира Иран в съвместна операция с Израел.

"Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещо, което ни тревожи най-много", каза Балхи пред Politico. "Колкото и да се подготвяме, няма нищо, което да може да предотврати вредата, която ще настъпи... в региона - и в световен мащаб, ако това в крайна сметка се случи - а последствията ще продължат десетилетия."

Служителят заяви пред медията, че персоналът на ООН се подготвя за инцидент в "по-широк смисъл", включително в случай на атака срещу ядрена инсталация или използване на оръжие. "Мислим за това и просто наистина се надяваме, че няма да се случи", добави Балхи.

Вследствие на бомбардировките в Близкия изток СЗО "опреснява" знанията на персонала си за това как да реагира в случай на ядрен инцидент и предоставя насоки за дългосрочните рискове за здравето, свързани с излагането на радиация, съобщи Politico.

"Мисля, че онези, които са запознати с историята на предишните инциденти - умишлени или случайни - много добре разбират за какво става дума", добави Балхи.

Израел и САЩ продължават да нанасят удари по иранските ядрени обекти, тъй като Тръмп твърди, че Техеран е на прага на придобиването на ядрено оръжие.

В началото на "Операция Eпичен гняв", която започна на 28 февруари, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Общото командване генерал Дан Кейн настояха, че целта на операцията е да се лиши Иран от възможността да създаде ядрено оръжие, повтаряйки същата позиция, споделена от Тръмп и Белия дом, когато започнаха атаките.