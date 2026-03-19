СЗО се готвела за ядрен инцидент, ако конфликтът с Иран ескалирал

19 Март, 2026 11:10 1 489 20

Израел и САЩ продължават да нанасят удари по иранските ядрени обекти, тъй като Тръмп твърди, че Техеран е на прага на придобиването на ядрено оръжие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Представители на Световната здравна организация (СЗО) признаха, че се подготвят за "най-лошия възможен сценарий" - ядрена заплаха, в случай че войната между САЩ и Израел срещу Иран ескалира пише Politico.

Хана Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие, заяви, че персоналът остава "нащрек" за евентуален ядрен инцидент след решението на президента Доналд Тръмп да бомбардира Иран в съвместна операция с Израел.

"Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещо, което ни тревожи най-много", каза Балхи пред Politico. "Колкото и да се подготвяме, няма нищо, което да може да предотврати вредата, която ще настъпи... в региона - и в световен мащаб, ако това в крайна сметка се случи - а последствията ще продължат десетилетия."

Служителят заяви пред медията, че персоналът на ООН се подготвя за инцидент в "по-широк смисъл", включително в случай на атака срещу ядрена инсталация или използване на оръжие. "Мислим за това и просто наистина се надяваме, че няма да се случи", добави Балхи.

Вследствие на бомбардировките в Близкия изток СЗО "опреснява" знанията на персонала си за това как да реагира в случай на ядрен инцидент и предоставя насоки за дългосрочните рискове за здравето, свързани с излагането на радиация, съобщи Politico.

"Мисля, че онези, които са запознати с историята на предишните инциденти - умишлени или случайни - много добре разбират за какво става дума", добави Балхи.

Израел и САЩ продължават да нанасят удари по иранските ядрени обекти, тъй като Тръмп твърди, че Техеран е на прага на придобиването на ядрено оръжие.

В началото на "Операция Eпичен гняв", която започна на 28 февруари, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Общото командване генерал Дан Кейн настояха, че целта на операцията е да се лиши Иран от възможността да създаде ядрено оръжие, повтаряйки същата позиция, споделена от Тръмп и Белия дом, когато започнаха атаките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аааа

    33 3 Отговор
    Не "ако", а когато. САЩ и Израел губят войната и ако управляващите им режими не бъдат спешно сменени, със сигурност ще използват ядрено оръжие.

    Коментиран от #18

    11:15 19.03.2026

  • 2 селяк

    25 3 Отговор
    от американци какво друго да очакваш

    11:16 19.03.2026

  • 3 ха ха ха

    21 3 Отговор
    Те за един Ковид не успяха да се подготвят...

    Коментиран от #7

    11:17 19.03.2026

  • 4 Ретро спомен

    30 3 Отговор
    Това "на прага на придобиване на ядрено оръжие " го слушаме от 1984г., а тези организации като СЗО,ООН, трябва да се закрият,заради това,че нищо не зависи от тях на фона на случващото се през "особено" последните 5 години.

    11:20 19.03.2026

  • 5 Теслатъ

    14 4 Отговор
    Свидетели сме на: Когато Опашката, тоест Израел, играе ку ::::: чето, тоест, Щатите!!!

    11:22 19.03.2026

  • 6 сащисан кравар

    24 2 Отговор
    Американците са единствени използвсли ЯО срещу хора и то цели два пъти, а Бай Дончо е достатъчно смахнат да го направи отново, ционистите също, макар, че те също, ще дишат радиационния прах?

    11:23 19.03.2026

  • 7 Далавера "Импекс "

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха ха":

    Напротив,добре бяха се(ги) подготвили💰

    11:23 19.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    И КАК СЕ ГОТВИ?.. КАТО РАЗДАВА БЕЛИ ЧАРШАФИ И ЛЕКО И БАВНО БЕЗ ПАНИКА КЪМ ГРОБИЩАТА!ОБОРА ДА СЕ ЗАНУЛИ НАПЪЛНО!

    11:26 19.03.2026

  • 9 Въпрос на време е

    12 3 Отговор
    Тръмп и ционистите нямат търпението на Путин. Видя се, че затъват в Иран и ако не притежават ядрено оръжие, досега Израел да е в историята отдавна.

    Коментиран от #10

    11:26 19.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос на време е":

    И СЕГА НЕ Е КЪСНО ДА СЕ ЗАНУЛИ!

    11:28 19.03.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 5 Отговор
    СЗО е някаква си частна организация от сорта на сектата в Петрохан.....

    11:31 19.03.2026

  • 12 Алексия

    7 2 Отговор
    Цял свят гледа безучастно как един луд е на път да затрие човешката цивилизация!!! Апропо импийчмънт за самозабравилия се президент...

    Коментиран от #16

    11:46 19.03.2026

  • 13 Безпристрастен

    6 2 Отговор
    Всеки здравомислещ човек, навсякъде по света,вече сериозно се замисля и страхува от подобен сценарий.циона е слаб,само надува бузи,защото е сигурен,че бялата къща винаги е до него.Пролича още миналата година - Юни,когато персите ги направиха разногледи за 12 дни,и биби хукна при Доналд,да се намеси.Сега, положението на богоизбраните е още по трагично.Там е потенциалния риск,за цялото човечество.Ако Доналд се отегли( а той търси възможности да го направи) , персиеца е в състояние буквално да превърне цялата им територия в кратери за броени дни.При подобен развой,( да пази Господ,) може да прибягнат да употребят ЯО- Но дори тактическо ,може да предизвика верижна политическа,а от там- военна реакция в мощните военни държави.Не бива да се изпуска реакцията на един мощен играч в региона - Пакистан,който и към момента,е отрицателно настроен срещу богоизбраните.Никой не може да предвиди,реакцията на Поднебесната и Мечока,ако се случи.Но директно нападение и от двете срещу сраел,с конвенционални оръжия,по въздух,вода и под вода е напълно вероятно.А щатите няма да си позволят да теъгнат на директен сблъсък с тези военни гиганти,заради сраел.

    11:47 19.03.2026

  • 14 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Аз от една седмица го повтарям че Дончо ако се окаже в сложна ситуация ще пусне ЯО ,или ще принуди Израел да го направи драмата стана сложна или едните или другите няма средна ситуация.Изобщо няма да ме изненада САЩ те са такива ,нищо не може да ги спре ако има за цел да разруши или заграби някоя държава.

    12:01 19.03.2026

  • 15 иътиу

    2 0 Отговор
    Имам един въпрос на който, май няма кой да ми отговори смислено. Какъв е проблема ако Иран има ЯО?

    Коментиран от #17

    12:01 19.03.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Алексия":

    Ами спри го ,как защо им се даде световна власт и влияние ?За Гренландия нали си спомняш гледаха като напикани и само 30 войника общо изпрати ЕС на обучение !

    12:04 19.03.2026

  • 17 Ако иран има атом

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "иътиу":

    Се предполага че израил няма да съществува

    12:05 19.03.2026

  • 18 Съвпадение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "аааа":

    В Бургас, преди 5 години се заговори, че ще ремонтират бомбоубежище в Морската и ще го превърнат в картинба галерия. Обаче пандемията обърка работата.

    12:09 19.03.2026

  • 19 Григор

    0 0 Отговор
    "Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещо, което ни тревожи най-много".
    Правилно ви тревожи. Не вярвам САЩ в критична ситуация да прибегнат до ядрено оръжие. С Израел обаче нещата стоят различно. Ако изпаднат в критична ситуация изобщо няма да се колебаят и ще използват ядрено оръжие. НЕЩО,КОЕТО НЕ БИВА ДА СЕ СЛУЧВА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА Е НАЧАЛО НА ЯДРЕНА ВОЙНА!

    12:20 19.03.2026

  • 20 нннн

    0 0 Отговор
    Иран няма ядрено оръжие. СЗО се страхува, че ,,демократичните" държави Израел и САЩ ще използват ли? Няма страшно. Техните атомни бомби са ,,демократични и добри".

    12:24 19.03.2026

