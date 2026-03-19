СЗО се готвела за ядрен инцидент, ако конфликтът с Иран ескалирал

Представители на Световната здравна организация (СЗО) признаха, че се подготвят за "най-лошия възможен сценарий" - ядрена заплаха, в случай че войната между САЩ и Израел срещу Иран ескалира пише Politico.
Хана Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие, заяви, че персоналът остава "нащрек" за евентуален ядрен инцидент след решението на президента Доналд Тръмп да бомбардира Иран в съвместна операция с Израел.
"Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещо, което ни тревожи най-много", каза Балхи пред Politico. "Колкото и да се подготвяме, няма нищо, което да може да предотврати вредата, която ще настъпи... в региона - и в световен мащаб, ако това в крайна сметка се случи - а последствията ще продължат десетилетия."
Служителят заяви пред медията, че персоналът на ООН се подготвя за инцидент в "по-широк смисъл", включително в случай на атака срещу ядрена инсталация или използване на оръжие. "Мислим за това и просто наистина се надяваме, че няма да се случи", добави Балхи.
Вследствие на бомбардировките в Близкия изток СЗО "опреснява" знанията на персонала си за това как да реагира в случай на ядрен инцидент и предоставя насоки за дългосрочните рискове за здравето, свързани с излагането на радиация, съобщи Politico.
"Мисля, че онези, които са запознати с историята на предишните инциденти - умишлени или случайни - много добре разбират за какво става дума", добави Балхи.
Израел и САЩ продължават да нанасят удари по иранските ядрени обекти, тъй като Тръмп твърди, че Техеран е на прага на придобиването на ядрено оръжие.
В началото на "Операция Eпичен гняв", която започна на 28 февруари, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Общото командване генерал Дан Кейн настояха, че целта на операцията е да се лиши Иран от възможността да създаде ядрено оръжие, повтаряйки същата позиция, споделена от Тръмп и Белия дом, когато започнаха атаките.
7 Далавера "Импекс "
До коментар #3 от "ха ха ха":Напротив,добре бяха се(ги) подготвили💰
11:23 19.03.2026
10 Боруна Лом
До коментар #9 от "Въпрос на време е":И СЕГА НЕ Е КЪСНО ДА СЕ ЗАНУЛИ!
11:28 19.03.2026
16 Соваж бейби
До коментар #12 от "Алексия":Ами спри го ,как защо им се даде световна власт и влияние ?За Гренландия нали си спомняш гледаха като напикани и само 30 войника общо изпрати ЕС на обучение !
12:04 19.03.2026
17 Ако иран има атом
До коментар #15 от "иътиу":Се предполага че израил няма да съществува
12:05 19.03.2026
18 Съвпадение
До коментар #1 от "аааа":В Бургас, преди 5 години се заговори, че ще ремонтират бомбоубежище в Морската и ще го превърнат в картинба галерия. Обаче пандемията обърка работата.
12:09 19.03.2026
19 Григор
Правилно ви тревожи. Не вярвам САЩ в критична ситуация да прибегнат до ядрено оръжие. С Израел обаче нещата стоят различно. Ако изпаднат в критична ситуация изобщо няма да се колебаят и ще използват ядрено оръжие. НЕЩО,КОЕТО НЕ БИВА ДА СЕ СЛУЧВА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА Е НАЧАЛО НА ЯДРЕНА ВОЙНА!
12:20 19.03.2026
