Руските кораби изключват системите за идентификация след преминаване през Босфора

Руски кораби изключват системите за автоматична идентификация AIS, след като преминат през Босфора, за да прикрият местоположението си. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук в телевизионен ефир, предаде Укринформ.

„В повечето случаи корабите, които се насочват от Босфора към руски пристанища, обикновено изключват системите за идентификация AIS и по този начин се опитват да скрият местоположението си. Също така могат да променят маршрута или крайния пункт на плаването след преминаването през Босфора“, каза Плетенчук.

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AIS е система, чрез която корабите предават данни за своята идентификация, местоположение, курс и скорост. Изключването ѝ ограничава възможността плавателният съд да бъде проследяван чрез публично достъпни системи.

Плетенчук добави, че руската страна периодично включва различни средства за радиоелектронна борба. В резултат на това се стига до изместване на GPS координатите, което създава опасност за навигацията в морето.

По-рано Главното разузнавателно управление на Украйна публикува данни за 20 кораба от руския сенчест флот, които превозват нефт и газ.

Укринформ съобщи също, че в предишно изказване Плетенчук е заявил как руските сили използват срещу Украйна морски ракетоносители средно три пъти месечно.

Източници: ukrinform.ua