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Руските кораби изключват системите за идентификация след преминаване през Босфора
  Тема: Украйна

Руските кораби изключват системите за идентификация след преминаване през Босфора

23 Октомври, 2026 11:08 1 130 9

  • руски кораби-
  • босфор-
  • ais-
  • gps-
  • радиоелектронна борба

Според говорителя на украинските Военноморски сили Дмитро Плетенчук корабите прикриват местоположението си и понякога променят маршрута или крайната си дестинация

Руските кораби изключват системите за идентификация след преминаване през Босфора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски кораби изключват системите за автоматична идентификация AIS, след като преминат през Босфора, за да прикрият местоположението си. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук в телевизионен ефир, предаде Укринформ.

„В повечето случаи корабите, които се насочват от Босфора към руски пристанища, обикновено изключват системите за идентификация AIS и по този начин се опитват да скрият местоположението си. Също така могат да променят маршрута или крайния пункт на плаването след преминаването през Босфора“, каза Плетенчук.

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AIS е система, чрез която корабите предават данни за своята идентификация, местоположение, курс и скорост. Изключването ѝ ограничава възможността плавателният съд да бъде проследяван чрез публично достъпни системи.

Плетенчук добави, че руската страна периодично включва различни средства за радиоелектронна борба. В резултат на това се стига до изместване на GPS координатите, което създава опасност за навигацията в морето.

По-рано Главното разузнавателно управление на Украйна публикува данни за 20 кораба от руския сенчест флот, които превозват нефт и газ.

Укринформ съобщи също, че в предишно изказване Плетенчук е заявил как руските сили използват срещу Украйна морски ракетоносители средно три пъти месечно.

Източници: ukrinform.ua


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 За да не разбирам какво води за 404

    8 1 Отговор
    Търговският кораб „Алфа Ватан“ (Alfa Watan), плаващ под флага на Того, е ударен от безпилотни летателни апарати (дронове) в Черно море и потъва на 6 октомври 2026 година.

    11:11 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Естествено е

    7 5 Отговор
    Ще ги изключват , разбира се , за да се предпазят от терористите . Черно море е зона активни бойни действия и терористите на хунтата в Киев въоръжена с западни оръжия ги причаква за да ги бомбардира . Ето защо , зада има мир в Черно море , у крайна трябва да бъде откъсната от морето.

    11:27 23.10.2026

  • 4 УкрАински Военноморски Флот

    2 2 Отговор
    То отдавна няма такъв! Но администрация та им си седи и случи пари, докато дават интервюта!

    11:28 23.10.2026

  • 5 мароууу

    1 1 Отговор
    Да не станала хахла ма,къв е тоя укринформ пак

    11:29 23.10.2026

  • 6 Величко

    2 1 Отговор
    Амиии ... , ако все пак е вярно , значи така е решил Бог дедя Вова , и точка !

    11:35 23.10.2026

  • 7 бай Иван

    2 0 Отговор
    А защо ги изключват. Нали само те удрят кораби в Черно море с невиждана агресия ? Украйна ама никога никога никога не и помислила да удари кораб в Черно море.

    11:51 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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