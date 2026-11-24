Правителството на националното единство в Триполи поиска официално обяснение от Киев за украинските военни операции срещу руски кораби край Бенгази. Искането беше отправено, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински морски дронове са потопили руския корвет „Меркурий“ и са ударили товарния кораб MV Angara.

Либийското Министерство на външните работи осъди изявленията на Зеленски и заяви, че страната няма да бъде въвличана във войната между Русия и Украйна. „Продължаването на войната между Русия и Украйна не дава право на нито една от страните да провежда военни операции на либийска територия или в териториалните води на Либия“, се казва в позицията на ведомството. Министерството поиска от Киев да изясни дали либийска територия или инфраструктура са били използвани при планирането и извършването на атаките.

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Две различни реакции от разделената Либия

Атаката срещу „Меркурий“ е извършена на 22 ноември във военноморска база в Бенгази, която се намира под контрола на властите в Източна Либия. Според тях корабът е бил спрян в пристанището за зареждане с гориво и снабдяване по силата на споразумения за морско сътрудничество с Русия.

Правителството в Бенгази също поиска Киев да даде официални обяснения, но предприе и дипломатически ход в ООН. То заяви, че е внесло жалба до Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН с искане за международно разследване на ударите срещу руски кораб и малтийски товарен плавателен съд край града. Източните власти настояват да бъде изяснено дали либийски пристанища и други обекти са били използвани в чуждия конфликт.

Така реакцията идва от двете конкуриращи се либийски администрации. Правителството в Триполи подчертава суверенитета на страната и настоява за обяснение от Киев, докато властите в Бенгази говорят за нарушение на либийската територия и търсят международна проверка.

Какво е известно за ударите

Зеленски заяви, че операцията е извършена от украинските служби и я определи като отговор на руската агресия срещу Украйна. Киев представи и видеоматериали, за които украинският президент каза, че показват атаките срещу „Меркурий“ и MV Angara. Украинската страна определи руските плавателни съдове като военни цели, свързани с руските военни способности.

Има различия в съобщенията за последиците. Либийски източници, цитирани от „Анадолу“, съобщиха за 10 ранени при атаката срещу руския кораб. Асошиейтед прес посочи, че екипажът на другия плавателен съд е бил евакуиран и че част от моряците са били настанени в болници, без да посочи окончателен брой на пострадалите.

Засега няма публично съобщение за отговор на Киев на дипломатическото искане на Триполи. Очаква се либийските власти да продължат собственото разследване, а източната администрация да настоява за международна проверка на обстоятелствата около атаките.

Източници: apnews.com, aa.com.tr