Международното право не ограничава Украйна да се защитава само на собствената си територия. Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий по повод ударите по руски кораби край бреговете на Либия. Според него Киев действа в рамките на правото на самоотбрана, закрепено в член 51 от Устава на ООН.

Тихий посочи, че законни военни цели могат да бъдат руски военни кораби, товарни съдове, превозващи военна техника и ресурси, както и танкери от руския сенчест флот, които според украинската страна подпомагат военните операции на Москва.

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„Действията на Украйна са насочени единствено срещу агресора и не са насочени срещу нито една трета страна. Украинските удари съответстват на международното право и международното хуманитарно право. Спазваме принципа на пропорционалност и свеждаме до минимум всички съпътстващи рискове“, заяви Георгий Тихий.

По думите му самоотбраната може да бъде осъществявана на територията на нападнатата държава, на територията на агресора или в международни води. Тихий отхвърли твърденията, че Украйна „въвлича“ трети страни или „пренася“ войната извън пределите на региона.

Киев посочи руската логистика край Либия

По повод инцидентите в либийски пристанища говорителят заяви, че въпросите трябва да бъдат отправени към Русия. Според него Москва използва гражданска инфраструктура на трети държави за военни цели и по този начин ги излага на риск.

„Заплахата за Либия е създадена именно от руските военни кораби и руските превозвачи на оръжие, които редовно пристигат там“, каза Тихий. Той добави, че Украйна уважава суверенитета и териториалната цялост на Либия и няма намерение да вреди на страната или на населението ѝ.

Изявлението последва съобщенията за украинска операция край либийския порт Бенгази. На 23 ноември украинският президент Володимир Зеленски потвърди удари по руския корвет „Меркурий“, по бойния вертолет Ка-27 на борда му и по сухотоварния кораб MV ANGARA, който според Киев е превозвал оръжие.

Зеленски заяви, че са били използвани седем морски дрона украинско производство. Украинската страна определи „Меркурий“ и MV ANGARA като военни цели, тъй като са били свързани с руската военна логистика.

Сателитни изображения от 23 ноември показаха дим от MV ANGARA, както и преобърнатия и частично потопен корвет „Меркурий“. Данните са представени от „Схеми“ на Радио „Свободна Европа“ и цитирани от Укринформ.

Украинското външно министерство заяви, че действията ще продължат да бъдат насочени срещу руската военна агресия, независимо от мястото, на което Русия разполага свои кораби и логистични ресурси.

Източници: ukrinform.ua