Украйна координира с международни партньори ударите по руски военни цели извън територията на страната, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му украинските сили не извършват подобни операции без предварително съгласуване.

Зеленски направи изявлението в интервю за BBC News Украйна, коментирайки ударите по руски кораби в Либия и Финския залив. Президентът посочи, че украински дипломати поддържат контакт с представители на други държави, когато операциите се извършват в териториални или международни води, както и в близост до чужда инфраструктура.

„Нашите сили никога не нанасят удари без координация с други партньори“, каза Зеленски. Той подчерта, че действията във води на други държави са свързани с високи рискове.

Как Киев определя целите

Според украинския президент санкционираните руски кораби могат да бъдат разглеждани от Киев като законни военни цели. Към тази категория Украйна причислява и плавателни съдове, които превозват оръжие под руски флаг.

„Знаем, че корабът е под санкции или, в най-лошия случай, че не само е под санкции, но и превозва оръжие, руско оръжие, под руски флаг. Това е ясно за нашите сили, специалните служби и разузнаването“, заяви Зеленски.

Формулировката представя позицията на украинското ръководство за избора на цели, но не означава, че статутът на всеки конкретен кораб е установен независимо. Ударите извън украинска територия поставят допълнителни въпроси за сигурността на държавите, чиито води или инфраструктура могат да бъдат засегнати.

Предупреждението на Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони по-рано предупреди Украйна срещу ескалация в Средиземно море. Според нея инцидентите не трябва да застрашават европейската финансова подкрепа за Киев.

„Трябва да направим всичко възможно, за да продължим да помагаме на Украйна да се защитава, но също така трябва да защитаваме сигурността на нашите граници и граждани. Войната не трябва и не може да се разпространи в Средиземно море“, каза Мелони.

Предупреждението беше отправено след серия от морски инциденти извън Черно море. На 22 ноември украинската страна заяви, че е потопила руски военен кораб в либийско пристанище, а ден по-рано руски товарен кораб беше поразен с дрон в източната част на Финския залив. Така морските операции се разпространиха от традиционната зона на бойните действия към Средиземно и Балтийско море.

Засега публично потвърдената позиция на Киев е, че подобни действия се съгласуват с партньори. От изявлението на Зеленски не става ясно кои държави са били уведомявани при отделните операции и какъв е бил обхватът на тази координация.

Източници: unian.net, investing.com, apnews.com