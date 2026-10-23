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Срещата на върха ЕС - Западни Балкани ще се проведе на 25 ноември в Брюксел

Срещата на върха ЕС - Западни Балкани ще се проведе на 25 ноември в Брюксел

23 Октомври, 2026 13:15, обновена 23 Октомври, 2026 13:19 447 2

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  • брюксел

Антонио Коща определи присъединяването на региона към Европейския съюз като общ стремеж и ключова геополитическа инвестиция

Срещата на върха ЕС - Западни Балкани ще се проведе на 25 ноември в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Следващата среща на върха между Европейския съюз и Западните Балкани ще се състои на 25 ноември в Брюксел. Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща, като подчерта стратегическото значение на отношенията между ЕС и страните от региона, предава БТА.

„Бъдещето на Западните Балкани е в ЕС, тяхното присъединяване е наша водеща задача, общ стремеж и ключова геополитическа инвестиция в тези бурни времена. ЕС ще остане най-надеждният партньор на този регион“, заяви Коща.

Според съобщение на Европейския съвет срещата ще даде възможност на ЕС да потвърди ангажимента си към европейската перспектива на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора.

Сред основните цели на форума са насърчаването на партньорите от Западните Балкани да ускорят реформите и да изпълнят поетите ангажименти, необходими за напредък по пътя към членството в Съюза.

Участниците ще направят преглед на постигнатото по Плана за растеж за Западните Балкани и ще обсъдят възможностите за по-нататъшното му развитие, се посочва още в съобщението.

Редовните срещи на върха ЕС - Западни Балкани се провеждат от 2018 г. Последният форум се състоя през юни тази година в черногорския град Тиват.


Белгия
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