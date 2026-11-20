Европейският съюз и Великобритания се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността, отбраната, икономиката, образованието и борбата с незаконната миграция. Договореностите бяха постигнати на среща в Брюксел между председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Анди Бърнам.

Коща съобщи, че Великобритания ще участва в европейски невоенни мисии. Той определи страната като „най-близкия съсед и естествен партньор“ на ЕС и заяви: „Винаги сте добре дошли в ЕС“. По думите му съюзът остава отворен за възможно най-тесни връзки с Лондон.

По-малко пречки за търговията с храни

Урсула фон дер Лайен посочи, че е постигната договореност за търговията с храни и други земеделски стоки. Очакването е тя да намали цените и да разшири избора за потребителите. Според британското правителство подобни договорености трябва да улеснят движението на храни и напитки между Великобритания и ЕС, като ограничат административните пречки за производителите.

Приключили са и преговорите за свързване на пазарите за въглеродни емисии. Механизмът има значение за предприятията, които търгуват с продукти, засегнати от европейските правила за въглеродните емисии. Лондон очаква договореността да защити британските износители от допълнителни разходи при продажби на европейския пазар.

Съвместни действия срещу миграцията и външната намеса

ЕС и Великобритания ще възстановят сътрудничеството по икономическата сигурност, противодействието на опити за външна намеса и защитата в онлайн пространството. Двете страни ще работят и за ограничаване на незаконната миграция. В съвместното изявление от срещата е предвиден структуриран диалог, който да обхваща трафика на мигранти, управлението на границите, връщането в трети държави и законните пътища за миграция.

Бърнам заяви, че три четвърти от британските граждани искат по-тесни връзки с ЕС. „Британците искат по-добра сделка, в последното десетилетие нашата икономика расте по-бавно“, каза той. Британският премиер обаче уточни, че засега няма решение за дългосрочното развитие на отношенията между Великобритания и Европейския съюз.

Срещата е вторият ЕС-британски форум на високо равнище след първата среща през май 2025 г. Великобритания напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., а настоящите договорености са насочени към практическо сближаване, без да предвиждат връщане на страната в съюза, единния пазар или митническия съюз.

Източници: bta.bg, apnews.com