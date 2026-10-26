Без промяна в Белград! Победителите в Сърбия отказват санкции срещу Русия

Сърбия няма намерение да въвежда санкции срещу Русия, въпреки натиска от Европейския съюз. Това заяви проф. Йово Бакич, представител и депутат от спечелилата предсрочните парламентарни избори „Студентска листа“, в интервю за RT Balkan.
„Студентската листа“ спечели вота на 25 октомври с почти 53% от гласовете. След обявяването на резултатите бившият сръбски президент Александър Вучич призна поражението на своята формация.
Бакич: Санкциите ще навредят на Сърбия
Бакич заяви, че санкциите няма да променят съществено поведението на Русия, но ще имат негативен ефект за Сърбия. „Санкциите от толкова малка страна като Сърбия няма да променят нищо за Русия, но символично ще бъдат много лоши“, каза той.
По думите му Белград е изправен и пред натиск да ограничи зависимостта си от руските енергийни доставки. Представителят на „Студентската листа“ обаче подчерта, че приоритет на новата власт ще бъдат националните интереси.„Не сме тук, за да угаждаме на чужденци, а да работим в наши национални интереси.“
Бакич посочи, че формацията разполага с квалифицирани енергийни експерти, които ще поемат управлението на сектора. В изявлението не се посочват конкретни срокове или мерки за бъдещата енергийна политика.
Победата след почти две години протести
Изборният успех на „Студентската листа“ идва след почти две години студентски протести срещу корупцията и авторитаризма в Сърбия. Движението получи широка обществена подкрепа след срутването на навес на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.
След поражението Вучич заяви, че според него бъдещата власт може да наложи санкции срещу Русия до пролетта. Представителите на „Студентската листа“ заявиха обратната позиция, като отхвърлиха подобен курс и поставиха енергийната сигурност и националните интереси в центъра на бъдещото управление.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рано е.
21:30 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
21:31 26.10.2026
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кая Калас
21:33 26.10.2026
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9 Мърсулът
21:35 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Така чаках Сърбия да се ориентира евроатлантически....
Само ядосват Урсула и Кая тези невъзпитани сърби...
21:37 26.10.2026
12 Хмм
21:37 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Розов пингвин
21:46 26.10.2026
15 Урсулианец
21:49 26.10.2026
16 Стоянчо Пуканката
21:50 26.10.2026
17 Србия
21:54 26.10.2026
18 DW смърди
Мечтая за деня, когато ще чуя някой български политик да каже нещо подобно!!!
21:58 26.10.2026
19 Причиенил се илия
22:07 26.10.2026
20 Какви санкции
22:12 26.10.2026