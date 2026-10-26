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Без промяна в Белград! Победителите в Сърбия отказват санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Без промяна в Белград! Победителите в Сърбия отказват санкции срещу Русия

26 Октомври, 2026 21:27 1 656 20

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • русия-
  • санкции-
  • александър вучич

Проф. Йово Бакич заяви, че новата власт ще постави националните интереси и енергийната сигурност пред натиска от ЕС

Без промяна в Белград! Победителите в Сърбия отказват санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сърбия няма намерение да въвежда санкции срещу Русия, въпреки натиска от Европейския съюз. Това заяви проф. Йово Бакич, представител и депутат от спечелилата предсрочните парламентарни избори „Студентска листа“, в интервю за RT Balkan.

„Студентската листа“ спечели вота на 25 октомври с почти 53% от гласовете. След обявяването на резултатите бившият сръбски президент Александър Вучич призна поражението на своята формация.

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Бакич: Санкциите ще навредят на Сърбия

Бакич заяви, че санкциите няма да променят съществено поведението на Русия, но ще имат негативен ефект за Сърбия. „Санкциите от толкова малка страна като Сърбия няма да променят нищо за Русия, но символично ще бъдат много лоши“, каза той.

По думите му Белград е изправен и пред натиск да ограничи зависимостта си от руските енергийни доставки. Представителят на „Студентската листа“ обаче подчерта, че приоритет на новата власт ще бъдат националните интереси.

„Не сме тук, за да угаждаме на чужденци, а да работим в наши национални интереси.“

Бакич посочи, че формацията разполага с квалифицирани енергийни експерти, които ще поемат управлението на сектора. В изявлението не се посочват конкретни срокове или мерки за бъдещата енергийна политика.

Победата след почти две години протести

Изборният успех на „Студентската листа“ идва след почти две години студентски протести срещу корупцията и авторитаризма в Сърбия. Движението получи широка обществена подкрепа след срутването на навес на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

След поражението Вучич заяви, че според него бъдещата власт може да наложи санкции срещу Русия до пролетта. Представителите на „Студентската листа“ заявиха обратната позиция, като отхвърлиха подобен курс и поставиха енергийната сигурност и националните интереси в центъра на бъдещото управление.

Източници: focus-news.net


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рано е.

    8 21 Отговор
    Нека изчакаме малко.

    21:30 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    61 5 Отговор
    А българските жълтокопитни добичета се биеха в гърдите как Сърбите ще направят ляв завой към розовите понита.

    21:31 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кая Калас

    38 2 Отговор
    Ужас!

    21:33 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мърсулът

    16 0 Отговор
    жалко че кривеше кривокракият ...Дир...Ник.

    21:35 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    31 3 Отговор
    Как ме е яд, начи.....
    Така чаках Сърбия да се ориентира евроатлантически....
    Само ядосват Урсула и Кая тези невъзпитани сърби...

    21:37 26.10.2026

  • 12 Хмм

    29 0 Отговор
    опа, а Лайен ги поздрави

    21:37 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Розов пингвин

    15 0 Отговор
    Язък...тъкмо си летях в розовите облаци...и туп на земята

    21:46 26.10.2026

  • 15 Урсулианец

    15 0 Отговор
    Поздравявам сърбите

    21:49 26.10.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    17 0 Отговор
    Сърбетата ако искат газе на преференциални цени ще си трайкат пред Баба Меца. Не са толкова гламави като европците, които ще го плащат тройно...

    21:50 26.10.2026

  • 17 Србия

    13 0 Отговор
    Не бе тия са тъпи като Соня с вратата и Ивайло Мирчев, които ще внасят нефт и газ от Венецуела. Експертите по неможене - сглобените!

    21:54 26.10.2026

  • 18 DW смърди

    15 0 Отговор
    "Не сме тук, за да угаждаме на чужденци, а да работим в наши национални интереси.“

    Мечтая за деня, когато ще чуя някой български политик да каже нещо подобно!!!

    21:58 26.10.2026

  • 19 Причиенил се илия

    5 1 Отговор
    Ако изборите променяха геополитиката, политиците отдавна щяха да ги забранят

    22:07 26.10.2026

  • 20 Какви санкции

    6 0 Отговор
    И децата вече знаят че санкциите са срещу европейските граждани.

    22:12 26.10.2026

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