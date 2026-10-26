Без промяна в Белград! Победителите в Сърбия отказват санкции срещу Русия

Сърбия няма намерение да въвежда санкции срещу Русия, въпреки натиска от Европейския съюз. Това заяви проф. Йово Бакич, представител и депутат от спечелилата предсрочните парламентарни избори „Студентска листа“, в интервю за RT Balkan.

„Студентската листа“ спечели вота на 25 октомври с почти 53% от гласовете. След обявяването на резултатите бившият сръбски президент Александър Вучич призна поражението на своята формация.

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Бакич: Санкциите ще навредят на Сърбия

Бакич заяви, че санкциите няма да променят съществено поведението на Русия, но ще имат негативен ефект за Сърбия. „Санкциите от толкова малка страна като Сърбия няма да променят нищо за Русия, но символично ще бъдат много лоши“, каза той.

По думите му Белград е изправен и пред натиск да ограничи зависимостта си от руските енергийни доставки. Представителят на „Студентската листа“ обаче подчерта, че приоритет на новата власт ще бъдат националните интереси.

„Не сме тук, за да угаждаме на чужденци, а да работим в наши национални интереси.“

Бакич посочи, че формацията разполага с квалифицирани енергийни експерти, които ще поемат управлението на сектора. В изявлението не се посочват конкретни срокове или мерки за бъдещата енергийна политика.

Победата след почти две години протести

Изборният успех на „Студентската листа“ идва след почти две години студентски протести срещу корупцията и авторитаризма в Сърбия. Движението получи широка обществена подкрепа след срутването на навес на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

След поражението Вучич заяви, че според него бъдещата власт може да наложи санкции срещу Русия до пролетта. Представителите на „Студентската листа“ заявиха обратната позиция, като отхвърлиха подобен курс и поставиха енергийната сигурност и националните интереси в центъра на бъдещото управление.

Източници: focus-news.net