Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич

Отношенията между Москва и Белград са много по-широки от връзките с отделни политици. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на ТАСС относно оставката на сръбския президент Александър Вучич.

"Разбира се, отношенията между Русия и Сърбия са много по-широки от отношенията просто с отделни политици", подчерта той по повод това дали Москва очаква топлите отношения със Сърбия да продължат и дали е готова да развива такива отношения с всеки лидер на страната.

Говорителят на Кремъл отбеляза също, че руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с Вучич в събота.

Вчера сръбският президент Александър Вучич обяви оставката си като държавен глава в обръщение към нацията. Съгласно конституцията нови президентски избори трябва да се проведат най-късно до 27 декември.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Вучич ще оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и ще бъде нейният кандидат за министър-председател. Основният му опонент е 56-годишният кардиолог Илия Срданович от Нови Сад, който оглавява коалицията "Студентска листа".