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Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич

Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич

29 Септември, 2026 21:18 1 256 20

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Вчера сръбският президент Александър Вучич обяви оставката си като държавен глава в обръщение към нацията

Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Отношенията между Москва и Белград са много по-широки от връзките с отделни политици. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на ТАСС относно оставката на сръбския президент Александър Вучич.

"Разбира се, отношенията между Русия и Сърбия са много по-широки от отношенията просто с отделни политици", подчерта той по повод това дали Москва очаква топлите отношения със Сърбия да продължат и дали е готова да развива такива отношения с всеки лидер на страната.

Говорителят на Кремъл отбеляза също, че руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с Вучич в събота.

Вчера сръбският президент Александър Вучич обяви оставката си като държавен глава в обръщение към нацията. Съгласно конституцията нови президентски избори трябва да се проведат най-късно до 27 декември.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Вучич ще оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и ще бъде нейният кандидат за министър-председател. Основният му опонент е 56-годишният кардиолог Илия Срданович от Нови Сад, който оглавява коалицията "Студентска листа".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуси съм

    10 2 Отговор
    Споко Вучи, купили сме вота. Нема са пуашиш

    Коментиран от #16

    21:25 29.09.2026

  • 2 Сатана Z

    6 1 Отговор
    А Румен с ракията,кога?

    21:26 29.09.2026

  • 3 Русия няма да търгува за

    11 3 Отговор
    Защото той ще стане премиер и ще има много повече правомощия. Не си въобразявайте че няколко студентчета и излезе на протест ще променят нещата защото и аз бях на студентските протести в началото на демокрацията и сега след тридесет и няколко години разбрах как бяхме излъгани и употребени. Сини лъвчета и разни глупости бяха тогава А сега през призмата на годините разбираш колко си бил излъган. Но съм сигурен че мислиш че ти е разумни в Сърбия са осъзнали Какво се случи в България и няма да го допуснат

    Коментиран от #10

    21:26 29.09.2026

  • 4 Дзак

    3 2 Отговор
    Винаги, когато влизаш тук, трябва да помниш, че си Престъпник!

    Коментиран от #11

    21:26 29.09.2026

  • 5 Ратко Млатич

    1 4 Отговор
    Косово je Сърбия!

    Коментиран от #8

    21:27 29.09.2026

  • 6 ти да видиш

    9 0 Отговор
    ........Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич????? На какви сълзи нема да верва Москва? И какви са тия простотии със тъгуването??? Нищо не разбрах???🫤🫤🫤???? Кой е ревал,кой е тъгувал??? Абе,пе...а история на пропагандата!

    21:27 29.09.2026

  • 7 Много Известен Съветски Актьор

    4 1 Отговор
    Руснацитата са вкиснати, че продава оръжие на украинците, прие Зеленски в Белград, а след това отиде и в Киев.

    21:29 29.09.2026

  • 8 НА РАТКО

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ратко Млатич":

    МУ ГО СЛОЖИХА

    СЛАТКО СЛАТКО .

    21:36 29.09.2026

  • 9 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор
    Те ТОЛКО беше... приятелството на монгольята със москалската под ЛОГА...Вучинята,...един ден!!
    Еееееееехехе
    Те така и Ко пейките ше се отречат от педофило, оше на другио Ден
    Еееееееехехе

    21:42 29.09.2026

  • 10 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русия няма да търгува за":

    Скача ли като павиан за банани с двете пръстета, подмокрен от сексапила на лилавите бърни на Кюмура?

    Коментиран от #15

    21:46 29.09.2026

  • 11 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Е този?
    Защото някои сме тук заради някого, който обичаме.

    21:47 29.09.2026

  • 12 Убава снимка

    1 1 Отговор
    Тия и двамцата изглеждат като...пас ивна..двойка.
    Нема начин,Даме са от другият бряг
    Хахахаха

    21:52 29.09.2026

  • 13 Тъпото руско говедо

    1 3 Отговор
    Това са абсолютни глупости... русия ще направи всичко възможно, за да задържи още една пионка на путин на негово разположение... какви сълзи, какви сополи, ах русофилсски идиоти?
    русия винаги се е месила в изборите, ще го направи и сега в Сърбия... изобщо не си правим илюзии, путин си научи урока след изборите в Унгария и сега ще е по-агресивен в подкрепата си за александър вучич.

    22:01 29.09.2026

  • 14 Не слушай какво казва руснакът

    0 2 Отговор
    А гледай какво върши.

    22:05 29.09.2026

  • 15 Да....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    за .....съжаление.... та сега мислете дали да скачате.

    22:11 29.09.2026

  • 16 Хаха хаха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуси съм":

    То пък някой е заревал за Путин и руската кочина. Там бензина и храната са вече с купони.

    Коментиран от #17, #18

    22:14 29.09.2026

  • 17 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха хаха ха":

    За да избягат от Русия, красиви рускини се женят за грозни български м.гали

    22:17 29.09.2026

  • 18 хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха хаха ха":

    Светът не вярва на конски и на ботоксови сълзи

    22:19 29.09.2026

  • 19 Що бе боли Смокъ

    3 1 Отговор
    На какво не вярва Мацква.От нея никой нищо хубаво не е видял

    22:24 29.09.2026

  • 20 ИНТЕРЕСНО?

    1 0 Отговор
    Оп-па, "Сръбска прогресивна партия"...още едни "ПРОГРЕСИСТИ", тия агенти на ФСБ не могат да измислят нещо по-различно.

    22:40 29.09.2026

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