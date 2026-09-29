Москва не вярва на сълзи! Русия изобщо няма да тъгува за Александър Вучич

Отношенията между Москва и Белград са много по-широки от връзките с отделни политици. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на ТАСС относно оставката на сръбския президент Александър Вучич.
"Разбира се, отношенията между Русия и Сърбия са много по-широки от отношенията просто с отделни политици", подчерта той по повод това дали Москва очаква топлите отношения със Сърбия да продължат и дали е готова да развива такива отношения с всеки лидер на страната.
Говорителят на Кремъл отбеляза също, че руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с Вучич в събота.
Вчера сръбският президент Александър Вучич обяви оставката си като държавен глава в обръщение към нацията. Съгласно конституцията нови президентски избори трябва да се проведат най-късно до 27 декември.
Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Вучич ще оглави листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и ще бъде нейният кандидат за министър-председател. Основният му опонент е 56-годишният кардиолог Илия Срданович от Нови Сад, който оглавява коалицията "Студентска листа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуси съм
Коментиран от #16
21:25 29.09.2026
2 Сатана Z
21:26 29.09.2026
3 Русия няма да търгува за
Коментиран от #10
21:26 29.09.2026
4 Дзак
Коментиран от #11
21:26 29.09.2026
5 Ратко Млатич
Коментиран от #8
21:27 29.09.2026
6 ти да видиш
21:27 29.09.2026
7 Много Известен Съветски Актьор
21:29 29.09.2026
8 НА РАТКО
До коментар #5 от "Ратко Млатич":МУ ГО СЛОЖИХА
СЛАТКО СЛАТКО .
21:36 29.09.2026
9 Ха-ха-ха
Еееееееехехе
Те така и Ко пейките ше се отречат от педофило, оше на другио Ден
Еееееееехехе
21:42 29.09.2026
10 Гробар
До коментар #3 от "Русия няма да търгува за":Скача ли като павиан за банани с двете пръстета, подмокрен от сексапила на лилавите бърни на Кюмура?
Коментиран от #15
21:46 29.09.2026
11 Кой
До коментар #4 от "Дзак":Е този?
Защото някои сме тук заради някого, който обичаме.
21:47 29.09.2026
12 Убава снимка
Нема начин,Даме са от другият бряг
Хахахаха
21:52 29.09.2026
13 Тъпото руско говедо
русия винаги се е месила в изборите, ще го направи и сега в Сърбия... изобщо не си правим илюзии, путин си научи урока след изборите в Унгария и сега ще е по-агресивен в подкрепата си за александър вучич.
22:01 29.09.2026
14 Не слушай какво казва руснакът
22:05 29.09.2026
15 Да....
До коментар #10 от "Гробар":за .....съжаление.... та сега мислете дали да скачате.
22:11 29.09.2026
16 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Пуси съм":То пък някой е заревал за Путин и руската кочина. Там бензина и храната са вече с купони.
Коментиран от #17, #18
22:14 29.09.2026
17 Прав си
До коментар #16 от "Хаха хаха ха":За да избягат от Русия, красиви рускини се женят за грозни български м.гали
22:17 29.09.2026
18 хи хи хи
До коментар #16 от "Хаха хаха ха":Светът не вярва на конски и на ботоксови сълзи
22:19 29.09.2026
19 Що бе боли Смокъ
22:24 29.09.2026
20 ИНТЕРЕСНО?
22:40 29.09.2026