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Бойната машина Marder не покри теста за цифровата комуникация на Бундесвера

Бойната машина Marder не покри теста за цифровата комуникация на Бундесвера

24 Октомври, 2026 03:40, обновена 24 Октомври, 2026 03:44 587 0

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  • бундесвер

Остарелите аналогови системи се оказаха несъвместими с новото оборудване. За натовската бригада временно ще бъдат осигурени по-нови машини Puma

Бойната машина Marder не покри теста за цифровата комуникация на Бундесвера - 1
Снимка: rheinmetall.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германската армия не успя да интегрира бойната машина на пехотата Marder в новата цифрова комуникационна система D-LBO basic. При оперативните изпитания на полигона в Мюнстер машината не е покрила определените критерии за работа с оборудването, съобщава „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Според информацията, цитирана от германски медии, проблемите са свързани с несъвместимост между съвременната цифрова радиотехника и компоненти на Marder, разработен още през 1970-те години. Става дума за аналоговата бордова комуникация и системите за връзка между екипажа и десанта.

Marder е заменен временно с Puma

Заради резултатите от изпитанията 37-а панцергренадирска бригада ще изпълни предстоящата си натовска задача без първоначално предвиденото формирование с Marder. Двата панцергренадирски батальона ще бъдат осигурени с по-нови бойни машини Puma.

Сред подразделенията, които ще предоставят техника, е 112-и панцергренадирски батальон от Бавария. Бригадата трябва да стане цифрово управляема от началото на януари 2027 г. и да изпълнява ролята на германско формирование за бързо разполагане в подкрепа на отбраната на Литва до пълното изграждане на 45-а танкова бригада.

„Обстоятелството, че някои компоненти са на няколко десетилетия, вероятно е причина новата техника да не работи с тях“, е заявил говорител на германското Министерство на отбраната пред FAZ. По думите му все още не е ясно дали и кога Marder ще се върне в състава на бригадата.

Берлин запазва графика за цифровизацията

Германското Министерство на отбраната определя основната функционалност на D-LBO като потвърдена. Системата е изпитвана в реалистични тактически условия, включително при стрелби с бойни машини Leopard 2, Puma и Marder.

„Системата D-LBO работи“, заяви министърът на отбраната Борис Писториус при представянето на междинните резултати. В същото време той призна, че индустрията не е преоборудвала толкова машини, колкото е било договорено.

D-LBO трябва да свърже цифрово повече от 10 000 военни превозни средства и платформи. До края на 2026 г. е планирано да бъдат модернизирани 2700 машини, но според германски медии изпълнението изостава с около 300 превозни средства. Докато преоборудването продължава, част от по-старите машини ще работят в смесен режим чрез допълнителни устройства, които ги свързват с цифровата мрежа.

След 37-а панцергренадирска бригада цифровата техника трябва да бъде въведена в 45-а танкова бригада „Литва“ до 1 юли 2027 г. До края на същата година Берлин планира да приключи цифровизацията на 10-а танкова дивизия. Marder ще остане в програмата, но германската армия трябва първо да отстрани несъвместимостта между остарялата му бордова електроника и новата комуникационна система.

Източници: aussenlage.de, augengeradeaus.net


Германия
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