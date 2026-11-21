Полицията в Берлин прекрати протест пред помещение, използвано от Бундесвера, в централния район Мите. Около 12:15 часа 32 души са блокирали достъпа до обекта на улица Георгенщрасе, съобщи полицията в Берлин.

Според полицейската информация 19 участници са се залепили за тротоара и са поставили транспаранти. Служителите са преценили, че акцията има характер на събрание, и са посочили на протестиращите ново място, на което да продължат демонстрацията.

„След няколко съобщения по високоговорителите участниците не изпълниха разпорежданията“, съобщи полицията. Впоследствие събранието е било прекратено, а екипи на 2. TEE са отделили залепилите се хора от настилката. Няколко души са били отведени за установяване на самоличността, след което полицията е планирала да ги освободи.

Протестите са насочени срещу превъоръжаването

Акцията се проведе на фона на по-широки демонстрации в Берлин срещу увеличаването на военните разходи и обсъжданото връщане на задължителната военна служба. Ден по-рано хиляди млади хора участваха в протестни прояви в германската столица, организирани от инициативи като „Gen Z regelt“ и „Училищна стачка срещу задължителната военна служба“.

В Берлин протестиращите настояват за повече средства за образование и социални услуги и се противопоставят на плановете за укрепване на Бундесвера. Не е съобщено за пострадали при акцията на Георгенщрасе, нито за повдигнати обвинения срещу участниците.

Източници: berliner-zeitung.de, tagesspiegel.de