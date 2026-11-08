Лидерът на ХСС поиска връщане на военната служба в Германия

Германия трябва да възстанови задължителната военна служба, заяви баварският министър-председател и лидер на Християнсоциалния съюз Маркус Зьодер. Той публикува позицията си в социалната мрежа X на фона на спор в управляващото мнозинство за това как да бъде увеличен личният състав на Бундесвера.

„Германия е изправена пред по-голяма заплаха от дълго време насам. Затова трябва да продължим да укрепваме Бундесвера“, написа Зьодер.

Според него са необходими значителни инвестиции във въоръжението и инфраструктурата на въоръжените сили, както и ускоряване на процедурите за военни доставки. Тези мерки обаче не били достатъчни. По думите му националната и колективната отбрана изискват и увеличаване на броя на военнослужещите.

Писториус засега защитава доброволния модел

Позицията на Зьодер се разминава с тази на министъра на отбраната Борис Писториус. В интервю за германски медии социалдемократът заяви, че в момента не очаква връщане към общата военна повинност и че принципът на доброволността вероятно е достатъчен.

Писториус посочи, че през октомври Бундесверът е разполагал с около 190 000 военнослужещи - най-високата численост от 2013 г. насам. Той допусна промяна на подхода при влошаване на ситуацията или ако доброволците не достигат за изпълнение на поставените цели.

Какво предвижда действащият модел

Законът за модернизиране на военната служба в Германия влезе в сила на 1 януари 2026 г. Той не възстановява автоматично задължителната служба, а запазва доброволния принцип. Мъжете, навършващи 18 години, трябва да попълват въпросник за готовността си да служат, докато за жените това е доброволно.

От 1 юли 2027 г. мъжете, родени през 2008 г. и след това, ще подлежат на задължителен медицински преглед. При недостатъчен брой доброволци или при влошаване на ситуацията Бундестагът може да приеме закон за въвеждане на задължителна служба по преценка на нуждите.

Плановете на Германия предвиждат до 2035 г. въоръжените сили да разполагат с над 260 000 военнослужещи на активна служба и 200 000 резервисти. Така спорът между Зьодер и Писториус се съсредоточава не върху необходимостта от увеличаване на отбранителния потенциал, а върху начина, по който да бъде набран необходимият личен състав.

Източници: tagesschau.de, deutschlandfunk.de, t-online.de