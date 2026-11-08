Новини
Свят »
Германия »
Лидерът на ХСС поиска връщане на военната служба в Германия

Лидерът на ХСС поиска връщане на военната служба в Германия

8 Ноември, 2026 06:17 473 3

  • германия-
  • маркус зьодер-
  • бундесвер-
  • военна служба-
  • борис писториус

Маркус Зьодер настоява за повече военнослужещи, инвестиции и по-бързи доставки за Бундесвера. Военният министър Борис Писториус засега разчита на доброволния модел

Лидерът на ХСС поиска връщане на военната служба в Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия трябва да възстанови задължителната военна служба, заяви баварският министър-председател и лидер на Християнсоциалния съюз Маркус Зьодер. Той публикува позицията си в социалната мрежа X на фона на спор в управляващото мнозинство за това как да бъде увеличен личният състав на Бундесвера.

„Германия е изправена пред по-голяма заплаха от дълго време насам. Затова трябва да продължим да укрепваме Бундесвера“, написа Зьодер.

Според него са необходими значителни инвестиции във въоръжението и инфраструктурата на въоръжените сили, както и ускоряване на процедурите за военни доставки. Тези мерки обаче не били достатъчни. По думите му националната и колективната отбрана изискват и увеличаване на броя на военнослужещите.

Писториус засега защитава доброволния модел

Позицията на Зьодер се разминава с тази на министъра на отбраната Борис Писториус. В интервю за германски медии социалдемократът заяви, че в момента не очаква връщане към общата военна повинност и че принципът на доброволността вероятно е достатъчен.

Писториус посочи, че през октомври Бундесверът е разполагал с около 190 000 военнослужещи - най-високата численост от 2013 г. насам. Той допусна промяна на подхода при влошаване на ситуацията или ако доброволците не достигат за изпълнение на поставените цели.

Какво предвижда действащият модел

Законът за модернизиране на военната служба в Германия влезе в сила на 1 януари 2026 г. Той не възстановява автоматично задължителната служба, а запазва доброволния принцип. Мъжете, навършващи 18 години, трябва да попълват въпросник за готовността си да служат, докато за жените това е доброволно.

От 1 юли 2027 г. мъжете, родени през 2008 г. и след това, ще подлежат на задължителен медицински преглед. При недостатъчен брой доброволци или при влошаване на ситуацията Бундестагът може да приеме закон за въвеждане на задължителна служба по преценка на нуждите.

Плановете на Германия предвиждат до 2035 г. въоръжените сили да разполагат с над 260 000 военнослужещи на активна служба и 200 000 резервисти. Така спорът между Зьодер и Писториус се съсредоточава не върху необходимостта от увеличаване на отбранителния потенциал, а върху начина, по който да бъде набран необходимият личен състав.

Източници: tagesschau.de, deutschlandfunk.de, t-online.de


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меркел

    1 1 Отговор
    А Гестапо ще връщат ли

    06:24 08.11.2026

  • 2 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    А за тоалтните решиха ли колко да са ???

    06:28 08.11.2026

  • 3 Ами

    0 0 Отговор
    да взема пушката и на фронта !

    06:51 08.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания