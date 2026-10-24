Тайфунът „Чампи“ остави един загинал и 527 ранени в Тайван

Тайфунът „Чампи“ премина край Тайван, като остави един загинал и 527 ранени. Бурята отслабва и се насочва на север към китайското крайбрежие, без да се очаква да достигне сушата там.

Загиналият е бил повлечен от вълните край остров Люцю, южно от основната част на Тайван. Според тайванската пожарна служба това остава единственият смъртен случай, свързан с тайфуна, докато броят на пострадалите е нараснал до 527 души.

Вятърът повреди електропроводи и сгради

Центърът на „Чампи“ е преминал на около 150 километра източно от Тайван, след като е засегнал североизточното крайбрежие в окръг Илан. Около окото на бурята са измерени пориви до 126 километра в час, а в някои крайбрежни райони вятърът е достигнал около 227 километра в час.

Силните пориви са съборили дървета, електрически стълбове и покривни керемиди. Временно без електричество са останали повече от 288 000 домакинства, макар че голяма част от повредите вече са били отстранени. В планинските райони са отчетени проливни валежи, като на метеорологична станция в Илан количеството е надхвърлило 500 милиметра.

„Беше най-страшно около полунощ“, разказва пред Ройтерс пенсиониран учител от Илан, който е оглеждал паднали бананови дървета в градината си.

Отменени са стотици полети

Заради бурята са отменени 242 полета, а в северен и централен Тайван училищата и офисите са останали затворени за втори пореден ден. Повече от 2600 души са евакуирани от уязвими планински райони. Властите са предупреждавали за опасност от свлачища, паднали предмети и силни вълни.

Тайванската метеорологична администрация очаква валежите постепенно да отслабнат, но прогнозите предвиждат значителни количества дъжд в северните и източните части на острова. Според местните власти възстановяването на електрозахранването и разчистването на пътищата продължават.

Подготовка по китайското крайбрежие

Китайското министерство за управление на извънредните ситуации е изпратило екип в провинция Джъдзян. Подготвени са 400 спасители и 600 единици техника, а над 41 000 пожарникари са поставени в готовност. Повече от 3800 риболовни лодки са се върнали в пристанищата, работници от морски ферми са изведени на сушата, а 2084 посетители на острови са евакуирани.

Властите са спрели и 18 пътнически фериботни линии и са прекратили работа по 25 морски строителни проекта, докато „Чампи“ се придвижва на север и постепенно губи сила.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, taipeitimes.com