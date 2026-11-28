Критично настроеният към Китай кандидат Пума Шън призна загубата си на изборите за кмет на Тайпе. Победата е за досегашния градоначалник Уейн Чианг от опозиционната партия „Гоминдан“, която подкрепя по-тесни отношения с Пекин.

Шън, който е на 44 години и е кандидат на управляващата Демократическа прогресивна партия, призна поражението си малко след като предизборният му щаб обяви резултатите пред хиляди поддръжници в тайванската столица. По данни от предварителното преброяване Чианг е водил пред съперника си, а окончателният резултат трябва да бъде потвърден от Централната избирателна комисия на Тайван.

„Независимо от това кой ще спечели изборите в Тайпе, те ще бъдат победа за демокрацията пред лицето на натиска от страна на Китай“, заяви Шън пред Ройтерс по-рано този месец. Той каза още, че китайските правоохранителни органи никога не са се свързвали с него, въпреки че е издирван от китайската полиция по обвинения в „сепаратизъм“.

Китайските медии обвиниха Шън и Вашингтон

В навечерието на вота китайските държавни медии подновиха нападките срещу кандидата. Те го обвиниха, че е получавал пари от САЩ, и заявиха, че Вашингтон „използва изключително прикрити методи, за да се намеси сериозно“ в изборите.

Пекин разглежда Тайван като част от Китай и не изключва употребата на сила, за да установи контрол над острова. Шън е известен с позициите си срещу китайското влияние и с работата си по въпросите на когнитивната война и дезинформацията.

Тайпе остава в ръцете на „Гоминдан“

Резултатът запазва Тайпе като политическа крепост на „Гоминдан“. Демократическата прогресивна партия не е управлявала столицата от 1994 г., а опитът на Шън да промени баланса привлече значително внимание в Тайван. Според анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, кампанията му е била силно конкурентна, но Чианг е запазил подкрепата на по-възрастните и по-консервативни избиратели.

Уейн Чианг ще продължи да ръководи столицата за втори мандат, ако резултатът бъде официално потвърден. Загубата на Шън означава, че ДПП не успя да поеме контрола над най-важния град в местните избори, проведени на фона на продължаващото напрежение между Тайван и Китай.

Източници: bta.bg, apnews.com, focustaiwan.tw