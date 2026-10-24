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Бабиш призова опозицията да спре протестите за медиите

Бабиш призова опозицията да спре протестите за медиите

24 Октомври, 2026 06:51 319 0

  • андрей бабиш-
  • чешка телевизия-
  • чешко радио-
  • медийни такси-
  • чехия

Чешкият парламент одобри на първо четене отпадането на таксите за обществените медии. Служители на телевизията и радиото обявиха стачка на 3 ноември

Бабиш призова опозицията да спре протестите за медиите - 1
Снимкa: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Чешкият премиер Андрей Бабиш призова опозицията да спре призивите за демонстрации заради плановете за промяна на финансирането на Чешката телевизия и Чешкото радио. В публикация в социалната мрежа X той отхвърли твърденията, че правителството подготвя национализиране на медиите.

„Призовавам опозицията да спре да повишава напрежението в обществото. Няма война за независимите медии. Няма борба за демокрацията и няма план за национализиране на медиите“, написа Бабиш.

Премиерът обвини политическите си противници, че според него умишлено нагнетяват общественото напрежение, призовават хората да излизат на улицата и така поставят под риск здравето и сигурността им. Изявлението му дойде, след като Камарата на депутатите започна ускорено обсъждане на законопроект за отпадане на телевизионните и радио таксите.

Мнозинството прокара проекта на първо четене

В ранните часове на 24 октомври управляващата коалиция на АНO, СПД и „Автомобилисти за себе си“ прокара предложението на първо четене. За отхвърлянето му са гласували 81 от 177 присъстващи депутати. Проектът предвижда Чешката телевизия и Чешкото радио да бъдат финансирани чрез средства от държавния бюджет вместо чрез задължителни такси.

Домакинствата в Чехия плащат по 150 крони месечно за телевизия и 55 крони за радио. От май 2025 г. задължението обхваща и домакинства, които нямат телевизор или радио, но разполагат със смартфон, компютър или таблет, позволяващ достъп до съдържанието.

Според данните, цитирани от чешката медия iDNES, Чешката телевизия разполага с бюджет от 8,5 милиарда крони за 2026 г., като 6,7 милиарда от тях идват от такси. Чешкото радио очаква 2,4 милиарда крони приходи от такси при общи приходи и разходи над 2,7 милиарда крони.

Опозицията и служителите на медиите се противопоставят

Опозиционните партии определят промяната като риск за независимостта на обществените медии. Председателят на ОДС Мартин Купка заяви, че хората не искат телевизията и радиото да бъдат контролирани от държавата или от правителството. Лидерът на Пиратите Зденек Хриб сравни действията на управляващите с политиката на Виктор Орбан в Унгария.

Около 500 души протестираха пред сградата на Камарата на депутатите в Прага. По-късно полицията се намеси, след като част от демонстрантите са направили опит да влязат в сградата.

Служители на Чешката телевизия и Чешкото радио обявиха целодневна стачка на 3 ноември. Генералният директор на Чешката телевизия Хинек Худачек заяви, че финансовата независимост е важна опора за независимостта на институцията и призова за стабилен, предвидим и адекватен модел на финансиране.

Законопроектът трябва да премине през Сената и да бъде подписан от президента Петър Павел. Опозиционните сили разполагат с мнозинство в горната камара след изборите през октомври, което може да усложни окончателното приемане на промените.

Източници: idnes.cz, euronews.com


Чехия
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