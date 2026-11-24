Чехия се присъедини към Унгария в противопоставянето на новото предложение за седемгодишния бюджет на Европейския съюз. Чешкият премиер Андрей Бабиш определи проекта за финансовата рамка за периода 2028–2034 г. като „абсолютно неприемлив“ и заяви, че не вижда как в този му вид може да бъде постигнато споразумение.

„Бюджетът е абсолютно неприемлив. Позициите са толкова далеч една от друга, че дори не мога да си представя как можем да постигнем съгласие“, каза Бабиш преди срещата на лидерите от Вишеградската група в Братислава.

Спорът е за разпределението на средствата

Проектът беше представен в събота от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Той предвижда общ бюджет от 1,582 трилиона евро за седемте години. Сумата е с 40 милиарда евро по-ниска от предложението на ирландското председателство и със 180,6 милиарда евро под първоначалния проект на Европейската комисия.

Бабиш възрази срещу съотношението между средствата, разпределяни директно към държавите членки, и парите за централни програми на ЕС. По думите му при действащата рамка съотношението е 60 към 40, докато новото предложение го обръща в полза на централно управляваните програми.

Чешкият премиер заяви още, че западноевропейските държави са изградили основната си инфраструктура с европейско финансиране, а сега ограничават възможностите на по-новите членове да инвестират в магистрали и железопътни линии. Прага се противопоставя и на увеличаването на разходите за институциите на ЕС.

Прага и Будапеща искат отделно финансиране за Украйна

Другият спорен въпрос е включването на помощта за Украйна в общия бюджет. Бабиш настоява подкрепата за Киев да бъде договорена извън седемгодишната финансова рамка.

Премиерът на Унгария Петър Мадяр заяви в Братислава, че страната му „не приема финансирането на Украйна да бъде свързвано със седемгодишния бюджет“ и няма да се съгласи то да се превръща в задължение за всички държави членки.

Словашкият премиер Роберт Фицо каза, че лидерите на Полша, Чехия, Унгария и Словакия, както и австрийският канцлер, са на общо мнение, че предложението не може да бъде прието. Петте държави настояват за защита на средствата за сближаване и за земеделските субсидии.

Следващият сблъсък ще бъде в Брюксел

Лидерите на ЕС ще обсъдят проекта на специална среща на 26 и 27 ноември. Целта е да бъдат сближени позициите на държавите, които внасят повече средства в бюджета, и на тези, които получават повече, отколкото внасят. Очаква се преговорите да продължат през декември, но към момента Чехия и Унгария остават сред най-категоричните противници на предложената рамка.

Източници: aol.com, tasr.sk, uk.marketscreener.com