Мъж пострада при атака с дронове в Ростовска област, ВСУ атакуваха Орел и Воронеж

Мъж е пострадал в Милеровски район на Ростовска област след падане на отломки от безпилотен летателен апарат. Той е бил откаран в Централната районна болница в Милерово, където му е оказана необходимата медицинска помощ, но е отказал хоспитализация и ще продължи лечението си амбулаторно под наблюдението на лекари.
Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсарь в „Макс“. „По уточнена информация един човек е пострадал в Милеровски район в резултат на падане на отломки от БПЛА. Мъжът е бил откаран в болницата, където му е оказана цялата необходима помощ. От хоспитализация отказа, ще се лекува амбулаторно под наблюдението на лекари“, се казва в съобщението.
Щети по домове и подстанция в Краснодарски край
В Темрюкски район на Краснодарски край падането на отломки е предизвикало пожар в електрическа подстанция в хутор Бели. Работи се по възстановяването на електрозахранването в три населени места, съобщи оперативният щаб на региона.
В Ейски район са повредени прозорците на два многоквартирни блока. В Абинск отломки са паднали в двора на частен дом, като са засегнати прозорците и част от стените му. Повредено е и остъкляването на два съседни дома. По данни на оперативния щаб няма пострадали при тези инциденти.
Унищожени дронове над Орловска и Воронежка област
Над Орловска област руската противовъздушна отбрана е унищожила 15 безпилотника. Губернаторът Андрей Кличков съобщи, че няма пострадали и разрушения.
Над Воронежка област са били унищожени 26 безпилотника, съобщи губернаторът Александър Гусев. По предварителни данни няма пострадали и разрушения.
На летището в Перм са въведени временни ограничения за приемане и изпращане на самолети. Мярката е свързана с изискванията за безопасност на полетите. В предходната атака срещу Пермски край ограниченията доведоха до забавяния и отмени на полети, докато въздушната опасност беше в сила.
Източници: newkuban.ru, m.vz.ru, voronezh-news.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
Коментиран от #5
09:48 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Агресорът Зеленски
Скоро няма да има нужда от Старлинк за нападение- дроновете и ракетите ми си имат ИИ.
10:01 24.10.2026
5 Шопо
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Това Путин ли го направи ?
10:02 24.10.2026
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