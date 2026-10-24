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Мъж пострада при атака с дронове в Ростовска област, ВСУ атакуваха Орел и Воронеж
  Тема: Украйна

Мъж пострада при атака с дронове в Ростовска област, ВСУ атакуваха Орел и Воронеж

24 Октомври, 2026 09:23 551 8

  • бпла-
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Пострадалият е отказал хоспитализация. В Краснодарски край отломки са предизвикали пожар в подстанция и са прекъснали тока в три населени места

Мъж пострада при атака с дронове в Ростовска област, ВСУ атакуваха Орел и Воронеж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е пострадал в Милеровски район на Ростовска област след падане на отломки от безпилотен летателен апарат. Той е бил откаран в Централната районна болница в Милерово, където му е оказана необходимата медицинска помощ, но е отказал хоспитализация и ще продължи лечението си амбулаторно под наблюдението на лекари.

Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсарь в „Макс“. „По уточнена информация един човек е пострадал в Милеровски район в резултат на падане на отломки от БПЛА. Мъжът е бил откаран в болницата, където му е оказана цялата необходима помощ. От хоспитализация отказа, ще се лекува амбулаторно под наблюдението на лекари“, се казва в съобщението.

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Щети по домове и подстанция в Краснодарски край

В Темрюкски район на Краснодарски край падането на отломки е предизвикало пожар в електрическа подстанция в хутор Бели. Работи се по възстановяването на електрозахранването в три населени места, съобщи оперативният щаб на региона.

В Ейски район са повредени прозорците на два многоквартирни блока. В Абинск отломки са паднали в двора на частен дом, като са засегнати прозорците и част от стените му. Повредено е и остъкляването на два съседни дома. По данни на оперативния щаб няма пострадали при тези инциденти.

Унищожени дронове над Орловска и Воронежка област

Над Орловска област руската противовъздушна отбрана е унищожила 15 безпилотника. Губернаторът Андрей Кличков съобщи, че няма пострадали и разрушения.

Над Воронежка област са били унищожени 26 безпилотника, съобщи губернаторът Александър Гусев. По предварителни данни няма пострадали и разрушения.

На летището в Перм са въведени временни ограничения за приемане и изпращане на самолети. Мярката е свързана с изискванията за безопасност на полетите. В предходната атака срещу Пермски край ограниченията доведоха до забавяния и отмени на полети, докато въздушната опасност беше в сила.

Източници: newkuban.ru, m.vz.ru, voronezh-news.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    7 2 Отговор
    На 22 октомври в България са станали 16 тежки пътнотранспортни произшествия, при тях са загинали двама души, а 19 са ранени.

    Коментиран от #5

    09:48 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Агресорът Зеленски

    5 3 Отговор
    Луди ги направих тия руснаци!

    Скоро няма да има нужда от Старлинк за нападение- дроновете и ракетите ми си имат ИИ.

    10:01 24.10.2026

  • 5 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Това Путин ли го направи ?

    10:02 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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