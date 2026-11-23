Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 192 украински безпилотни летателни средства за нощта срещу 23 ноември. Твърдението се отнася за периода от 20:00 часа на 22 ноември до 08:00 часа на 23 ноември московско време.

„В течение на изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 192 украински безпилотни летателни средства“, се посочва в съобщението на ведомството.

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Според руското военно министерство дроновете са били засечени над Брянска, Белгородска, Воронежка, Волгоградска, Кировска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Саратовска, Самарска, Тамбовска и Уляновска област. В списъка са включени още Краснодарският и Пермският край, Татарстан, Башкортостан и Крим.

Повече от 80 дрона над Ростовска област

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за повече от 80 унищожени или неутрализирани безпилотни апарата. По думите му атаката е засегнала град Каменск-Шахтински и осем района на региона.

В Красносулински район след падане на отломки е възникнал пожар, съобщи губернаторът. Той уточни, че на място работят аварийни служби. Информацията за евентуални други щети се изяснява.

Щети след падане на отломки във Воронежка област

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев съобщи за 23 унищожени дрона при отделна атака през нощта. По данни, цитирани от „Интерфакс“, отломки са повредили прозорци на частни домове, стопанска постройка и два автомобила. Няма съобщения за пострадали.

Посоченият от Москва общ брой от 192 прехванати и унищожени дрона не е независимо потвърден. Украинските власти не са поели отговорност за атаката, а данни за мащаба на пораженията в останалите посочени региони не са представени.

Източници: interfax.ru, m.interfax.ru